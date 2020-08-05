В Якутии нашли нового Гитлера

Доброе утро!

В столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв – убиты свыше 70 человек (число жертв будет уточняться и, скорее всего, расти), тысячи ранены, часть города лежит в руинах. Взрыв произошел в порту, предположительно на складе с аммиачной селитрой, но точных данных пока нет. В стране объявлен трехдневный траур, Израиль предложил Ливану гуманитарную и медицинскую помощь. В остальном так:

В разных городах Беларуси власти сорвали митинги сразу двух кандидатов в президенты, устроив на месте их проведения “ремонтные работы”. Есть задержанные.

Лукашенко выступил с ежегодным обращением к народу и депутатам Национального собрания. Началось досрочное голосование на президентских выборах.

Кандидату в губернаторы Архангельской области, которого поддержали защитники Шиеса, отказано в регистрации.

Более трети мировых утечек данных о пациентах с COVID-19 пришлись на Россию. ООН опасается глобального провала в образовании в связи с пандемией.

Белорусские предвыборные страсти

В Беларуси началось досрочное голосование на президентских выборах – досрочно в стране голосуют до 30% избирателей, и это мощный ресурс для фальсификаций.

Действующий президент Александр Лукашенко выступил с ежегодным обращением к народу и депутатам Национального собрания, оно длилось полтора часа: Лукашенко доходчиво объяснил, что весь мир в огне, и только Беларусь – островок стабильности, объявил о поимке какого-то нового отряда наемников на юге страны, анонсировал “бойню в центре Минска”, признался в любви к родине и сказал, что “любимую не отдаст”.

Кандидат в президенты Андрей Дмитриев притащил трибуну к Дому правительства и тоже выступил с речью, в которой призвал депутатов Палаты представителей назначить новые выборы. Вечером в разных городках Беларуси коммунальщики сорвали встречи кандидатов с избирателями: не состоялись предвыборные митинги Светланы Тихановской в Слуцке и Солигорске (ОМОН задерживал людей), в Полоцке и Лепеле не дали пообщаться с людьми Андрею Дмитриеву. Доверенные лица Лукашенко беспрепятственно ездят по стране, рассказывая людям об “ужасах 90-х”.

Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало обратился к Путину и гражданам России с призывом поддержать проведение свободных выборов. Как это можно сделать, не очень понятно – наблюдателей на белорусские выборы Россия направлять не будет.

Вот большое интервью со Светланой Тихановской – кандидатом, которая стала символом протеста против подзатянувшегося правления Лукашенко. Свою регистрацию Тихановская объясняет желанием властей “посмеяться”. Лукашенко известен своей мизогинией, вот забавный тест о его сексистских высказываниях. Над президентом в Беларуси тоже знают, как посмеяться.

Россия в преступлениях и наказаниях

Суд в Петербурге оштрафовал на 10 тысяч рублей активистку Дарью Апахончич за участие в “Вульва-балете” в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой (он прошел 17 июля возле Мариинки).

В отношении жителя Якутии возбуждено уголовное дело по статье о “публичном осквернении символов воинской славы России” за то, что он загрузил фотографию Гитлера для трансляции на сайте “Бессмертный полк”.

Главреда “Псковской губернии” обвинили в организации акции в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, приговоренной к 500-тысячному штрафу за “публичное оправдание терроризма”.

В Волгограде журналистку “Кавказского узла”, освещавшую местную акцию в поддержку хабаровчан, обвинили в “нарушении правил проведения публичного мероприятия”.

В Саратовской области подросток приговорен к семи годам колонии за нападение на школу.

Чеченские власти грозят “перевоспитанием” и “тяжелыми работами” чеченцам, задержанным в разных городах России за нарушение общественного порядка.

Американец Пол Уилан, приговоренный в России к 16 годам за шпионаж, этапирован в мордовскую колонию.

Минюст России требует наказать адвокатов Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, за отказ давать подписку о неразглашении (разглашать им особо нечего, потому что следствие отказывается знакомить их с сутью обвинения).

Российская внутренняя политика

Кандидату в губернаторы Архангельской области Олегу Мандрыкину, которого поддержали активисты Шиеса, отказали в регистрации на выборах.

Мэрия Улан-Удэ потратит 200 млн на закупку 42 автобусов с цитатами Путина.

База с личными данными участников электронного голосования о поправках к Конституции выложена на продажу в даркнете.

Министр обороны России резко повысил зарплаты некоторым категориям военных.

Тем временем эпидемия

По официальным данным на утро вторника, в России за сутки выявлено 5159 новых случаев Covid-19, общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 861 тысячи. За сутки умерли 144 человека, общее число жертв эпидемии составляло на утро вторника 14 351, за день в Москве скончались еще 11 человек.

Здесь официальные цифры комментирует доцент МГУ Михаил Тамм – чтобы представлять себе реальную картину эпидемии, он рекомендует смотреть на данные по избыточной смертности и динамику интернет-запросов о симптомах Covid-19 и лекарствах. Статистику по Москве он называет более или менее достоверной. С опасениями по поводу прихода второй волны Тамм связывает наказания за отсутствие масок в городском транспорте – с середины мая по середину июля было выписано штрафов на 210 млн рублей. В Туркменистане, где коронавируса по-прежнему нет, тоже начали штрафовать за отсутствие масок.

Более трети мировых утечек данных о пациентах с Covid-19 пришлось на Россию. В регионах по-прежнему очень мало тестируют – вот история из Калининграда. Родственники заключенных сообщают о вспышке Covid-19 в колонии Красноярска. На российско-казахстанской границе граждане Узбекистана подрались с Росгвардией, которая не дает им уехать домой через Казахстан, потому что граница закрыта. Черногория готова принимать российских туристов, но регулярных рейсов туда нет.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что перерывы в образовании, вызванные пандемией, могут стать катастрофой для целого поколения и призвал сделать главным приоритетом возвращение учеников в школы.

Шесть ссылок

Литература. (1) Эссе Полины Барсковой о стихах и гербариях Эмили Дикинсон. (2) Литературовед Олег Лекманов разбирает ранний рассказ Александра Грина “Игрушка”. (3) Марина Соколова сопоставляет “Москву – Петушки” и “Записки психопата” Венедикта Ерофеева и обнаруживает много неожиданного.

(1) Эссе Полины Барсковой о стихах и гербариях Эмили Дикинсон. (2) Литературовед Олег Лекманов разбирает ранний рассказ Александра Грина “Игрушка”. (3) Марина Соколова сопоставляет “Москву – Петушки” и “Записки психопата” Венедикта Ерофеева и обнаруживает много неожиданного. Смерть. Два отрывка из новой книги антрополога Сергея Мохова “История смерти. Как мы боремся и принимаем” (изд-во Individuum): первый, второй.

Два отрывка из новой книги антрополога Сергея Мохова “История смерти. Как мы боремся и принимаем” (изд-во Individuum): первый, второй. Театр. Большое интервью с режиссером Мило Рау о документальном театре.

Большое интервью с режиссером Мило Рау о документальном театре. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

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