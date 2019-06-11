“Раскрутим на наркоту”

Доброе утро!
МВД России идет навстречу журналистам – не только с наркотиками, но и с наградами: ведомство учреждает госпремию за “объективное освещение” деятельности полиции (500 тысяч рублей, между прочим). Хорошо, объективно происходит следующее:
- Ни на одном из предметов, изъятых при обыске у Ивана Голунова, не обнаружены его отпечатки. Пикеты в поддержку арестованного журналиста “Медузы” объявлены бессрочными, в среду в Москве пройдет несогласованный марш за его освобождение.
- Суд в Чечне разрешил освободить по УДО правозащитника Оюба Титиева, осужденного за хранение наркотиков. Титиев не признал вину – он утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские.
- Ближайший соратник Навального Леонид Волков, отсидев 20 суток, получил еще 15 за то же самое.
- В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках в связи с акциями в защиту сквера от строительства церкви.
Иван Голунов и наркотики
Ни на одном из пакетов, изъятых при обыске в квартире журналиста “Медузы” Ивана Голунова, экспертиза не нашла его отпечатки пальцев, утверждает адвокат Сергей Бадамшин. Официальное заявление полиции гласит, что на пакетах с наркотиками, “имеющих отношение к расследованию уголовного дела в отношении И. Голунова”, найдено ДНК нескольких людей.
По данным Бадамшина, Генпрокуратура истребовала у полиции уголовное дело Голунова; по данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, его уже забрал у полиции Следственный комитет.
Продолжаются пикеты в поддержку Голунова на Петровке, 38 в Москве (они объявлены бессрочными), начались пикеты у здания Генпрокуратуры. Акции в поддержку журналиста, которого обвиняют в “покушении на сбыт наркотиков в крупном размере”, проходят и в Петербурге. В качестве плакатов активно используются вчерашние номера “Коммерсанта”, “Ведомостей” и РБК с посвященной Голунову первой полосой. Бумажные версии изданий быстро раскупили, теперь их довольно дорого перепродают на “Авито”. В среду в Москве планируется несанкционированный марш в поддержку Голунова, Либертарианская партия и Профсоюз журналистов подали заявку на митинг в Москве 23 июня.
Есть мнение, что митинг не понадобится. По данным издания “Проект” (о которых сообщает почему-то The Bell), в Кремле еще в субботу обеспокоились градусом общественного недовольства, нежелательным перед намеченной на 20 июня прямой линией с Путиным. Домашний арест Голунову будто бы санкционировал глава АП Антон Вайно, а его заместитель Громов разрешил телевизору и лояльным газетам поддержать журналиста. Это косвенно подтверждает смена тона в телевизоре (тут отслежена ее динамика) и встреча омбудсмена Москальковой с Путиным. В то же время Андрей Щиров – начальник полицейских, задержавших Ивана Голунова, сказал в интервью Тимуру Олевскому, что в деле Голунова нет нестыковок, и пожаловался на давление.
Дополнительная литература по теме
- Сейчас за наркотики в России сидят около 140 тысяч человек. Здесь Ольга Романова объясняет, как расследуются (и фабрикуются) такие дела.
- Вот история сочинского журналиста Николая Ярста, просидевшего 10 месяцев под домашним арестом после того, как полицейские подбросили ему наркотики в 2013 году.
- Наркотики – метод не новый. Почитайте, как в 1980 году ленинградские милиционеры подбросили их филологу и переводчику Константину Азадовскому, за что он отправился на Колыму.
- О методах “раскручивания на наркоту” в московской милиции в 1993 году – пост поэта Александра Дельфинова.
- Вот понятная видеоинструкция о том, что делать в таких ситуациях. Покажите детям.
- Расследования Ивана Голунова, за которые, предположительно, его заказали, собраны здесь.
Оюб Титиев и наркотики
Суд в Чечне удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении главы чеченского “Мемориала” Оюба Титиева, осужденного за хранение наркотиков. Титиев вину не признал и утверждает, что марихуану ему подбросили полицейские. 61-летний правозащитник выйдет на свободу 21 июня. Вот интервью с его адвокатом, а вот здесь сам Титиев рассказывает, как его задерживали. Это произошло в январе 2018 года.
Леонид Волков, Петербург и сказочный Путин
Ближайший соратник Алексея Навального Леонид Волков вчера отбыл 20 суток административного ареста за то, что “09 сентября 2018 г. в период с 07 час. 00 мин до 18 час. 00 мин. Волков Л.М., являясь ведущим передачи “Россия против пенсионного грабежа” в прямом эфире на сайте видеохостинга YouTube”, публично призывал москвичей выйти на Пушкинскую площадь.
Но Волкова не освободили, а сразу же дали ему еще 15 суток за то, что “09 сентября 2018 г. в период с 07 час. 00 мин до 18 час. 00 мин. Волков Л.М., являясь ведущим передачи “Россия против пенсионного грабежа” в прямом эфире на сайте видеохостинга YouTube”, публично призывал петербуржцев выйти к Финляндскому вокзалу.
Городов, где проходили митинги против пенсионной реформы, в России много. Так что сидеть Волкову и сидеть (хоть это и противозаконно). К тому же против него составлен протокол об оскорблении власти за твит о “сказочном Путине”.
В Петербурге составлены протоколы на активистов движения “Весна” – за одиноко висевший на мосту баннер “Путин: сказочный или реальный”.
Еще немного хроники текущих событий
- В Екатеринбурге, по сообщениям разных медиа, которые не подтверждают, но и не опровергают в полиции, заведено “бесфигурантное” уголовное дело в связи с “массовыми беспорядками” в сквере, где собирались строить церковь. Есть вероятность, что теперь в полиции внимательно смотрят видео, чтобы отыскать отсутствующих фигурантов.
- РЖД отменило остановку поездов на станции Шиес в Архангельской области, где местные жители протестуют против строительства полигона для московского мусора.
- Глава Союза рабочих Севастополя Валерий Большаков получил 1,5 года условно за пост в ВК, где он призывал к “установлению диктатуры пролетариата” вместо “путинского режима”. До этого его преследовали по двум экстремистским статьям.
- В подмосковном Реутове арестован глава местного “Яблока” Евгений Куракин. Адвокату не удается узнать, в чем его обвиняют. Куракин тоже защищал какой-то парк.
- В Москве неизвестный разгромил редакцию издания “Сноб”.
- В Крыму продолжаются обыски и задержания по делу "Хизб ут-Тахрир".
Бывшие
Бывший замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ полковник Дмитрий Захарченко получил 13 лет колонии (но происхождения его сказочных богатств, изъятых при обыске, никто так и не объяснил). Бывший глава республики Коми Вячеслав Гайзер – 11 лет колонии и штраф в 160 миллионов рублей. Бывшего начальника волгоградского управления Следственного комитета РФ задержали по делу о покушении на местного губернатора.
Все остальное
- Наблюдатели ОБСЕ заявили о "нарушении фундаментальных свобод" на выборах президента Казахстана. В понедельник продолжались задержания недовольных победой действующего президента Токаева.
- В Беларуси уволен глава МВД Игорь Шуневич – любитель нквдшной формы, испытывавший стойкую неприязнь к цыганам и гомосексуалам.
- А в Молдове прошли заседания сразу двух кабинетов министров. Суть кризиса, который привел к двоевластию, разъясняется здесь. Российский вице-премьер Козак в пространном Ъ-интервью разъяснил позицию Москвы.
Шесть ссылок с бонусом
- Занимательная наука. Фольклорист, участница исследовательской группы “Мониторинг актуального фольклора” Анна Кирзюк рассказывает, откуда берутся народные мифы про крысиные хвосты в колбасе и жвачки с наркотиками. Или отрывок из книжки Тима Скоренко “Изобретено в СССР: История изобретательской мысли с 1917 по 1991 год” (изд-во Альпина-Паблишер) о том, как советский военный инженер изобрел синтезатор, но в итоге его переделали в имитатор речи дельфина.
- Чужие дневники. Фрагменты из дневников искусствоведа Игоря Голомштока (1929–2017) за 1961–1964 годы (“Искусство действует на нашу публику как такси Козлевича на арбатовцев”). Или цитаты из дневников Андрея Тарковского с хорошими комментариями Александра Стогниенко.
- Мужское-женское. Разговор с итальянской левой феминисткой Чинцией Арруццей о том, что бороться надо за общее социальное равенство – тогда и ты, женщина, в борьбе обретешь право свое. Или интервью Михаэля Бауте – куратора открывающегося в Москве фестиваля немецкого кино, программа которого посвящена маскулинности.
- Злободневное. Монологи трех российских гей-семей с детьми, которые живут, а точнее, прячутся в провинции.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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