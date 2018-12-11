Доброе утро!

Запущенный в 1977 году зонд “Вояджер-2” вышел за пределы гелиосферы в межзвездное пространство – еще триста лет, и он достигнет Облако Оорта, за внешним краем которого проходит граница Солнечной системы. Расстояния нечеловеческие, поэтому человеку ничего не остается, как читать новости:

Суд не пустил правозащитника Льва Пономарева, отбывающего 16-дневный арест, проститься с Людмилой Алексеевой. Зато прощаться с ней обещал приехать Путин.

Военная прокуратура будет проверять злоупотребления при закупки продовольствия для Росгвардии. Оказывается, ФСБ нашла нарушения раньше Навального.

Голосование по договору о брекзите в британском парламенте отложено на неопределенный срок, поскольку стало очевидным, что парламент его отвергнет.

Президент Франции в телеобращении пообещал удовлетворить некоторые требования протестующих “желтых жилетов”, признал, что народный гнев оправдан, и взял часть вины за это на себя.

Верховный правозащитник

Суд отказал главе движения “За права человека” 77-летнему Льву Пономареву, отбывающему 16-дневный арест в его просьбе приостановить исполнение наказания и дать ему возможность проститься с Людмилой Алексеевой. Решение вынес тот же судья, который сажал Пономарева под арест. Основание – Алексеева не была близким человеком Пономареву, они просто работали вместе.

Зато на прощание с Людмилой Алексеевой в Центральном доме журналиста в Москве может приехать Путин. Путин же проведет сегодня в Кремле заседание Совета по правам человека, членом которого Алексеева была, и – до кучи – откроет памятник Александру Солженицыну в связи со столетием последнего. Главное – жить не по лжи.

Случаи необоснованного насилия

Совет по правам человека при Путине будет обсуждать с Путиным “случаи необоснованного насилия в местах лишения свободы”. Вовремя: в Карелии как раз начался суд над бывшим начальником ИК №7 Сергеем Коссиевым (вот тут рассказывается о его деятельности); в Красноярском крае ФСИН “потеряла” записи предполагаемых пыток, сославшись на проблемы с электричеством, которых не было; в Нижнем Тагиле полицейские получили реальные сроки за гибель задержанного (его избили, а он впал в кому и умер).

Можно было бы обсудить и длительное содержание в СИЗО: четырем сидящим в изоляторе обвиняемым по делу “Нового величия” продлили арест до середины марта, главе чеченского “Мемориала” Оюбу Титиеву – тоже.

И давление на молодежь: в Москве несовершеннолетнему стороннику Навального по имени Макар в полиции пригрозили отправкой в специнтернат, если он не откажется от участия в митингах. Истории о беззаветной борьбе органов с молодежной музыкой читайте здесь и здесь (и вот тут – попытка хоть как-то истолковать эту борьбу).

Российские успехи

Россия, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), вышла на второе место в мире по производству оружия, обогнав Великобританию (на первом месте остаются США).

В Свердловской области справились с задачей увольнения бывшей гимнастки Ольги Глацких из департамента молодежной политики, упразднив этот департамент. Глацких ранее сказала детям, что государство им ничего не должно, потому что никто не просил их родителей рожать детей.

В военной прокуратуре, кажется, предотвратили дуэль между Навальным, обнаружившим завышенные цены при закупках продовольствия для Росгвардии, и главой Росгвардии Золотовым, обещавшим сделать из Навального сочную отбивную. Оказалось, что ФСБ заметила нарушения раньше Навального, просто антимонопольная служба долго изучала дело. Теперь прокуратура начала проверку.

Британцы долго прощаются

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила намечавшееся на сегодня парламентское голосование по проекту договора о брекзите, потому что стало очевидным, что парламент этот договор отклонит. Дата нового голосования не назначена. Мэй планирует провести дополнительные переговоры с европейскими лидерами.

Глава Евросовета Дональд Туск назначил саммит ЕС на четверг и пятницу. На нем будет обсуждаться в том числе и возможный выход Великобритании без договора. В то же время суд Евросоюза постановил, что Британия может отказаться от брекзита в одностороннем порядке, просто отозвав свою заявку на выход.

Mea culpa

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с телеобращением в связи с протестами “желтых жилетов”, признал обоснованность некоторых их требований и пообещал повысить на 100 евро минимальную зарплату, не облагать налогами сверхурочную работу и ввести налоговые льготы для малообеспеченных. В то же время он отказался вводить налог для сверхбогатых. Макрон признал, что ответственность за ухудшение жизни французов частично лежит и на нем. Теперь правительство Франции пытается понять, где найти деньги, чтобы выполнить эти обещания.

Прочее списком

Президент Украины, как и ожидалось, подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией, а в ЕС назвали фамилии девяти человек, против которых вводятся санкции в связи с организацией местных выборов в так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

Никол Пашинян, чей блок "Мой шаг" одержал убедительную победу на выборах в парламент Армении, предложил программу реформ. О настроении в Армении после выборов рассказано здесь.

Президента Молдовы Игоря Додона в пятый раз временно отстранили от должности.

Россиянка Мария Бутина, которую в США обвиняют в незаконном лоббировании интересов России, готова пойти на сделку со следствием.

Большинство стран ООН поддержали миграционный пакт. Конференция на эту тему продолжается в Марокко.

Шесть ссылок

Солженицын и память о репрессиях. Разнообразные публикации к столетию автора “Архипелага ГУЛАГ” появятся, очевидно, сегодня. Пока так: здесь Глеб Морев объясняет, почему имя Солженицына по-прежнему вызывает в России яростные споры, а здесь приведены монологи людей, установивших мемориальные таблички в рамках проекта “Последний адрес”, – некоторых из них подвигло на этот шаг как раз чтение “Архипелага ГУЛАГ”.

Разговоры. Историк и математик Сергей Нефедов рассказывает, как могут плодотворно взаимодействовать эти две науки и как ему самому удалось перейти от одной к другой. Иван Толстой рассказывает об альманахе Connaisseur, выпуск которого он с товарищами только что запустил “на карманные деньги”.

Из истории. Бывших российских окраин (о любви Александра I к Финляндии) и фортепианного конкурса им. Чайковского (отрывок из книжки Натальи Зимяниной “От До до До. О чем не пишут музыкальные критики”).

Искренне Ваши,

Семь Сорок