Убивать в разумных целях

Доброе утро!

В Петербурге суд запретил еще пять анимэ, “причиняющих вред психике несовершеннолетних”. На фоне прочих новостей это уже кажется каким-то высоким культуртрегерством:

ЕСПЧ потребовал немедленного освобождения Навального. Минюст России назвал это вмешательством в деятельность российских судов.

В Москве в компании и организации, главы которых были задержаны на митингах, приходят с внеплановыми проверками.

Для журналисток "Белсата", которые вели стрим с протестов в Минске, прокурор требует два года колонии.

NASA сокращает свое присутствие в России. Кандидату на должность главы представительства в России отказали в визе.

Космическое путешествие Навального

В инстаграме Алексея Навального появился пост, в котором он говорит, что воспринимает свое пребывание в Матросской тишине как космическое путешествие: “Дверь в каюте открывается только из командного центра. Ко мне заходят люди в униформе, они говорят только несколько шаблонных фраз, на их груди горит огонек включенной видеокамеры – это андроиды”. Адвокат Навального Ольга Михайлова подтвердила, что все взаимодействия с Навальным снимаются на видео, с момента ареста ей ни разу не удалось пообщаться с ним конфиденциально.

Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить Навального в качестве обеспечительной меры. Это требование является обязательным к исполнению, оно выдвигается, когда суд убежден, что непринятие таких мер подвергает жизнь и здоровье заявителя реальному риску. К существу судебного разбирательства такое требование отношения не имеет – суды могу продолжаться и дальше. Раньше Россия исполняла подобные требования (хотя часто с проволочками и с альтернативными объяснениями для внутренней аудитории). Теперь Минюст России сразу назвал это требование неисполнимым и квалифицировал его как “необоснованное и грубое вмешательство в работу судебной системы суверенного государства”.

Здесь адвокат Каринна Москаленко объясняет юридический смысл требования, а глава “Агоры” Павел Чиков оценивает последствия его неисполнения для России (спойлер: нулевые). Специалист по международному праву Глеб Богуш отмечает, что отказ от исполнения решений международных судов забивает очередной гвоздь в гроб российской правовой системы, и говорит, что Навальный будет освобожден политическими методами, но когда и как, сейчас сказать нельзя. Вот большое интервью посла США в России Джона Салливана – он придерживается того же мнения.

В субботу в Бабушкинском суде Москвы пройдут сразу два заседания по разным делам Навального (прокурор, правда, в них одна и та же): по жалобе защиты на замену ему условного срока на реальный по делу “Ив Роше” и по вопросу о “клевете на ветерана”.

Координатор Иркутского штаба Навального Сергей Беспалов уехал из России после того, как его приговорили к двум годам и восьми месяцам ограничения свободы за нападение на активистку НОД, которого не было, – вот разговор с ним. Как работают сейчас штабы Навального в других регионах, читайте тут.

Законотворчество и законотворцы

Совет Федерации одобрил принятый накануне Госдумой закон о новых штрафах для “иностранных агентов” и тех, кто распространяет информацию о них. Разобраться в видовом разнообразии российских иностранных агентов непросто: есть СМИ – иностранные агенты, организации – иностранные агенты, физлица – иностранные агенты. Но разобраться в маркировках, которыми должно сопровождаться появление этих агентов в прессе и соцсетях, почти нереально – почитайте разговор с директором и ведущим юристом российского Центра защиты прав СМИ Галиной Араповой, она старается объяснить. Автор популярных учебников по программированию, математик Александр Шень, работающий во Франции, решил не разбираться в этих хитросплетениях и просто попросил свое российское издательство написать в новом издании: “Автор является научным сотрудником лаборатории LIRMM в г. Монпелье (Франция) и может рассматриваться de facto правительством России как "иностранный агент" в смысле поправок к "закону об иностранных агентах", принятых 21.11.2019". Здесь он объясняет, зачем это сделал.

Госдума приняла закон о внесудебной блокировке незаконной предвыборной агитации в интернете и заодно в несколько раз увеличила штрафы за такую агитацию.

Вот разговор с депутатом-единороссом Андреем Барышевым, который внес законопроект об отмене статьи 20.2.2 административного кодекса (по ней штрафуют и сажают под арест участников протестных акций). Барышев говорит, что все делает для народа, “чтобы жизнь улучшить, а не подпевать гомосекам”. Кого он имеет в виду, он не пояснил.

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин зовет всех недовольных на митинги 23 февраля – ни в одном регионе они не согласованы, но Рашкина это не смущает (как, собственно, и самих участников: по данным опроса Уральского института управления, 82% россиян в возрасте до 30 лет считают, что согласовывать митинги бессмысленно). В интервью Рашкин много возмущается избиением граждан на митингах и политическими репрессиями, но от всех вопросов о Навальном просто уходит.

Золотой миллиард

“Фонтанка” совместно с изданием 47.news изучили трехэтажный жилой дом площадью 4 115 квадратных метров в поселке Ленинское под Петербургом. Местные называют его резиденцией главы Газпрома Алексея Миллера, но по документам его владелец – Содиков Муродилла Омонбой Угли, найти которого невозможно (предположительно, он в Ташкенте).

По данным Ъ, миллиардер Роман Абрамович займется гостиничным бизнесом в Геленджике, придет на подмогу Ротенбергу. Особенно его интересует некий люксовый объект с виноградником (но вроде это не “Димина дача”).

Пресс-секретарь российского МВД, генерал полиции Ирина Волк в свободное от работы время не только пишет книги, но и руководит работой дорогого фитнес-клуба First&Only на северо-западе Москвы.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский обещал проверить подлинность яиц Фаберже из коллекции “массажиста Путина” Голощапова.

Пока Роскомнадзор под угрозой штрафа требует от модной соцсети ClubHouse (тут рассказано, что это такое) разбанить телеведущего Соловьева, российские журналисты беседуют в ClubHouse с Луизой Розовой – дочерью любовницы Путина Светланы Кривоногих. На вопрос, чья она дочь, эта женщина отвечать не стала, но зато прокомментировала отравление Навального: "Есть такая штука, называется "золотой миллиард". Это общество богачей, которые как раз устроили всю эту канитель с коронавирусом… Получается, что они убивают людей. Почему если они могут это делать, то правительство не может – в разумных целях?”

Последствия протестов

Управление по экономической безопасности московской полиции начало проверки коммерческих и некоммерческих организаций, чьи руководители были задержаны на акциях в поддержку Навального. Следователи требуют много документов о текущей деятельности и говорят, что это инициатива налоговой службы.

Глава независимого профсоюза “Альянс врачей” Анастасия Васильева, арестованная по “санитарному делу”, нарушила домашний арест, чтобы снять сильный приступ аллергии у своей дочери. Суд отправил Васильеву отбывать домашний арест не по месту жительства (где и находятся двое ее детей), а по месту регистрации, где живет бывший муж Васильевой со своей новой семьей. На ходатайства адвоката о смене места отбывания домашнего ареста следствие не реагирует, бывший муж (как и сама Васильева) в бешенстве.

Режиссер Василий Сигарев оштрафован на 10 тысяч рублей за участие в акции 23 января.

Прочее российское

Экс-губернатор Хабаровского края и бывший вице-президент Роснефти Виктор Ишаев получил пять лет условно и штраф по делу о растрате денег в Роснефти (прокуратура просила семь лет колонии).

Суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима жителя Хабаровска Самараддина Разикова. Его признали виновным в подготовке теракта на митинге в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. ФСБ называет Разикова членом иракского подразделения “Аль-Каиды”.

В Иркутске уволили начальника СИЗО-1 после жалоб о том, что с его ведома заключенному "засунули в задний проход кипятильник".

Прокуратура России подала иск о лишении правозащитника "Мемориала" Бахрома Хамроева российского гражданства, которое он получил 25 лет назад. Повод – объяснительная его бывшей жены, в которой она пишет, что их брак был фиктивным. Журналистам бывшая жена сказала, что написать такую бумагу ее заставили фсбшники, а брак был обычным, реальным.

Художница из Уфы Алена Савельева любит рисовать полуобнаженную натуру, в связи с чем ей поступили угрозы от неизвестных, которые обещали "облить ее кислотой", "переломать суставы" и "оставить тело в луже крови". Полиция не увидела повода для разбирательства. В тренды твиттера вышел тег #ДуровОтветь – после публикации в Telegram личных данных феминистки Дарьи Серенко. Дуров пока не ответил.

Глава российского МВД Владимир Колокольцев объявил выговор начальнику полиции ХМАО за “разгон митинга” в школьном спортзале.

Московский суд признал законным отчисление студента РУДН Крисевича за акцию на Лубянке в образе Христа.

Познавательное. Глава “Комитета против пыток” Игорь Каляпин объясняет, зачем в Чечне устраивают внесудебные расправы и почему сами же силовики передают информацию о них журналистам.

Беларусь ждет ошибки Лукашенко

Сегодня в Минске вынесут приговор двум журналисткам телеканала “Белсат”, которые вели стрим с акции протеста в связи с гибелью Романа Бондаренко. Прокурор просит два года колонии.

Живущий в Беларуси российский военный пенсионер получил полтора года колонии за то, что залил монтажной пеной дверь в квартиру пресс-секретаря Центрального РУВД Минска Татьяны Обозной. Обвиняемый объяснил свой поступок тем, что его возмутило заявление представителя МВД, что погибший Роман Бондаренко был пьян.

Вот история 21-летнего белоруса с умственной отсталостью, которому дали два года колонии за участие в протестах в Жлобино 10 августа (тогда полгорода собралось на площади с требованием честных выборов).

По оценке белорусского политического аналитика Артема Шрайбмана, протесты в Беларуси подавлены, однако они могут вспыхнут вновь, как только Лукашенко допустит какую-нибудь ошибку – например, при проведении референдума по новой конституции или при назначении преемника.

Вокруг света

В аннексированном Крыму прошли обыски в домах у мусульман, шесть человек арестованы.

В Кыргызстане отменены приговоры троим оппозиционерам, осужденным в 2018 году за подготовку государственного переворота при президенте Алмазбеке Атамбаеве.

Россия отказала в визе кандидату на пост главы российского представительства NASA. МИД РФ сказал, что это "ответный шаг", но на что – не пояснил. NASA будет сокращать свое присутствие в России.

Европейское космическое агентство объявило о наборе астронавтов с инвалидностью (что разумно – например, ноги в космосе совершенно ни к чему).

В США умер ультраконсервативный радиоведущий Раш Лимбо. Трамп выступил на телеканале Fox News с теплыми воспоминаниями о единомышленнике.

В Испании – мощные протесты в связи с приговором известному рэперу, осужденному на 9 месяцев тюрьмы за оскорбление бывшего короля. Задержаны около 50 человек. Власти обещают пересмотреть закон, позволивший осудить рэпера.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России упал до 12 828. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 112 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру среды 81 446 человек (+467 за сутки). В Петербурге, как и везде, официальная заболеваемость падает, но число госпитализаций почему-то выросло на 57% по сравнению с предыдущей неделей.

Евросоюз по-прежнему ждет вакцин, подсчитывая, сколько ему должны разные производители: от Pfizer, например, недополучена треть обещанного. Президент США Джо Байден утверждает, что к концу июля привьют всех американцев.

Шесть ссылок

Политическое искусство. Рассказы участников Маяковских чтений на Триумфальной площади в Москве, возрожденных с благословения Владимира Буковского в 2009 году (теперь уже и они вполне себе ретро). Или целый трактат по истории концептуализма (немосковского) и его политическом смысле.

Рассказы участников Маяковских чтений на Триумфальной площади в Москве, возрожденных с благословения Владимира Буковского в 2009 году (теперь уже и они вполне себе ретро). Или целый трактат по истории концептуализма (немосковского) и его политическом смысле. Мастера о своей работе. Фрагмент из книги “Герман” (изд-во “Сеанс”), в котором сам Алексей Герман рассказывает, как снимал “Проверку на дорогах”. Или разговор с переводчиком-испанистом Павлом Грушко – в основном о ленкомовском музыкальном спектакле “Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты”, поставленном в 1976 году по пьесе Грушко (созданной, в свою очередь, по мотивам драматической кантаты Пабло Неруды).

Фрагмент из книги “Герман” (изд-во “Сеанс”), в котором сам Алексей Герман рассказывает, как снимал “Проверку на дорогах”. Или разговор с переводчиком-испанистом Павлом Грушко – в основном о ленкомовском музыкальном спектакле “Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты”, поставленном в 1976 году по пьесе Грушко (созданной, в свою очередь, по мотивам драматической кантаты Пабло Неруды). Голая жизнь. Отрывок из книги фольклориста Анны Лазаревой “Толкование сновидений в народной культуре” (изд-во РГГУ) – о том, как в народе интерпретируются сны о знакомых пространствах. Или рассказ о борьбе с “двоюродными браками” в Азербайджане.

Отрывок из книги фольклориста Анны Лазаревой “Толкование сновидений в народной культуре” (изд-во РГГУ) – о том, как в народе интерпретируются сны о знакомых пространствах. Или рассказ о борьбе с “двоюродными браками” в Азербайджане. Больше интересных текстов, интервью и актуальных репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени.

Искренне Ваши,

Семь Сорок