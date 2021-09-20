Без перемен

Доброе утро!

Трехдневные выборы в российскую Госдуму завершились предсказуемой победой “Единой России”. Но осадок остался:

ЦИК отложил объявление результатов электронного голосования по Москве; в Петербурге массово задерживали членов избиркомов.

Наблюдатели сообщают о беспрецедентном количестве нарушений.

В Киеве прошел “Марш равенства” в поддержку ЛГБТ.

"Талибан" приказал женщинам, работающим в муниципалитете Кабула, сидеть дома.

Цифры

Явка на думских выборах превысила 45%, но есть нюансы: некоторые ТИКи в Ингушетии и Дагестане зафиксировали стопроцентную явку еще в пятницу, в Чечне к концу третьего дня явка превысила 93%, в армии проголосовали 99,8%, причем в Минобороны подчеркнули, что голосовать никого не принуждали.

В Думу проходят пять партий – те, что там и были, плюс “Новые люди”, один из проектов, созданных Кремлем специально под эти выборы. “Единая Россия” сохраняет большинство и показывает примерно те результаты, которые ставились в качестве задачи Администрацией президента. Все известные думские деятели, избиравшиеся по одномандатным округам, похоже, переизбраны: председатель Госдумы Вячеслав Володин набрал в родном Саратове больше 75%, Хинштейн и Яровая тоже побеждают. Губернатором Хабаровского края избрали назначенного после ареста Фургала Михаила Дегтярева, второго тура не будет; в Туве врио губернатора единоросс Владислав Ховалыг получил почти 90% голосов, у Кадырова в Чечне – еще больше. Даже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не остался без победы – он выиграл 10 тысяч баллов (то есть рублей) в лотерее среди участников электронного голосования.

В нескольких московских одномандатных округах – без учета результатов электронного голосования – побеждали кандидаты “Умного голосования”. Публикация результатов электронного волеизъявления несколько раз откладывалась, пока в интернет не утекли “предварительные итоги”, которые сильно отличаются от результатов “живого голосования” и, похоже, должны “скорректировать” их так, чтобы ни один кандидат “Умного голосования” в Москве не прошел. Представители движения за права избирателей “Голос” требуют не учитывать московские электронные результаты.

Данные о результатах голосования, которые публикуются на сайте ЦИК, оказались защищенными от автоматического копирования: в исходном коде страниц цифры заменены буквами, набранными специальным шрифтом. Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила это “беспрецедентными атаками”. Теперь анализировать эти данные для выявления статистических аномалий станет еще труднее.

Празднование победы у “Единой России” получилось непредставительным: председатель партии Дмитрий Медведев в штаб не приехал, потому что заболел, возглавлявшие федеральный список Шойгу и Лавров – тоже, а Путин вообще изолировался в связи со случаями COVID-19 в его окружении. Сегодня, правда, ожидается, праздничный митинг в Москве – вот рассказ о том, как на него огранизованно отправили рабочих из Ярославля.

Нарушения

В МВД России еще до завершения голосования сообщили, что не выявили нарушений, способных повлиять на итоги выборов, хотя глава ЦИК – тоже до завершения голосования – уволила главу избиркома в Ставрополье и трех глав участковых комиссий в трех регионах из-за вбросов.

В реальности нарушения фиксировались с первого дня: принуждение к голосованию (бюджетники массово голосовали в пятницу), вбросы бюллетеней (в том числе по ночам), вбросы под видом массового надомного голосования, использование ручек с исчезающими чернилами, голосование за других людей, голосование покойников, удаление наблюдателей с участков (в Нижнем Новгороде это делалось посредством ДТП), нападение на наблюдателей и кандидатов (в Москве напали на кандидата от “Яблока” Глеба Туманова, в Подмосковье – на кандидата-яблочника Виктора Балабанова и его наблюдателей, в Петербурге – на кандидата-яблочника Никиту Сорокина, здесь он сам об этом рассказывает). В Петербурге перед окончанием голосования участки начали наполняться крепкими молодыми людьми в спортивной одежде, потом там стали массово задерживать членов избиркомов, в суды подаются иски о снятии их полномочий. На одном из участков в Петербурге сразу после закрытия устроили погром – видимо, чтобы получить возможность аннулировать результаты; в Москве независимый кандидат Михаил Лобанов сообщил о подозрениях на переписывание протоколов в ТИКе “Раменки” – там и еще в нескольких районах стали пересчитывать голоса.

К утру воскресенья российским властям удалось вычистить из интернете списки рекомендаций “Умного голосования”: их удалили с YouTube, из Google Docs, а Telegram заблокировал бота “Умного голосования”. В Москве у гражданина, проходившего по Красной площади в футболке с изображением Навального, изъяли футболку.

Вот интервью с представителем движения “Голос” Виталием Авериным, в котором все эти нарушения суммируются и делается вывод, что рекорд 2011 года по числу зафиксированных нарушений на этих выборах будет побит.

В то же время на выборах активно работали наблюдатели-блогеры, которые должны были писать в соцсетях о том, как хорошо и гладко идет процесс (вот рассказ об инструкциях, которые они получали), а в ЦИК даже показали ролик о том, как “фабрикуются” оппозиционные видео о фальсификациях, – русская служба “Би-би-си” сразу же нашла снимавшихся в этом ролике актеров.

Донбасс и Крым, прогнозы и комментарии

По информации российских властей, на выборах в Госдуму электронно проголосовали около 150 тысяч жителей районов Донецкой и Луганской областей Украины, подконтрольных пророссийским сепаратистам. “Новая газета” обратила внимание на 16-минутный ролик в YouTube, на котором человек (предположительно, бюджетник из Алчевска) электронно голосует за других людей, пользуясь их почтой, паролями от аккаунтов на “Госуслугах” и данными их российских паспортов. Днем в воскресенье сайт “Новой” подвергся DDoS атаке.

Избирателей из так называемых “ДНР” и “ЛНР” свозили в Ростовскую область на автобусах и поездах (вот репортаж оттуда). Некоторые из приехавших сначала получали новенький российский паспорт в МФЦ, а потом шли с ним голосовать на избирательный участок.

Репортаж о выборах в Крыму читайте здесь: от “Единой России” там выдвигались совершенно новые люди, никак не связанные с аннексией, а крымские татары оказались в Госдуме никак не представленными.

Слово политологам. Главной особенностью закончившихся выборов Аббас Галлямов считает превращение репрессий из вспомогательного электорального механизма в главный, Константин Калачев называет их “генеральной репетицией” президентских выборов 2024 года, Андрей Колесников не связывает рост показателей КПРФ с “Умным голосованием” и объясняет его тем, что графа КПРФ стала фактической заменой графы “против всех”. Все трое не видят каких-либо возможностей для перемен в ближайшее время: ни в самом парламенте, ни в репрессивных практиках российских властей. Поиск “противоправного контента” в интернете не прекратится: Роскомнадзор запускает с этой целью специальную систему “Окулус”, которая будет работать на основе искусственного интеллекта.

Не про выборы

В Киеве около семи тысяч человек приняли участие в "Марше равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Российский Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму Пола Верховена "Искушение", премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале. Основание для отказа не указали – видимо, решив, что всё и так всем понятно (в фильме рассказывается о монахине-лесбиянке).

The New York Times пишет со ссылкой на собственные источники, что иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит в ноябре прошлого года агентами израильской спецслужбы “Моссад” с помощью робота, помещенного в пикап.

Назначенный талибами мэр Кабула Хамдулла Номани приказал женщинам, работающим в муниципалитете афганской столицы, не выходить на работу, если их работу могут выполнять мужчины.

На испанском острове Пальма, входящем в архипелаг Канарских островов, произошло извержение вулкана, который спал с 1971 года.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 20 174 (сутками раньше прирост был еще выше). Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 275 тысяч; официальное число жертв достигло к утру воскресенья 198 218 человек (+793 за сутки). Московский мэр объяснил рост заболеваемости сезонными факторами – окончанием периода отпусков и началом учебного года.

Как в Украине мотивируют прививаться школьных учителей, рассказано тут.

Шесть ссылок

История. Отрывок из книги Сергея Плохия “Потерянное царство. Поход за имперским идеалом и сотворение русской нации (c 1470 года до наших дней)” (изд-во Corpus). Или архивное расследование о взрывах в Киеве, организованных перед отступлением советской армией.

Отрывок из книги Сергея Плохия “Потерянное царство. Поход за имперским идеалом и сотворение русской нации (c 1470 года до наших дней)” (изд-во Corpus). Или архивное расследование о взрывах в Киеве, организованных перед отступлением советской армией. Музыка. Предисловие Алексея Мунипова к сборнику музыковедческих статей Ивана Соллертинского, вышедшего в Тель-Авиве в издательстве магазина “Бабель”. Или забавная подборка песен о Хрущеве.

Предисловие Алексея Мунипова к сборнику музыковедческих статей Ивана Соллертинского, вышедшего в Тель-Авиве в издательстве магазина “Бабель”. Или забавная подборка песен о Хрущеве. Чехословацкое. Рассказ о салонных чехословацких комедиях эпохи нормализации – беззубых, не очень смешных, но приятных во всех отношениях. Или разговор с Петром Штемберой – художником-акционистом, который в то же время устраивал кровавые перформансы, анализируя состояние общества.

Рассказ о салонных чехословацких комедиях эпохи нормализации – беззубых, не очень смешных, но приятных во всех отношениях. Или разговор с Петром Штемберой – художником-акционистом, который в то же время устраивал кровавые перформансы, анализируя состояние общества. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок