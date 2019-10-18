Жесты отчаяния

Доброе утро!

Вице-президенту США Майку Пенсу удалось договориться с президентом Турции о приостановке военной операции Анкары в Сирии на пять дней. Больше мирных новостей нет:

Двое обвиняемых по делу “Нового величия” вскрыли вены в суде.

Обвиняемый по “московскому делу” Айдар Губайдулин уехал из России. К его родителям в Уфе пришли с обыском.

Путин предложил выйти из договора о защите жертв вооруженных конфликтов.

В Каталонии объявлена всеобщая забастовка.

“Московское дело” в союзе с “Новым величием”

В СИЗО “Матросская тишина” поженились обвиняемая по делу “Нового величия” Анна Павликова и приговоренный к четырем годам по “московскому делу” Константин Котов. До своего ареста 10 августа Котов помогал сидящей под домашним арестом Павликовой и ее семье. Теперь они помогают ему, вот здесь об этом рассказывает мать Павликовой (самой Анне запрещено общаться с прессой).

Обвиняемые по делу "Нового величия" Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков​ вскрыли себе вены прямо в суде, когда судья отклонила ходатайство защиты об изменении им меры пресечения. Крюков, Костыленков и еще двое обвиняемых по этому делу находятся в СИЗО больше полутора лет – с марта 2018 года. Вот здесь адвокат Максим Пашков рассказывает, как это случилось. Он называет поступок Крюкова и Костыленкова “жестом отчаяния”.

Обвиняемый по “московскому делу” Айдар Губайдулин (он месяц провел в СИЗО, а потом был отпущен под подписку) уехал из России. Вот интервью с ним о том, что заставило его это сделать. К его родителям, которые живут в Уфе, пришли с обыском.

Мосгорсуд оставил без изменения приговор Евгению Коваленко – 3,5 года за урну, брошенную в сторону избивавшего демонстрантов полицейского (она не долетела). Коваленко вину не признает и называет свои действия “жестом отчаяния”.

Один из новых обвиняемых по “московскому делу”, Владимир Емельянов, надиктовал адвокату Григорию Червонному обращение из СИЗО: “Здравомыслящих людей гасят, чтобы другим неповадно было”.

Другие уголовные дела

В Петербурге проходит заседание по делу о теракте в метро в апреле 2017 года. Гражданин Кыргызстана Аброр Азимов, которого обвиняют в организации теракта, отказался от признательных показаний и рассказал о пытках и шантаже.

В Украине задержан бывший первый замсекретаря Совета по национальной безопасности и обороны Олег Гладковский. В феврале Гладковский оказался в центре коррупционного скандала: команда журналистских расследований Bihus.Info объявила, что сын чиновника Игорь Гладковский через фирмы-"прокладки" поставлял украинским оборонным предприятиям контрабандные российские детали по завышенным в два-четыре раза ценам. Гладковский объявил голодовку – он считает свое преследование политически мотивированным (он друг и бизнес-партнер экс-президента Порошенко).

Прочие меры дисциплинарного характера

В Калуге отправили под домашний арест 36-летнего Ивана Любшина. Его обвиняли по трем уголовным делам из-за комментариев в соцсетях, а теперь завели четвертое. Отец Любшина считает, что это месть ФСБ.

В Курганской области задержали главу медицинского профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, ее заместителя и двоих медиков Чернавского противотуберкулезного диспансера, протестующих против его закрытия. Всех оштрафовали на тысячу рублей. Меж тем, по данным ВОЗ, в России эпидемия туберкулеза.

Прокуратура будет проверять Сахаровский центр в Москве, потому что там проводят тренинги “Винтаж по-русски”, на которых объясняют, какие права есть у гражданина при задержании, как общаться с полицией и пр. Проверку начали после репортажа НТВ.

Главу президентского Совета по правам человека Михаила Федотова (известного еще в советские времена правозащитника) в ближайшие дни отправят в отставку, на его место назначат нынешнего главу Общественной палаты России Валерия Фадеева (бывшего телеведущего на Первом канале и доверенное лицо Путина). Члены СПЧ, правда, просят Путина оставить Федотова.

Разговор с Львом Пономаревым, лидером движения “За права человека”, которое Верховный суд будет ликвидировать в середине ноября, читайте здесь.

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России нашла нарушения закона о выборах в материалах “иностранных СМИ” – это Радио Свобода, Настоящее Время, русская служба “Би-би-си”, Голос Америки, “Медуза”, МБХ Медиа. Теперь этим займутся Роскомнадзор и прокуратура.

Пока же Роскомнадзор усердно блокировал в интернете информацию о том, как незаконно перейти границу России.

Путин самолично запустил ракеты со всех видов носителей в ходе учений “Гром” и направил в Госдуму законопроект о выходе России из Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года о защите жертв вооруженных конфликтов и порядке расследования нарушений их прав. СССР подписал этот протокол в 1977 году. Как будто намечается война.

Исследование и расследования

Исполнилось 25 лет со дня убийства в Москве журналиста Дмитрия Холодова. Дело до сих пор не раскрыто. Вот здесь рассказано все, что о нем известно.

Два года назад в центре Киева чеченский киллер Артур Кринари якобы стрелял в чеченского героя-добровольца Адама Осмаева, но его защитила жена Амина Окуева. С тех пор Кринари сидит в СИЗО, Осмаев не появляется на публике, а известная в Украине активистка Майдана Окуева мертва. Вот тут целый детектив о том, кто все эти люди и почему изначальная версия Окуевой, которой придерживается следствие, может оказаться несостоятельной.

Международный центр по изучению общественного мнения Pew Research посвятил свое новое исследование 30-й годовщине 1989 года, когда по всей Центральной Европе пали просоветские режимы. Довольно любопытная картина.

Вокруг света

Премьер Великобритании Борис Джонсон достиг нового соглашения с ЕС о выходе Великобритании. По его условиям таможенная граница пролегает по морю, а Северная Ирландия остается в Европейском таможенном союзе, но при этом входит и в таможенную сферу Великобритании. Евросоюз уже одобрил это соглашение. В субботу его рассмотрит британский парламент, но там одобрение этого документа отнюдь не гарантировано. Оппозиция обещала голосовать против.

На слушаниях по поводу импичмента в комитетах Палаты представителей Конгресса США посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд подтвердил, что Трамп приказал дипломатам слушаться своего личного адвоката Руди Джулиани во всем, что касается отношений между Киевом и Вашингтоном. Белый дом выступил с разъяснениями, смысл которых в том, что военная помощь Украине на самом деле была приостановлена вне всякой связи с желанием президента найти компромат на сына Джо Байдена.

Саммит G-7 в 2020 году пройдет на гольф-курорте Трампа в Майами. Белый дом считает, что в этом нет конфликта интересов.

Сегодня в Каталонии объявлена всеобщая забастовка.

Шесть ссылок с бонусом

История. Разговор с новосибирским историком Михаилом Шиловским о томском погроме 1905 года – 57 погибших, сгоревших заживо, растерзанных толпой. Или фрагмент воспоминаний Бориса Меншагина (1902–1984), который в годы немецкой оккупации был бургомистром Смоленска.

Разговор с новосибирским историком Михаилом Шиловским о томском погроме 1905 года – 57 погибших, сгоревших заживо, растерзанных толпой. Или фрагмент воспоминаний Бориса Меншагина (1902–1984), который в годы немецкой оккупации был бургомистром Смоленска. Кино. Статья из новой книги искусствоведа Евгения Марголита “В ожидании ответа” (изд-во Rosebud) о “Войне и мире” Сергея Бондарчука. Или симпатичный рассказ Павла Пугачева о “Догме 95”.

Статья из новой книги искусствоведа Евгения Марголита “В ожидании ответа” (изд-во Rosebud) о “Войне и мире” Сергея Бондарчука. Или симпатичный рассказ Павла Пугачева о “Догме 95”. Художники. Записанная в феврале 1987 года беседа с дочерью Аристарха Лентулова Марианной (1913–1997). Или статья о Владимире Янкилевском (1938–2018), которую имеет смысл прочитать, прежде чем идти на его выставку в московский Мультимедиа арт музей (до середины ноября).

Записанная в феврале 1987 года беседа с дочерью Аристарха Лентулова Марианной (1913–1997). Или статья о Владимире Янкилевском (1938–2018), которую имеет смысл прочитать, прежде чем идти на его выставку в московский Мультимедиа арт музей (до середины ноября). Бонус. Вышел заключительный эпизод сериала Андрея Лошака “Холивар” об истории рунета. Все предыдущие тоже можно посмотреть, когда захочется.

Искренне Ваши,

Семь Сорок