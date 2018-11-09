ФСБ против замеса идеологий

Доброе утро!

Начинать – так с поистине сенсационной новости: Instagram заблокировал новый аккаунт Рамзана Кадырова, и в знак протеста оттуда удалились Магомед “Лорд” Даудов и другие официальные лица. А в это время в офлайне

Петербург стал лидером среди регионов России по числу протестов в уходящем году. Там неустанно изобретают новые формы.

Заведено уголовное дело против сотрудников колонии, в которой Цеповяз ел крабов. Его самого отправили в ШИЗО и лишили благодарностей.

При стрельбе в баре в Калифорнии погибли 13 человек, включая стрелявшего.

США расширили санкции в связи с российской аннексией Крыма и войной в Донбассе.

Журналиста CNN, которого президент США обругал на пресс-конференции, лишили аккредитации в Белом доме.

Петербургское формотворчество

Центр экономических и политических реформ выпустил доклад о росте протестной активности в России, из которого следует, что главным поводом для организованного выражения недовольства в 2018 году стала пенсионная реформа, основным организатором акций – КПРФ (Навальный на втором месте), а самым протестным регионом – Петербург (Москва на девятом месте). В Петербурге усиленно изобретают новые формы протеста: в Пулковском парке появилось кладбище депутатов Госдумы, и двое его создателей уже оштрафованы на 20 тысяч рублей… за участие в несогласованном митинге.

В поездах петербургского метро появляются фотографии российских государственных деятелей с надписью “Позор”, и зачем они там появляются, активисты доходчиво объясняют здесь.

Петербург, впрочем, родина новых форм во всех областях. Здесь можно почитать, что рассказал “Новой газете” бывший пиарщик “повара Путина” Евгения Пригожина о рождении тогда еще новых форм провокаций (занимательные истории о завозившихся в больницу тараканах, избитом сочинском блогере и выдуманных новостях, якобы способствовавших увольнению Светланы Миронюк из РИА Новости).

А здесь – краткое содержание прослушки фигурантов дела русской мафии, закрытого в Испании. В ней петербуржец Геннадий Петров разговаривает о новых формах государственного строительства с разными абонентами из России.

Традиционные формы подавления

Калининградского анархиста Вячеслава Лукичева, по словам адвоката, избили в ходе допроса, продолжавшегося 36 часов. Лукичев арестован за пост в Telegram, где устроитель взрыва в архангельском ФСБ был якобы назван героем. ФСБ страшно волнует “радикализация молодежи”. Спецслужбы, по словам главы ФСБ Бортникава, “упустили” трудных подростков, и они теперь попали в идеологический “замес – нацистский, анархистский, левый, правый, исламистский. С этим надо что-то делать", – сказал Бортников.

МВД Бурятии решило зайти через интернет: полиция потребовала от редакции улан-удинской газеты “Номер один” раскрыть IP-адреса комментаторов на сайте издания, возмущавшихся расточительностью местного правительства, которое выделило семь миллионов рублей на обновление мебели и автопарка. На языке МВД это называется “склонением к воспрепятствованию деятельности государственных органов власти”. Редакция ответила отказом.

В офлайне действуют так (это не все, только избранное):

Подмосковного депутата, участвовавшего в “мусорных” протестах, обвинили в вымогательстве (ранее не получилось отнять у него мандат).

Бывшему главе Серпуховского района, тоже поддерживавшему “мусорные” протесты, продлили арест (его обвиняют в мошенничестве).

Сочинского блогера, которого обвиняют в вымогательстве за то, что он критиковал депутата, привезли в суд с раной на шее.

В Нальчике избили местного яблочника.

В Самаре секретаря Либертарианской партии увезли в полицию прямо с работы, чтобы составить протокол за участие в сентябрьском митинге против пенсионной реформы.

Тюрьма и крабы

Возбуждено уголовное дело против сотрудников колонии, в которой член “банды Цапков” Цеповяз ел крабов. Ранее самого Цеповяза поместили в ШИЗО и лишили благодарностей от руководства колонии, крайне полезных для получения УДО. Вот тут можно почитать, что говорит бывшая жена Цеповяза, которая и передала фотографии с крабами и шашлыками в прокуратуру и ФСИН. Снимки он ей сам отправлял с мобильного телефона, и дабы не допускать ничего подобного в будущем, ФСИН теперь хочет заставить операторов мобильной связи отключать ее в колониях.

В Таджикистана все жестче, там жестоко подавили бунт в колонии, больше 20 убитых.

Американское: санкции, стрельба, враги народа

США расширили санкции в отношении России, связанные с аннексией Крыма и войной в Донбассе. В санкционные списки, в частности, попали крымские курорты (там это назвали хорошей рекламой) и так называемое министерство государственной безопасности так называемой "ЛНР".

В городе Таузанд-Окс в Южной Калифорнии 28-летний ветеран морской пехоты пришел в бар, где в это время была кантри-вечеринка, и застрелил 12 человек. Сам он тоже застрелился. Среди погибших – помощник шерифа.

Журналиста CNN, которого президент США назвал на пресс-конференции “грубияном и ужасным человеком”, лишили аккредитации в Белом доме. CNN в целом Трамп назвал “врагом народа”.

Бои за историю

Начались торжества в связи со столетием окончания Первой мировой войны. Сегодня Эммануэль Макрон и Тереза Мэй посетят места сражений на Сомме. Франция же столкнулась с неразрешимой проблемой: чествовать ли маршала Петена, не без участия которого Франция и ее союзники одержали победу над Центральными державами. Слова Макрона о том, что Петен был великим солдатом, сделавшим катастрофический выбор во время Второй мировой войны, вызвали жуткий скандал.

В Испании задержан мужчина, якобы планировавший покушение на премьер-министра из-за того, что правительство одобрило перезахоронение останков диктатора Франко.

Сегодня исполняется 80 лет “Хрустальной ночи”. Пережившая и Kristallnacht, и Холокост берлинская еврейка рассказывает: “После войны мы все говорили: “Больше – никогда”, но посмотрите, что творится в мире”.

Бабушка Джареда Кушнера, зятя нынешнего президента США, в 1943 году организовала побег из еврейского гетто в Новогрудке. Ее сын Чарльз Кушнер после распада СССР помог создать там мемориал, но ее внук вряд ли приедет в Беларусь, пока остается советником Трампа. Потому что санкции.

Пять ссылок

Ученые. Читательская биография филолога Марка Альтшуллера и рассказ незрячего доцента истории ВШЭ Евгения Трефилова о своей жизни.

Художества. Монологи российских художников о деньгах и о жизни или рассказ Дмитрия Волчека о лучших фильмах “двухнедельного киноманского Виеннале, собирающего лучшие фильмы года и предлагающего головокружительные ретроспективы”.

“Я знал человека, который знал больше пяти языков, но так и не научился хорошо думать”. Интервью, составленное из разговоров с Вячеславом Ивановым, происходивших в 2013 и 2015 гг.

Искренне Ваши,

Семь Сорок