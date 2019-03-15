От зеленки до верблюдов

Доброе утро!

Сегодня исполняется пять лет референдуму в Крыму, который российские власти считают достаточным основанием для аннексии полуострова. Совет безопасности ООН проведет по случаю годовщины специальное заседание. Накануне ООН признала военнопленными украинских моряков, захваченных Россией у берегов аннексированного Крыма. А новости такие:

Парламент Великобритании исключил возможность повторного референдума о брекзите и поручил правительству просить Брюссель об отсрочке выхода из ЕС.

Российская Госдума приняла закон о специальном наказании для лидеров преступных группировок; в Нью-Йорке впервые за 30 лет убит глава мафиозного клана.

Суд в Волгограде оштрафовал на 200 тысяч рублей автора фотоколлажа с Родиной-матерью, облитой зеленкой. Шаманов, которые сожгли верблюдов, оштрафовали на три тысячи.

В России заведено второе уголовное дело об участии в деятельности “нежелательной организации”.

Непревзойденные мастера саспенса

Парламент Великобритании исключил проведение повторного референдума о брекзите в ближайшее время и поручил правительству Мэй обратиться к Брюсселю с просьбой об отсрочке выхода из ЕС. Тереза Мэй надеется, что третье “значимое голосование” по подготовленному ею договору о выходе закончится в ее пользу – если так и будет, брекзит отсрочится до мая-июня, если выйдет иначе – на больший срок. В любом случае отсрочку должны будут одобрить все страны-члены ЕС.

Осквернение, оправдание, заражение: штрафы, аресты, обыски

Суд в Волгограде оштрафовал на 200 тысяч рублей координатора регионального штаба Навального Алексея Волкова за публикацию в сети фотоколлажа с облитой зеленкой Родиной-матерью. Волкова признали виновным в публичном осквернении символов воинской славы. Он отфотошопил Родину-мать весной 2017 года после того, как Навального в очередной раз облили зеленкой (реальной, с ущербом для здоровья).

В Калининграде штрафом в 300 тысяч рублей закончилось дело против анархиста Вячеслава Лукичева, которого признали виновным в публичном оправдании терроризма в Telegram. Лукичева задержали 5 ноября. По словам его адвоката, в ходе допроса, длившегося 36 часов, его пытали. До вчерашнего дня он сидел в СИЗО. По вмененной ему статье он мог получить штраф до миллиона или до семи лет тюрьмы.

В Екатеринбурге завели второе в России уголовное дело о сотрудничестве с “нежелательной организацией”. У бывшего координатора “Открытой России” Максима Верникова прошли обыски, потом его увезли на допрос, откуда отпустили под обязательство о явке.

Ульяновский областной суд сократил срок ареста депутатам областного заксобрания с семи дней до фактически отбытого. Они пытались потребовать у прокурора проведения проверок в школах и детсадах после массового заболевания эхинококкозом в местном суворовском училище. (О массовом заражении детей гепатитом С в больнице в Благовещенске читайте тут).

Шаманов, которые сожгли верблюдов ради укрепления России, оштрафовали на три тысячи рублей за то, что они везли животных на убой без согласования с ветслужбой.

Жизнь и смерть главарей ОПГ

Российская Госдума одобрила внесенный Путиным закон о специальном наказании для лидеров и участников организованных преступных группировок. Адвокаты опасаются, что по этой статье можно будет сажать любого человека, координирующего неугодную деятельность, – хоть директора школы.

В Нью-Йорке впервые за 30 лет застрелили главу мафиозного клана.

Viva la revolucion!

По данным расследования Reuters, с 2010 года Роснефть вложила в разные проекты в Венесуэле 9 млрд долларов, до сих пор не покрыла расходы и не раз сталкивалась с обманом со стороны партнеров. Наращивание вложений в Венесуэлу, по данным агентства, чисто политический проект. Сечин часто просит показывать ему перед отправкой сообщения для Николаса Мадуро и добавляет фразу “Viva la revolucion!”, рассказал агентству бывший сотрудник компании. В Роснефти расследование назвали “бабьими сплетнями”.

США отозвали из Венесуэлы всех дипломатов и аннулировали 340 американских виз, выданных гражданам Венесуэлы (часть из них – визы дипломатов, сохраняющих верность Мадуро, и членов их семей). Блэкаут в стране официально объявлен оконченным, здесь можно посмотреть, как он выглядел из космоса.

Американское

Сенат США принял резолюцию об отмене введенного Трампом чрезвычайного положения на мексиканской границе. Палата представителей проголосовала за его отмену еще в феврале. Президент США обещал наложить на это решение вето, и для его преодоления голосов в Конгрессе, скорее всего, не хватит.

Палата представителей единогласно потребовала опубликовать доклад спецпрокурора Мюллера по окончании расследования возможного вмешательства России в американские выборы.

Воздушно-космическое

Росавиация запретила полеты "Боинг-737 Max" после авиакатастрофы в Эфиопии. Компания Boeing приостановила поставки этих самолетов.

С Байконура запустили ракету “Союз” с экипажем из трех космонавтов. Двое из них попали в аварию при старте “Союза” в октябре.

Суды над прошлым

ФСБ отказалась выдать историку, изучающему советские репрессии против национальных меньшинств, рассекреченные протоколы заседания “троек”, потому что он называет сотрудников НКВД палачами.

Прокуратура Северной Ирландии предъявила бывшему британскому солдату обвинение в убийстве мирных демонстрантов в день Кровавого воскресенья 1972 года. Тогда погибли 13 человек. События Кровавого воскресенья расследовались десятилетиями. Критики говорят, что предстоящий суд делает из рядовых военнослужащих козлов отпущения: людям, командовавшим операцией, обвинения не предъявляются. Минобороны Великобритании оплатит адвокатов всем военным, которые предстанут перед судом.

Выходные начинаются в пятницу

Сегодня по всему миру должны пройти акции студентов с требованием соблюдать условия Парижских климатических соглашений. Их инициировала школьница из Швеции, решившая по пятницам не учиться, а стоять с соответствующим плакатом у шведского парламента. За это ее даже выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Шесть ссылок

Вчера отмечался День числа π. По каковому поводу сотрудница Google вычислила 31 триллион знаков этого числа, а математик Владимир Потапов рассказал, как число π можно посчитать математическим путем, без подключения к делу 25 виртуальных компьютеров. Если же вы страшно далеки от математики и думаете, что неспособны все это понять, почитайте интервью профессора Иллинойского университета Нормы Пресмег, которая как раз занимается проблемами математического образования.

Ликбезы. Философ Алексей Глухов рассказывает о споре Дрейфуса – Макдауэлла, одном из важнейших для американской академической философии последних лет. Здесь Илья Чертков вводит в историю конкретной музыки и вообще объясняет, как родилась ее идея.

Документы. “Вы думаете, что любовь все может оправдать. Стыдно думать так. Ведь вы человек” – о новом сборнике писем Зинаиды Гиппиус рассказывает Константин Львов. “Придут китайцы – повесим коммунистов”: здесь на материале рассекреченных документов украинского КГБ показано, что советские граждане думали о возможной войне с Китаем (к 50-летию конфликта на острове Даманский).

Искренне Ваши,

Семь Сорок