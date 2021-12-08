Значит, швея

Доброе утро!

Сегодня, как ожидается, бундестаг утвердит социал-демократа Олафа Шольца в должности канцлера Германии. Накануне Шольц уже высказался о неприемлемости угроз в адрес Украины со стороны России – эта тема в первых строчках всех новостей:

В ходе российско-американского видеосаммита Путина говорил о “деструктивной линии Киева”, а Байден предупреждал о “решительных мерах” в случае военной эскалации конфликта. Договорились говорить дальше.

Два человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в МФЦ в Москве.

Бастрыкин раскритиковал Следственный комитет за рост числа оправдательных приговоров (их меньше одного процента).

Прокуратура Германии просит пожизненный срок для россиянина, обвиняемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира в Берлине.

Язык до Киева доведет

Двухчасовой видеосаммит Путина и Байдена, согласно заявлению обеих сторон, был посвящен в основном Украине. В российском сообщении говорится, что Путин рассуждал о “внутриукраинском кризисе” и иллюстрировал “деструктивную линию Киева” в отношении Донбасса. В американском заявлении подчеркивается, что президент США поддержал суверенитет Украины и четко дал понять, что военная эскалация повлечет за собой жесткие экономические меры и другие санкции. Теперь представители президентов России и США должны "вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам". Здесь всё изложено четко и подробно.

Комментируя этот саммит, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин и директор Центра международных исследований Владимир Дубовик подробно описывают неприемлемую для Запада переговорную стратегию Путина (“ты – мне, я – тебе”), но подчеркивают, что бесконечно договариваться лучше, чем вообще не договариваться. На какие уступки друг другу могут пойти стороны, по-прежнему непонятно, но сам факт переговоров снижает градус угрозы российского военного и гибридного вмешательства в Украину. Под гибридной войной имеется в виду в том числе и энергетическая: если в минувшие десятилетия Россия шантажировала Украину ценами на газ, то сейчас то же самое делается через прекращение поставок угля.

Американские законодатели включили меры по противодействию России в законопроект об оборонном бюджете на 2022 год, но санкций в отношении “Северного потока – 2” там нет. Что будет, если худший сценарий реализуется и Россию отключат от SWIFT, объясняется здесь.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России упал до 31 096. Официальное число инфицированных в России с начала пандемии – 9 миллионов 865 тысяч; официальное число жертв достигло к утру вторника 283 644 человек (+1182 за сутки).

Но это не все жертвы, даже если бы учет велся аккуратно: в МФЦ на юго-востоке Москвы посетитель открыл огонь из-за просьбы охранника надеть маску. Два человека погибли, еще четыре ранены. Стрелявший задержан. По неподтвержденным данным, он военный пенсионер и ярый ковид-отрицатель.

Прочая российская уголовщина

Начальник Следственного комитета Бастрыкин раскритиковал сотрудников своего ведомства за рост числа оправдательных приговоров. Их как было меньше одного процента, так и остается.

Под Ярославлем подчиненные Бастрыкина задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в изготовлении бомбы (он состоял в “неправильных” телеграм-чатах, дома нашли некое “самодельное взрывчатое вещество”). Центр общественных связей ФСБ назвал задержанного "сторонником анархизма". Но суд отказался его арестовать, и это, в общем, сенсация.

ФСИН отчиталась о “пресечении экстремизма” в приморских ИК‑27 и СИЗО‑1; Gulagu.net сообщает о “массовом побоище” в этих учреждениях – одного заключенного, по данным правозащитников (пока не подтвержденным), забили до смерти. В тюменской исправительной колонии № 2 за неделю двое заключенных покончили с собой, одному было 24 года. Юрий Дудь снял фильм о пытках, в котором старается донести до общественности, что эта проблема может коснуться каждого.

В Чечне силовики вместе с работниками местной газовой компании патрулируют выезды из населенных пунктов и проверяют наличие долга за коммунальные услуги. По словам местных жителей, их вынуждают погасить хотя бы часть долга за газ под угрозой отъема машины.

Как выяснила "Медуза", за две недели до взрыва на шахте "Листвяжная" завалило вентиляцию и там начал скапливаться метан. Но добычу не остановили, чтобы выполнить план. Утром 7 декабря спасатели нашли в шахте тела 13 погибших.

Высокая политика: от “иностранных агентов” до мусора

Российский Минюст объяснил “Важным историям”, за что издание и его сотрудников включили в реестр “иностранных агентов”: за то, что сайты иностранно-агентского Радио Свобода писали новости по расследованиям “Важных историй”, а сами “Важные истории” опубликовали твит в поддержку иностранно-агентской “Медузы”. Впору послушать эмоциональное выступление Лии Ахеджаковой в поддержку “иноагентов”. Ахеджакова недоумевает, почему “агентами” объявляют “лучших в профессии”. Студенты ВШЭ тоже очень удивились, когда получили письмо с запретом проходить практику в организациях, объявленных “иностранными агентами”. Руководство ВШЭ, правда, быстро отменило этот запрет и объяснило его появление “ошибкой менеджера”.

В Курской области против преподавателя Суджанского сельскохозяйственного техникума Александра Мамкина возбудили административное дело об экстремизме после его жалобы на низкие зарплаты учителей. Хорошо, что не уголовное.

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 10 тысяч евро бывшему руководителю Карельской молодежной правозащитной группы Максиму Ефимову: в 2011 году его обвинили по “экстремистской” статье за газетную заметку, в которой он рассказывал о тесном сотрудничестве карельской епархии с властями. Ефимов получил политическое убежище в Эстонии, а возглавляемую им организацию в России ликвидировали за “экстремизм”.

Роскомнадзор предупредил сеть Tor, позволяющую посетителям пользоваться анонимным интернет-подключением, что ее сайт будет заблокирован, если с него не удалят “запрещенную информацию”. Понять, о чем идет речь, сложно, но скорее всего – о ссылке для скачивания браузера. Ранее некоторые российские провайдеры уже начали блокировать Tor с помощью оборудования для изоляции рунета. Google опять оштрафовали на 14 млн рублей из‑за неудаления “запрещенной” информации.

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев просит мэра Москвы "разобраться" с надписями на таджикском и узбекском языках, которые появились на указателях станции метро “Прокшино”, откуда идут автобусы в миграционный центр в Сахарове. По словам Фадеева, местных жителей дико раздражают эти указатели, потому что они создают “все условия для комфортного проживания приезжих без знания и владения русским языком”. А надо, чтобы “проживание” было максимально дискомфортным.

“Коммерсант” обнаружил, что власти Москвы скрыли в документах регионы, в которые будут отправлять столичный мусор. Уроки Шиеса усвоены.

Навальный пишет в инстаграме, что руководство колонии хочет привлечь его к трудовой деятельности и он решил записаться в швейный цех. Начальство ответило: "Значит, швея" (слова “швец” в колонии не знают). И тут Навальный понял тех, кто выступает за широкое использование феминитивов: “вроде бы, какая разница, швея ты или швей”, но почему-то “швея” показалась ему издевательством.

Все депутаты от КПРФ ушли из Заксобрания Ленинградской области во время рассмотрения законопроекта об обязательных QR-кодах, потому что им не дали задать вопросы. Вот хороший материал о том, как администрация президента совместно с силовыми структурами пытается укротить, наказать и “стерилизовать” эту партию.

Вокруг света

В Беларуси 47-летнего жителя Ляховичского района Александра Плескацевича приговорили к 2 годам "химии" за признание в любви Светлане Тихановской, которое он написал на опорах линий электропередач.

Киевский апелляционный суд разрешил задержать Наталью Поклонскую, обвиняемую в госизмене. После аннексии полуострова в 2014 году Поклонская работала российским прокурором Крыма, потом была депутатом Госдумы, а сейчас отправлена послом России в Кабо-Верде. "Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся", – отреагировала на постановление киевского суда официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Прокуратура Германии потребовала пожизненного заключения для гражданина России Вадима Красикова, обвиняемого в убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Во Франции арестован подозреваемый в убийстве саудовского диссидента и журналиста Джамаля Хашогги. Он был убит и расчленен в здании консульства своей страны в Стамбуле в октябре 2018 года.

Шесть ссылок

Художники. Отрывок из книги Марка Липовецкого и Ильи Кукулина “Партизанский логос: Проект Дмитрия Александровича Пригова” (изд-во “НЛО”) – о принципе серийности в художественном творчестве ДАП. Или беседа с Игорем Маркиным – коллекционером и основателем первого в России частного художественного музея АРТ4.

Отрывок из книги Марка Липовецкого и Ильи Кукулина “Партизанский логос: Проект Дмитрия Александровича Пригова” (изд-во “НЛО”) – о принципе серийности в художественном творчестве ДАП. Или беседа с Игорем Маркиным – коллекционером и основателем первого в России частного художественного музея АРТ4. Фотографы. Подборка воспоминаний современников о фотографе, графике и плакатисте Александре Родченко (1891–1956) – к 130-летию со дня рождения. Или фрагмент из сборника разговоров с классиком французской фотожурналистики Марком Рибу “Слова молчуна” (изд-во “Клаудберри”).

Подборка воспоминаний современников о фотографе, графике и плакатисте Александре Родченко (1891–1956) – к 130-летию со дня рождения. Или фрагмент из сборника разговоров с классиком французской фотожурналистики Марком Рибу “Слова молчуна” (изд-во “Клаудберри”). Рационализаторы. Рассказ о том, как в революционной Сибири строили города-сады и почему советская власть решила от них отказаться. Или история Ростислава Алексеева (1916–1980) – конструктора и создателя экранопланов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок