Доброе утро!

Если вам почти 35 лет не давал покоя вопрос, кто убил шведского премьера Улофа Пальме, то смотрите сюда: прокуратура закрыла дело, потому что наиболее вероятный убийца покончил с собой в 2000 году. В настоящем же так:

Московские власти скорректировали число умерших от коронавируса в мае – оно в полтора раза больше, чем учтено в федеральной статистике. ВОЗ называет российскую статистику смертности “трудной для понимания”.

Псковская область отменила Парад Победы из-за эпидемии.

Московские учителя и сотрудники бюджетных предприятий сообщают о принуждении к голосованию за поправки к Конституции.

Итальянцы подают в суд на руководство страны в связи с несвоевременным введением карантина в северных регионах.

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Трудная для понимания статистика

По официальным данным на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8404 – снова чуть меньше, чем сутками ранее (а по Москве так заметно меньше). Всего в России свыше 493 тысяч инфицированных, почти 253 тысячи из них поправились. Общее число умерших составляло на утро среды 6358. За день в Москве скончались еще 53 человека. Среди них – писатель-сатирик Анатолий Трушкин, ему было 78 лет, он больше трех недель пролежал в реанимации.

Попала ли его смерть в федеральную статистику, никто не знает. Власти Москвы скорректировали данные по смертности за май, жертв коронавируса в столице оказалось в полтора раза больше, чем сообщалось, но общие цифры по стране никто после этого менять не стал. В ВОЗ российскую статистику смертности от Covid-19 назвали “трудной для понимания”. Почитайте разговор с журналистом “Медиазоны” Давидом Френкелем, который следит за происходящим в регионах и как раз пытается понять, как складывается эта официальная статистика. А вот сводка по неучтенным в федеральной статистике смертям сибиряков.

Глава Роспотребнадзора при этом сообщает, что антитела к коронавирусу обнаружены у 14% россиян (это сравнительно много). Разбивка по регионам не приводится, данные по Москве были такими же.

Трудная для жизни реальность

Губернатор Подмосковья планирует открыть торговые центры и террасы кафе и ресторанов уже на этих длинных выходных. В Петербурге – при переполненных больницах – тоже анонсирована поэтапная отмена ограничений.

Московский мэр говорит, что некоторые ограничения будут действовать в Москве еще два месяца, в частности запрет на массовые и публичные мероприятия, к которым официально относятся одиночные пикеты (бывший обвиняемый по “московскому делу” Самариддин Раджабов получил 18 суток ареста за участие в них). Приложение “Социальный мониторинг”, контролирующее (но криво) соблюдение предписанного карантина, тоже продолжит работать.

Медики с недоумением отнеслись к неожиданно быстрой отмене ограничений – вот монологи врачей из проблемных регионов. Все опрошенные говорят, что ситуация сложная, но уже не такая сложная, как в конце апреля и в мае, однако описанная здесь ситуация с непереоборудованной городской больницей в Искитиме (это город-спутник Новосибирска) очень напоминает кризис в больнице в Уфе. На Камчатке больницы не справляются с наплывом пациентов, не хватает медиков.

Находящиеся в обсерваторе сахалинцы объявили голодовку, потому что по истечении двух недель их оттуда не выпускают, а нового предписания оставаться там еще на какой-то срок не дают. Из российских больниц начали отзывать аппараты ИВЛ “Авента-М” – возможно, они были причиной пожаров, в которых погибли шесть человек. Из-за эпидемии 24 июня не состоится Парад Победы в Псковской области. В Ханты-Мансийском автономном округе коронавирусные ограничения, наоборот, продолжают действовать, причем нарушительниц там задерживают по-американски: коленом в шею (и потом долго держат в участке, почитайте).

Продолжаются преследования журналистов за “коронавирусные фейки”:

Главреда издания “ПроУфу” оштрафовали на 60 тысяч рублей за новость о подготовке тысячи мест на кладбище для умерших от коронавируса. Эту информацию изданию подтверждали в мэрии.

Протокол о “распространении ложной информации” составлен на корреспондента Радио Свобода в Петербурге Татьяну Вольскую (за интервью с врачом).

Начата проверка в отношении Юлии Латыниной – она зачитала в эфире “Эха Москвы” обращение врачей из Нижнекамска (Татарстан) о нехватке средств защиты.

Вот разговор с политологом, директором фонда “Петербургская политика” Михаилом Виноградовым – о том, как отношение российских властей к эпидемии связано с предстоящим “всенародным одобрением” поправок к Конституции и к чему все это приведет.

Трудноосуществимая политика

Начинается служебное принуждение к участию в голосовании о поправках к Конституции: о требовании зарегистрироваться на соответствующем сайте рассказывают московские учителя и другие бюджетники. Но “всенародному одобрению” предшествует еще День России – вот рассказ о том, как все это собираются отмечать и выполнять в сепаратистских “ДНР” и “ЛНР”.

В Иркутской области назначены досрочные выборы губернатора. Это значит, что бывший глава региона коммунист Сергей Левченко, которого вынудили уйти в досрочную отставку, не сможет в них участвовать. Соответственно, развернется борьба за кандидата от КПРФ – таким кандидатом может оказаться сенатор Мархаев (единственный, кто голосовал против поправок к Конституции в Совете Федерации) или мэр Бодайбинского района Евгений Юмашев. Это всё яркие личности.

Навальный продолжает находить несметные богатства у российских чиновников – вот рассказ о недвижимости членов семьи главы Росприроднадзора в Москве, Подмосковье и под Ниццей на общую сумму 720 млн рублей.

Конституционный суд объяснил жалобщикам, что митинги можно проводить только в “гайд-парках” и только в исключительных случаях – в других местах. Сейчас, правда, их вообще нельзя проводить.

Теперь уголовщина, международная

Задержаны руководители Норильской ТЭЦ, где произошел разлив топлива.

В Калининграде задержали второго полицейского по делу о смерти задержанного, обварившегося кипятком в ОВД.

В связи с расследованием ДТП с участием артиста Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело о сбыте ему наркотиков (в отношении неустановленных лиц).

В аннексированном Крыму ФСБ задержала пятерых человек, якобы планировавших теракт на рынке в Симферополе (они граждане России, якобы связанные с “украинскими террористами”.

В том же Крыму передано в суд уголовное дело лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева – ни ему, ни адвокату об этом не сообщили.

В Генпрокуратуре Украины говорят, что экс-президента Петра Порошенко могут взять под стражу – он фигурирует в 13 уголовных производствах, черт ногу сломит.

Вокруг света

Панамериканская организация здравоохранения утверждает, что распространение коронавируса во многих регионах континента происходит по экспоненте, и почти половина всех случаев заболевания в мире приходятся на Северную и Южную Америку. Самый высокий в мире ежесуточный показатель смертности уже несколько дней сохраняется в Бразилии. В некоторых штатах США кривая прироста новых случаев Covid-19 снова пошла вверх. По словам гендиректора Международной ассоциации воздушного транспорта Александра де Жюньяка, пассажирские межконтинентальные перелеты вряд ли возобновятся раньше конца года.

В Италии 50 родственников жертв коронавируса подали официальную жалобу против властей, обвинив их в неправильных действиях в разгар пандемии. Прокуроры Бергамо будут опрашивать министров.

США уведомили Германию о частичном выводе своих войск с территории этой страны и открыли консульство в Гренландии (оно там было в 1940–53 годах).

Всем взбудораженным новостью об удалении “Унесенных ветром” из открытого доступа HBO рекомендуем почитать лучше репортаж о наводнении в Мурманской области. Потому что фильм вернут на платформу с комментариями о рабстве, расизме и объяснением исторического контекста, а жителям Мурманской области никто ничего такого не обещал.

Шесть ссылок

XX век. Интервью с немецким историком Давидом Мотаделем, автором книги “Ислам в политике нацистской Германии (1939–1945)” (изд-во Института Гайдара). Или рассказ о судьбах генетика Николая Тимофеева-Ресовского и физиолога Василия Парина: оба часть жизни провели на Урале, оба пострадали от сталинских репрессий. В честь Тимофеева-Ресовского назвали улицу в Екатеринбурге, но потом переименовали ее в улицу академика Парина – попытайтесь понять почему.

Интервью с немецким историком Давидом Мотаделем, автором книги “Ислам в политике нацистской Германии (1939–1945)” (изд-во Института Гайдара). Или рассказ о судьбах генетика Николая Тимофеева-Ресовского и физиолога Василия Парина: оба часть жизни провели на Урале, оба пострадали от сталинских репрессий. В честь Тимофеева-Ресовского назвали улицу в Екатеринбурге, но потом переименовали ее в улицу академика Парина – попытайтесь понять почему. Художества. Искусствовед Алексей Ларионов подробно разбирает “Снятия с креста” Рубенса. Или рассказ о художнике Вильгельме Шенроке, активном участнике советской художественной жизни 1970–80-х годов – к выходу первого тома его избранных дневников в изд-ве “Слово”.

Искусствовед Алексей Ларионов подробно разбирает “Снятия с креста” Рубенса. Или рассказ о художнике Вильгельме Шенроке, активном участнике советской художественной жизни 1970–80-х годов – к выходу первого тома его избранных дневников в изд-ве “Слово”. Как изменить жизнь. Российские феминистки перечитывают классический манифест Глории Стайнем “Что произойдет, если победят женщины” и оценивают, чего достиг феминизм за 50 лет. Или рассказ русского монаха-буддиста о том, как ему живется в Южной Корее и стоило ли бросать все, чтобы поменять сознание: “Я вышел из восьмимесячного ретрита и узнал, что у меня лимфома, а в мире бушует пандемия”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок