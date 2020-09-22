Одним “Новичок”, а другим кокаин

Доброе утро!

Жителей Иркутской области и Бурятии сегодня разбудили не будильники, а сильное землетрясение. Данных о разрушениях и жертвах пока нет, а прочие новости такие:

Светлана Тихановская встретилась с главами МИД стран ЕС и выступила в Европарламенте. ЕС пока не объявил о санкциях в отношении Беларуси.

Навальный требует вернуть ему одежду, в которой он был в день отравления.

Путин вернул институт политруков и повысил оклады судьям.

За семь месяцев 2020 года в России умерло на 58 тыс. человек больше, чем за тот же период прошлого года.

Готовы протестовать годами

Светлана Тихановская встретилась в Брюсселе с министрами иностранных дел стран-членов ЕС и изложила им свои ожидания: непризнание легитимности Лукашенко и любых документов, которые он подпишет, в том числе и с Россией. Договориться о санкциях в отношении Беларуси странам ЕС пока не удалось из-за противодействия Кипра (который требует, чтобы тогда вводили санкции и против Турции). Вопрос будет обсуждаться дальше на этой неделе.

Комитет Европарламента по иностранным делам тоже выслушал Тихановскую и членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Павла Латушко. Они призывали ЕС к солидарности с жертвами репрессий, Тихановская заверила, что белорусы будут протестовать “столько, сколько нужно: недели, месяцы, если нужно – годы”.

По данным белорусского МВД, в воскресенье на акциях протеста по всей стране были задержаны 442 человека. Распыление слезоточивого газа прямо в глаза протестующим в Бресте объяснили необходимостью “пресечения противоправных действий”. Вот свидетельство непосредственного участника этих событий.

В понедельник сотрудник “Беларуськалия” Олег Куделка отказался выходить из шахты, выдвинув политические требования. Через три часа его нашли и вывели наверх, после чего отправили на медицинское освидетельствование, а затем – на беседу в милицию. На предприятии задержали более 20 человек, которые вышли поддержать шахтера. Вот разговор с Куделкой – ему хотелось “разбудить людей”.

Журналистка издания “Наша нива” Наталья Лубневская получила ранение резиновой пулей, 38 дней провела в больнице, и теперь выясняется, что изданию может грозить штраф за травму, которую она получила “на производстве”.

Новые свидетельства о насилии и репрессиях:

Еще один монолог мужчины, изнасилованного дубинкой в автозаке;

Впечатления журналистки телеканала "Белсат" Катерины Андреевой об отсидке на Окрестина: “Там абсолютно тюремный режим и очень жесткие условия содержания. Передвигаться можно исключительно лицом к стене в сопровождении конвоя, руки держать за спиной. Очень грязно”.

Еще любопытный документ – мнения силовиков из соседних стран о действиях белорусского ОМОНа. Российский полицейский, в частности, говорит: “В России были разного рода демонстрации, но там такого не было. Потому что Путин умнее. В России никому руки не ломали, не пытали, не избивали”. Ну да, в России ломали только ноги.

На следующей неделе российские музыканты проведут “Партизан-фест” в поддержку протестующих белорусов. Сбор от концерта пойдет в Belarus Solidarity Foundation.

Вокруг Навального

Алексей Навальный потребовал вернуть ему одежду, в которой он был в день отравления, поскольку это важнейшая улика, а 30 дней, отведенные по закону на доследственную проверку, истекли, и уголовного дела никто не возбудил: “Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне. А дальше можете продолжить обсуждать на ток-шоу, что у меня был приступ диабета, да и тот, скорее всего, устроили мне сотрудники Фонда по борьбе с коррупцией”.

30 дней с момента отравления действительно истекли, но проверку продлили, хотя по закону это невозможно. На ток-шоу – вернее, в государственных информагентствах – бурное обсуждение продолжается, интервьюируют уже администраторов томской гостиницы. Верховный суд России тем временем тихо ликвидировал фейковую партию “Россия будущего”, из-за которой отказали в регистрации одноименной партии Навального.

Госсекретарь США в интервью немецкому таблоиду Bild обещает “справедливую реакцию” на применение химического оружия, как только будут предоставлены “все факты”. Пока факты предоставляются, почитайте лучше пост Навального про любовь.

Журналистские расследования

Продолжается изучение документов FinCEN – специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США. На “Би-би-си” обнаружили, что лондонский офис банка JP Morgan позволил открыть у себя счет офшорной компании ABSI, которая, как потом выяснилось, может быть связана с "боссом боссов российской мафии" Семеном Могилевичем. Кроме того, проводки разных офшоров Абрамовича свидетельствуют, что он неправильно покупает футболистов, а в свободное от футбола время финансирует строительство еврейских поселений в Восточном Иерусалиме.

Абрамович свой активный сионизм пока никак не комментировал, зато Ротенберг, который, судя по документам, обходил западные санкции через закупку произведений искусства посредством счета в лондонском Barclays, назвал эти сообщения “бредом”.

Вот интервью с региональным редактором Центра по исследованию коррупции и организованной преступности Романом Шлейновым – он говорит, что с открывшимися документами журналистам можно будет работать еще долго.

Центр “Досье” Михаила Ходорковского изучил дело о кокаине в российском посольстве в Буэнос-Айресе и пришел к выводу, что официальные расследования в России и Аргентине неполны и предвзяты, чтобы скрыть возможную роль высокопоставленных российских и аргентинских чиновников в контрабанде наркотиков. В одном из свидетельских показаний российского следствия говорится, что часть кокаина предназначалась для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Встретились как-то Валентина Матвиенко с Валентиной Терешковой, и захотелось им взбодриться...

Бодрые российские новости

Путин вернул институт политруков и повысил оклады судьям.

На общественное обсуждение вынесен законопроект, запрещающий современные протоколы шифрования в рунете – чтобы было проще блокировать отдельные сайты. Третьи подряд учения по изоляции рунета отменены.

Теперь судебное:

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, который уже больше двух лет сидит в СИЗО по обвинению в мошенничестве, отстранили от участия в судебном процессе по его же уголовному делу – предположительно потому, что он голодает и ходить уже не может (а процесс при этом должен идти).

Мосгорсуд разрешил предъявить экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу уже предъявленное ему обвинение. Несмотря на то, что Фургал пока не признан виновным в убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушении на бизнесмена Александра Смольского, родственники Булатова и Смольского требуют взыскать с Фургала полтора миллиарда рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

В Петербурге бывшего депутата от "Единой России", обвиняемого в покушении на убийство, выпустили из СИЗО, хотя его жертва до сих пор лежит в больнице.

Вокруг света

Где-то в виртуальных пространствах заседает Генассамблея ООН – во всяком случае, национальные лидеры к ней видеообращаются. Канцлер Германии в своем обращении заявила о необходимости реформы ООН, поскольку Совет безопасности в его нынешнем виде нефункционален. Сегодня будут транслировать видеообращения Путина и Трампа.

Последний подписал указ о санкциях против стран, компаний и частных лиц, которые будут причастны к поставкам оружия (в том числе обычного) в Иран или из него. По словам Трампа, этот указ восстанавливает санкции ООН в отношении Ирана. Как США могут единолично восстановить санкции ООН, американский президент не объяснил. Какая-то реформа тут точно требуется.

В Италии прошел совмещенный с местными выборами референдум о сокращении числа депутатов и сенаторов. Число их сократится, большинство высказались за, а на местных выборах усилили свои позиции правые партии.

Тем временем пандемия

По данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России чуть вырос и составил 6 196, всего заболевших с начала эпидемии 1 миллион 109 тысяч. Число жертв эпидемии достигло к утру понедельника 19 489 человек (+71 за сутки). За день в Москве скончались еще 15 человек. Впрочем, данные оперативного штаба по смертности, очевидно, занижены – Росстат приводит свою статистику: за семь месяцев 2020 года в России умерло на 57 961 человека больше, чем за тот же период прошлого года, и основной причиной прироста стал Covid-19. Но внешне в России все идет на лад: восстановлено авиасообщение с еще тремя странами, допущена до испытаний третья по счету национальная вакцина.

В Европе все, наоборот, тревожно: в Чехии ушел в отставку министр здравоохранения (сейчас Чехия – вторая после Испании в Европе по темпам роста заболеваемости); британцев ограничить ненужные встречи призывают уже не власти, а их научные советники; в Мадриде вводят выборочный локдаун – закрывают, естественно, самые бедные районы. Белорусские врачи заявили, что не будут "покрывать лживую статистику" по Covid-19. Официально коронавирус там был побежден 2 июля.

Шесть ссылок

Мрачные истории. Фрагмент из книги Елены Ржевской “Геббельс. Портрет на фоне дневника” (изд-во “Книжники”), в котором рассказывается, как с июня по сентябрь 1940 года Геббельс следил за внешней политикой СССР, обсуждал с Гитлером русские фильмы и говорил о необходимости войны. Или краткая история советского монументализма в изложении Константина Львова.

Фрагмент из книги Елены Ржевской “Геббельс. Портрет на фоне дневника” (изд-во “Книжники”), в котором рассказывается, как с июня по сентябрь 1940 года Геббельс следил за внешней политикой СССР, обсуждал с Гитлером русские фильмы и говорил о необходимости войны. Или краткая история советского монументализма в изложении Константина Львова. Попытки определений. Фрагмент из книги американского философа Маршалла Бермана “Все твердое растворяется в воздухе. Опыт модерности” (изд-во “Горизонталь”), в которой автор пытается описать “модерность” через фигуру Бодлера. Или внятный ликбез о том, что такое постструктурализм.

Фрагмент из книги американского философа Маршалла Бермана “Все твердое растворяется в воздухе. Опыт модерности” (изд-во “Горизонталь”), в которой автор пытается описать “модерность” через фигуру Бодлера. Или внятный ликбез о том, что такое постструктурализм. Работа. Разговор с социологом Андреем Шевчуком о том, как меняется труд. Или очень любопытный рассказ философа Марии Рахманиновой о работе в российском вузе, гендерном давлении в академической среде, диссертационном терроре и пр.

Разговор с социологом Андреем Шевчуком о том, как меняется труд. Или очень любопытный рассказ философа Марии Рахманиновой о работе в российском вузе, гендерном давлении в академической среде, диссертационном терроре и пр. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок