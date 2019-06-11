“Раскрутим на наркоту”

Доброе утро!

МВД России идет навстречу журналистам – не только с наркотиками, но и с наградами: ведомство учреждает госпремию за “объективное освещение” деятельности полиции (500 тысяч рублей, между прочим). Хорошо, объективно происходит следующее:

Ни на одном из предметов, изъятых при обыске у Ивана Голунова, не обнаружены его отпечатки. Пикеты в поддержку арестованного журналиста “Медузы” объявлены бессрочными, в среду в Москве пройдет несогласованный марш за его освобождение.

Суд в Чечне разрешил освободить по УДО правозащитника Оюба Титиева, осужденного за хранение наркотиков. Титиев не признал вину – он утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские.

Ближайший соратник Навального Леонид Волков, отсидев 20 суток, получил еще 15 за то же самое.

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках в связи с акциями в защиту сквера от строительства церкви.

Иван Голунов и наркотики

Ни на одном из пакетов, изъятых при обыске в квартире журналиста “Медузы” Ивана Голунова, экспертиза не нашла его отпечатки пальцев, утверждает адвокат Сергей Бадамшин. Официальное заявление полиции гласит, что на пакетах с наркотиками, “имеющих отношение к расследованию уголовного дела в отношении И. Голунова”, найдено ДНК нескольких людей.

По данным Бадамшина, Генпрокуратура истребовала у полиции уголовное дело Голунова; по данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, его уже забрал у полиции Следственный комитет.

Продолжаются пикеты в поддержку Голунова на Петровке, 38 в Москве (они объявлены бессрочными), начались пикеты у здания Генпрокуратуры. Акции в поддержку журналиста, которого обвиняют в “покушении на сбыт наркотиков в крупном размере”, проходят и в Петербурге. В качестве плакатов активно используются вчерашние номера “Коммерсанта”, “Ведомостей” и РБК с посвященной Голунову первой полосой. Бумажные версии изданий быстро раскупили, теперь их довольно дорого перепродают на “Авито”. В среду в Москве планируется несанкционированный марш в поддержку Голунова, Либертарианская партия и Профсоюз журналистов подали заявку на митинг в Москве 23 июня.

Есть мнение, что митинг не понадобится. По данным издания “Проект” (о которых сообщает почему-то The Bell), в Кремле еще в субботу обеспокоились градусом общественного недовольства, нежелательным перед намеченной на 20 июня прямой линией с Путиным. Домашний арест Голунову будто бы санкционировал глава АП Антон Вайно, а его заместитель Громов разрешил телевизору и лояльным газетам поддержать журналиста. Это косвенно подтверждает смена тона в телевизоре (тут отслежена ее динамика) и встреча омбудсмена Москальковой с Путиным. В то же время Андрей Щиров – начальник полицейских, задержавших Ивана Голунова, сказал в интервью Тимуру Олевскому, что в деле Голунова нет нестыковок, и пожаловался на давление.

Дополнительная литература по теме

Сейчас за наркотики в России сидят около 140 тысяч человек. Здесь Ольга Романова объясняет, как расследуются (и фабрикуются) такие дела.

Вот история сочинского журналиста Николая Ярста, просидевшего 10 месяцев под домашним арестом после того, как полицейские подбросили ему наркотики в 2013 году.

Наркотики – метод не новый. Почитайте, как в 1980 году ленинградские милиционеры подбросили их филологу и переводчику Константину Азадовскому, за что он отправился на Колыму.

О методах “раскручивания на наркоту” в московской милиции в 1993 году – пост поэта Александра Дельфинова.

Вот понятная видеоинструкция о том, что делать в таких ситуациях. Покажите детям.

Расследования Ивана Голунова, за которые, предположительно, его заказали, собраны здесь.

Оюб Титиев и наркотики

Суд в Чечне удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении главы чеченского “Мемориала” Оюба Титиева, осужденного за хранение наркотиков. Титиев вину не признал и утверждает, что марихуану ему подбросили полицейские. 61-летний правозащитник выйдет на свободу 21 июня. Вот интервью с его адвокатом, а вот здесь сам Титиев рассказывает, как его задерживали. Это произошло в январе 2018 года.

Леонид Волков, Петербург и сказочный Путин

Ближайший соратник Алексея Навального Леонид Волков вчера отбыл 20 суток административного ареста за то, что “09 сентября 2018 г. в период с 07 час. 00 мин до 18 час. 00 мин. Волков Л.М., являясь ведущим передачи “Россия против пенсионного грабежа” в прямом эфире на сайте видеохостинга YouTube”, публично призывал москвичей выйти на Пушкинскую площадь.

Но Волкова не освободили, а сразу же дали ему еще 15 суток за то, что “09 сентября 2018 г. в период с 07 час. 00 мин до 18 час. 00 мин. Волков Л.М., являясь ведущим передачи “Россия против пенсионного грабежа” в прямом эфире на сайте видеохостинга YouTube”, публично призывал петербуржцев выйти к Финляндскому вокзалу.

Городов, где проходили митинги против пенсионной реформы, в России много. Так что сидеть Волкову и сидеть (хоть это и противозаконно). К тому же против него составлен протокол об оскорблении власти за твит о “сказочном Путине”.

В Петербурге составлены протоколы на активистов движения “Весна” – за одиноко висевший на мосту баннер “Путин: сказочный или реальный”.

Еще немного хроники текущих событий

В Екатеринбурге, по сообщениям разных медиа, которые не подтверждают, но и не опровергают в полиции, заведено “бесфигурантное” уголовное дело в связи с “массовыми беспорядками” в сквере, где собирались строить церковь. Есть вероятность, что теперь в полиции внимательно смотрят видео, чтобы отыскать отсутствующих фигурантов.

РЖД отменило остановку поездов на станции Шиес в Архангельской области, где местные жители протестуют против строительства полигона для московского мусора.

Глава Союза рабочих Севастополя Валерий Большаков получил 1,5 года условно за пост в ВК, где он призывал к “установлению диктатуры пролетариата” вместо “путинского режима”. До этого его преследовали по двум экстремистским статьям.

В подмосковном Реутове арестован глава местного “Яблока” Евгений Куракин. Адвокату не удается узнать, в чем его обвиняют. Куракин тоже защищал какой-то парк.

В Москве неизвестный разгромил редакцию издания “Сноб”.

В Крыму продолжаются обыски и задержания по делу "Хизб ут-Тахрир".

Бывшие

Бывший замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ полковник Дмитрий Захарченко получил 13 лет колонии (но происхождения его сказочных богатств, изъятых при обыске, никто так и не объяснил). Бывший глава республики Коми Вячеслав Гайзер – 11 лет колонии и штраф в 160 миллионов рублей. Бывшего начальника волгоградского управления Следственного комитета РФ задержали по делу о покушении на местного губернатора.

Все остальное

Наблюдатели ОБСЕ заявили о "нарушении фундаментальных свобод" на выборах президента Казахстана. В понедельник продолжались задержания недовольных победой действующего президента Токаева.

В Беларуси уволен глава МВД Игорь Шуневич – любитель нквдшной формы, испытывавший стойкую неприязнь к цыганам и гомосексуалам.

А в Молдове прошли заседания сразу двух кабинетов министров. Суть кризиса, который привел к двоевластию, разъясняется здесь. Российский вице-премьер Козак в пространном Ъ-интервью разъяснил позицию Москвы.

Шесть ссылок с бонусом

Занимательная наука. Фольклорист, участница исследовательской группы “Мониторинг актуального фольклора” Анна Кирзюк рассказывает, откуда берутся народные мифы про крысиные хвосты в колбасе и жвачки с наркотиками. Или отрывок из книжки Тима Скоренко “Изобретено в СССР: История изобретательской мысли с 1917 по 1991 год” (изд-во Альпина-Паблишер) о том, как советский военный инженер изобрел синтезатор, но в итоге его переделали в имитатор речи дельфина.

Чужие дневники. Фрагменты из дневников искусствоведа Игоря Голомштока (1929–2017) за 1961–1964 годы (“Искусство действует на нашу публику как такси Козлевича на арбатовцев”). Или цитаты из дневников Андрея Тарковского с хорошими комментариями Александра Стогниенко.

Мужское-женское. Разговор с итальянской левой феминисткой Чинцией Арруццей о том, что бороться надо за общее социальное равенство – тогда и ты, женщина, в борьбе обретешь право свое. Или интервью Михаэля Бауте – куратора открывающегося в Москве фестиваля немецкого кино, программа которого посвящена маскулинности.

Злободневное. Монологи трех российских гей-семей с детьми, которые живут, а точнее, прячутся в провинции.

Искренне Ваши,

Семь Сорок