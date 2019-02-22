От “Юнармии” до Луны

Доброе утро!

Бессменный президент Казахстана отправил в отставку правительство – это случилось после массовых протестов многодетных матерей, которые начались после того, как при пожаре в доме-времянке погибли пятеро маленьких девочек: родители были на работе, и хотя оба работали, денег на нормальное жилье им не хватало. Прочие новости:

The Insider и Bellingcat рассказали биографию офицера ГРУ, предположительно участвовавшего в отравлении Скрипалей.

Американскому инвестору Майклу Калви предъявили официальное обвинение.

Украина обвинила Россию в подготовке вмешательства в президентские выборы путем создания системы подкупа избирателей.

Запущен первый израильский луноход. Это полностью частный проект.

Расследования

Издание The Insider и расследовательская группа Belligcat рассказали, как им удалось установить настоящее имя “Сергея Федотова”, которого, по утверждению прессы, британское следствие считает соучастником отравления Скрипалей. Офицера российского ГРУ на самом деле зовут Денис Сергеев. Он вырос в Казахстане, закончил суворовское училище в Екатеринбурге, участвовал в Чеченской войне, потом учился в Военной академии в Москве. По данным расследователей, Сергеев участвовал в отравлении “Новичком” болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева (который, как и Сергей Скрипаль, выжил) – что думает по этому поводу сам Гебрев, можно почитать тут.

Навальный опубликовал ролик с рассказом о клане Каитовых – Батдыевых – втором по влиятельности в Карачаево-Черкесии после известных по недавним арестам Арашуковых. На счету этого клана тоже есть убийства и обвинения в мошенничестве, что не мешает им жить очень красивой жизнью.

Петр Верзилов утверждает, что убийцы российских журналистов в ЦАР могли прилететь в Африку из Донбасса. Никаких подтверждений этому он, правда, не привел.

Украинское

Служба безопасности Украины провела 50 обысков по делу о российском вмешательстве в предстоящие президентские выборы. По версии следствия, некий действующий депутат Верховной Рады по наущению России координировал создание массовой системы подкупа избирателей. Обыски прошли в том числе и у волонтеров штабов Тимошенко, и в “Батькившине” считают, что СБУ действует в интересах президента Порошенко.

Как видит ситуацию в своей и соседней стране первый президент Украины Леонид Кравчук, можно почитать в интервью с ним.

Законотворчество

Российская Дума одобрила в третьем чтении долгожданный закон о паллиативной помощи, согласно которому каждый человек имеет право на обезболивание сильнодействующими и наркотическими препаратами, и в первом чтении – поправки к Уголовному кодексу, вводящие новую статью для криминальных авторитетов. Законопроект внес лично Путин, а зачем ему это надо, здесь объясняет Андрей Константинов, генеральный редактор Агентства журналистских расследований (АЖУР) и автор цикла “Бандитский Петербург”.

Во Франции президент Макрон предложил приравнять антисионизм к антисемитизму.

Суды и митинги

Крупная акция солидарности российских адвокатов. Более сорока юристов из Петербурга и Москвы согласились защищать Андрея и Михаила Зломновых – адвокатов, которые, в свою очередь, защищают своего родственника Павла Зломнова. Последнего арестовали по обвинению в хранении оружия, пытали, а когда дело развалилось, тут же обвинили в оправдании терроризма и заодно завели дело против его защитников-родственников (за оскорбление следователя).

Обвинение в хранении оружия, видимо, приобретает в Петербурге популярность: именно по этой статье арестован оппозиционный активист Владимир Иванютенко, известный как человек в маске Путина.

В Екатеринбурге школьникам – в рамках патриотического воспитания – показали, как разгонять митинги, а потом приняли в “Юнармию”. Получается, что ходить на митинги несовершеннолетним нельзя, а разгонять их – можно.

В Мадриде проходит суд на бывшими лидерами Каталонии, организовавшими референдум об отделении региона от Испании. В Каталонии, соответственно, идут акции протеста. Более сорока раненых.

В Словакии прошли митинги в годовщину убийства журналиста Яна Куциака и его невесты (фотографии). Это убийство привело к отставке премьера Роберта Фицо и его ближайших сподвижников. Фицо пытается вернуться в политику, но пока безуспешно.

Особенности бизнеса в России

Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви предъявлены официальные обвинения. Подробно они разобраны здесь. Калви вины не признал. До этого российские агентства распространили сообщение о том, что Калви перевели в восьмиместную камеру. Это прогресс, потому что до этого он сидел в двухместной, но его соседом был обвиняемый в покушении на жизнь судьи, а это насильственное преступление, “экономических” полагается держать отдельно.

Роскомнадзор передал в мировой суд административное дело на Twitter, который формально подошел к ответам на вопросы ведомства. Компании грозит штаф от трех до пяти тысячи рублей. Twitter трепещет.

По данным Bloomberg, правительство Мадуро приказало крупнейшим компаниям Венесуэлы открыть счета в банках России, Китая, Индии и Турции.

Время менять концепцию бабьей доли

В России появилась вторая после Елены Батуриной женщина-миллиардер. Ее зовут Татьяна Бакальчук, ей принадлежит интернет-магазин Wildberries и, кажется, это никак не связано с государством.

В семье премьер-министра Сербии Аны Брнабич (или чтобы было понятнее: у партнерки премьерки Сербии) родился мальчик. Об этом официально сообщает офис премьер-министра, хотя ни однополые браки, ни однополые партнерства в стране не признаются.

В Беларуси возвращается практика медосмотров для школьниц, по результатам которых милиция получает сведения о тех, кто начал половую жизнь до 16 лет. Ради их же блага, разумеется.

Великобритания и США отказываются принимать назад женщин, уехавших в ИГ. Куда им теперь деваться, не ясно (как не ясно и куда двинутся 30 тысяч боевиков “халифата”).

В Ватикане открылся саммит, посвященный вопросам сексуального насилия со стороны священников и судьбе детей священников, родившихся в результате обычных, ненасильственных романов. По-русски об этом почему-то не пишут, поэтому читайте по-английски.

Лунная гонка

С мыса Канаверал к Луне отправился первый израильский луноход, созданный и запущенный частным образом. Среди прочего, он доставит туда Тору и израильский флаг. Возможно, это начало новой лунной гонки, предыдущие этапы которой обрисованы тут.

Шесть ссылок

Музыка. Интервью с дирижером Владимиром Юровским – по случаю первой постановки оперы Александра Вустина "Влюбленный дьявол", написанной 30 лет назад. И разговор с Олегом Гаркушей – про арт-центр “Гаркундель”, неуемное пьянство и съемки у Балабанова.

История. Рассказ о назинской трагедии – символе бессмысленной жестокости ГУЛАГа. Всего за несколько недель в мае – июне 1933 года на острове посреди Оби умерли от голода пять тысяч спецпереселенцев. Многие из них стали жертвами людоедства. Воспоминания литератора Александра Ласкина – о культурной атмосфере в Ленинграде в середине 1970-х и о Сергее Юрском.

Душевное и духовное. Отрывок из книжки историков Ари Турунена и Маркуса Партанена “Только после вас. Всемирная история хороших манер” об искоренении публичной слезливости в западной культуре. Перевод ученой статьи Александра Пятигорского (изначально опубликованной по-английски) о буддизме в Туве с кратким очерком его истории.

Искренне Ваши,

Семь Сорок