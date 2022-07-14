КНДР приветствует ЛДНР

Доброе утро!

В Великобритании после первого раунда отсеивающего голосования на выборах председателя Консервативной партии осталось шесть кандидатов, четверо из которых женщины. Лидером первого раунда стал бывший министр финансов Риши Сунак, следующий раунд пройдет сегодня. В новостях по-прежнему война и террор:

Украинская армия нанесла очередной удар по складам с оружием в районе завода “Сокол” в Новой Каховке.

Днем в среду воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины: обстрелам подверглись Николаевская область, Запорожье, Харьков.

КНДР признала независимость так называемых “ДНР” и “ЛНР”. Киев разорвал дипломатические отношения с Пхеньяном.

“Медуза” опубликовала расследование о сформированном на основе одной из российских ЧВК “собянинском полке” и роли наемников в текущей войне.

Суд в Москве отправил Илью Яшина в СИЗО по статье о распространении “фейков” про российскую армию.

По результатам переговоров в Стамбуле создан координационный центр по экспорту украинского зерна. Соглашения ждут через неделю.

Военные сводки

В среду вечером Украина нанесла еще один удар по оккупированной Новой Каховке – предположительно, по российскому складу боеприпасов в районе завода “Сокол”.

Утром в среду российская армия произвела 28 ударов по разным населенным пунктам Николаевской области – погибли по меньшей мере пять мирных жителей. Днем воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины – удар пришелся по промышленному предприятию в Запорожье, там 14 раненых, под завалами еще могут оставаться люди. Вечером взрывы слышались в Харькове. Число жертв субботнего российского удара по пятиэтажке в Часовом Яре Донецкой области выросло до 48.

В руководстве так называемой “ЛНР” заявили о выходе (про)российских войск к окраинам Северска и Соледара в Бахмутском районе Донецкой области, Украина сообщение не комментировала. Эти города находятся примерно в 30 км от Лисичанска, куда российское Минобороны пустило западных журналистов, посмотрите.

Государственная погранслужба Украины сообщает о задержании белорусского пограничника, который, убегая от преследования, пересек границу, чтобы присоединиться к украинской армии. В последние недели в Беларуси оживилось движение войск, техники и полеты боевой операции. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия втягивает Беларусь в войну не только для того, чтобы привлечь дополнительную силу и оружие, но и чтобы ослабить Лукашенко.

Дополнительная сила России, очевидно, необходима. Контрактники пишут рапорты об увольнении (вот разговор с вице-президентом фонда “Свободная Бурятия”, который помогает им это делать), потери – пусть о них говорят только на региональном уровне – не падают (в Волгограде сообщили о гибели в Украине первой женщины-военнослужащей из России), свежеиспеченных призывников на фронт пока не отправляют, а с “добровольцами” всё непросто.

Как следует из грандиозного расследования “Медузы” о последних трендах на российском рынке наемничества, в Подмосковье сформирован особый “собянинский полк” (финансируется он из городского бюджета, вербовкой занимаются люди из так называемой “ДНР”, записываются в него в основном немосквичи) – подобные полки формируются и в других регионах. С началом войны все структуры вербовки перешли из рук частных военных компаний к государству; на фронте группы профессиональных наемников просто присоединяют к разным армейским частям, они несут большие потери и жестко критикуют армейское руководство за непрофессионализм. “Повар Путина” Евгений Пригожин, финансирующий самую известную ЧВК Вагнера, с началом войны сумел вернуть себе утраченную ранее благосклонность Путина и уладить свой давний конфликт с Минобороны (после публикации расследования Пригожин потребовал от Следственного комитета возбудить уголовные дела в отношении его авторов).

Новостей о централизованных поставках Украине западных вооружений пока нет, но вот рассказ о латвийской твиттер-инициативе по закупке подержанного спецтранспорта для украинской армии и сил теробороны, а вот история о велосипедах, которые жертвуют украинцам датчане – стоящий за этой инициативой урбанист из Копенгагена надеется, что после войны украинские города будут восстанавливать уже с учетом потребностей велосипедистов.

Роскосмос спустился на землю

Северная Корея стала третьей после России и Сирии страной – членом ООН, признавшей независимость так называемых “ЛНР” и “ДНР”. Киев заявил о разрыве дипломатических отношений с Пхеньяном.

Глава так называемой “ДНР” Денис Пушилин сообщил российской прессе, что к суду на подведомственной ему территории “готовятся” более сотни бойцов украинского батальона “Азов”. Другому российскому новостному агентству он рассказал, что смертная казнь в “ДНР” будет производиться через расстрел.

От Москвы курировать все эти процессы будет, по слухам, нынешний глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин: его якобы собираются сделать сотрудником администрации президента, а после референдумов по присоединению всех оккупированных украинских территорий к России – посадить туда полпредом Путина с полномочиями вице-премьера. Если, конечно, будет куда сажать.

Международное эхо войны

На встрече военных делегаций Турции, России, Украины и представителей ООН в Стамбуле достигнута договоренность о создании координационного центра по экспорту украинского зерна. Окончательное подписание соглашения ожидается на следующей неделе, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что стороны находятся “в двух шагах” от него. Кулеба опасается, что Россия может в любой момент прервать переговоры (Москва выдвигает требования, связанные с ослаблением санкций), но пока из Москвы дают сдержанно оптимистические прогнозы.

Кое-каких послаблений России уже удалось добиться: Еврокомиссия опубликовала дополнительное руководство для стран ЕС по транзиту товаров из России, из которого следует, что запретить следует только транзит автотранспортом, а железнодорожный – пропускать (за исключением военных грузов и товаров двойного назначения и в объемах, не превышающих довоенные). Литва согласилась с этими разъяснениями.

В ближайшее время Евросоюз представит новый пакет санкций в отношении России – в него войдут запрет на импорт золота, новые персональные ограничения и расширенный список товаров двойного назначения, экспорт которых в Россию запрещен. По словам премьера Чехии, председательствующей сейчас в ЕС, седьмой пакет санкций не предполагает запрет на импорт российского газа, поскольку он будет разрушительным для экономики ЕС. Еще бы: на фоне дефицита газа, созданного сокращением российских поставок в ЕС, Венгрия объявила чрезвычайное положение в области энергетики и запретила экспорт дров.

Германия провозгласила полный отказ от российского угля с 1 августа и от российской нефти – с 31 декабря 2022 года (это чуть больше, чем того требуют общеевропейские санкции). С нефтью, впрочем, все не так просто: по данным Bloomberg, с начала войны России стала делать рекордные поставки нефтепродуктов на Ближний Восток – более трети этих поставок приходится на терминал в ОАЭ, где российское топливо могут смешивать с другим и потом спокойно продавать в ту же Европу, “отказавшуюся” от российской нефти. Тем не менее, за соблюдением санкций так или иначе следят – США, например, уже включили страны Центральной Азии в список потенциальных нарушителей, чтобы обеспечить более пристальное наблюдение за происходящим там.

Курс доллара впервые с 2002 года превысил курс евро, и это тоже связано с войной. Евросоюзу в смысле экспорта это даже выгодно.

В России своя война

Во-первых, с “фейками”:

Суд в Москве отправил в СИЗО независимого политика Илью Яшина – его обвинили в распространении “фейков” о российской армии в YouTube-стриме о Буче. Поддержать Яшина к зданию суда пришли многие московские активисты, их начали задерживать еще до начала заседания. Вот онлайн “Медиазоны” о том, что происходило в зале суда (один из приставов встал на скамью перед аквариумом с Яшином, чтобы помешать журналистам сделать хорошие фотографии), здесь – комментарии одного из адвокатов Яшина и нескольких его соратников.

В Петербурге по той же статье о “фейках” в СИЗО отправили активиста Всеволода Королева, снимавшего фильм о россиянах, которых преследуют по этой статье.

Одна из героинь его фильма, барнаульская журналистка Мария Пономаренко, заявила о принудительном лечении в психбольнице, куда ее отправили для проведения экспертизы: "Трое фсиновцев держат руки и ноги, а медсестра колет".

Арестованному по статье о “фейках” президенту адвокатской палаты Удмуртии Дмитрию Талантову не выделили спальное место, так как московское СИЗО “Медведь” переполнено. После того, как эта новость разошлась по интернету, в камеру Талантова занесли дополнительные двухэтажные нары.

Уголовное дело о “фейках” возбудили в отношении ростовского журналиста Сергея Резника, но он уехал из России еще до начала войны: в родном городе его начали преследовать больше десяти лет назад.

Дурной пример заразителен: Минобороны Таджикистана тоже предложило ввести наказание за публикацию "фейков" об армии.

Во-вторых, война объявлена “дискредитаторам”, “экстремистам” и прочим хулиганам:

Жителя Пятигорска оштрафовали на 30 тысяч рублей за порчу знака Z на горе Машук (“дискредитация российской армии”).

Новое административное дело по статье о “дискредитации” возбудили против бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая устроила антивоенную акцию в прямом эфире программы "Время".

Правозащитницу Марину Литвинович оштрафовали на 20 тысяч рублей за состоявшуюся в сентябре прошлого года встречу депутата от КПРФ Валерия Рашкина с избирателями (“участие в несанкционированном митинге”). Рашкина с тех пор успели приговорить к условному сроку за убийство лося и лишить мандата.

Нижегородского активиста Александра Горелова оштрафовали на 20 тысяч рублей за “организацию незаконного массового мероприятия”, выразившуюся в том, что он наклеил на заднее стекло своей “Лады Калины” изображение Путина с подписью “убийца”, а на двери – плакат “Нет войне”. “Лада Калина” простояла на штрафстоянке четыре месяца в качестве “вещдока”.

Росфинмониторинг внес в список экстремистов жителя Тюмени Кирилла Мартюшева: в начале марта его отправили в СИЗО по делу о призывах к экстремизму за антивоенный пост.

Список террористов и экстремистов Росфинмониторинга пополнила и Елена Кузьмина – 44-летий лаборант-микробиолог из Пскова. 11 июля ей предъявили обвинение в экстремизме за призывы "к насильственным и разрушительным действиям против президента Путина". Вот ее история.

Волгоградца арестовали на семь суток за аватарку в вотсапе, на которой он сфотографирован босиком на Мамаевом кургане (“мелкое хулиганство”).

Член совета центра защиты прав человека "Мемориала" Александр Черкасов считает, что размах, который приобрели репрессии в России в последние месяцы, “уже напоминают позднесоветский, послесталинский режим”.

Отдельная война ведется против “госизменников”:

В Москве по обвинению в госизмене отправлен в “Лефортово” некто Тимофеев В.В. Больше не известно ничего. Дела о госизмене всегда засекречены.

В Томске начался суд над физиком Александром Луканиным, которого обвиняют в госизмене посредством передачи Китаю каких-то тайн (после выхода на пенсию Луканин преподавал в одном из китайских университетов). Ученого арестовали в сентябре 2020 года, все это время он просидел в “Лефортово”.

Если в России в госизмене все чаще обвиняют физиков, то в Беларуси – журналистов: именно за “измену государству” Гомельский областной суд приговорил журналистку “Белсата” Катерину Андрееву к восьми годам и трем месяцам колонии. В данный момент она отбывает срок за “организацию грубого нарушение общественного порядка”, выразившуюся в том, что Андреева вместе с оператором вела стрим с протестной акции.

Дополнительные меры по “стабилизации ситуации”:

Генпрокуратура России заблокировала еще 23 сайта, включая сайт фонда “Свободная Бурятия”, который помогает военнослужащим разорвать контракт с Минобороны и вернуться домой.

Председательница ЦИК Элла Памфилова назвала угрозой для выборов интернет-трансляции с камер, установленных в территориальных избирательных комиссиях.

Замглавы Минпромторга Олег Бочаров отчитался о преодолении дефицита офисной бумаги путем отказа от ее отбеливания. Он утверждает, что это даже хорошо, потому что беленая бумага вредит здоровью (но это неправда).

Младшая дочь Путина Катерина Тихонова стала сопредседателем координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Суд в Москве отправил в СИЗО бывшего замглаву МЧС Андрея Гуровича по делу о превышении полномочий при строительстве ковидного госпиталя в Заполярье (якобы он не соответствовал климатическим условиям). Защита считает, что оснований для преследования нет, потому что госпиталь был построен и принимал больных во время пандемии.

Все остальное

ВОЗ предупреждает о новой волне ковида. Новые варианты “омикрона”, вытесняющие сейчас все остальные, не смертельнее предыдущих, но сильно заразнее: ими болеют даже те, что только что переболел предыдущим вариантом штамма.

Twitter подал в суд на Илона Маска за отказ от покупки сервиса.

Билл Гейтс объявил, что отдаст почти все свое состояние на благотворительность.

На руководящие должности в одном из ватиканских комитетов впервые назначены женщины.

Иранский режиссер Джафар Панахи опять арестован, вот подробности его дела и краткий путеводитель по его фильмам.

Шесть ссылок

Как читать “Слово о полку Игореве” и поэзию Даниила Хармса.

“Слово о полку Игореве” и поэзию Даниила Хармса. История. Два отрывка из книги Питера Коззенса “И будет рыдать земля: Как у индейцев отняли Америку” (изд-во “Альпина нон-фикшн”): первый – о походе армии США на предводителя индейцев Сидящего Быка, и второй, посвященный политике, которую США проводили в отношении побежденных индейцев.

Два отрывка из книги Питера Коззенса “И будет рыдать земля: Как у индейцев отняли Америку” (изд-во “Альпина нон-фикшн”): первый – о походе армии США на предводителя индейцев Сидящего Быка, и второй, посвященный политике, которую США проводили в отношении побежденных индейцев. Художники. Беседа с основательницей арт-группы "Явь" Анастасией Владычкиной об уличном искусстве во время войны – к премьере акции “Ядерные тени” в Петербурге. Или записанный в 2019 году монолог Андрея Филиппова о том, как он из революционера, мечтавшего свергнуть Брежнева, превратился в современного художника – памяти основателя “КЛАВЫ”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок