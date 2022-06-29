Истощены морально, физически

Доброе утро!

В Германии к пяти годам тюрьмы приговорен 101-летний бывший охранник концлагеря Заксенхаузен – вину он не признал, заявив, что о массовых убийствах на территории лагеря ему было неизвестно. Поучительная история, особенно в свете последних новостей:

Минобороны России утверждает, что целью ракетного удара по Кременчугу был не торговый центр, а склады с оружием из США – торговый центр якобы загорелся сам. Президент Украины призвал исключить Россию из Совбеза ООН.

Оккупационные власти похитили украинского мэра Херсона Игоря Колыхаева.

Жены бурятских военных потребовали вернуть их домой, потому что они морально и физически истощены.

Турция достигла соглашения с Финляндией и Швецией и поддержала их членство в НАТО.

Илья Яшин арестован на 15 суток; по уголовному делу о “фейках” про российскую армию задержан адвокат Дмитрий Талантов.

В России ухудшилось интернет-покрытие.

Фронтовые хроники

В своей ежедневной военной сводке Минобороны Великобритании отмечает, что Россия резко увеличила интенсивность ударов по территории Украины ракетами большой дальности. Во вторник ракетным обстрелам подверглись город Очаков Николаевской области (погибли три человека) и станция технического обслуживания дизельных автомобилей в Днепре. По словам президента Зеленского, с начала войны Россия выпустила по украинским городам 2 811 ракет. Почему Россия прибегает к подобным действиям, здесь объясняет украинский военный эксперт Сергей Грабский (спойлер: это акт устрашения). По его словам, от ракет, которые использует Россия, не спасет никакой “Железный купол”, а эффективные системы, возможно, будут разработаны лишь по итогам текущей войны.

Утром во вторник Минобороны России признало ракетный удар по Кременчугу, заявив, что его целью были ангары с американским оружием, при детонации которого загорелся торговый центр. Ту же версию заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский повторил и в ходе экстренного заседания Совбеза ООН, созванного по просьбе Украины. Здесь объясняется, почему эта версия несостоятельна, здесь разоблачаются сопутствовавшие ей фейки, наводнившие интернет почти сразу после удара, а вот фотография теплицы для огурцов, которая была разрушена вторым ракетным ударом, попавшим по территории завода “Кредмаш”. В своем видеообращении к Совбезу ООН Зеленский призвал мировое сообщество ввести юридический статус “государства-террориста” и лишать такие страны полномочий в Генассамблее ООН, а тем более места постоянного члена Совбеза с правом вето.

По последним данным, жертвами ракетного удара в Кременчуге стали 25 человек, еще 21 считаются пропавшими без вести. Здесь Олег Булашев – главред "Кременчугской газеты", редакция которой находится рядом с торговым центром, – рассказывает о ходе спасательной операции, вот видеорепортаж с места. Журналист Шура Буртин, работающий сейчас в Украине, описывает царящую в городе атмосферу как “ощущение ужасного злодейства”.

“Ужасные злодейства” начались, впрочем, не вчера – посмотрите рассказ жительницы Чернигова, муж которой погиб в марте при обстреле очереди, стоявшей за хлебом.

По данным британской военной разведки, российские войска не могут закрепиться на захваченных территориях в Северодонецке и его окрестностях, так как украинская армия успешно бьет по их тылам. Украинские военные продолжают укреплять свои позиции на возвышенности в районе Лисичанска. Генштаб украинской армии сообщает о подготовке российских войск к наступлению на Славянск. Вот новые кровавые фотографии войны.

Во вторник в Запорожской области состоялся очередной обмен телами погибших, а на границе Херсонской и Николаевской областей – обмен военнопленными в формате “17 на 15”. Жены бурятских военных требуют от главы региона Алексея Цыденова вернуть домой их мужей, воюющих в Украине с конца февраля. По словам женщин, военные “истощены морально, физически”.

Военные преступления

Оккупационные власти Херсона похитили украинского мэра города Игоря Колыхаева, где он находится – неизвестно. Подробный рассказ о том, как украинцы ищут своих родных, похищенных на оккупированных территориях и вывезенных в Россию, читайте здесь. Надежных методов по вызволению их оттуда нет.

О насильственном вывозе украинских детей с оккупированных территорий рассказывается тут – их около двух тысяч, и в России скоро появится закон, который позволит усыновлять их в упрощенном порядке, хотя у этих детей вполне могут быть живые родственники в Украине.

Именно в связи с расследованием преступлений против детей Верховная Рада Украины уволила с поста омбудсмена Людмилу Денисову: как выяснилось, она препоручила часть работы своей дочери, а та выполняла ее недобросовестно, просто выдумывая истории о массовых изнасилованиях детей.

Положение взрослых украинских беженцев в России тоже порой трагично: многие до сих пор не получили обещанные Путиным 10 тысяч рублей, а процедура подачи заявки на эти выплаты воспринимается ими как бюрократический ад – вот несколько историй.

Международное эхо войны

В Мадриде открывается саммит стран-членов НАТО. По его итогам Финляндия и Швеция получат статус стан, приглашенных в альянс: Турция достигла соглашения с Хельсинки и Стокгольмом и поддержала их вступление. Накануне саммита глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин припугнул членов НАТО, опубликовав в телеграме спутниковые снимки места проведения саммита, а также Пентагона и других объектов НАТО. Получилось не очень страшно: снимки эти старые, они были сделаны российским спутником, давно вышедшим из строя, а новых спутников из-за санкций в России пока не появилось.

США запретили импорт золота из России и ввели новые санкции против 57 человек и более ста компаний, связанных с оборонным комплексом (в их числе “Ростех”, “Камаз”, корпорации ИЛ и Туполев и другие). МИД России, со своей стороны, запретил въезд в страну еще 25 американцам, в числе которых жена и дочь президента Байдена. В США задержан танкер с нефтепродуктами из России.

Журналисты проекта “Схемы” выяснили, что как минимум часть российских военнослужащих, участвующих в войне с Украиной, получают зарплаты и “боевые” на счета в “Газпромбанке” – единственном российском банке, до сих пор не попавшим под санкции.

Болгария высылает 70 российских дипломатов и техперсонал из-за подозрений в шпионаже. В России запретили работу Шведского агентства международного развития и Шведского института – из-за якобы присущего им “стремления дестабилизировать общество”.

В порядке давления на Литву власти Тильзита (ныне Советск Калининградской области) демонтировали памятную доску литовскому интеллектуалу Видунасу, жившему и работавшему в городе. Возможности для дальнейшего давления еще есть: можно, например, разбомбить музей выдающегося литовского поэта XVIII века Кристионаса Донелайтиса в Нестеровском районе области.

Прощай, Captain Morgan

Из России продолжают уходить западные компании, в том числе крупнейший мировой производитель алкоголя Diageo (выпускает пиво Guinness, водку Smirnoff, виски Johnnie Walker, ром Captain Morgan, ликер Baileys и др.), крупнейший американский производитель бытовой техники Whirlpool, французский производитель шин Michelin, финский производитель лифтов Kone. Репортаж о бегстве с Сахалина западных нефтегазовых гигантов читайте тут. О влиянии западных санкций на российские оборонные предприятия рассказывается здесь (спойлер: "Барнаульский патронный завод" лишился экспортных возможностей, но большинство предприятий страдают из-за недоступности импортных комплектующих).

Из-за ухода главных поставщиков телекоммуникационного оборудования в России ухудшилось интернет-покрытие: из-за нехватки оборудования операторы мобильных сетей демонтируют роутеры 4G в малонаселенных пунктах и перемещают их в крупные города. Во вторник по случаю Дня Конституции Украины был взломан сайт “Росреестра”: на главной странице появился поздравительный текст, в котором говорится, что "российские граждане солидарны с украинским народом в его борьбе за независимость", а "российские чиновники и общественные деятели готовы помогать в восстановлении Украины всеми возможными способами и выражают искреннее сожаление в связи с развязанной руководством России войной".

Наиболее пострадавшей от западных санкций российской отраслью считается гражданская авиация, но “Росавиация” зачем-то препятствует трудоустройству российских пилотов за границей.

Российские суды оштрафовали Pinterest, UPS, Airbnb, Twitch и другие компании за отказ перенести данные клиентов в Россию (штрафы от одного миллиона рублей до двух).

Заслуги перед стоматологией

Неуклонно растет роль науки в российской общественной жизни:

Глава Следственного комитета Бастрыкин выступил на Санкт-Петербургском молодежном юридическом форуме и сообщил юным правоведам, что “как санкции ударили, колбаса в ресторанах подорожала, а всякая творческая интеллигенция уехала в Израиль”.

Олигарх Дерипаска выступил в МГУ, где сообщил собравшимся, что в России “нет потенциала для смены режима”, потому что “оппозиция предпочла красивые виды европейские”.

Аркадия Дворковича, выступившего против войны, исключили из президентского совета по науке, а глава Чечни Рамзан Кадыров получил орден “За заслуги перед стоматологией”.

Госдума приняла во втором, основном, чтении новый закон об “иностранных агентах”: он значительно расширяет круг лиц, которых можно объявить таковыми, и запрещает им получать госфинансирование, работать с детьми, преподавать и заниматься еще целым рядом вещей. Сегодня это должны принять в окончательном виде. Пока новый закон не принят, по старому продолжают наказывать: главреда “Псковской губернии” Дениса Камалягина оштрафовали на 10 тысяч рублей за отсутствие иноагентской маркировки в постах.

Новый размах приобрело преследование муниципальных депутатов и лиц, которые потенциально могли бы ими стать:

Илья Яшин арестован на 15 суток по протоколу о неповиновении полиции;

В Москве задержали мать муниципального депутата Люси Штейн, чтобы выяснить, где находится ее дочь;

На правозащитника Марину Литвинович составили протокол по статье о демонстрации нацистской или экстремистской символики – эта статья на год лишает человека права выдвигаться кандидатом на выборах.

Антивоенные настроения тоже не поощряются:

Петербуржец Олег Белоусов отправлен в СИЗО по уголовному делу о “фейках” про российскую армию из‑за постов в группе “Питерские копатели”;

По делу о “фейках” задержан адвокат Дмитрий Талантов, занимающийся, среди прочего, защитой бывшего журналиста “Коммерсанта” Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене;

Московских художников, которые провели акцию “Сегодня не мой день” в День России, задержали на выходе из спецприемника, где они отбывали административный арест за эту акцию. Одного из них оставили в полиции на ночь, предъявив обвинение в повторном нарушении правил проведения митинга, а второго отпустили с административным протоколом домой.

Все остальное

КГБ Беларуси добавил в "список террористов" еще 23 человека, в том числе видеоблогера Сергея Тихановского и медиаконсультанта Радио Свобода Игоря Лосика, приговоренных к 18 и 15 годам колонии усиленного режима по "делу Тихановского".

Белорусские силовики разгромили при обыске квартиру матери Антона Мотолько –урбаниста и основателя проекта "Беларускі Гаюн". Содержимое шкафов выгребли на пол, а горшок с цветком разбили о белую стену.

Жителя Барановичей приговорили к 12 годам колонии усиленного режима за "акт терроризма" (кинул три “коктейля Молотова” на автостоянку воинской части), а двум друзьям-минчанам дали по три года "домашней химии" за протесты в августе 2020 года.

В Кыргызстане суд оправдал бывшего президента Алмазбека Атамбаева и других фигурантов дела о массовых беспорядках в октябре 2020 года.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен предложила провести второй референдум о независимости страны от Великобритании 19 октября 2023 года. Она намерена добиться его проведения через Верховный суд даже без согласия Лондона.

На слушаниях в Конгрессе США выяснилось, что 6 января 2021 года, когда толпа штурмовала Капитолий, президент Трамп набросился на охранника, который отказался его туда отвезти.

Федеральный суд Манхэттена приговорил Гислейн Максвелл к 20 годам тюрьмы за помощь финансисту Джеффри Эпштейну в растлении девочек-подростков и сексуальном насилии над ними. Эпштейн покончил с собой в 2019 году в тюремной камере в ожидании суда по делу о торговле людьми.

В городе Сан-Антонио в штате Техас в брошенной фуре обнаружили тела 46 мигрантов. Еще 16 человек были найдены там живыми и доставлены в больницу.

Семь ссылок

Герменевтика Путина. (1) Беседа с философом Михаилом Эпштейном о философии путинской войны и ее источниках в русской и европейской мысли; (2) интервью с историком Дэном Хили о российской государственной гомофобии, нынешней войне и наследии ГУЛАГа; (3) разговор с инвестором Биллом Браудером о Путине (“маленький озлобленный человечек”) и цене войны с Украиной.

(1) Беседа с философом Михаилом Эпштейном о философии путинской войны и ее источниках в русской и европейской мысли; (2) интервью с историком Дэном Хили о российской государственной гомофобии, нынешней войне и наследии ГУЛАГа; (3) разговор с инвестором Биллом Браудером о Путине (“маленький озлобленный человечек”) и цене войны с Украиной. Мертвые писатели. Рассказ о десяти важных книгах о Велимире Хлебникове, вышедших в постсоветское время – к столетию со дня смерти Председателя земного шара. Или интервью с недавно ушедшим от нас израильским писателем Авраамом Б. Иегошуа.

Рассказ о десяти важных книгах о Велимире Хлебникове, вышедших в постсоветское время – к столетию со дня смерти Председателя земного шара. Или интервью с недавно ушедшим от нас израильским писателем Авраамом Б. Иегошуа. История. Рассказ о том, кто и зачем прорыл под Центральной Европой две тысячи узких подземных ходов. Или краткий курс истории дуэли – по материалам выставки, открывшейся в Музеях Московского Кремля.

Искренне Ваши,

Семь Сорок