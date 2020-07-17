Слишком пристально смотрел

Доброе утро!

Рэпер Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США, интересные будут выборы. В других странах тоже интересно:

В Москве на акции в поддержку обвиняемых по делу “Нового величия” задержали 19 человек, то есть примерно всех.

Суды в Москве оставили под арестом журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, и губернатора Хабаровского края, обвиняемого в убийствах.

В Беларуси объединились предвыборные штабы оппонентов Лукашенко.

Великобритания, США и Канада обвинили российскую хакерскую группировку в попытке украсть данные о вакцине против Covid-19.

Мешать проходу и проезду

В Москве возле здания ФСБ на Лубянке полиция задержала 19 одиночных пикетчиков в поддержку обвиняемых по делу “Нового величия”. Они “мешали проходу граждан”, а один “пристально смотрел на сотрудников полиции”. Потом всех отпустили из ОВД под обязательство явки для составления протокола о нарушении правил проведения акций.

В Петербурге активисты "Мирного сопротивления" перекрыли Невский, растянув баннер "Меняй власть, а не Конституцию" поперек всей проезжей части. Скорее всего, их задержат постфактум.

Иван Сафронов оставлен под арестом

Мосгорсуд оставил под арестом бывшего журналиста “Коммерсанта” и “Ведомостей” Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, несмотря на положительные характеристики со всех мест работы, включая “Роскосмос”, и поручительство двух десятков человек. Судья, однако, исключил из постановления об аресте пункт о сотрудничестве Сафронова с чешской разведкой, поскольку никаких доказательств такого сотрудничества следствие пока не представило. Адвокаты впервые получили засекреченные материалы из дела, с понедельника за ними следят спецслужбы.

Государственное агентство ТАСС, ссылаясь на “источники”, проинформировало россиян, что Сафронов встречался с “кадровым сотрудником чешских спецслужб Мартином Ларышем”. Ларыш был корреспондентом чешской газеты в Москве, а потом возглавил аналитический центр CBAP в Праге. Почему ТАСС называет его сотрудником чешских спецслужб, не объясняется.

Журналистку, пришедшую в суд в майке с надписью “Свободу Ивану Сафронову”, приставы заставили раздеться – так она и сидела в плаще на голое тело.

Сергей Фургал оставлен под арестом

Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала, обвиняемого в убийствах предпринимателей 15 лет назад. В Хабаровске продолжаются акции в его поддержку, местное правительство в этой связи собирается вернуть режим самоизоляции.

Вот интересный материал о том, как федеральные власти пытаются утихомирить хабаровчан, с некоторыми подробностями дела Фургала: бывший деловой партнер, который дал на него показания, в СИЗО ослеп на один глаз плюс у него рак, а дела о мошенничестве против депутатов краевой Думы были возбуждены в день ареста Фургала по заявлению бизнесмена из окружения Аркадия Ротенберга. Дела о мошенничестве, возможно, являются планом Б – на случай, если доказать убийства в суде не получится.

Тем временем эпидемия

По официальным данным на утро четверга, в России выявлено 6428 новых случаев Covid-19 (на 6 больше, чем днем ранее). За сутки умерли 167 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро четверга 11 937, за день в Москве скончались еще 13 человек. Общее число инфицированных за весь период эпидемии – почти 753 тысячи.

Мэр Норильска говорит, что официальная статистика по городу занижена в несколько раз (смелое заявление, учитывая описанное здесь устройство региона, где всем заправляет “Норникель”). Московский мэр, наоборот, настаивает, что данные о заболеваемости и смертности по городу всегда были корректными (потому что, мол, врать не имеет смысла, “у нас же небольшой городок, все друг друга знают”). В последнем он прав: по данным доклада правозащитного центра “Агора”, эпидемия стала поводом создать и протестировать технологию массовой слежки в России.

США, Канада и Великобритания обвинили связанных с российскими спецслужбами хакеров из APT29 (aka Cozy Bear) в попытке украсть данные о вакцине против Covid-19. Это может стать поводом для введения новых международных санкций в отношении России. Почему это не слишком волнует российские власти, объясняет Глеб Павловский.

Но вообще воровать что-либо нет никакой необходимости: таджикские специалисты просто выкопали на 17 переходах границы с Кыргызстаном траншеи, установили над ними видеокамеры и объявили, что теперь вирус точно не пройдет.

Выбор о выборах

В России опыт “всенародного голосования” о поправках к Конституции (вот хороший фильм “Наблюдателей Петербурга” о том, как оно проходило в городе) продолжает обретать черты нормальности: после того, как Госдума одобрила в основном чтении трехдневное голосование, глава ЦИК Элла Памфилова заявила о необходимости перенести единый день голосования с сентября на другой месяц. Поскольку она аргументировала это тем, что избирательные участки находятся в учебных заведениях, можно предположить, что идеальным временем для голосовательных марафонов будет признано лето.

Действующее выборное законодательство неудобно для избрания кого надо: бывшим кандидатам в мундепы в СПб удалось доказать в суде, что итоги выборов 2019 года на одном из участков были сфальсифицированы. На каком основании Путин принимает решения о смене стратегии, рассказано тут: при ФСО существует свой социологический центр, который следит за протестными настроениями в стране и выдает мрачные прогнозы.

В Беларуси саму процедуру выборов пока не меняют, там действуют методом отсева кандидатов, и вот результат: штабы незарегистрированных кандидатов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало объединились со штабом зарегистрированной Светланы Тихановской (муж которой, известный блогер, сидит в СИЗО). Политолог Артем Шрайбман высоко оценивает этот жест солидарности и говорит, что он может принести неожиданные политические последствия не перспективе выборов 9 августа, а в дальнейшем.

С массовыми протестами в Беларуси пока поступают по российскому образцу: возбуждены уголовные дела о насилии в отношении представителей правоохранительных органов, по результатам просмотра видеозаписей задержали четверых человек, еще посмотрят – еще задержат.

Прочее российское

Практика извинений перекочевывает из Чечни в Москву: издание РБК извинилось перед “Роснефтью” за публикацию "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти", и “Роснефть” отозвала свой иск к изданию на 43 млрд рублей.

В Госдуму внесен законопроект о штрафах до 15 миллионов рублей за отказ удалять запрещенную в России информацию из интернета.

Компании "повара Путина" Евгения Пригожина получили очередные госконтракты почти на 6,5 млрд рублей. Расширение связанного с Пригожиным американского санкционного списка тут комментирует журналист-расследователь Михаил Маглов: по его мнению, они могут быть связаны с активизацией России и "ЧВК Вагнера" в Ливии.

Кроме того, возникло новое “дело врачей”.

Вокруг света

В Украине назначен новый глава Нацбанка (с прежним у президента Зеленского возник конфликт). Служба безопасности Украины совместно с офисом генерального прокурора провели обыски в мэрии города Днепра по делу о хищении бюджетных средств (ранее у мэра возникли разногласия с президентом Зеленским о порядке ослабления противоэпидемических ограничительных мер).

Министерство обороны Азербайджана предупредило Армению о возможном ракетном ударе по Мецаморской АЭС; возобновились бои на границе двух стран.

На иранских военных объектах происходят очень странные аварии, дающие повод для подозрений о причастности каких-то спецслужб.

Семь ссылок

Московский концептуализм. Основательное введение в творчество Дмитрия Александровича Пригова. Или два фильма, в которых говорят художники-концептуалисты – Игорь Макаревич и Виктор Пивоваров.

Основательное введение в творчество Дмитрия Александровича Пригова. Или два фильма, в которых говорят художники-концептуалисты – Игорь Макаревич и Виктор Пивоваров. Поэзия и философия. Разговор Марии Нестеренко с филологами Вероникой Файнберг и Павлом Успенским о новой модели чтения Мандельштама. Или некоторые заметки из сборника Витгенштейна Zettel, который впервые вышел по-русски в Ad Marginem.

Разговор Марии Нестеренко с филологами Вероникой Файнберг и Павлом Успенским о новой модели чтения Мандельштама. Или некоторые заметки из сборника Витгенштейна Zettel, который впервые вышел по-русски в Ad Marginem. Или – или. Или еда (забавный текст о кулинарных интуициях ранних авангардистов, оказавших влияние на современную высокую кухню, особенно убийственно выглядит кулинарный шедевр Маринетти) – или спорт: спецпроект к 40-летию Московской олимпиады (шпиономания, бойкот и другое интересное).

Или еда (забавный текст о кулинарных интуициях ранних авангардистов, оказавших влияние на современную высокую кухню, особенно убийственно выглядит кулинарный шедевр Маринетти) – или спорт: спецпроект к 40-летию Московской олимпиады (шпиономания, бойкот и другое интересное). Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок