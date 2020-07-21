Дальше будет интереснее

Доброе утро!

Исполнилось четыре года со дня убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве – на месте его гибели силами друзей и коллег установили памятник, но расследование так и не завершено, а мотивы тех, кого следствие называет исполнителями, как минимум непонятны. В новостях разобраться тоже непросто:

Путин уволил арестованного Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края и назначил исполняющим обязанности депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

Навальный закрыл ФБК и создает новую организацию.

Госдепартамент США ввел санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи.

Страны ЕС после четырех дней переговоров достигли компромисса о мерах по восстановлению экономики.

В Хабаровск послали врио

Путин уволил арестованного 9 июля Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края и назначил исполняющим обязанности депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева (Фургал тоже был избран от ЛДПР). Таким образом был усмирен Жириновский (он даже поблагодарил президента), но главная проблема осталась: Дегтярев не имеет никакого отношения к Дальнему Востоку, а в Думе занимался преимущественно троллингом (предлагал запретить доллар и перекрасить Кремль), пока не начал продвигать московскую реновацию.

В Хабаровске, где с момента ареста Фургала не прекращаются акции в его поддержку, назначение Дегтярева приняли в штыки: самым популярным комментарием в инстаграме Дегтярева стала фраза “Вы не нужны Хабаровскому краю”.

Параллельно Следственный комитет пытается объяснить, почему за убийства, якобы совершенные в 2004–2005 годах, Фургала арестовали только сейчас: оказывается, тогда его тоже задерживали, но ему удалось выпутаться благодаря большим связям в местной полиции. О состоянии делового партнера Фургала Николая Мистрюкова, на показаниях которого, скорее всего, будет строиться дело, здесь рассказывает член ОНК Ева Меркачева (не для слабонервных). Депутатов законодательной думы, арестованных в Хабаровске, суд оставил под арестом: их обвиняют в мошенничестве на заводе “Амурсталь”, связанном с Мистрюковым, но это дело может оказаться хитро переплетенным с основным делом против Фургала.

Во Владивостоке на пять суток арестовали Антона Ресина, участника акции в поддержку Фургала (неповиновение). Ресин – сотрудник Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН, на днях он должен был защищать кандидатскую. При задержании его избили. Как дальше будет развиваться ситуация с массовыми протестами на Дальнем Востоке, здесь пытается предсказать политолог Кирилл Рогов.

Российское повседневное

Алексей Навальный ликвидирует Фонд борьбы с коррупцией и открывает новую организацию – просто чтобы иметь действующие счета, с которых можно платить аренду, зарплаты и пр. Счета ФБК, равно как и личные счета Навального и Соболь, еще долго будут заблокированы в связи с решением суда по делу связанной с Пригожиным компании “Московский школьник”: суд обязал ФБК, Навального и Соболь выплатить 88 млн рублей в связи с расследованием о вспышке дизентерии в московских детских учреждениях, обслуживаемых этой компанией.

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность шести американских и одной британской неправительственных организаций, защищающих права последователей китайского религиозного движения "Фалуньгун". В Китае его запретили еще в 1999 году, теперь защитники последователей этого движения стали “представлять угрозу безопасности России”.

Суд в Петербурге арестовал на 20 суток участника акции по перекрытию Невского баннером “Меняй власть, а не Конституцию”, второй участнице дали 15 суток.

В Москве за пикет возле Госдумы на 14 суток арестована трансгендерная феминистка Полина Симоненко – ее отправят сидеть в мужской спецприемник, потому что она не успела сменить документы после трансгендерного перехода. Задержанную на тех же пикетах журналистку Милу Земцову два дня продержали в полиции и потом оштрафовали на 20 тысяч рублей.

В Амурской области задержаны 11 "наиболее активных" участников бунта против невыплаты зарплат на предприятии “Газпрома”. Затруднительное финансовое положение “Газпрома” подробно описано здесь.

Завтра суд вынесет приговор главе карельского “Мемориала” Юрию Дмитриеву. В понедельник он выступил в суде с последним словом, вот его полный текст.

Сегодня состоится очередное заседание суда по делу “Нового величия”. Одна из обвиняемых, Анна Павликова, подала иск к государству на 5 млн рублей за незаконное содержание в СИЗО.

Суд в Верхней Пышме оштрафовал бывшего схиигумена Сергия (Романова) на 18 тысяч рублей за разжигание ненависти в проповеди, до этого его уже штрафовали на 90 тысяч за распространение “корона-фейков”. Сам Романов на эти суды не ходит.

Тем временем эпидемия

По официальным данным на утро понедельника, в России выявлено 5940 новых случаев Covid-19 (этот показатель продолжает плавно снижаться). За сутки умерли 85 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро понедельника 12 427, за день в Москве скончались еще 17 человек. Общее число инфицированных за весь период эпидемии – 777 тысяч.

Большой шум наделала публикация Bloomberg о том, что высшие российские чиновники и топ-менеджеры крупных компаний еще с весны имели доступ к вакцине против Covid-19, разрабатываемой в центре им. Гамалеи. Российские власти все отрицают, но другие медиа это подтверждают. Минобороны России отчиталось о завершении клинических испытаний, иммунный ответ якобы у всех был. Можно предположить, что теперь борьба с эпидемией будет заботить российские власти значительно меньше.

Депутату петербургского ЗакСа Борису Вишневскому удалось выяснить, что с апреля по июнь Роспотребнадзор выдал почти пять тысяч разрешений на погребение пациентов с коронавирусом, подозрением на COVID-19 и внебольничной пневмонией. Официальная статистика – 1807 летальных случаев.

Мэр Норильска, ранее заявивший о занижении коронавирусной статистики в городе, подал в отставку. Теперь все наладится.

И вот рассказ главного инфекциониста Карачаевского района Лейлы Батчаевой о том, как ее таскали на допросы и в конце концов уволили из-за комментариев о масштабах эпидемии в регионе, которые она давала СМИ и блогерам. Инфекционное отделение в больнице, где она работала, просто закрыли.

Пандемия продолжает шириться – общее число выявленных случаев Covid-19 в США вплотную приблизилось к четырем миллионам. При этом Британия объявила об успешности оксфордской вакцины, там же разработано (но пока не одобрено) лекарство, значительно сокращающее необходимость в аппаратах ИВЛ. Во Франции вернули обязательное ношение масок в закрытых помещениях, лидеры Евросоюза после четырех дней переговоров пришли к компромиссу о мерах по поддержке экономики.

В Туркменистане, где коронавируса официально нет, интенсивно циркулируют слухи о смертях в ближайшем окружении президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Вокруг Кадырова

США ввели санкции в отношении Рамзана Кадырова и членов его семьи – за систематические нарушения прав человека в республике. Он ответил фотографией с двумя пулеметами и словами “Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!”

Фонд Ахмата Кадырова подарил новый дом человеку, которого обвиняли в убийстве жены (мать погибшей потом долго извинялась). Заключение экспертизы, проведенной после эксгумации, так и не обнародовано. Муж погибшей, по данным “Новой газеты”, работал в учебно-тренировочном Центре СОБРа “Терек” в родовом селе Кадыровых Центорое.

Зачем Кадыров требует каких-то извинений от президента Украины Владимира Зеленского, объясняется тут.

Вокруг света

О ходе предвыборной кампании в Беларуси читайте тут. Кандидат в президенты Светлана Тихановская отправила детей с бабушкой за пределы Беларуси в “одну из стран ЕС”. Лукашенко назначил посла в США.

читайте тут. Кандидат в президенты Светлана Тихановская отправила детей с бабушкой за пределы Беларуси в “одну из стран ЕС”. Лукашенко назначил посла в США. В Польше задержан экс-министр транспорта Польши в правительстве Дональда Туска, бывший глава Государственной службы автомобильных дорог Украины Славомир Новак. Его подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

задержан экс-министр транспорта Польши в правительстве Дональда Туска, бывший глава Государственной службы автомобильных дорог Славомир Новак. Его подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег. Великобритания приостановила договор об экстрадиции с Гонконгом . Что там вообще происходит после принятия закона о госбезопасности, рассказано тут.

. Что там вообще происходит после принятия закона о госбезопасности, рассказано тут. В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ и “Моссада”. Обвинение утверждало, что именно его сообщения привели к убийству генерала Сулеймани.

казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ и “Моссада”. Обвинение утверждало, что именно его сообщения привели к убийству генерала Сулеймани. В Москве умер художник-иллюстратор Виктор Чижиков (вы наверняка читали “Доктора Айболита” с его иллюстрациями). И еще он придумал олимпийского Мишку.

Шесть ссылок

Словесность. Эссе о пьесах имажиниста Вадима Шершеневича (1893–1942) – к выходу собрания его театральных работ в издательстве “Водолей”. Или малоизвестный рассказ Андрея Платонова “Служба земли”, включенный в сборник “Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: литература и история” (изд-во ИМЛИ РАН).

Эссе о пьесах имажиниста Вадима Шершеневича (1893–1942) – к выходу собрания его театральных работ в издательстве “Водолей”. Или малоизвестный рассказ Андрея Платонова “Служба земли”, включенный в сборник “Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: литература и история” (изд-во ИМЛИ РАН). Труд. Фрагмент из книги медиевиста Олега Воскобойникова “Средневековье крупным планом” (“Эксмо”) – о понимании труда в Средние века. Или рассказ о жизни советских евреев в ГУЛАГе.

Фрагмент из книги медиевиста Олега Воскобойникова “Средневековье крупным планом” (“Эксмо”) – о понимании труда в Средние века. Или рассказ о жизни советских евреев в ГУЛАГе. География и фотография. История о том, как разные европейские мыслители объясняли разницу между народами и культурами с помощью климата и географии. Или краткий обзор рецепции фото-философии – от бартовской Camera Lucida до хонтологии Деррида – в искусстве фотографии (сплошные призраки).

История о том, как разные европейские мыслители объясняли разницу между народами и культурами с помощью климата и географии. Или краткий обзор рецепции фото-философии – от бартовской Camera Lucida до хонтологии Деррида – в искусстве фотографии (сплошные призраки). Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок