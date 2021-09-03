Лидочка Слуцкая выбирает папу

Доброе утро!

Сегодня Путин выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. Накануне по звонку из краевого минкульта в Приморском театре молодежи отменили читку пьесы Михаила Дурненкова "Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз" – видимо, чтобы не травмировать бессменного российского президента упоминанием “величайшей геополитической катастрофы XX века”. Других травмировать при этом не возбраняется:

Подписчикам новостной рассылки The Bell пришло фальшивое письмо с призывом бойкотировать выборы. Письма с тем же призывом рассылаются по адресам, украденным с сайта free.navalny.

В день рождения правозащитника Льва Пономарева на стене его дома появилась “логово защитника террористов”.

19-летний белорус получил полтора года “домашней химии” за фотографию Путина и Лукашенко с подписью “Кто в этой паре мужчина?”

Жертвами урагана “Ида” в Нью-Йорке и Нью-Джерси стали по меньшей мере 14 человек.

Хоть умное, хоть глупое

"Новая газета" получила аудиозапись с совещания в подмосковном Королеве, на которой обсуждается подготовка к фальсификации результатов думских выборов. Ведущая инструктажа для глав избиркомов сообщает, что для "конкретной партии" требуется результат в 42–45% по партийным спискам, и рекомендует готовить два списка голосовавших – один для избирателей, в котором они расписываются, другой для наблюдателей (в удобный момент один заменят другим). “Нужно сделать так, чтобы на участке были только свои люди, никого больше. Если вы сделаете все грамотно, то не сработает хоть умное, хоть глупое, хоть какое голосование”, – говорит инструкторша. (Фрагменты аудио можно послушать тут.)

В регионах, где уже на этих выборах работает электронное голосование, нужный результат планируется рисовать именно через него – это проще, чем возить бюджетников автобусами для голосования по открепительным талонам по месту работы. Подробности – здесь.

Тем не менее, даже при наличии таких инструментов фальсификации продолжается борьба с придуманным Навальным “Умным голосованием”:

Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить приложение "Навальный". Их отказ будет расценен как "вмешательство в выборы".

Подписчикам рассылки The Bell пришло письмо с призывом бойкотировать выборы (а не участвовать в “Умном голосовании”). Фальшивая рассылка, оформленная в стиле The Bell, но совершенно чуждая изданию по стилистике, была отправлена путем взлома админки сайта. Издание расследует взлом и расскажет о выводах специалистов. Письма с похожим призывом стали приходить и по адресам сторонников Навального, добытых из базы, украденной с сайта free.navalny, и других баз данных.

В Ростове-на-Дону на пять суток арестована журналистка RusNews Белла Насибян. Полицейские нашли у нее в инстаграм-сториз фотографию с символикой “Умного голосования” (статья о “публичном демонстрировании атрибутики и символики экстремистских организаций”). Арест нельзя считать законным, поскольку у Насибян – трехлетний ребенок. Суд не принял ребенка во внимание, потому что в паспорте он не вписан, а то, что Насибян задержали у детсада, куда она вела этого ребенка, достаточным доказательством наличия ребенка не посчитали.

Продолжаются снятия с выборов “неправильных” кандидатов: Кемеровский областной суд снял с выборов в Госдуму кандидата от партии "Яблоко" Галину Фильченко – за связь с Навальным (каковая выражалась в участии в акции в поддержку Навального 23 января). Сначала иск о снятии Фильченко подал кандидат от КПРФ, но потом передумал и отозвал его. Тогда тот же иск подала кандидатка от “Зеленых”. Оправдываясь по поводу снятия с выборов бизнесмена Потапенко, ЦИК России объяснил, что Потапенко сняли не за то, что он владеет акциями “Яндекса” и “Сбера”, а за то, что у него есть еще и акции Apple, Tesla и Ford.

Продолжают публиковаться расследования о кандидатах, которые наверняка снова станут депутатами:

Команда Навального рассказала о недвижимости на полтора миллиарда рублей, принадлежащей семье вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева.

Радио Свобода публикует феерическое расследование о жизни председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида-Зайчутки-Слуцкого, основанное на тиктоке его младшей дочери Лидочки (тикток этот заставляет задуматься не только о коррупции, но и задаться вопросами философского свойства).

“Глубинный фашизм”

В день 80-летия правозащитника Льва Пономарева неизвестные написали краской на стене его дома “Логово защитника террористов”. Сам Пономарев называет такие вещи “глубинным фашизмом”, который активно взращивает действующая власть и который обязательно обернется против нее.

В Новосибирске произошло второе за месяц организованное нападение на подростков – поклонников анимэ, закончившееся госпитализацией. Нападающие принимают детей за ЛГБТ-активистов; эксперты говорят, что ксенофобия и бытовая агрессия поддерживается в России на государственном уровне.

Новосибирского активиста оштрафовали на 15 тысяч рублей за картинки во “ВКонтакте” с надписями “Путин – Гитлер” и “Убей мента” (“возбуждении ненависти или вражды”).

Администрация Хабаровска опубликовала извинения учительницы танцев: она просит прощения за то, что станцевала восточный танец “Птица счастья” на линейке 1 сентября (в администрации его почему-то сочли непристойным). По сравнению с “перформансом” в екатеринбургской компании “Сима-ленд”, в ходе которого свыше пяти тысяч человек кривлялись перед главой МИД Лавровым и губернатором Свердловской области Куйвашевым, восточный танец кажется верхом скромности.

Московские полицейские получат доступ к городской системе видеонаблюдения через приложение для смартфонов и планшетов, а саму систему научат следить за маршрутами разыскиваемых лиц и фиксировать их круг общения.

Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации приложение для определения владельца номера телефона GetContact. Это значит, что сервис будет обязан предоставлять данные пользователей по требованию силовиков.

В Беларуси и вокруг нее

Президент Польши Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Литовские пограничники опубликовали видео, как вооруженные белорусские силовики с собакой заставляют группу мигрантов, сидящих на траве близ границы, перейти на сторону Литвы. По данным литовцев, эти мигранты провели у границы несколько дней, выражая желание вернуться из Беларуси на родину. Вот интервью с главой МВД Латвии, которая рассказывает о похожих инцидентах на латвийско-белорусской границе.

Белорусские вузы в этом году недобрали студентов даже на бюджетные места: тысячи молодых людей уехали учиться за границу. Лукашенко советовал им не возвращаться и назвал их "врагами государства".

Белорусские "Киберпартизаны" заявили о взломе госреестра недвижимости. В доказательство они опубликовали информацию о недвижимости Курманбека Бакиева (беглого президента Кыргызстана, проживающего в Беларуси), Виктора Шеймана (бывшего управделами президента), Ивана Тертеля (председателя КГБ), Натальи Эйсмонт (пресс-секретаря Лукашенко), Лидии Ермошиной (главы ЦИК) и других госчиновников.

В Бобруйске суд приговорил 19-летнего Глеба Лукьянцова к полутора годам "домашней химии". Его обвинили в оскорблении Лукашенко: Лукьянцов опубликовал фотографию Лукашенко с Путиным с подписью: “Самая милая пара в Восточной Европе. Как вы думаете, кто в этих отношениях мужчина?”.

Вокруг света

Следствие по делу о катастрофе малайзийского "Боинга" над Донбассом летом 2014 года обратилось к жителям Курска с просьбой поделиться информацией, которая могла бы помочь расследованию. По данным следствия, “Бук”, из которого была выпущена сбившая самолет ракета, прибыл в Украину именно из Курска.

В Польше умер 25-летний украинец. Его забрали в вытрезвитель, избили дубинками, применяли к нему перцовый газ и душили.

В Казахстане уже неделю бастуют нефтяники компании West Oil Software. Они требуют повышения заработной платы и создания независимого профсоюза, руководство компании обвиняет их в организации несанкционированных митингов.

Ураган "Ида" обрушился на северо-восток США. Погибли 14 человек. В Нью-Йорке и Нью-Джерси введен режим ЧП.

В Греции умер композитор Микис Теодоракис, ему было 96 лет. В годы Второй мировой войны он участвовал в Сопротивлении, потом противостоял режиму “черных полковников” и при всех режимах сидел в концлагерях и тюрьмах. Именно Теодоракис написал музыку к танцу сиртаки, придуманному для фильма “Грек Зорба”.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро четверга, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России снова вырос – до 18 985. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 956 тысяч; официальное число жертв достигло к утру среды 184 812 человек (+798 за сутки). Роспотребнадзор утверждает, что заболеваемость в целом по стране идет на спад, но в восьми регионах все-таки растет. Здесь текущее положение вещей комментирует врач-инфекционист, бывший главврач Боткинской больницы в Петербурге Алексей Яковлев.

Шесть ссылок

Непотребный Толстой. Двухчастный рассказ Ильи Виницкого о ругательствах у Л.Н.: первая часть – том, как работают бранные слова в его творчестве, вторая – о бранном выражении “едондер пуп”, с которым Толстой ассоциировался у современников.

Двухчастный рассказ Ильи Виницкого о ругательствах у Л.Н.: первая часть – том, как работают бранные слова в его творчестве, вторая – о бранном выражении “едондер пуп”, с которым Толстой ассоциировался у современников. Евреи. “Оговорка папы Войтылы” – статья из книги историка Карло Гинзбурга “Деревянные глаза” (“Новое издательство”) о том, как примирение Ватикана с евреями началось с антисемитской оговорки Иоанна Павла II. Или воспоминания узницы Терезина Зузаны Джастман.

“Оговорка папы Войтылы” – статья из книги историка Карло Гинзбурга “Деревянные глаза” (“Новое издательство”) о том, как примирение Ватикана с евреями началось с антисемитской оговорки Иоанна Павла II. Или воспоминания узницы Терезина Зузаны Джастман. Фантасты. Рассказ о трагической судьбе первого советского писателя-фантаста Вивиана Итина (1894–1938), расстрелянного за “шпионаж в пользу Японии”. Или фрагмент из книги литературоведа и фантаста Адама Робертса “Вот и всё. Зачем мы пугаем себя концом света?” (изд-во Individuum) – о зомби и капитализме.

Рассказ о трагической судьбе первого советского писателя-фантаста Вивиана Итина (1894–1938), расстрелянного за “шпионаж в пользу Японии”. Или фрагмент из книги литературоведа и фантаста Адама Робертса “Вот и всё. Зачем мы пугаем себя концом света?” (изд-во Individuum) – о зомби и капитализме. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок