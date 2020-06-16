Шедевр каждый раз

Доброе утро!

Сегодня в Москве снимается очередной слой коронавирусных ограничений: открываются библиотеки, музеи, летние террасы кафе и ресторанов. Всё идет на поправки:

Власти 13 регионов России отказались от проведения Парада Победы, Песков рекомендует москвичам смотреть парад по телевизору.

В Приморье к голосованию о поправках к Конституции привлекут больных Covid-19.

Американец Пол Уилан приговорен к 16 годам за шпионаж.

В Беларуси продолжается разгром возможных конкурентов Лукашенко на выборах.

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Эпидемия штрафов и фейков

По официальным данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8246 (это на 600 меньше, чем сутками ранее). Всего инфицированных – больше 537 тысяч, 284 тысячи из них поправились. Число умерших составляло на утро понедельника 7091, за день в Москве скончались еще 52 человека.

В регионах эпидемия далека от завершения. В Калининграде остановили оборонный завод "Роскосмоса" – там 82 случая Covid-19. Одним из лидеров по приросту новых случаев является Карачаево-Черкессия – вот рассказ инфекциониста городской больницы Карачаевска о том, в каких условиях приходится работать ей и ее подчиненным. Human Rights Watch требует от российских властей прекратить наказывать врачей, которые жалуются на опасные условия работы с Covid-19.

Арифметика запретов. Журналисты “Холод медиа” подсчитали, что за нарушение режима самоизоляции с граждан России взыскано по меньшей мере 407,6 млн рублей; в Татарстане один судья за сутки рассмотрел 252 дела о таких нарушениях, на некоторые у него уходило по 11 секунд. По данным правозащитной группы “Агора”, в период эпидемии в России возбуждено 33 уголовных и 157 административных дел за “фейковые коронановости” – главным образом против журналистов.

Но границы на замке. В Дагестане на российско-азербайджанской границе произошел серьезный конфликт между местной полицией и группой из 600 азербайджанцев, которые хотели пешком вернуться на родину.

Идут на поправки 1 июля

Близится перенесенный из-за эпидемии Парад Победы. Власти 13 регионов России из-за эпидемии отказались его проводить. В Кремле к этому отнеслись “с пониманием”, Песков рекомендовал москвичам смотреть парад по телевизору: “По телевидению это видно все гораздо более красочно, – сказал он. – Это фактически шедевр каждый раз".

На этот раз шедевр призван поднять патриотический дух перед всенародным одобрением поправок к Конституции. В Подмосковье “Единая Россия” и связанные с ней организации раздают маски с надписью “Иду на поправку 1 июля”, множатся агитационные видеоролики с призывом голосовать за светлое будущее, ютьюберам за выпуск подобной продукции предлагают от миллиона рублей. Врачи, учителя и другие бюджетники жалуются на принуждение к голосованию. Многие члены участковых избирательных комиссий отказываются от работы (вот их аргументы), но есть и те, кто решил работать (здесь представлено несколько таких позиций). В Приморье власти решили привлечь к голосованию больных Covid-19 – членов избиркомов в больницах будут изображать врачи.

Наконец, стоит вспомнить, из-за чего весь сыр-бор, кроме продления Путина до 2036 года: здесь объясняется, какие цели может преследовать внесение бога в конституцию светского государства.

Сервильное, холуйское, сытое

Главредом газеты “Ведомости” утвержден Андрей Шмаров (его кандидатура в качестве и.о. согласовывалась с пресс-секретарем Роснефти Михаилом Леонтьевым). Редакторы основных разделов издания объявили об уходе, вот разговор с шеф-редактором газеты Дмитрием Симаковым, который тоже уходит: “Кому-то не нужно независимое и объективное издание, из него, видимо, собираются сделать нечто сервильное под респектабельной вывеской «Ведомостей»”.

Против Алексея Навального возбуждено уголовное дело о клевете – комментируя очередной агитационный ролик за голосование о поправках к Конституции, Навальный назвал снявшихся в нем людей, среди которых был ветеран ВОВ Игнат Артеменко, “продажными холуями”. Здесь политолог Орешкин доходчиво объясняет, почему назвать кого-то хоть продажным холуем, хоть козлом вонючим – это не клевета и ради чего множатся уголовные дела против Навального.

Но есть и неожиданности: в Госдуму внесен законопроект о разблокировке Telegram, потому что “де-факто он уже является "официальным сервисом" государственных органов”. Свезло, однако, Дурову!

Акционеры "Газпром нефти" утвердили выплаты вознаграждений за 2019 год. Членам совета директоров причитается по 39 млн 755 тысяч рублей, а председатель совета директоров, глава "Газпрома" Алексей Миллер получит 60 млн.

Число официально зарегистрированных безработных в России за две недели выросло более чем на 300 тысяч.

Шпионское

Мосгорсуд приговорил к 16 годам за шпионаж гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана. Госдепартамент возмущен. Здесь гадания о том, на кого российские власти собираются обменять Уилана.

В Петербурге в госизмене обвиняют 78-летнего исследователя Арктики, капитана 1 ранга в запасе Валерия Митько.

Россия объявила двух сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и высылает их из страны. Это ответ на высылку двух российских дипломатов, устроивших в Чехии т.н. рициновый скандал.

Уголовщина

В Красноярском крае убили 12-летнюю девочку. Ранее ее семья обращалась в полицию из-за изнасилования и угроз, но уголовные дела не заводили.

В Москве на Ленинском проспекте произошла стрельба: ранены два сотрудника ДПС и стрелявший в них уроженец Ингушетии. По предварительным данным, нападавший принадлежит к батлакам – последователям шейха Батал-Хаджи Белхороева, которые в прошлом году убили в столице начальника Центра “Э” МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

В Волгограде арестован 14-летний подросток, которого подозревают в подготовке нападения на школу.

В Петербурге начался суд над бывшим доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, которого в ноябре выловили из Мойки с руками убитой им женщины в рюкзаке. Он отказался признать вину, сменил адвоката и сказал, что хочет задать “очень серьезные вопросы” родителям жертвы (они не участвуют в процессе).

Еще одна свидетельница по делу "Седьмой студии" заявила о давлении следствия.

Вокруг России

В Грузии задержали россиянина, уроженца Ингушетии, якобы готовившего покушение на журналиста Георгия Габунию (год назад Габуния обматерил Путина в эфире “Рустави-2”). Информацию о готовящемся покушении грузинским властям предоставили украинские правоохранительные органы. Заказчиком называют Рамзана Кадырова.

В Дижоне третий день продолжаются беспорядки, в которых участвую выходцы из Чечни со всей Европы.

В Беларуси продолжается расправа с возможными соперниками Лукашенко на президентских выборах. В "Белгазпромбанке", которым руководил Виктор Бабарико, пожелавший выдвинуться в президенты, вводят временную администрацию. Подруга семьи Бабарико и член его инициативной группы находится в СИЗО КГБ, у нее дома описывают имущество. (Вот здесь рассказывается, кто такой Бабарико). Оппозиционеру Статкевичу и другим участникам сбора подписей за отличных от Лукашенко кандидатов дали еще по 15 суток (в дополнение к уже имевшимся 15-ти).

В Кыргызстане по подозрению в коррупции задержан бывший глава железных дорог, премьер страны подал в отставку на фоне расследования о коррупции.

Хроника пандемии

Общее число случаев коронавирусной инфекции по всему миру перевалило за восемь миллионов. В США ничего хорошего не ждут и даже перенесли церемонию вручения Оскаров с февраля будущего года на конец апреля. Гидроксихлорохин, который принимал “для профилактики” президент Трамп, исключен из списка препаратов для лечения COVID-19.

ВОЗ обеспокоена новой вспышкой Covid-19 в Китае: за пять дней число заболевших в Пекине достигло 106 (+27 за последние сутки). Пекинский коронавирус, по некоторым данным, более контагиозный, чем уханьский.

В Индии вновь вводится жесткий карантин в Ченнае, столице штата Тамил-Наду, над возвращением жестких ограничений думают власти Ирана.

Шесть ссылок

Чтение и революция. Разговор с историком Борисом Колоницким о том, какую роль сыграли книги и чтение в русской революции. Или рассказ историка Андрея Тесли о почти забытом романе Вересаева “В тупике” – книге о Гражданской войне в Крыму.

Разговор с историком Борисом Колоницким о том, какую роль сыграли книги и чтение в русской революции. Или рассказ историка Андрея Тесли о почти забытом романе Вересаева “В тупике” – книге о Гражданской войне в Крыму. После революции. К 80-летию оккупации Советским Союзом стран Балтии историк Александр Гогун рассказывает, как этот захват был связан с большевистской программой мировой революции. Или более далекие последствия: фотограф Валерий Решетняк комментирует свои карточки, на которых запечатлена позднесоветская повседневность.

К 80-летию оккупации Советским Союзом стран Балтии историк Александр Гогун рассказывает, как этот захват был связан с большевистской программой мировой революции. Или более далекие последствия: фотограф Валерий Решетняк комментирует свои карточки, на которых запечатлена позднесоветская повседневность. Два поэта. Сергей Гандлевский рассказывает о Льве Лосеве (1937–2009) и комментирует его стихи. Или история жизни и творчества Венедикта Марта (1896–1937), он же Сентябрь в “Козлиной песне” Вагинова.

Искренне Ваши,

Семь Сорок