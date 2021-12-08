Значит, швея

Доброе утро!
Сегодня, как ожидается, бундестаг утвердит социал-демократа Олафа Шольца в должности канцлера Германии. Накануне Шольц уже высказался о неприемлемости угроз в адрес Украины со стороны России – эта тема в первых строчках всех новостей:
- В ходе российско-американского видеосаммита Путина говорил о “деструктивной линии Киева”, а Байден предупреждал о “решительных мерах” в случае военной эскалации конфликта. Договорились говорить дальше.
- Два человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в МФЦ в Москве.
- Бастрыкин раскритиковал Следственный комитет за рост числа оправдательных приговоров (их меньше одного процента).
- Прокуратура Германии просит пожизненный срок для россиянина, обвиняемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира в Берлине.
Язык до Киева доведет
Двухчасовой видеосаммит Путина и Байдена, согласно заявлению обеих сторон, был посвящен в основном Украине. В российском сообщении говорится, что Путин рассуждал о “внутриукраинском кризисе” и иллюстрировал “деструктивную линию Киева” в отношении Донбасса. В американском заявлении подчеркивается, что президент США поддержал суверенитет Украины и четко дал понять, что военная эскалация повлечет за собой жесткие экономические меры и другие санкции. Теперь представители президентов России и США должны "вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам". Здесь всё изложено четко и подробно.
Комментируя этот саммит, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин и директор Центра международных исследований Владимир Дубовик подробно описывают неприемлемую для Запада переговорную стратегию Путина (“ты – мне, я – тебе”), но подчеркивают, что бесконечно договариваться лучше, чем вообще не договариваться. На какие уступки друг другу могут пойти стороны, по-прежнему непонятно, но сам факт переговоров снижает градус угрозы российского военного и гибридного вмешательства в Украину. Под гибридной войной имеется в виду в том числе и энергетическая: если в минувшие десятилетия Россия шантажировала Украину ценами на газ, то сейчас то же самое делается через прекращение поставок угля.
Американские законодатели включили меры по противодействию России в законопроект об оборонном бюджете на 2022 год, но санкций в отношении “Северного потока – 2” там нет. Что будет, если худший сценарий реализуется и Россию отключат от SWIFT, объясняется здесь.
Хроники пандемии
По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России упал до 31 096. Официальное число инфицированных в России с начала пандемии – 9 миллионов 865 тысяч; официальное число жертв достигло к утру вторника 283 644 человек (+1182 за сутки).
Но это не все жертвы, даже если бы учет велся аккуратно: в МФЦ на юго-востоке Москвы посетитель открыл огонь из-за просьбы охранника надеть маску. Два человека погибли, еще четыре ранены. Стрелявший задержан. По неподтвержденным данным, он военный пенсионер и ярый ковид-отрицатель.
Прочая российская уголовщина
- Начальник Следственного комитета Бастрыкин раскритиковал сотрудников своего ведомства за рост числа оправдательных приговоров. Их как было меньше одного процента, так и остается.
- Под Ярославлем подчиненные Бастрыкина задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в изготовлении бомбы (он состоял в “неправильных” телеграм-чатах, дома нашли некое “самодельное взрывчатое вещество”). Центр общественных связей ФСБ назвал задержанного "сторонником анархизма". Но суд отказался его арестовать, и это, в общем, сенсация.
- ФСИН отчиталась о “пресечении экстремизма” в приморских ИК‑27 и СИЗО‑1; Gulagu.net сообщает о “массовом побоище” в этих учреждениях – одного заключенного, по данным правозащитников (пока не подтвержденным), забили до смерти. В тюменской исправительной колонии № 2 за неделю двое заключенных покончили с собой, одному было 24 года. Юрий Дудь снял фильм о пытках, в котором старается донести до общественности, что эта проблема может коснуться каждого.
- В Чечне силовики вместе с работниками местной газовой компании патрулируют выезды из населенных пунктов и проверяют наличие долга за коммунальные услуги. По словам местных жителей, их вынуждают погасить хотя бы часть долга за газ под угрозой отъема машины.
- Как выяснила "Медуза", за две недели до взрыва на шахте "Листвяжная" завалило вентиляцию и там начал скапливаться метан. Но добычу не остановили, чтобы выполнить план. Утром 7 декабря спасатели нашли в шахте тела 13 погибших.
Высокая политика: от “иностранных агентов” до мусора
- Российский Минюст объяснил “Важным историям”, за что издание и его сотрудников включили в реестр “иностранных агентов”: за то, что сайты иностранно-агентского Радио Свобода писали новости по расследованиям “Важных историй”, а сами “Важные истории” опубликовали твит в поддержку иностранно-агентской “Медузы”. Впору послушать эмоциональное выступление Лии Ахеджаковой в поддержку “иноагентов”. Ахеджакова недоумевает, почему “агентами” объявляют “лучших в профессии”. Студенты ВШЭ тоже очень удивились, когда получили письмо с запретом проходить практику в организациях, объявленных “иностранными агентами”. Руководство ВШЭ, правда, быстро отменило этот запрет и объяснило его появление “ошибкой менеджера”.
- В Курской области против преподавателя Суджанского сельскохозяйственного техникума Александра Мамкина возбудили административное дело об экстремизме после его жалобы на низкие зарплаты учителей. Хорошо, что не уголовное.
- Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 10 тысяч евро бывшему руководителю Карельской молодежной правозащитной группы Максиму Ефимову: в 2011 году его обвинили по “экстремистской” статье за газетную заметку, в которой он рассказывал о тесном сотрудничестве карельской епархии с властями. Ефимов получил политическое убежище в Эстонии, а возглавляемую им организацию в России ликвидировали за “экстремизм”.
- Роскомнадзор предупредил сеть Tor, позволяющую посетителям пользоваться анонимным интернет-подключением, что ее сайт будет заблокирован, если с него не удалят “запрещенную информацию”. Понять, о чем идет речь, сложно, но скорее всего – о ссылке для скачивания браузера. Ранее некоторые российские провайдеры уже начали блокировать Tor с помощью оборудования для изоляции рунета. Google опять оштрафовали на 14 млн рублей из‑за неудаления “запрещенной” информации.
- Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев просит мэра Москвы "разобраться" с надписями на таджикском и узбекском языках, которые появились на указателях станции метро “Прокшино”, откуда идут автобусы в миграционный центр в Сахарове. По словам Фадеева, местных жителей дико раздражают эти указатели, потому что они создают “все условия для комфортного проживания приезжих без знания и владения русским языком”. А надо, чтобы “проживание” было максимально дискомфортным.
- “Коммерсант” обнаружил, что власти Москвы скрыли в документах регионы, в которые будут отправлять столичный мусор. Уроки Шиеса усвоены.
- Навальный пишет в инстаграме, что руководство колонии хочет привлечь его к трудовой деятельности и он решил записаться в швейный цех. Начальство ответило: "Значит, швея" (слова “швец” в колонии не знают). И тут Навальный понял тех, кто выступает за широкое использование феминитивов: “вроде бы, какая разница, швея ты или швей”, но почему-то “швея” показалась ему издевательством.
- Все депутаты от КПРФ ушли из Заксобрания Ленинградской области во время рассмотрения законопроекта об обязательных QR-кодах, потому что им не дали задать вопросы. Вот хороший материал о том, как администрация президента совместно с силовыми структурами пытается укротить, наказать и “стерилизовать” эту партию.
Вокруг света
- В Беларуси 47-летнего жителя Ляховичского района Александра Плескацевича приговорили к 2 годам "химии" за признание в любви Светлане Тихановской, которое он написал на опорах линий электропередач.
- Киевский апелляционный суд разрешил задержать Наталью Поклонскую, обвиняемую в госизмене. После аннексии полуострова в 2014 году Поклонская работала российским прокурором Крыма, потом была депутатом Госдумы, а сейчас отправлена послом России в Кабо-Верде. "Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся", – отреагировала на постановление киевского суда официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
- Прокуратура Германии потребовала пожизненного заключения для гражданина России Вадима Красикова, обвиняемого в убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
- Во Франции арестован подозреваемый в убийстве саудовского диссидента и журналиста Джамаля Хашогги. Он был убит и расчленен в здании консульства своей страны в Стамбуле в октябре 2018 года.
Шесть ссылок
- Художники. Отрывок из книги Марка Липовецкого и Ильи Кукулина “Партизанский логос: Проект Дмитрия Александровича Пригова” (изд-во “НЛО”) – о принципе серийности в художественном творчестве ДАП. Или беседа с Игорем Маркиным – коллекционером и основателем первого в России частного художественного музея АРТ4.
- Фотографы. Подборка воспоминаний современников о фотографе, графике и плакатисте Александре Родченко (1891–1956) – к 130-летию со дня рождения. Или фрагмент из сборника разговоров с классиком французской фотожурналистики Марком Рибу “Слова молчуна” (изд-во “Клаудберри”).
- Рационализаторы. Рассказ о том, как в революционной Сибири строили города-сады и почему советская власть решила от них отказаться. Или история Ростислава Алексеева (1916–1980) – конструктора и создателя экранопланов.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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