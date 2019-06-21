Не летайте, дети, в Грузию гулять

Добрый день!

Суд в Украине разрешил Михаилу Саакашвили участвовать в выборах в Верховную Раду. Это значит, что за событиями на родине он будет следить издалека.

В Тбилиси в пятницу возобновилась акция протеста, жестко разогнанная полицией накануне. Спикер грузинского парламента ушел в отставку. Путин закрыл авиасообщение с Грузией.

Чеченский правозащитник Оюб Титев условно-досрочно освободился из колонии-поселения. Он продолжит заниматься правозащитой, но не в Чечне.

В управлении собственной безопасности МВД появится наркоподразделение, которое должно будет следить за тем, чтобы полицейские не подбрасывали наркотики.

Президент США отдал приказ нанести удар по нескольким целям в Иране, но отменил его в последний момент.

Сакартвело

В пятницу вечером в столице Грузии возобновилась акция протеста, жестоко разогнанная полицией накануне (вот здесь репортаж о субботнем вечере у парламента Грузии). В четверг пострадали 240 человек, 80 из них – полицейские. Уже после разгона демонстрации активисты разгромили офис правящей партии “Грузинская мечта”. Днем в пятницу начались суды над задержанными на акции (их было более трехсот) – в основном назначают административные аресты.

Тогда же о своей отставке объявил спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе. И в четверг, и в пятницу протестующие требовали также ухода главы МВД и подготовки к внеочередным выборам. Путин, чьи портреты жгут протестующие, запретил российским авиакомпаниям перевозить граждан в Грузию и приказал доставить всех туристов на родину.

Вот здесь хроника происходящего в Тбилиси, тут комментарий эксперта об общей политической напряженности в Грузии, а вот здесь фантастически прекрасное объяснение происходящего, прозвучавшее из уст православного коммуниста Гаврилова: “Наши депутаты видели, как грузинских журналистов направляли кураторы, говорившие на американской версии английского языка. Жаль, что в Грузии нет независимых СМИ, без них невозможно зрелое гражданское общество”. В независимой прессе есть даже интервью с ним.

И печаль отступит, и тоска пройдет

Глава чеченского “Мемориала” Оюб Титиев условно-досрочно освободился из колонии-поселения, где отбывал срок по наркотической статье. Вот его интервью после освобождения. Титиев говорит, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью, но не в Чечне. По обвинению в хранении наркотиков продолжает сидеть племянник Титиева, Адам Титиев.

В управлении собственной безопасности МВД “выявили ряд нарушений” при задержании за наркотики журналиста “Медузы” Ивана Голунова. Дело передано в Следственный комитет. В МВД же, как приказал на прямой линии Путин, создается структура для контроля за наркоподразделением, которая, предположительно, будет не давать ему подбрасывать наркотики. Им будет что контролировать – почитайте вот этот квалифицированный разбор типичных “наркотических дел”.

Здоровая реакция на все эти копошения – в Новосибирске. Там прошел митинг против произвола: “Либерализуют законодательство по наркотикам – будут подбрасывать патроны, ворованные телефоны. Дело не в 228 статье, а в произволе”, – сказал местный политолог и публицист Алексей Мазур.

Перегибы на местах

Штаб Навального в Петербурге опубликовал видео, снятое в администрации Выборгского района: трудолюбивые бюджетницы сидят в актовом зале и старательно рисуют подписи за выдвижение врио губернатора Беглова кандидатом в губернаторы, то есть от руки переписывают сведения из базы с персональными данными в подписные листы. Врио мог легко пойти на выборы от “Единой России” и не собирать подписи, но теперь это не comme il faut.

Здесь о сборе подписей для выдвижения кандидатом на выборах в Мосгордуму и о недоговороспособности партии “Яблоко” рассказывает юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

В Калининграде случилось чудо: губернатор области выступил в поддержку основательницы группы "Экозащита!" Александры Королевой, против которой заведено пять уголовных дел за неуплату штрафов. Антон Алиханов записал видео (посмотрите, оно феерическое), на котором объявляет сбор средств для оплаты штрафов Королевой и обещает “внести свою скромную лепту”, как будто он юный активист за все хорошее, а не губернатор. “Экозащиту!” штрафуют за то, что группа принципиально отказывается признавать себя “иностранным агентом”. Вот объяснялка.

Пришел конец и остаткам пермского культурного чуда: дирижер Теодор Курентзис уходит с должности худрука Пермской оперы из-за разногласий с Владимиром Кехманом, который, кажется, собрался подмять под себя все немосковские оперные театры в России.

Кровью на песке: все люди братья

Президент США подтвердил сообщения американской прессы о том, что он отдал приказ нанести удары по нескольким целям в Иране, однако потом передумал и в последний момент отменил приказ. Из человеколюбия: ему сообщили, что при ударе могут погибнуть до 150 человек, и он решил, что как-то это много за один сбитый беспилотник.

Русская православная церковь тоже скатывается в пацифизм: там могут отказаться от практики освящения оружия массового поражения.

Александр Лукашенко вручил Рамзану Кадырову орден Дружбы народов (за содействии в освобождении граждан Беларуси из ливийского плена в 2011 году) и назвал его братом: “Ты действительно не просто друг – ты брат для меня, для нашего народа”, – сказал бессменный президент Беларуси.

Холмы Тавриды, край прелестный

Киевский районный суд Симферополя оштрафовал крымского татарина за недоносительство.

Гражданин Украины Максим Сокуренко получил полгода колонии-поселения за облитый краской памятник “зеленым человечкам” в Симферополе.

Руководители 15 компаний, строивших в качестве подрядчиков Крымский мост, видеообратились к Путину, чтобы разобраться, почему им уже полгода не выплачивают положенные по контракту деньги.

Ссылки для чтения

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Семь Сорок