Ошибка на ошибке

Доброе утро!

Сегодня в Европе отмечают День Победы. “Ночные волки” на мотоциклах зачем-то тоже отмечают его в Европе (где некоторые встречают их с восторгом, некоторое – с негодованием, но в основном никто их не замечает). В России в преддверии праздника проходят парады “дошкольных войск” и школьные возложения цветов к памятнику почему-то Тухачевскому. Несколько расстроенный невниманием Барклай-де-Толли с маршальским жезлом в левой руке задумчиво смотрит вдаль поверх Невского проспекта. И вот что видит:

Опубликована хронология катастрофы SSJ 100 в Шереметьево. По данным российских медиа, основной версией следствие считает ошибку пилотов.

Арестованы четверо подозреваемых по делу о загрязнении российской нефти. По данным “Медузы”, это номинальные руководители предприятий, некогда принадлежавших бизнесмену Роману Трушеву.

В СПб арестован предполагаемый участник нападения на Олега Кашина, но судить его будут не за это.

Великобритания окончательно подтвердила, что будет проводить выборы в Европарламент.

Пилоты, бортпроводники, пассажиры

Московский аэропорт Шереметьево опубликовал “хронологию” катастрофы аэрофлотовского суперджета вечером 5 мая – она гораздо лапидарнее опубликованных журналистами хроник, но фактически с ними совпадает.

По данным источников Ъ и РБК, следствие считает основной версией при расследовании причин катастрофы ошибки пилотов. Здесь объясняется почему и подробно рассказывается, в каком кризисе находится в России система подготовки пилотов гражданской авиации. Здесь – пять основных вопросов об этом конкретном рейсе, на которые пока нет ответов.

Тут можно почитать интервью с выжившим пассажиром рейса, предпринимателем Олегом Молчановым. Погибшего бортпроводника 21-летнего Максима Моисеева, возможно, посмертно наградят орденом Мужества.

Нефть и хлор, хищения и взятки

В Самаре по делу о загрязнении нефти в трубопроводе “Дружба” арестованы четыре человека, еще двое находятся в розыске. По версии следствия, арестованные вступили в преступный сговор, чтобы скрыть хищение, и в процессе привели в негодность нефтепровод. Их имена и должности никому ничего не скажут – из расследования, опубликованного “Медузой”, следует, что это номинальные руководители структур, некогда принадлежавших бизнесмену Роману Трушеву. Одно время ему таинственным образом благоволила “Транснефть”, а потом столь же таинственным образом перестала. Его активы отошли к “Абсолют-банку”, а потом закрутились в не очень понятной лизинговой цепочке.

В любом случае, очередное дело о “хищении” никого в России не взволнует: по данным “Левада-Центра”, большинство россиян не следят за этими громкими делами и не считают их борьбой с коррупцией. В этом смысле интересно, как они оценили бы действия КГБ Беларуси, задержавшего троих россиян за дачу взятки.

Российская юстиция

В Петербурге арестован Вячеслав Борисов, предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина в ноябре 2010 года. Но судить его будут не за это. В 2015 году Кашин обнародовал данные собственного расследования своего избиения – если оно соответствует действительности, то Борисова и двух его товарищей обвиняют за похищение организатора избиения, а похитили они его, чтобы защитить себя, когда их будут судить за избиение Кашина. Как раз этого, видимо, никто и не дождется.

В Ярославле на автора фотографии надписи "Путин *****" на здании регионального МВД составили административный протокол об оскорблении власти. Почитайте сам протокол – он уморительный (если забыть, что за этим могут последовать крупные штрафы и даже арест).

Организатор согласованного митинга в Удмуртии оштрафован на 150 тысяч рублей за несоответствие лозунгов и выкриков заявленной теме мероприятия.

Зато с влогера Руслана Соколовского, чье преступление состояло в том, что он ловил покемонов в храме, сняли судимость. (Изначально он получил 3,5 года условно).

Дикую историю об избиении женщины в отделении полиции в городе Каменске-Уральском Свердловской области читайте тут.

Российская политика

Управление делами президента РФ разместило на сайте госзакупок тендер на оказание услуг по мониторингу СМИ и соцсетей, в том числе каналов Telegram. На вопрос, зачем мониторить то, что в России официально заблокировано, управделами президента сказала, что не надо путать мессенджер Telegram и каналы в этом мессенджере – их, мол, никто не блокировал. Вот так и интернет запретят, но сайты читать будет можно.

Навальный в открытом письме призвал главу фонда помощи хосписам "Вера" Нюту Федермессер не выдвигать свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму. С большой вероятностью воспоследует очередная дискуссия о слезинке ребенка.

Националист Дмитрий Дёмушкин, только что отсидевший за свои националистические убеждения, утверждает, что его назначили замглавы администрации сельского поселения Барвихинское в Подмосковье. Будет заниматься делами молодежи, культурой и спортом.

К вопросу о культуре – сага о строительстве новой сцены для Пермского театра оперы и балета, в которой неожиданно появляется Владимир Кехман (и, возможно, исчезает Теодор Курентзис).

В дальних странах

Госсекретарь США Майк Помпео неожиданно отменил визит в Берлин и прилетел в Багдад.

Власти Великобритании окончательно подтвердили, что 23 мая в стране пройдут выборы в Европарламент. Победу на них, как ожидается, одержит партия “Брекзит” Найджела Фараджа.

Россиянин, впервые в истории ограбивший единственный банк на Шпицбергене, приговорен к 14 месяцам тюрьмы. Его задержали через 20 минут после “успешного” ограбления.

Шесть ссылок

Литература. Хорошая подборка из десяти стихотворений Бориса Слуцкого – к столетию поэта. И вот первый русский перевод “Города кошек” (1935) известного японского писателя и поэта Хагивары Сакутаро – очень симпатичное стихотворение в прозе.

Картинки и книжки. Разбор нескольких натюрмортов vanitas с особым вниманием к изображенным на них книгам. Или отрывок из книги искусствоведа Евгения Штейнера “Что такое хорошо: идеология и искусство в раннесоветской детской книге” (изд-во НЛО).

Наука. Лекция философа Антона Кузнецова, в которой он объясняет, почему сознание – это не мозг, а нейробиология – не философия. Или разговор с иммунологом, автором книги “Как работает иммунитет” (изд-во АСТ) Екатериной Умняковой, в котором она развеивает разные мифы об иммунитете и объясняет, что витамин С принимать не обязательно.

Искренне Ваши,

Семь Сорок