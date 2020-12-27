Доброе утро!

Суд в Нальчике запретил для распространения в России четыре архивных видео агентства Associated Press о войне в Чечне. Пока еще не запрещенные новости такие:

Любови Соболь предъявили обвинение по уголовной статье и отпустили из изолятора.

У штаб-квартиры ФСБ в Петербурге прошли акции протеста в связи с отравлением Навального.

На воскресных локальных маршах в Беларуси задержаны свыше десяти человек.

В Евросоюзе началась вакцинация от COVID-19. Российскую вакцину “Спутник V” разрешили колоть людям старше 60 лет.

Неприкосновенность фсбшного жилища

Соратницу Навального, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь вечером в воскресенье отпустили из изолятора временного содержания, где она провела двое суток. Перед освобождением ей предъявили обвинение по уголовной статье о нарушении неприкосновенности жилища (штраф или до двух лет заключения). Какие ограничительные меры ей в связи с этим изберут, пока неясно.

Жилище, неприкосновенность которого Соболь якобы нарушила, принадлежит сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву, рассказавшему Навальному по телефону, как он обрабатывал его одежду после отравления. Навальный утверждает, что Кудрявцеву принадлежат две смежных квартиры: та, в которую стучалась Соболь, досталась ему как служебная в 2014 году, а соседнюю Кудрявцев купил без ипотеки в октябре 2020 года, уже после отравления Навального. В субботу следователи провели очную ставку Соболь с тещей Кудрявцева.

В разных городах России продолжаются единичные акции протеста в связи с отравлением Навального – люди выходят на пикеты с синими трусами в руках. В субботу в Петербурге активисты оставили груду одежды на ступенях Большого дома – управления ФСБ по Петербургу и области. К одежде прислонили плакат “Постирать до завтра. Родина не ждет”.

Чем Навальный опасен для Кремля, здесь объясняет политолог Дмитрий Орешкин.

Хроники пандемии

По данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 28 284 (это чуть меньше, чем накануне). В Москве выявлено 6620 новых случаев, в Петербурге – 3761, в Подмосковье – 1609. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 3 миллиона 50 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру воскресенья 54 778 человек (+552 за сутки). За день в Москве скончались еще 76 человек.

В странах Евросоюза началась прививочная кампания. Приоритет отдается медицинским работникам и пожилым людям. Пока используется только вакцина Pfizer/BioNTech, каждая страна получила по 10 тысяч доз, что крайне мало. Заказанных руководством ЕС вакцин Pfizer и Moderna не хватит, чтобы привить 60% населения, однако, по данным британской прессы, оксфордская вакцина, на которую рассчитывал ЕС, тоже готова.

Российскую вакцину “Спутник V” разрешили колоть людям старше 60 лет, теперь и Путин согласен вакцинироваться. Российское правительство запретило госзакупки медицинских масок иностранного производства, но не пояснило зачем.

Япония полностью закрыла въезд для иностранцев на фоне распространения более заразного штамма коронавируса; в Израиле начал действовать третий по счету локдаун, в Чехии – тоже.

В год Быка – без Пацука

В Беларуси традиционные для воскресенья марши протеста начались прямо на рассвете и продолжались до темноты, хотя никаких конкретных планов в телеграм-каналах не анонсировалось. Люди сами договаривались о необычном времени акций и странных местах сбора, чтобы обезопасить себя от ареста. Тем не менее, 16 человек были задержаны. По проспекту Независимости в Минске проскакала бело-красно-белая лошадь, в другом районе Минска новогодняя растяжка гласила: “В год Быка – без Пацука” (“пацук” значит крыса – просто 2020 год был годом Крысы). В субботу у консульства Беларуси в Петербурге задержали 14 протестующих.

Познавательное:

Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка комментирует публикацию The Insider о белорусской партии “Право народа”, которая якобы создается в Администрации президента в Москве (он не удивлен);

Белорусская вице-чемпионка Олимпийских игр пловчиха Александра Герасименя оценивает удар, нанесенный Лукашенко спортивными санкциями (больной удар, по ее мнению).

Российское повседневное

В субботу в Хабаровске задержали 19 участников акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Протесты продолжаются 169 дней.

Пассажир московского метро умер при задержании – обстоятельства остаются туманными.

В Иркутске Росгвардия присвоила шестиклассникам звания ефрейторов и младших сержантов за успехи в учебе.

В Чечне новый спорткомплекс назвали в честь 15-летнего сына Рамзана Кадырова.

В Москве и в Петербурге активисты перекрывали дороги (пока за это еще не сажают в тюрьму, но скоро будут): в столице протестовали против вырубке яблоневого сада, в северной столице – против свалки мусора.

Из познавательного – сравнение московского бюджета с бюджетами других регионов (может разжечь вражду и ненависть).

Вокруг света

В Москве умер знаменитый перебежчик Джордж Блейк, ему было 98 лет. На сайте Кремля его назвали “легендарным человеком” и “блестящим профессионалом”, в британской прессе – “печально известным предателем”.

Парламент Венесуэлы решил работать после новых выборов в старом составе: оппозиция не участвовала в парламентских выборах и не признала их итоге. Получилось два парламента.

В Эр-Рияде приведено к присяге новое правительство Йемена (вы правильно помните, что Эр-Рияд – это столица Саудовской Аравии. Просто столицу Йемена Сану контролируют мятежники-хути).

Президент США Дональд Трамп не стал подписывать одобренный обеими палатами Конгресса законопроект о финансовой помощи в связи с пандемией, потому что, по его мнению, выплата 600 долларов каждому американцу – это слишком мало. Из-за вето федеральному правительству грозит частичное закрытие в ночь на вторник. Денег – по меньшей мере, у госслужащих – станет еще меньше.

Полюбуйтесь лучше на древний термополий – закусочную в Помпеях. Там замечательные портреты собаки и курицы, а также изображения забитой дичи.

Шесть ссылок

Русская классика. Филолог Елена Пенская рассказывает о неувядаемой актуальности драматической трилогии Сухово-Кобылина. Или отрывок из книги Марата Гринберга “Я читаюсь не слева направо, по-еврейски: справа налево. Поэтика Бориса Слуцкого” (изд-во Academic Studies Press) – об учителе Слуцкого Илье Сельвинском.

Филолог Елена Пенская рассказывает о неувядаемой актуальности драматической трилогии Сухово-Кобылина. Или отрывок из книги Марата Гринберга “Я читаюсь не слева направо, по-еврейски: справа налево. Поэтика Бориса Слуцкого” (изд-во Academic Studies Press) – об учителе Слуцкого Илье Сельвинском. Приключения иностранцев в России. История швейцарской семьи Тракселей, которые приехали в Россию 1870 году варить сыр, а в конце 1930-х уехали обратно, потеряв всё. Или заметки американской феминистки и поэтессы Одри Лорд о ее поездке по СССР в 1976 году.

История швейцарской семьи Тракселей, которые приехали в Россию 1870 году варить сыр, а в конце 1930-х уехали обратно, потеряв всё. Или заметки американской феминистки и поэтессы Одри Лорд о ее поездке по СССР в 1976 году. История насилия. История о том, как в 40-е годы XX века ведущие физики планеты втянулись в создание атомного оружия. Или отрывок из книги неисправимого оптимиста Стивена Пинкера “Лучшее в нас: Почему насилия в мире стало меньше” (изд-во “Альпина нон-фикшн”).

История о том, как в 40-е годы XX века ведущие физики планеты втянулись в создание атомного оружия. Или отрывок из книги неисправимого оптимиста Стивена Пинкера “Лучшее в нас: Почему насилия в мире стало меньше” (изд-во “Альпина нон-фикшн”). Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок