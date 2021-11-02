Неизбежность геномной регистрации

Доброе утро!

Россия и Зимбабве подписали меморандум о сотрудничестве в космосе. Это, конечно, знак грядущих позитивных перемен. Но пока так:

В России третий день подряд выявляют больше 40 тысяч новых случаев COVID-19.

В Москве задержаны трое подозреваемых в “пробиве” данных предполагаемых отравителей Навального.

Минюст включил журналиста Петра Маняхина в реестр “иностранных агентов” из‑за поста в поддержку “Медузы” и статьи о пытках в “Сибирь.Реалиях”.

В Петербурге задержана гражданка Беларуси, на родине против нее возбуждено уголовное дело.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 40 402. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 8 миллионов 554 тысячи; официальное число жертв достигло к утру понедельника 239 693 человек (+1155 за сутки). Впрочем, по данным оперативного штаба можно следить лишь за динамикой данных оперативного штаба. По данным Росстата, число смертей от COVID-19 как основной причины смерти сейчас составляет около 2400 в день, а избыточная смертность – примерно 3700–3800 смертей в день. Общее число жертв пандемии в мире превысило пять миллионов человек.

По всей России до 7 ноября действует режим “нерабочих дней”, Новгородская область стала первым регионом, продлившим его еще на неделю. По мнению российских эпидемиологов, этот “недолокдаун” был введен слишком поздно, а ограничительные меры, в силу российской специфики, не будут давать того же результата, что в Европе. Специфика состоит, во-первых, в непоследовательности (в Севастополе российские власти сначала закрыли въезд и выезд из города без сертификата о прививке или отрицательного теста, а потом сняли блокпосты), а во-вторых, в уязвимости системы документации:

Журналист сайта 47news, освещающего события в Ленинградской области, негласно получил доступ к административной панели мошенников, торгующих поддельными результатами ПЦР-тестов на коронавирус и обнаружил там данные более восьми тысяч покупателей фальшивок. Созданные в этой системе справки очень похожи на реальные: QR-код ведет на поддельные сайты трех разных клиник, которые полицейские при контроле вполне могут посчитать настоящими.

Со стороны государственной системы учета тоже не все в порядке: соратник Навального Георгий Албуров, покинувший Россию и перебравшийся в Грузию, обнаружил, что, по данным Госуслуг, он 29 октября привился от коронавируса “Спутником” в Уфе, сертификат тоже имеется. Такие вещи, видимо, делаются для “улучшения” показателей вакцинации в регионах.

Власти Ленинградской области, разрешившие ходить по музеям и театрам тем, кто привит иностранными вакцинами, тут же получили отпор от Роскомнадзора: нельзя! Евросоюз, со своей стороны, ждет от России расследования фальсификации европейских документов о вакцинации (о продаже фальшивых сертификатов с регистрацией через одну из стран Восточной Европы ранее сообщала “Лаборатория Касперского”).

Росздравнадзор нашел нарушения в ковидном госпитале в Томске, где местный житель под видом врача ухаживал за своей бабушкой (бабушка умерла). По данным опроса приложения “Справочник врача”, популярного среди российских медиков, более четверти врачей и почти треть медсестер, работающих в красных зонах ковидных больниц, близки к увольнению из-за усталости и перегрузок.

Столь же напряженная ситуация – в Украине и Беларуси. Киев попал в “красную зону”: теперь пользоваться городским транспортом и посещать общественные места можно только при наличии сертификата о прививке или отрицательного ПЦР-теста. Здесь мэр Киева Виталий Кличко объясняет, чем вызвано ужесточение ограничений. По заболеваемости в Беларуси никаких достоверных данных нет, но в интернете много историй о переполненных моргах и нехватке мест на кладбищах – здесь рассказывается, почему белорусы категорически не хотят прививаться.

Из стран Евросоюза наиболее сложная ситуация в Румынии – ЕС направил в страну медпомощь, тяжелобольных вывозят на лечение в Германию.

Зато Австралия с 1 ноября отменила действовавший 19 месяцев запрет на въезд и выезд своих граждан без официального разрешения (это касается только полностью привитых). Застрявшие за границей австралийцы массово возвращаются домой.

Российские нерабочие будни

ФСБ завершила следствие по делу о госизмене против журналиста Ивана Сафронова. Защита знакомится с материалами дела. Никаких подробностей нет, потому что все адвокаты – под подпиской о неразглашении, а Иван Павлов – в розыске по уголовному делу.

В Москве задержаны и помещены под домашний арест трое сотрудников частного детективного агентства. Их обвиняют в нарушении тайны переписки и подделке документов ради получения доступа к биллингам мобильных телефонов. По данным источников ТАСС и Baza, с помощью поддельных удостоверений сотрудника полиции и фальшивых решений суда им удалось получить у мобильных операторов биллинги сотрудников ФСБ, летавших вместе с Навальным по России.

Журналист из Новосибирска Петр Маняхин, внесенный в реестр СМИ – “иностранных агентов”, в ответ на свой иск к Минюсту получил разъяснения, за что его наградили этим званием: за пост в поддержку “Медузы”, статью о пытках в колониях и СИЗО, опубликованную на сайте “Сибирь.Реалии”, и перевод денег с одного собственного счета на другой.

Активист и журналист Денис Стяжкин уехал из России из-за арестов и обысков у коллег.

Под Барнаулом полиция задержала двух участников акции протеста против плохого качества питьевой воды. Проблема воды в этом поселке – давняя (жители судятся с собственником скважины), но теперь появились протоколы о нарушении ковидных ограничений и “вовлечении несовершеннолетних” в протесты.

Депутата-единоросса Евгения Марченко собираются исключать из партии за то, что он проголосовал против проекта федерального бюджета в первом чтении.

В Краснодарском крае родственники привезли тело умершей женщины к зданию районной администрации, потому что морги отказываются его принимать, заставляя обращаться к посредникам, на услуги которых у семьи нет денег.

Мэрия Москвы собирается отказаться от использования труда мигрантов на стройках: по мнению вице-мэра по градостроительной политике, на стройках должно быть в три раза меньше людей, получать они должны в три раза больше, а строить – в два раза быстрее. Светлая идея состоит в том, что строители должны быть квалифицированными.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию для трудовых мигрантов из "стран ближнего зарубежья", чтобы было проще отслеживать совершаемые ими преступления.

В аннексированном Крыму у здания суда задержали 19 человек, которые пришли на апелляцию по делу "Хизб ут-Тахрир".

Полицейское насилие

Пять лет назад было опубликовано письмо осужденного за участие в митингах Ильдара Дадина о пытках в колонии №7 в карельском городе Сегежа. После громкой общественной кампании Дадин был переведен в другую колонию и потом освобожден раньше срока, а начальник сегежской колонии и его заместитель были приговорены к небольшим, но реальным срокам за “превышение служебных полномочий”. Пытки при этом никуда не делись. Вот разговор с Ильдаром Дадинын и российскими правозащитниками об этой проблеме.

По словам члена Совета по правам человека при президенте России Евы Меркачевой, руководство ФСИН согласовало проверку почти в двадцати СИЗО и колониях в нескольких регионах, включая Саратовскую область и Мордовию, которые фигурировали в материалах Gulagu.net о пытках в системе ФСИН.

В ответ на массовое вскрытие вен заключенными ИК №3 в Калужской области ФСИН объявила о “раскрытии” ячейки АУЕ в этой колонии (эксперты подвергают сомнению само существование этой самой АУЕ, запрещенной в России).

В ростовской колонии заключенные в знак протеста попытались совершить самосожжение.

Студентка из Москвы Милослава Малярова заявила в СК об изнасиловании в отделе полиции, однако уголовное дело не было возбуждено, а полицейского, которого девушка обвинила в преступлении, уволили из отдела задним числом. Сейчас отказ в возбуждении уголовного дела отменен, но следователи в ходе “дополнительной проверки” откровенно издеваются над девушкой.

В поселке в Томской области нашли обгоревшее тело бывшего судьи – судя по всему, это месть.

В Красноярском крае бывшего начальника СИЗО назначили директором школы, хотя на должность были претенденты с другим опытом работы.

Европейский суд по правам человека назначил компенсации четырем россиянам из-за слишком долгого содержания в СИЗО.

Историк Сергей Прудовский, запрашивающий протоколы заседаний особых троек НКВД у региональных управлений ФСБ, получает отказы, обоснованные тем, что документы могут содержать информацию, разжигающую расовую, национальную и религиозную ненависть.

В Беларуси

Суд в Минске арестовал на 15 суток представительницу телеканала "Белсат" в Беларуси Ирину Славникову и ее мужа Александра Лойко за репосты на их страницы в фейсбуке материалов "Белсата". В июле сайт телеканала и его страницы в соцсетях были признаны в Беларуси “экстремистскими”.

Белорус, оставивший в “Одноклассниках” комментарий “скотина лысая” под фотографией силовика, получил два года “химии” по делу об оскорблении представителя власти.

В Петербурге задержана гражданка Беларуси. Уже после задержания выяснилось, что на родине в отношении нее возбуждено дело по статьям о разжигании розни и призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. В последний раз она была в Беларуси около года назад.

Один из лидеров белорусской оппозиции в изгнании Павел Латушко получает официальные и неофициальные угрозы убийством. Здесь он сам о них рассказывает, а представитель BYPOL Александр Азаров объясняет, как бывшие белорусские силовики пытаются предотвратить опасность, сотрудничая со спецслужбами Польши.

По данным федеральной полиции Германии, в октябре в страну через Беларусь и Польшу незаконно въехали свыше пяти тысяч мигрантов. Всего с начала года задержано почти восемь тысяч нелегальных мигрантов из “белорусского транзита”.

Вокруг света

Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе Украины не зафиксирована. Ранее о переброске сообщила американская газета The Washington Post, а независимые расследователи подтвердили, что некое движение происходит. Американский сайт Politico опубликовал снимки скопления российской военной техники у города Ельня в Смоленской области.

Грузинская оппозиция, не признавшая результатов второго тура местных выборов, сегодня начинает акции протеста в разных городах страны. Международные наблюдатели говорят, что зафиксированные ими нарушения могли исказить итоги выборов, учитывая небольшой разрыв в числе голосов, поданных за оппозиционных и провластных кандидатов.

Шесть ссылок

История российского образования. Рассказ об Императорском Варшавском университете, учрежденном в 1816 году Александром I, закрытом Николаем I после восстания 1830–1831 годов, восстановленном при Александре Освободителе и эвакуированном в Ростов-на-Дону в 1915 году. Или отрывок из книги Линды Кук “Посткоммунистические государства всеобщего благосостояния: политика реформ в России и Восточной Европе” (изд-воAcademic Studies Press) – о российских либеральных реформах в сфере образования.

Рассказ об Императорском Варшавском университете, учрежденном в 1816 году Александром I, закрытом Николаем I после восстания 1830–1831 годов, восстановленном при Александре Освободителе и эвакуированном в Ростов-на-Дону в 1915 году. Или отрывок из книги Линды Кук “Посткоммунистические государства всеобщего благосостояния: политика реформ в России и Восточной Европе” (изд-воAcademic Studies Press) – о российских либеральных реформах в сфере образования. Теория искусства. Статья сербского искусствоведа Корнелии Ичин о понятии концептуализма применительно к московским художникам-концептуалистам. Или анализ понятия аутофикшн в литературе – от его появления в 1977 году до нынешнего торжества псевдо-аутофикшна в романах.

Статья сербского искусствоведа Корнелии Ичин о понятии концептуализма применительно к московским художникам-концептуалистам. Или анализ понятия аутофикшн в литературе – от его появления в 1977 году до нынешнего торжества псевдо-аутофикшна в романах. Кино. Умер кинодраматург Юрий Клепиков – вот большая беседа с ним, сделанная Дмитрием Савельевым в 2008 году. Или статья философа и психоаналитика Виктора Мазина с подробным разбором одного из первых советских звуковых фильмов – “Энтузиазм: Симфония Донбасса” Дзиги Вертова (1930).

Искренне Ваши,

Семь Сорок