Прощание онлайн

Доброе утро!

Сдалась республика Алтай – коронавирус нашли и там. Теперь местные шаманы уйдут в горы проводить обряд его “уважительного успокоения”, чтобы вирус поутих и вернулся туда, откуда вышел. Пока он буйствует:

В России сохраняется рост числа инфицированных на три с лишним тысячи в сутки. Власти разных регионов ужесточают карантины. Путин объявил, что Парад Победы откладывается.

Министр экономического развития РФ попытался взять льготный кредит в банке, но ему не дали. Путин в помощь застройщикам объявил льготную ипотеку под 6,5%.

В Японии объявлена чрезвычайная ситуация по всей стране, гражданам будут выплачивать по тысяче долларов в месяц. Карантин в Великобритании продлили еще на три недели.

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Далеко до победы

В России – по данным суточной давности – выявлено почти 28 тысяч инфицированных (+3448 за сутки), 232 человека скончались. В Москве в четверг умерли еще 14 человек.

Путин объявил, что Парад Победы откладывается, мотивировав это тем, что если проводить его 9 мая, то подготовку надо начинать прямо сейчас, в разгар эпидемии. На самом деле подготовку давно начали, и начальник Нахимовского училища, традиционно возглавляющий парадный расчет на Красной площади, лежит в московском госпитале с высокой температурой.

Когда будут проводить этот отложенный парад, здесь гадает политолог Андрей Колесников. Перенесенная на день дата окончания Второй мировой войны удобной не кажется: она совпадает с днем памяти жертв Беслана, и даже в очищенном от несогласных Совете по правам человека совершенный Госдумой перенос назвали ошибкой.

Карантины

В четверг очередей на вход в метро в Москве не было, но, как объясняет врач Давид Матевосов, одного дня столпотворения было достаточно, чтобы обессмыслить две предыдущие недели карантина. Московские оппозиционные депутаты пишут в прокуратуру с требованием найти виноватых. Московские власти, со своей стороны, недовольны степенью изолированности граждан, за нарушение режима самоизоляции уже оштрафованы около 12 тысяч человек. При этом индивидуальным предпринимателям просто отказывают в выдаче пропусков из-за того, что система не воспринимает ИП, зарегистрированные ИНН физлица.

Всех москвичей с ОРВИ теперь будут сажать в обязательный двухнедельный карантин. Ходят слухи, что режим изоляции продлят и на май. “Аэрофлот” закрыл продажи билетов на международные рейсы до августа. Московские кладбища запустили услугу “прощание онлайн”. Врачей, работающих с Covid-19 теперь возят на такси и селят в гостиницах за счет мэрии.

Власти Петербурга, по слухам, тоже готовятся вводить пропуска. Пропускной режим уже действует в Нижегородской области и Татарстане (по ссылкам читайте как). При этом на Пасху церкви будут открыты в половине российских регионов.

Отдельное удовольствие – почитать, как самоизолируются и пытаются подстраховаться очень богатые россияне: “Один человек пришел в крупный частный медцентр Москвы, отвалил около миллиона долларов и сказал: «Хочу, чтобы вот эта палата с этим ИВЛ стояла и меня ждала»”.

Что ждет небогатых

Путин посовещался с застройщиками. Они просят возобновить стройки как можно скорее, потому что не смогут кормить и содержать рабочих-мигрантов дольше пары недель. Но квартиры у них покупать сейчас особенно некому. Вторую проблему Путин тут же решил путем провозглашения льготной ипотеки под 6,5%.

Но провозглашенное Путиным не так просто получить: министр экономического развития России попытался взять в банке обещанный Путиным малому и среднему бизнесу зарплатный кредит, но ему не дали. Представители особо пострадавших отраслей тоже ничего добиться не могут, потому что у них неправильные ОКВЭД. В регионах предприниматели довольно эмоционально объясняют местным властям, что есть хочется каждый день.

Вызвавший много эмоций список системообразующих компаний решили не составлять – точнее, его будут составлять, но оглашать перестанут.

Коронавирус вне России

Общее число выявленных случаев Covid-19 в мире приближается к 2 200 000, жертвами пандемии стали свыше 140 тысяч человек. По числу жертв и заболевших продолжают лидировать США (34,6 тысяч смертей и 677 тысячи инфицированных), но президент Трамп уже огласил план возвращения к нормальной жизни: оно будет постепенным, от штата к штату. Ничего сенсационного в этом плане не оказалось, и для поддержания тонуса американский президент пригрозил прервать работу Конгресса, потому что тот не утверждает его назначенцев на высокие посты. Препирательство с властями Китая продолжается: любимый телеканал Трампа Fox News рассказывает, что эпидемия началась с заражения коронавирусом сотрудника Института вирусологии в Ухане, китайские власти это отвергают.

В Великобритании (больше 100 тысяч инфицированных, почти 14 тысяч умерших) карантин продлен еще на три недели. В Японии чрезвычайная ситуация объявлена на всей территории страны, гражданам будут выплачивать по тысяче долларов в месяц. В Сербии (пять с лишним тысяч заболевших, 103 умерших) тоже объявили карантин, но “умный” – только на 48 часов, на Пасху. В Западной Европе хуже всего дела обстоят во Франции – накануне был побит очередной рекорд суточной смертности (+1438, всего жертв эпидемии в стране почти 18 тысяч), вспышка эпидемии отмечена на авианосце “Шарль де Голль”.

Беларусь обошла Украину по числу заболевших (4204 и 4161 соответственно), в Киев с четверга запрещен въезд водителей с высокой температурой, всем измеряют. В Таджикистане коронавируса официально нет, но День города в Душанбе отменили.

Как правильно читать коронавирусную статистику, смотрите тут, а когда придумают вакцину, объясняется здесь.

Но есть и хорошие новости: в одном из приютов во Флориде впервые за всю историю разобрали всех собак, а в ЮАР львы спят прямо на шоссе.

Но аресты и задержания идут своим чередом

В Москве задержан бывший адвокат министра Абызова (мошенничество) и арестован полковник Росгвардии (вымогательство). В Туле после обыска задержали челябинских анархистов, в Красноярске – 14-летнего ребенка, якобы готовившего теракт в школе.

В Кузбассе опубликовано очередное видео издевательства над заключенным.

Смысл случившегося накануне очередного обнаружения “украинских диверсантов” в Крыму разъясняется здесь (через связь с арестом в Киеве генерал-майора СБУ по подозрению в работе на ФСБ – очевидно, чтобы было на кого его обменивать).

Киев и сепаратисты донбасских “республик” обменялись пленными (11 человек вернулось в Украину из Луганска и 9 – из Донецка, в обратную сторону уехали, соответственно, 4 и 10 человек).

В Польше на фоне эпидемии рассмотрение закона о запрете (и так фактически запрещенных) абортов отложено в долгий ящик (активисты довольно изобретательно протестовали даже в условиях карантина). В России по тем же причинам приостановлена работа над законом о домашнем насилии.

Шесть ссылок

Кино. Отличный рассказ Алины Радзивилл о “Репетиции оркестра” Феллини. Или отрывок из книжки Антона Долина “Рой Андерссон. Похвала банальности” (изд-во “Сеанс”).

Отличный рассказ Алины Радзивилл о “Репетиции оркестра” Феллини. Или отрывок из книжки Антона Долина “Рой Андерссон. Похвала банальности” (изд-во “Сеанс”). Приключения иностранцев в России. Разговор о художниках с Пакитой Эскофе Миро – слависткой, которая приехала в СССР в 1979 году и незаметно для себя стала коллекционером советского неофициального искусства (много неожиданных оценок). Или короткие этюды о том, какой видели Москву Вальтер Беньямин в 1920-х, Джон Стейнбек в 1940-х, Габриэль Гарсиа Маркес в 1950-х и другие в другие годы.

Разговор о художниках с Пакитой Эскофе Миро – слависткой, которая приехала в СССР в 1979 году и незаметно для себя стала коллекционером советского неофициального искусства (много неожиданных оценок). Или короткие этюды о том, какой видели Москву Вальтер Беньямин в 1920-х, Джон Стейнбек в 1940-х, Габриэль Гарсиа Маркес в 1950-х и другие в другие годы. Живое. Рассказ о создателе игры “Жизнь” британском математике Джоне Конвее, скончавшемся недавно от коронавируса. Или разговор с ветеринаром Михаилом Шеляковым о том, как не надо лечить своих зверей.

Искренне Ваши,

Семь Сорок