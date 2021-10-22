Излеченные селедкой

Доброе утро!

Путин поведал участникам дискуссионного клуба “Валдай”, что европейцы едут в Россию, чтобы привиться “Спутником V”, а потом “покупают дома” справку о том, что привиты вакциной Pfizer. Это ему “врачи из европейских стран” якобы рассказали. “А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?” В реальности же происходит следующее:

В России третий день подряд обновляется максимум суточной смертности от COVID-19 – теперь 1036 человек. С 28 октября в Москве и Подмосковье вводится локдаун.

Прокуратура пришла с проверкой в Шанинку. Ректору Шанинки Сергею Зуеву сделали экстренную операцию на сердце.

Первый зампред партии "Яблоко" попросил Европарламент не вручать премию Сахарова Навальному.

В Латвии аннулировали лицензию на вещание Первого Балтийского канала – в том числе за сюжет о том, что если есть селедку, то ковидом не заболеешь.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро четверга, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 36 339. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 8 миллионов 131 тысяча; официальное число жертв достигло к утру четверга 227 389 человек (+1036 за сутки). Кто виноват в том, что смертность растет, а вакцинация буксует, здесь объясняют иммунолог, социолог и политолог.

Власти Москвы и Подмосковья объявили локдаун с 28 октября по 7 ноября: будет приостановлена деятельность всего бизнеса, кроме продуктовых магазинов, аптек, доставки еды и онлайн-торговли. Все массовые мероприятия отменяются, но театры и музеи продолжают работать по QR-кодам. Что об этом думает бизнес, рассказывается тут, а люди отреагировали стандартно: на Кубани и в Крыму ожидается наплыв туристов.

По данным Reuters, одобрение “Спутника V” в Евросоюзе в этом году уже невозможно.

Консерватизм оптимистов

В Сочи состоялась пленарная сессия Валдайского клуба – в этом собрании (когда-то действительно проводившемся на Валдае) Путин любит высказывать самые сокровенные свои мысли – и не только о феноменальном успехе “Спутника V” и торговле медицинскими справками в Европе. На этот раз он объявил, что “существующая модель капитализма исчерпала себя”, потому что обернулась “диктатом ценностей”. Противостоять этому должен российский “умеренный консерватизм” (никаких ценностей, видимо, не признающий). Путин определил эту разновидность консерватизма как “консерватизм оптимистов”, которые верят, что “стабильное развитие возможно” (в стабильность можно только верить).

Кроме того, Путин вступил в дискуссию с лауреатом Нобелевской премии мира Дмитрием Муратовым по вопросу об “иностранных агентах”. Он опять сравнивал соответствующий российский закон с американским (с которым он ничего общего не имеет) и утверждал (ложно), что российским “иностранным агентам”, в отличие от американских, не грозит уголовное преследование. По словам Путина, статус “иностранного агента” лишь отражает “получение финансовой поддержки из-за рубежа”.

Какой может быть эта “финансовая поддержка”, выяснилось в Замоскворецком суде Москвы, отказавшем движению за права избирателей “Голос” в иске к Минюсту в связи с внесением “Голоса” в список “иностранных агентов”. В качестве доказательства “иностранного финансирования” Минюст РФ сослался на получение “Голосом” денежных средств в размере 200 рублей от гражданки Армении Норайр Львовны Манукян. Сопредседатель “Голоса” Григорий Мельконьянц недоумевает: у “Голоса” нет банковского счета, а Норайр – это мужское имя. Привлечь эту/этого загадочную(ого) Манукян(а) в качестве свидетеля суд отказался.

“Фигурант, а точнее осужденный”

Алексей Навальный поблагодарил Европарламент за присуждение ему правозащитной премии имени Андрея Сахарова и посвятил ее всем борцам с коррупцией – “от журналистов до адвокатов, от чиновников (есть и такие, да) и депутатов до тех, кто выходит на улицу, чтобы поддержать эту борьбу”. Пресс-секретарь Путина Песков, комментируя награждение Навального, объяснил решение Европарламента тем, что там “просто не располагают достоверной информацией” о “фигуранте, а точнее об осужденном”.

Зато “достоверной информацией”, надо думать, располагает первый зампред партии "Яблоко" Сергей Иваненко: он написал в Европарламент письмо с просьбой не давать Навальному премию, потому что тот признает законной российскую аннексию Крыма, считает украинцев и русских одним народом и вообще махровый националист. Вот тут доблестную борьбу “Яблока” с Навальным и его сторонниками пытается оправдать член федерального бюро партии Григорий Гришин.

Соратница Навального Любовь Соболь в большом интервью Настоящему Времени говорит, что награждение Навального внесен некоторый вклад в борьбу за его освобождение.

Шесть сотрудников подмосковной прокуратуры, в том числе зампрокурора города Лыткарино, уволены с работы за лайки под постами и подписки на страницы ФБК.

Суд в Москве дал три года и три месяца колонии участнику акции 31 января в поддержку Навального по делу о поджоге машины Росгвардии (изначально Росгвардия утверждала, что причиной возгорания машины “стали технические неполадки”, а МЧС – что короткое замыкание; пострадавших не было).

Свободные искусства и науки

Прокуратура пришла с проверкой в Шанинку – проверяют образовательную деятельность, конкретно – факультет Свободных искусств и наук; с уголовными делами против ректора Шанинки Сергея Зуева и исполнительного директора Кристины Крючковой эта проверка не связана.

Находящемуся под домашним арестом Сергеяю Зуеву провели экстренную операцию аортокоронарного шунтирования, он в реанимации. На следующую среду назначено заседание суда, на котором прокуратура намерена требовать перевода Зуева в СИЗО. Преподаватель Шанинки социолог Григорий Юдин называет происходящее “пытками, шантажом и террором”, цель которых – заставить обвиняемых “оговорить себя и всех, на кого им покажут”, потому что никаких других доказательств в уголовном деле о мошенничестве нет. Есть только экспертиза.

Прочее российское

В Москве торжественно открыто новое здание 27-го научного центра Министерства обороны. Это головной научный военно-химический и военно-биологический центр, находящийся под санкциями США и занимающийся, по данным Bellingcat и Радио Свобода, разработкой усовершенствованных форм “Новичка”. В соответствующем сюжете телеканала “Звезда” рассказывается, что институт разрабатывает инновационные препараты для лечения ковида.

Пресненский суд Москвы отклонил первый иск КПРФ об отмене результатов дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму. Всего их было подано 32.

В Казани против Всетатарского общественного центра заведено административное дело о возбуждении вражды к русским в связи с организованной им традиционной акцией в память о жертвах взятия города войсками Ивана Грозного в 1552 году.

В Приморье к 3 месяцам колонии приговорили актрису, которая пародировала официального представителя МВД Ирину Волк в юмористическом ролике о вымышленном чиновнике Виталии Наливкине.

Рассказы иркутских Свидетелей Иеговы об обысках, в ходе которых силовики “достали стеклянную бутылку и стали угрожать «порвать очко»", читайте здесь.

В Москве на вентиляционные шахты установили шипы против бездомных.

Вокруг света

ЕСПЧ запретил России выдавать в Беларусь брестчанина Вадима Дубойского, обвиняемого на родине в участии в массовых беспорядках. В самой Беларуси телеграм-канал "Кибер-Партизаны" и чат "Кибер-сливы" признаны "экстремистским формированием", а вдова убитого в перестрелке с КГБ Андрея Зельцера отправлена в психиатрическую больницу для экспертизы (ее подозревают в соучастии в убийстве сотрудника КГБ).

В Латвии аннулировали лицензию на вещание русскоязычного Первого Балтийского канала. Аннулирование объясняется тремя нарушениями, допущенными телеканалом в течение года. Последним нарушением был сюжет, в котором утверждалось, что коронавирус – это заболевание с низким уровнем заразности и от него можно уберечься, употребляя в пищу сельдь (какого посола – не уточнялось).

В Украине вышла книга бывшего сотрудника управделами президента России Юрия Шулипы "Как Путин убивает за рубежом" – вот разговор с автором.

Министры обороны стран НАТО согласовали новый генеральный план по защите от потенциального нападения со стороны России: страны – члены НАТО хотят быть готовыми к российской синхронной атаке в регионах Балтийского и Черного морей, которая может включать применение ядерного оружия, взлом компьютерных сетей и атаки в космосе (впрочем, неизбежным такое нападение в НАТО не считают).

Путин объявил, что Россия будет стремиться к исключению “Талибана” из списка запрещенных террористических организаций.

Шесть ссылок

История. Рассказ археолога Андрея Новичихина о древнегреческих именах, их значениях и обычаях именования. Или отрывок из книги Розали Гилберт “Интимное Средневековье. Истории о страсти и целомудрии, поясах верности и приворотных снадобьях” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”) – о том, как представлялась тогда связь секса со здоровьем.

Рассказ археолога Андрея Новичихина о древнегреческих именах, их значениях и обычаях именования. Или отрывок из книги Розали Гилберт “Интимное Средневековье. Истории о страсти и целомудрии, поясах верности и приворотных снадобьях” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”) – о том, как представлялась тогда связь секса со здоровьем. Русские литературные кумиры. Рассказ о третьем африканском путешествии Николая Гумилева через цитаты из его “Африканского дневника”. Или наброски к “мемуарам” Вадима Тихонова о Венедикте Ерофееве – с подробными комментариями Ильи Симановского и Олега Лекманова.

Рассказ о третьем африканском путешествии Николая Гумилева через цитаты из его “Африканского дневника”. Или наброски к “мемуарам” Вадима Тихонова о Венедикте Ерофееве – с подробными комментариями Ильи Симановского и Олега Лекманова. Кожа змеи и копытце молодого животного. Вьетнамская сказка о чудесном превращении питона в человека – из сборника “Сказки и предания Вьетнама” (издательский дом ВШЭ). Или эссе венгерского писателя Петера Надаша “Человек как чудовище” – из сборника “Путешествие вокруг дикой груши” (изд-во Ивана Лимбаха).

Искренне Ваши,

Семь Сорок