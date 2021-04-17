Экстремистов становится больше

Доброе утро!

Рауль Кастро ушел на пенсию с поста первого секретаря ЦК Компартии Кубы (в июне ему исполнится 90 лет). Эпоха семьи Кастро продолжалась на Кубе 62 года. Вот, для интереса, путеводитель по самым “долгоиграющим” правителям африканских стран. В странах, которым до этих рекордов (пока) далеко, происходит следующее:

Прокуратура Москвы требует признать штабы Навального и ФБК экстремистскими организациями. Навальному угрожают принудительным кормлением.

Оператор ФБК Павел Зеленский осужден на два года за два твита.

В ответ на санкции США Россия запретила въезд директору ФБР, главе Нацразведки США и еще нескольким высокопоставленным чиновникам. Из страны высылают 10 американских дипломатов.

В Беларуси принят новый закон о массовых мероприятиях: запрещены анонсы несанкционированных акций и сбор денег на штрафы.

Принудительное кормление

Алексей Навальный держит голодовку с требованием допустить к нему врача уже больше двух недель. “Голова моя сильно кружится, но пока хожу, потому что чувствую вашу поддержку”, – пишет он в соцсетях. По его словам, к нему пришла женщина-полковник, чтобы сообщить, что анализ крови свидетельствует о серьезном ухудшении здоровья и что дальше последует принудительное кормление со “смирительной рубашкой и прочими радостями”. В связи с этим Навальный вспоминает, как такая же на вид женщина заставляла его в детском саду “есть кожу вареной курицы”. Алексей пишет, что врача к нему не допускают либо из опасения, что потеря чувствительности конечностей как-то связана с отравлением, либо просто потому что “человек для системы – раб”.

Лечащие врачи Навального обратились с открытым письмом к директору ФСИН Александру Калашникову, требуя срочно допустить их в покровскую колонию. В газете Le Monde появилось открытое письмо Путину с тем же требованием. Среди подписавшихся – нобелевские лауреаты по литературе Джон Кутзее, Светлана Алексиевич, Луиза Глик, Герта Мюллер, Орхан Памук. Кроме них – фронтмен Radiohead Том Йорк, лауреат Пулитцеровской премии Арт Шпигельман, актеры Стивен Фрай, Бенедикт Камбербэтч, Ванесса Редгрейв, Дэвид Духовны, писатели Петер Надаш, Том Стоппард, Мартин Эмис, Салман Рушди, Дж.К. Роулинг.

На этом фоне сидящий на золотом унитазе карикатурный Путин с ёршиком в руках, которого активисты установили в знак протеста перед российским посольством в Праге, как-то даже теряется.

Как становятся “экстремистами”

В ночь на пятницу стало известно о взломе базы электронных адресов сторонников Навального, отметившихся на сайте free.navaly.com в ходе подготовки крупного митинга в его поддержку. Список разослали разным людям со словами: “В прикрепленном файле вся база почт – можете найти там свою. Для тех, кто сомневается, помимо адреса почты, мы добавили время вашей регистрации и ее подтверждения. Это поможет вспомнить момент, когда вы отдали свои данные в руки лузеров”.

Команда Навального подтвердила подлинность базы и извинилась за ее утечку. Ведется расследование о том, как она могла произойти. Здесь возможные причины комментируют IT-специалисты (доступ через инсайдера в ФБК или сервисе Mailgun, использование техники и серверов, которые изымали у ФБК при обысках в течение многих лет и пр.) Чем утечка электронного адреса может грозить людям, отметившимся на сайте, разобрано здесь.

Подготовка к предстоящему митингу продолжается – вместе с задержаниями активистов и препятствованием раздаче листовок (Белгород, Иркутск). К вечеру пятницы стало ясно, что задачей большого митинга станет не только спасение Навального лично: прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабов Навального.

Когда этот иск удовлетворят, руководителей этих структур можно будет посадить на десять лет, рядовых сотрудников – на шесть, волонтеров и жертвователей – на восемь. Кроме того, всех их могут внести в список Финмониторинга, что влечет за собой блокировку счетов. Любая демонстрация символики организаций будет караться штрафом или арестом до 15 суток, а сами организации лишатся права заниматься публичной деятельностью.

По словам директора ФБК Ивана Жданова и главы региональных штабов Навального Леонида Волкова, признание организаций экстремистскими “откроет дорогу к сотням уголовных дел”. “Понятно, каким должен быть ответ: проводить митинг (возможно, это вообще последний митинг в ближайшие несколько лет) и побеждать на выборах (возможно, это вообще последние выборы на много лет вперед)”, – пишут они.

Другие российские тяжбы

Оператор Фонда борьбы с коррупцией Павел Зеленский приговорен к двум годам колонии за два твита с комментариями о самосожжении нижегородской журналистки Ирины Славиной (слова о том, что Зеленский “ненавидит Путина и прочих мразей” квалифицировали как “призывы к экстремизму в интернете”).

Редактора студенческого журнала DOXA Армена Арамяна обязали приходить в Следственный комитет каждый рабочий день до 24 мая (получается, что планируется 24 допроса). Вот интервью матери Арамяна Марины Азизбекян. Более 120 преподавателей ВШЭ выступили в поддержку четверых арестованных журналистов.

В Новосибирске ФСБ задержала местного тележурналиста после публикации фильма о связи местных властей с рэкетирами из спортивного клуба "Успех", в 90-е годы контролировавшими организованную преступность и теневую экономику в городе.

Комментарии Макса Покровского в связи со срывом сибирских гастролей “Ногу свело!” читайте здесь.

В Туле, Ярославле и Ижевске отправили в СИЗО семерых Свидетелей Иеговы.

Дикая история 17-летнего подростка, больного шизофренией, которого задержали на митинге в Москве 31 января, шесть часов мурыжили в отделении полиции, позже оштрафовали, а теперь таскают по инстанциям его приемную мать.

Суд в Москве оштрафовал на 15 тысяч рублей журналиста Тимура Олевского по статье об "осуществлении деятельности нежелательной организации". Он должен был модерировать форум муниципальных депутатов (13 марта полиция задержала форум в полном составе).

Суд в Москве уведомил Радио Свобода, ранее оштрафованное на много миллионов рублей, о 158 процессуальных ошибках, допущенных при вынесении штрафов. Теперь 158 штрафов будут выносить заново.

Российский ответ на санкции США

В ответ на введенные накануне американские санкции МИД России объявил о высылке десяти американских дипломатов и предложил послу США в России "вернуться в Вашингтон для консультаций". Дополнительно ограничены возможности американских диппредставительств приглашать в командировки сотрудников Госдепартамента, а также нанимать на работу россиян и граждан третьих стран. Кроме того, в России прекратят работу американские фонды и неправительственные организации, подконтрольные американским госструктурам. Нескольким высокопоставленным чиновникам (генпрокурору, директорам ФБР и Национальной разведки) запрещен въезд в Россию.

Комментируя обмен санкциями, американист Алексей Наумов отмечает, что Россия, судя по всему, не уловила нового подхода Байдена: вводя санкции, он в то же время призывал Россию вернуться на путь сотрудничества, называя ее “великой страной”.

Вокруг Донбасса

По итогам трехсторонних переговоров канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский призвали российские власти расформировать и отвести дополнительные войска от украинской границы с целью деэскалации ситуации. Зеленский заявил, что готов к переговорам с участием Путина.

Комментируя дипломатическую активность Зеленского, украинский дипломат Валерий Чалый настаивает, что вопрос военной угрозы со стороны России окончательно решится, только если Украина вступит в НАТО.

По статистике Европейского суда по правам человека, в прошлом году Украина заняла третье место по количеству поданных против нее жалоб. Журналисты расследовательского проекта “Схемы” выяснили, что большинство этих жалоб связаны с ситуацией на Донбассе и в Крыму, а подаются они с помощью юристов, работу которых оплачивают российские госструктуры.

Беларусь и другие соседи

Палата представителей Беларуси приняла в окончательном чтении поправки к закону “О массовых мероприятиях”. Уведомительный порядок организации акций отменяется, место их проведения теперь будут определять власти, освещение в прессе “несанкционированных акций” запрещено, сбор денег на штрафы – тоже.

Особую заботу белорусские власти проявляют к детям: в Пинске пятилетнюю дочь обвиняемых по уголовному делу о "массовых беспорядках" отправили в приют еще до вынесения приговора, а в Островце из детсада уволили сотрудницу, ранее оштрафованную за бело-красно-белый плед на балконе (основание – “аморальное поведение”).

Российское МВД потребовало от “коллег из стран СНГ” забрать из России “незаконных мигрантов” (их больше миллиона). В противном случае пригрозили закрытием границ.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро пятницы, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России вырос до 8995. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 4 млн 684 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру пятницы 104 795 человек (+397 за сутки). С начала эпидемии в России возбудили 82 уголовных дела о случайном заражении коронавирусом других людей и 23 дела о “коронавирусных фейках”.

Глава ВОЗ констатировал, что человечеству не удалось обеспечить всем равный доступ к вакцинам от Covid-19. В Германии очередь на вакцинацию дошла до канцлера Меркель только вчера, она привилась препаратом AstraZeneca. Все, кто моложе Меркель, продолжают ждать – и в Германии, и в других странах ЕС. Статистика заболеваемости во Франции не дает возможности ослабить ограничения.

Ссылки для чтения

Русская история. История “Невской мануфактуры”, сгоревшей на этой неделе в Петербурге. Или фрагмент из книги Ольги Хорошиловой “Русские травести в истории, культуре и повседневности” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”) – о советской травести-сцене перед ее уходом в глубокое подполье.

История “Невской мануфактуры”, сгоревшей на этой неделе в Петербурге. Или фрагмент из книги Ольги Хорошиловой “Русские травести в истории, культуре и повседневности” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”) – о советской травести-сцене перед ее уходом в глубокое подполье. Молодая литература. Подборка стихов молодых поэтесс с комментариями Романа Осминкина. Или разговоры: (1) с Алиной Гатиной, прозаиком из Казахстана, победительницей второго сезона премии ФИКШН35 и (2) с прозаиком Евгенией Некрасовой, чьи повести все чаще переделывают в пьесы.

Подборка стихов молодых поэтесс с комментариями Романа Осминкина. Или разговоры: (1) с Алиной Гатиной, прозаиком из Казахстана, победительницей второго сезона премии ФИКШН35 и (2) с прозаиком Евгенией Некрасовой, чьи повести все чаще переделывают в пьесы. Интервью с переводчиками. Разговор с Валерием Кисловым, который перевел роман Бориса Виана “Деваться некуда”, задуманный автором, но законченный уже после его смерти членами литературного объединения УЛИПО. Или беседа с Сергеем Козиным – переводчиком, работавшим над “Ведьмаком” и еще 200 фильмами.

Разговор с Валерием Кисловым, который перевел роман Бориса Виана “Деваться некуда”, задуманный автором, но законченный уже после его смерти членами литературного объединения УЛИПО. Или беседа с Сергеем Козиным – переводчиком, работавшим над “Ведьмаком” и еще 200 фильмами. Художница Соня Делоне (1885–1979). Рассказ историка Евгения Деменка о судьбе архива этой французской художницы из Одессы. Или беседа с основательницей итальянского модного дома Missoni о том, как Соня Делоне определила его стиль.

Рассказ историка Евгения Деменка о судьбе архива этой французской художницы из Одессы. Или беседа с основательницей итальянского модного дома Missoni о том, как Соня Делоне определила его стиль. Фотография. Подборка работ победителей нынешнего World Press Photo.

Подборка работ победителей нынешнего World Press Photo. Инклюзивный театр. Поразительный рассказ о “Театре простодушных”, в котором играют люди с синдромом Дауна – после смерти основателя коллектив практически перестал существовать, но теперь пытается возродиться. Или разговоры с участниками постановки Туфана Имамутдинова "Здесь больше, чем просто селедка", в которой задействованы только незрячие и слепоглухие актеры.

Поразительный рассказ о “Театре простодушных”, в котором играют люди с синдромом Дауна – после смерти основателя коллектив практически перестал существовать, но теперь пытается возродиться. Или разговоры с участниками постановки Туфана Имамутдинова "Здесь больше, чем просто селедка", в которой задействованы только незрячие и слепоглухие актеры. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок