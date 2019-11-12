Абсолютно свободный рынок

Доброе утро!

Петербургская полиция – хотя ей очевидно есть чем заняться – ежедневно посещает мероприятия феминистского фестиваля “Ребра Евы”, чтобы проверить, нет ли там несовершеннолетних. Российские законы вроде бы не запрещают несовершеннолетним знать о гендерной дискриминации, но в полиции, наверное, думают, что где гендер, там и ЛГБТ. В остальном так:

Возбуждены два новых уголовных дела в связи с угрозами судье Мосгорсуда – похоже, это новый этап “московского дела”.

Все материалы по делу Ивана Голунова оказались засекреченными.

“Повар Путина” Пригожин передал половину своего “Конкорда” девушке из Сибири.

Родственники сирийского президента Асада владеют 19 апартаментами в “Москва-сити”, а родственники прокурора Москвы – гостиницей в Черногории, домом в Испании, дачей на Рублевке и базой отдыха на Волге.

В Турции найден мертвым основатель “Белых касок”.

“Московское дело”, похоже, прирастает

В связи с угрозами судье Мосгорсуда задержаны 46-летний Алексей Вересов и 41-летний Сергей Половец. Вересова подозревают в призывах экстремизму, Половца – в угрозах убийством. По официально не подтвержденным данным, обыски у Вересова проходят в удмуртском селе Якшур-Бодья. К нему пришли из-за комментария, оставленного под фотографией судьи Криворучко, приговорившего актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии. Мосгорсуд уже жаловался на “травлю” Криворучко.

Приговоренного к пяти годам колонии блогера Синицу этапировали из Москвы в неизвестном направлении.

Сегодня начнутся суды над Никитой Чирцовым (на акции 27 июля он якобы толкнул сотрудника Росгвардии, причинив ему физическую боль) и рэпером Самариддином Раджабовым (вот интересный материал, в котором по материалам дела прослеживается, как потерпевшие от Раджабова полицейские приводили свои воспоминания в соответствие с версией следствия).

И почитайте интервью с программистом Айдаром Губайдулиным, который бежал из-под подписки о невыезде (не докинул до росгвардейца пустую пластиковую бутылку) и будет просить политическое убежище в Литве.

Другие политические дела

В ходе рассмотрении жалобы на бездействие следствия по делу журналиста Ивана Голунова, которому в июне полицейские подкинули наркотики, чтобы посадить по статье о сбыте, выяснилось, что все материалы следствия засекречены. "Засекречено все уголовное дело, от обложки до последней странички, без объяснения причин. Я впервые сталкиваюсь с таким цинизмом", – сказал адвокат Сергей Бадамшин. Материалы служебной проверки полицейских, причастных к задержанию и подкидыванию наркотиков, тоже засекречены.

Семерым обвиняемым по делу "Нового величия" продлены аресты, членов этого “экстремистского сообщества” задержали в марте 2018 года. По версии защиты, все структуры “сообщества” были созданы провокатором ФСБ.

Обвиняемые по делу так называемого террористического сообщества "Сеть" объявили голодовку на заседании суда в Пензе. Они требуют расследования их заявлений о пытках на стадии следствия. Ранее в Петербурге голодовку объявил обвиняемый по этому же делу Виктор Филинков. Он в больнице.

В больницу к анархисту Илье Романову, осужденному по делу о призывах к терроризму, по-прежнему не пускают адвокатов. Романов перенес инсульт и, похоже, полностью парализован.

Время менять концепцию бабьей доли

Суд в Петербурге арестовал на два месяца доцента Института истории СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве молодой аспирантки Анастасии Ещенко, с которой они жили вместе последние пять лет. Соколов признал вину, выл и плакал в суде. Ещенко, по его словам, он убил, потому что “идеальная девушка превратилась в существо из страшной сказки”. Этого убийства могло бы не случиться, если бы десять лет назад жалобе другой девушки Соколова на домашнее насилие был дан ход.

В Москве женщина с двумя маленькими детьми выбросилась из окна квартиры. Старший из детей выжил, он в реанимации в тяжелом состоянии. У женщины, скорее всего, была послеродовая депрессия, помощь при которой в России получить крайне сложно.

И вот поразительная история беженки из Судана Бины Марачини, которая живет в Петербурге без документов. В Россию она приехала вслед за женихом-петербуржцем, но брак зарегистрировать они не могут, потому что у нее нет справки из Судана, что она не состоит там в браке (самого Судана, из которого она бежала с матерью в конце 90-х годов, сейчас тоже нет).

Большие инвесторы

Основной актив “повара Путина” Евгения Пригожина – компания "Комбинат питания "Конкорд" – 30 октября была разделена на две равные части между петербургским бизнесменом и юристкой Екатериной Росликовой, которая еще два года назад жила в Томске. Юристы говорят, что подобные манипуляции чаще всего объясняются желанием защитить бизнес от появления третьих лиц.

Родственники президента Сирии Башара Асада купили не менее 19 апартаментов в "Москва-Сити" стоимостью $40 млн, говорится в расследовании неправительственной организации по борьбе с коррупцией Global Witness и газеты Financial Times. Пресс-секретарь Путина Песков говорит, что в Кремле не известно об этих покупках и "не должно быть это известно", потому что “Россия – это абсолютно свободный рынок”. То, что Асад и его семья находятся под международными санкциями, а вложенные в недвижимость деньги были отмыты, на “абсолютно свободном рынке” никого не волнует.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи прокурора Москвы гостиницу в Черногории, недвижимость на испанском курорте Марбелья, дачу на Рублевке и рыболовную базу в Астраханской области. Все это не задекларировано. Песков сказал, что утверждения ФБК можно, конечно, проверить, но в принципе не стоит – и так проверяли прокурора при приеме на работу.

По данным агентства Associated Press, на церемонии инаугурации президента Украины Владимира Зеленского министр энергетики США Рик Перри передал тому список “правильных людей”, с которыми надо консультироваться по энергетическим вопросам. Именно их компания получила 50-летний контракт на разработку крупного месторождения в Украине, хотя другие компании предлагали больше денег.

Арестованный в США бизнесмен советского происхождения Лев Парнас сообщил через адвоката, что передал властям Украины “ультиматум”: или они начинают расследование деятельности сына Джо Байдена в Украине – или вице-президент Пенс не приедет на инаугурацию Зеленского и все будет сложно. Парнас готов свидетельствовать в Конгрессе.

Вокруг света

В Стамбуле найден мертвым Джеймс Ле Мезюрье, основатель некоммерческой организации Mayday Rescue, занимавшейся обеспечением деятельности волонтерских организаций, работающих в горячих точках – в том числе сирийских “Белых касок”. Россия часто обвиняла их в связях с террористами и съемках постановочных видео с жертвами химатак, “Белые каски” обвиняли Россию в военных преступлениях.

В Великобритании Партия брекзита не будет конкурировать с тори в 317 традиционно консервативных округах – это значит, что тори, скорее всего, пошли на соглашение с Фараджем, от которого ранее официально отказались, и постараются негласно не конкурировать с Партией брекзита в тех округах, где избиратели обычно голосуют за лейбористов, но при этом выступают за выход Великобритании из ЕС.

Власти Мексики предоставляют убежище экс-президенту Боливии Эво Моралесу, но доедет ли он до Мексики – еще вопрос. Ранее ему, по слухам, не дали бежать в Аргентину, оппозиция утверждает, что есть ордер на его арест, бывшая глава ЦИК уже арестована.

Русского хакера Буркова, которого хотели обменять на сидящую в России израильтянку, в итоге экстрадировали в США, по запросу которых он и был задержан.

Шесть ссылок

История. Разговор с историком Игорем Петровым о военных мемуарах генерал-полковника Вермахта Готхарда Хейнрици (в прошлом году они вышли по-русски в переводе Петрова и Олега Бэйды), очень занимательно. Или рассказ Константина Львова о “Соловецких сказах” Бориса Ширяева (1889–1959) и о самом Ширяеве.

Разговор с историком Игорем Петровым о военных мемуарах генерал-полковника Вермахта Готхарда Хейнрици (в прошлом году они вышли по-русски в переводе Петрова и Олега Бэйды), очень занимательно. Или рассказ Константина Львова о “Соловецких сказах” Бориса Ширяева (1889–1959) и о самом Ширяеве. Остальгическое. Еще один отрывок из книга фольклористов и антропологов Александры Архиповой и Анны Кирзюк “Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР” – на этот раз о колорадском жуке. Или еще один остросюжетный рассказ о побеге из ГДР в ФРГ (совершенном футболистами Дирком Шлегелем и Фалько Гётцем в 1983 году).

Еще один отрывок из книга фольклористов и антропологов Александры Архиповой и Анны Кирзюк “Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР” – на этот раз о колорадском жуке. Или еще один остросюжетный рассказ о побеге из ГДР в ФРГ (совершенном футболистами Дирком Шлегелем и Фалько Гётцем в 1983 году). Воспоминания о великих. Авангардная пианистка Маргарет Ленг Тан рассказывает о своей дружбе и работе с Джоном Кейджем. Или фрагмент из сборника воспоминаний “Битов, или Новые сведения о человеке” (изд-во “Эксмо”) – о Битове пишет журналист и телеведущий Александр Казакевич.

Искренне Ваши,

Семь Сорок