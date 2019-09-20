За честно прошедшие выборы!

Доброе утро!

Вышла третья серия “Холивара” – документального сериала Андрея Лошака об истории рунета, и речь в ней идет о взлете и падении Рамблера. А в настоящем события такие:

Сегодня суд рассмотрит изменение меры пресечения актеру Павлу Устинову, приговоренному к 3,5 годам по “московскому делу”. Об этом просила прокуратура, она же просит Мосгорсуд отменить ему реальный срок.

Глава Росгвардии Золотов считает, что Устинову надо дать год условно, а 3,5 года “перевести на Синицу”.

Шамана Александра Габышева, задержанного накануне на границе Бурятии и Иркутской области, отправят самолетом в Якутск, где его якобы обвиняют в каком-то преступлении.

Директора ФБК Ивана Жданова отправили на восемь суток в спецприемник.

Сломались на Устинове…

Сегодня Мосгорсуд рассмотрит ходатайство прокуратуры об освобождении из СИЗО актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за “вывих плеча” росгвардейцу Лягину. До волны флешмобов, пикетов и открытых писем та же самая прокуратура поддержала требование отправить его в СИЗО и просила суд приговорить его к шестилетнему сроку. Теперь и по этому вопросу мнение у прокуратуры поменялось: сам заместитель Чайки подал апелляцию с просьбой назначить Устинову наказание, “не связанное с лишением свободы”.

По Устинову высказался целый глава Росгвардии Виктор Золотов: “Я бы со своей стороны максимум дал бы год условно. А вот эти 3,5 года перевел бы на Синицу”. И продолжил: "Ему дали пять, по-моему, за призывы убивать жен, детей. Я считаю, что он малым сроком отделался. И слава богу, что он нам не попался!"

(Вот, кстати, интересный набор монологов – дети полицейских рассказывают, что они думают о своих отцах, а вот хороший рассказ о том, как, скорее всего, находили обвиняемых по “московскому делу” – через московскую систему слежения за гражданами.)

…но общественность не успокоилась

В четверг у администрации президента продолжились пикеты за освобождение Павла Устинова и других обвиняемых и осужденных по “московскому делу”. Пикетное движение перекинулось и на другие города.

Не иссяк и поток открытых писем: свое написали кураторы и деятели искусств, с отдельным письмом выступили студенты. Чтобы привлечь внимание к судьбе всех сидящих по “московскому делу”, рэпер Оксимирон устроил в своем youtube-канале перформанс “Сядь за текст”, в ходе которого русских и мировых классиков приговариваюи к разным срокам за цитаты из их произведений (Грибоедова приговорили к обязательным работам).

Появились и первые пострадавшие от флешмобов: пермская актриса рассказала зрителям во время поклонов о “московском деле” – и тут же огребла от руководства театра. Могут уволить.

…и правоохранительные органы тоже не

В Москве задержали директора ФБК Ивана Жданова и отправили его досиживать десять суток по августовскому протоколу.

Дизайнер Константин Коновалов, которому сломали ногу перед акцией 27 июля, а потом оштрафовали в его отсутствие за участие в ней, обнаружил на сайте суда рыбу (или “обезличенную копию”) вместо решения по своему делу.

Но всем, конечно, интересно про шамана. Александра Габышева, который шел пешком из Якутска в Москву изгонять Путина, в ночь на четверг забрали на границе Бурятии и Иркутской области, отвезли в изолятор в Улан-Удэ, а оттуда собираются отправить самолетом в Якутск, где он якобы совершил какое-то преступление. Группа поддержки Габышева решила идти его путем дальше, на Москву. Вот попытка объяснить, почему всех так взволновал этот веселый шаман.

Митинги

В Петербурге, где продолжается мухлеж (почитайте) с пересчетом голосов и круглосуточной охраной бюллетеней, пользователи ВК стали получать приглашения на согласованные митинги “за честно прошедшие выборы” (нет, это не тост, это митинг, даже два – в субботу и в воскресенье). За участие предлагают 600 рублей. Рекрутер пишет, что мероприятие поддерживает депутат Милонов.

Мэрия Москвы разрешила митинг против репрессий и за освобождение политзаключенных на проспекте Сахарова в воскресенье 29 сентября. Заявители просили субботу, но в субботу у мэрии там “мотофестиваль”.

Что происходит во власти

Мосгордума провела свое первое рабочее заседание. Первым делом депутаты образовали фракцию “Единой России”. Сделать этого было нельзя, потому что от ЕР никто из них не выдвигался, но они изменили регламент и сделали это. Потом прежнего спикера Шапошникова избрали нынешним спикером Шапошниковым. Вот отчет о заседании из уст справедливоросса Магомета Яндиева, победителя Валерии Касамары.

Но бывает, что и сажают: экс-глава ЦИК республики Коми получила шесть лет за взятки; целая группа руководителей и охранников “Матросской тишины” получила большие сроки за вымогательство у заключенных; по делу о хищениях при реставрации на Соловках задержан глава департамента Министерства культуры.

Новая волна эмиграции

Эмиграция из России в Израиль приблизилась к советскому уровню: за последние четыре года число переехавших достигло 40 тысяч человек и продолжает расти. Доля переселенцев из России составляет 51% от всех новоприбывших. Галахических евреев среди них почти нет, но нынешние власти Израиля, заинтересованные в поддержании численности неарабского населения, их охотно принимают.

Уезжают не только в Израиль. Вот разговор с математиком Дмитрием Богатовым, который, отсидев три месяца в СИЗО из-за того, что у него был узел TOR, уехал в США. И вот отличное интервью Древарха Просветленного (Андрея Христофорова), который уехал в Киев – против него возбудили уголовное дело из-за протестов в Шиесе.

Шесть ссылок

С той стороны стекла. Замечательный разговор Юрия Левинга с Ефимом Славинским (1936–2019) – сотрудником “Би-би-си”, а некогда главным битником Ленинграда – о поэзии, джазе и римских прогулках с Бродским. Или записанная в 1969 году беседа Виктора Дувакина с художником и искусствоведом Амшеем Нюренбергом (1887–1979) – первым наркомом искусств в Одессе 1917 года, соавтором Маяковского по “Окнам РОСТа” и профессором истории западной живописи во ВХУТЕМАСе.

Замечательный разговор Юрия Левинга с Ефимом Славинским (1936–2019) – сотрудником “Би-би-си”, а некогда главным битником Ленинграда – о поэзии, джазе и римских прогулках с Бродским. Или записанная в 1969 году беседа Виктора Дувакина с художником и искусствоведом Амшеем Нюренбергом (1887–1979) – первым наркомом искусств в Одессе 1917 года, соавтором Маяковского по “Окнам РОСТа” и профессором истории западной живописи во ВХУТЕМАСе. О художниках. Фрагмент из книги историка искусств Ольги Медведковой “Лев Бакст, портрет художника в образе еврея” (изд-во НЛО) – об одном из главных произведений Бакста, картине “Древний ужас”. Или рассказ о немецкой художнице Розмари Трокель, главной феминистке послевоенного поколения (только что открылась ее выставка в Москве).

Фрагмент из книги историка искусств Ольги Медведковой “Лев Бакст, портрет художника в образе еврея” (изд-во НЛО) – об одном из главных произведений Бакста, картине “Древний ужас”. Или рассказ о немецкой художнице Розмари Трокель, главной феминистке послевоенного поколения (только что открылась ее выставка в Москве). Национальный вопрос. Большой материал об Альберте Разине – ученом и общественнике, который 10 сентября совершил самосожжение в защиту удмуртского языка и погиб. Или разговор с Валерием Гуревичем, исследующим жизнь первых переселенцев в Еврейскую автономную область, – к 85-летию ее создания.

Искренне Ваши,

Семь Сорок