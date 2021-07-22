Доброе утро!

Россия запустила с Байконура на МКС лабораторный модуль "Наука", который должен был улететь туда еще в 2007 году (подробности тут). На Земле так:

Пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш продлили домашний арест сразу на полгода.

В Якутии продолжают гореть леса, в Карелии введен режим чрезвычайной ситуации.

Сегодня Лукашенко получит от Конституционной комиссии список поправок к Основному закону Беларуси.

США и Германия договорились о завершении проекта “Северный поток–2” без введения американских санкций. Украина и Польша недовольны.

Российское репрессивное

Суд в Москве продлил на полгода домашний арест пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш. Ее обвиняют в рамках “санитарного дела”. При этом бывшему координатору московского штаба Навального Олегу Степанову и муниципальному депутату Дмитрию Барановскому аресты продлены на три месяца. Откуда такая разница, неизвестно.

Еще одна обвиняемая по “санитарному делу”, участница Pussy Riot Мария Алехина отбывает второй подряд административный арест. Ранее ее соратник по Pussy Riot Александр Софеев уехал из России, освободившись после второго подряд ареста – вот разговор с ним (говорит, что "проигран бой, но не война"). В Москве сразу после выхода из дома задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес – на нее составили протокол о неповиновении полиции и оставили в отделении на ночь. Суд сегодня.

Суд в Краснодаре оставил в СИЗО бывшего директора "Открытой России" Андрея Пивоварова до 29 октября – таким образом, всю предвыборную кампанию он просидит за решеткой (Пивоваров выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы от “Яблока” по региональному списку в Краснодаре).

В Москве задержали двух бывших сотрудников воронежского штаба Навального и сразу же увезли в СК на допрос по “делу о мошенничестве”, фабула которого состоит в том, что Навальный украл все пожертвования своих сторонников.

Главу бурятского отделения правозащитной организации “Сибирь без пыток” Евгения Хасоева задержали в Польше по российскому запросу в Интерпол. На родине против него возбуждены уголовные дела о клевете и насилии по отношению к полицейскому. Хасоев надеется, что суд откажет в экстрадиции.

YouTube заблокировал вышедшее в июне расследование ФБК о главе Ростуризма – в нем рассказывается, что Зарина Догузова получила по социальной программе роскошную квартиру в центре Москвы как “одинокая девушка”. Жалобу подала некая Надежда Стрелец, в ФБК выясняют, почему сервис ее удовлетворил.

По данным РБК, в России прошли успешные учения по изоляции Рунета.

Вот довольно замысловатые объяснения о смысле составленного ФСБ перечня военных и технических сведений, за сбор которых в интересах иностранного источника будут сразу возбуждать уголовное дело, если сборщик таких сведений сам не зарегистрируется в Минюсте как “иностранный агент” (если коротко, то писать статьи о проблемах в армии и “Роскосмосе” теперь нельзя).

Из исторического – хроника событий, которые привели к фактическому запрету одиночных пикетов в России (коронавирусные ограничения их окончательно добили).

Загадочная русская недвижимость

Начальник ставропольской ГИБДД арестован на два месяца. Перед началом судебного заседания он объяснил, откуда у него дом, в котором под золото отделано все, включая унитаз. Говорит, что это жена его построила еще до него, а он пришел на все готовое.

Издание “Важные истории” выяснило, что семья Виталия Бородина, написавшего донос на “Проект” и еще нескольких журналистов, живет в особняке на Рублевке стоимостью порядка 75 млн рублей.

Здесь один из авторов расследования “МБХ Медиа” о новой спортивно-оздоровительной резиденции Путина в подмосковном Ново-Огареве рассказывает, как журналисты нашли и сняли этот объект и зачем Путину столько ледовых арен с грязелечебницами.

Следственный комитет прокомментировал расследование 47.news о частной тюрьме с крематорием в окрестностях Петербурга: говорят, что следов пребывания людей в этой тюрьме следственная группа не обнаружила.

Прочее российское

Экспертиза признала невменяемым Ильназа Галявиева, устроившего массовый расстрел в казанской школе.

Судья Мосгорсуда, вынесший приговор полицейским по делу Голунова, подал в отставку.

В Якутии не прекращаются лесные пожары, денег на их тушение не хватает, поэтому в Республиканской больнице №1 у врачей собрались было отчислять из зарплаты “добровольные пожертвования” на тушение, но после шума в прессе распоряжение отменили. В Карелии в связи с лесными пожарами введен режим чрезвычайной ситуации – вот репортаж из региона.

Навстречу новой белорусской конституции

Конституционная комиссия, созданная в Беларуси в марте, подготовила перечень поправок к конституции и сегодня направит их Лукашенко. Поправки ограничивают число президентских сроков двумя, вводят новый орган – Всебелорусское народное собрание (его предположительно возглавит Лукашенко), но оставляют суды, ЦИК и парламент полностью подконтрольными президенту. Зачем нужны все эти телодвижения, здесь спорят Юрий Воскресенский (чудесным образом попавший из СИЗО после встречи с Лукашенко прямо в эту Конституционную комиссию) и один из лидеров белорусской оппозиции в изгнании Павел Латушко.

Белорусская экономика, по официальным сообщениям, растет как на дрожжах. Откуда взялся этот рост и что с ним сделают недавно введенные европейские санкции, здесь объясняет экономист Ярослав Романчук (он уехал из Беларуси после обыска).

Внутри страны всё по-прежнему:

Минюст Беларуси подал в суд иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов.

Волонтер правозащитного центра "Весна" рассказала о вербовке сотрудниками Департамента финансовых расследований после ее задержания во время массовых обысков у белорусских правозащитников.

Апелляционный суд в Москве оставил в силе решение экстрадировать в Беларусь бойца ММА Алексея Кудина, несмотря на то, что ЕСПЧ ранее запретил высылать его на родину. В Беларуси против Кудина возбуждено уголовное дело о сопротивлении милиции (до пяти лет колонии). Он собирался просить в России политическое убежище.

В Литве ради сдерживания выросшего в 27 раз притока нелегальных мигрантов через белорусскую границу принят закон, жестко ограничивающий права мигрантов. Авторы закона и президент страны признают, что в нем “есть дыры” с точки зрения защиты прав человека, но никто не видит иного способа справиться с чрезвычайной ситуацией на границе.

“Северный поток–2”

США и Германия договорились о завершении проекта "Северный поток–2" без введения американских санкций. Вашингтон и Берлин будут добиваться продления истекающего в 2024 году договора о транзите российского газа через Украину еще на десять лет. Кроме того, Германия посодействует Украине в диверсификации источников энергоресурсов и снижении ее зависимости от поставок и транзита российского газа. Если Россия попытается использовать энергоресурсы для давления на другие страны, Германия обязуется инициировать введение новых санкций.

Путин уже поговорил с Меркель по телефону по этому поводу (с каким результатом – не известно). Украина и Польша осудили соглашение как создающее лишние энергетические и военные риски для Центральной Европы. Вскоре стало известно, что президент США примет Владимира Зеленского 30 августа в Белом доме.

Вокруг света

В списке потенциальных объектов для слежки через программу Pegasus обнаружился основатель Telegram Павел Дуров; сам Дуров говорит, что знал об этом. Кто еще был в этом списке, смотрите здесь.

Правительство Венгрии инициирует референдум о законе, который призван оградить детей от идей ЛГБТ. Референдумы и “совещания с народом” – излюбленный политический инструмент премьера Виктора Орбана: результаты голосования всегда совпадают с точкой зрения правительства, но обязывающей силы эти референдумы не имеют, потому что на них не приходит нужный для обязательности процент избирателей. Этот референдум, вероятно, должен будет продемонстрировать ЕС, что запрет на “ЛГБТ-пропаганду” – святая воля венгерского народа.

В США суд приговорил российского хакера Петра Левашова к уже отбытому им тюремному сроку по делу о киберпреступлениях. Он занимался рассылкой спама.

В Китае в результате крупного наводнения погибли по меньшей мере 25 человек, масштабы бедствия можно оценить по этому видео.

Наводнение на Западе Германии привело к всплеску солидарности с пострадавшими и новым спорам о роли человека в глобальном изменении климата.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России остается на прежнем уровне – 23 704. Число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 30 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру среды 150 705 человек (+783 за сутки). После обнародованных днем ранее оглушительных журналистских открытий о реальных цифрах никаких значимых заявлений от властей не последовало.

На фоне всплеска заболеваемости в Японии все менее привлекательной выглядит Олимпиада, которая начинается уже завтра. От посещения мероприятий отказываются политики и спонсоры, зрителей там не будет, а убытки составят примерно 22 млрд долларов.

Шесть ссылок

История. Рассказ археолога Андрея Новичихина о том, что делали эллины в лесостепях Причерноморья. Или отрывок из книги Мацея Гурного “Великая война профессоров. Гуманитарные науки. 1912–1923” (изд-во ЕУ СПб) – о том, как антропологи начала XX века спорили о расовом превосходстве и обсуждали отсталость “монголизированных” славян.

Рассказ археолога Андрея Новичихина о том, что делали эллины в лесостепях Причерноморья. Или отрывок из книги Мацея Гурного “Великая война профессоров. Гуманитарные науки. 1912–1923” (изд-во ЕУ СПб) – о том, как антропологи начала XX века спорили о расовом превосходстве и обсуждали отсталость “монголизированных” славян. Музыка. 14 самых популярных легенд о Бетховене с комментариями музыковеда Екатерины Ключниковой. Или разговор с композитором Геннадием Гладковым о его знаменитых и малоизвестных работах, помощи Таривердиева, советах Данелии и пр.

14 самых популярных легенд о Бетховене с комментариями музыковеда Екатерины Ключниковой. Или разговор с композитором Геннадием Гладковым о его знаменитых и малоизвестных работах, помощи Таривердиева, советах Данелии и пр. Нету эволюции конца. Конспект лекций французских биологов Марин Дэлуэн и Джереми Суше о том, как амфибии и рептилии приспосабливаются к глобальному потеплению (на примере тритона и ужа). Или интервью с физическим антропологом и популяризатором науки Станиславом Дробышевским об эволюции биологической и культурной.

Конспект лекций французских биологов Марин Дэлуэн и Джереми Суше о том, как амфибии и рептилии приспосабливаются к глобальному потеплению (на примере тритона и ужа). Или интервью с физическим антропологом и популяризатором науки Станиславом Дробышевским об эволюции биологической и культурной. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок