Карантин выходного дня

Доброе утро!

Победитель президентских выборов в США по-прежнему не объявлен, хотя подсчет голосов в ключевых штатах подходит к концу. В остальном так:

ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост больных Covid-19 по всему миру – 581 тысяча человек. Московские власти просят не перемещаться по городу без необходимости.

Белорусскому блогеру Эдуарду Пальчису предъявили обвинение в организации массовых беспорядков.

Виталий Кличко переизбран мэром Киева, второго тура не будет.

Умер Михаил Жванецкий.

Считают каждый голос

Победитель президентских выборов в США так и не объявлен, но ситуация в двух из четырех решающих штатов, Джорджии и Пенсильвании, поменялась в пользу Джо Байдена. Поскольку разрыв между кандидатами слишком мал, американские медиа пока не решаются назвать победителя. Все внимание приковано к Пенсильвании, поскольку если там победит Байден, он становится президентом безотносительно к результатам в Аризоне, Неваде и Джорджии. У Трампа же без Пенсильвании просто нет шансов на победу.

В очередном, много раз откладывавшемся, обращении Джо Байден рассказал, как он объединит всех американцев, вне зависимости от их политических предпочтений (эта речь, видимо, планировалась как победительная, но подсчет голосов в решающих штатах так и не завершился). Дональд Трамп, со своей стороны, продолжал писать твиты о том, что судьба выборов должна решаться в судах, и до этого никто не имеет права объявлять себя победителем. Речь о признании поражения, по словам источников CNN, Трамп не подготовил.

Обвинения в подтасовке выборов, высказанные накануне действующим президентом США, подробно разобраны тут (все они безосновательны). Более широкий контекст, с разбором всяких слухов, смотрите тут. При всей неоднозначности вторая президентская кампания Трампа оказалась гораздо успешнее, чем ожидали политологи – здесь географ-американист Руслан Дохов объясняет, какие группы избирателей ему удалось перетащить на свою сторону.

Сказано сидеть дома

По данным на утро пятницы, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России снова побил рекорд и составил 20 582. В Москве выявлено 6253 новых случая, в Петербурге – 1171. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 721 тысяча. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру четверга 29 887 человек (+378 за сутки). За день в Москве скончались еще 75 человек. Росстат сообщил о росте смертности от Covid-19 в сентябре на четверть.

Власти Москвы просят не передвигаться по городу без необходимости. По данным вице-мэра Раковой, в Москве закончилось около 70% ковидных коек. Ракова считала от общего числа коек, включая резервные – вот рассказ московского муниципального депутата о том, как он в ужасе добился выписки из временного стационара на ВДНХ.

В Петербурге коек едва хватает, зато не хватает участковых врачей и лекарств, а сотрудники стационаров недовольны маршрутизацией “скорых”. В регионах работники “скорой” недовольны примерно всем.

ВОЗ снова зафиксировала рекорд по числу новых случаев инфицирования в мире за сутки – свыше 581 тысячи человек. Лидером по числу инфицированных остаются США (9,38 млн), но там сейчас не до коронавируса. В большинстве стран Западной и Центральной Европы все возможные ограничения уже введены, теперь подтягивается Европа Восточная: в Украине с 14 ноября вводят “карантин выходного дня” (потому что ежедневного карантина украинская экономика якобы не выдержит), а в белорусском городе Могилеве – масочный режим (потому что там, по слухам, крупная вспышка). В Украине – серьезный дефицит медицинского кислорода.

Русская народная сакральная жертва

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сказал в интервью главе МИА “Сегодня” Дмитрию Киселеву, что западные спецслужбы обсуждали возможность оживить угасшие российские протесты “сакральной жертвой” – и этой жертвой мог стать Навальный. Транспортная полиция Сибирского федерального округа завершила проверку по факту отравления Навального, никакого отравления не обнаружила и добавила, что вот и жена Навального говорила, что муж изводил себя диетами – вот вам и кома. “Уже стал смеяться”, – прокомментировал Навальный. Наконец, Генпрокуратура сказала, что получила ответ от “компетентных органов ФРГ” по делу о Навальном, но в этом ответе – одни вопросы.

Жителя Перми приговорили к обязательным работам за реабилитацию нацизма, состоявшую в размещении фотографии генерала Власова на сайте “Бессмертного полка”.

Депутат Госдумы Ирина Яровая внесла законопроект, предусматривающий штрафы до трех миллионов рублей за реабилитацию нацизма юрлицами.

Генпрокуратура требует удалить с сайта “Новой газеты” отрывок из книжки Александра Литвиненко (отравленного впоследствии полонием) и Юрия Фельштинского "ФСБ взрывает Россию", опубликованной 18 лет назад (потому что не так давно суд признал эту книжку экстремистской).

В Казани по подозрению в причастности к “Хизб ут-Тахрир” арестованы пять человек.

Активист Павел Крисевич, которого накануне “распяли” на Лубянке, арестован на 15 суток. Здесь рассказана история подготовки акции.

Роскосмос просит у правительства России полтора триллиона рублей на создание спутниковой группировки “Сфера”, которая обеспечит связью всю поверхность Земли. (У Илона Маска связь, видимо, какая-то некошерная).

Чтение для удовольствия: полный список преступлений, которые безнаказанно сможет совершать Дмитрий Медведев (а потом, может быть, и Путин), если внесенные в Госдуму поправки к закону о гарантиях бывшему главе государства будут приняты. Там всё – от грабежа и вымогательства до призывов к террористической деятельности и незаконного обращения с радиоактивными веществами. Можно даже будет содержать притон и жестоко обращаться с животными. Вот два мнения, зачем такой закон нужен: политолога Игоря Эйдмана и псковского депутата Льва Шлосберга. Впрочем, они между собой согласны: чтобы о смене власти все просто забыли.

Белорусские будни

Сегодня Лукашенко вместе с главой Росатома должен торжественно открыть БелАЭС. Кроме того, двери для пассажиров распахнут станции третьей ветки минского метрополитена. Оппозиция планирует традиционный женский марш (на сегодняшнем задержали десятерых участниц), а в воскресенье – большое шествие.

Евросоюз обнародовал список 14 белорусских чиновников (плюс Лукашенко пятнадцатым), против которых введены санкции.

В остальном так: отчисленных ранее студентов-медиков восстанавливают в вузах; акциониста Алексея Кузьмича заочно арестовали на 15 суток за перформанс на избирательном участке; учительнице из Гомеля, отсидевшей 15 суток, дали еще 15 суток; Марии Колесниковой продлили арест; блогеру Эдуарду Пальчису предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков; против работников Белорусского металлургического завода возбудили дело с теми же обвинениями. Говорят, тьма сгущается перед рассветом.

Все прочее

Литовские пограничники задержали в лесу у границы с Беларусью 19 чеченцев – они просят убежища.

В Нагорном Карабахе азербайджанские военные вплотную подошли к важнейшему для армянской обороны городу Шуша. Возможные варианты развития событий описаны здесь.

В Грузии возбуждено уголовное дело о подготовке к свержению власти после выборов.

Виталий Кличко переизбран мэром Киева, второго тура не будет (тоже долго считали).

В Вене решено закрыть две мечети, в которых бывал экстремист, застреливший 2 ноября четырех человек. Обыски в связи с этим терактом прошли в Германии.

RIP

Умер писатель Михаил Жванецкий, ему было 86 лет. В Одессе объявлен траур. “Ничего страшного, если над тобой смеются – гораздо хуже, когда над тобой плачут”. Вот прочувствованный некролог Виталия Портникова, а вот подборка самых известных монологов Жванецкого.

Ссылки для чтения

История. К российскому празднику 4 ноября – разговор с польским историком Хиеронимом Гралей о Смутном времени. К столетию падения белого Крыма – рассказ историка Бориса Соколова о бароне Врангеле.

К российскому празднику 4 ноября – разговор с польским историком Хиеронимом Гралей о Смутном времени. К столетию падения белого Крыма – рассказ историка Бориса Соколова о бароне Врангеле. Французское. Эссе Константина Львова о молодом Прусте – к выходу сборника “Молодой Пруст в письмах (1885–1907)” в “Лимбус Пресс”. Или рассказ Екатерины Белавиной о Жан-Мишеле Мольпуа и французском неолиризме 1980-х годов.

Эссе Константина Львова о молодом Прусте – к выходу сборника “Молодой Пруст в письмах (1885–1907)” в “Лимбус Пресс”. Или рассказ Екатерины Белавиной о Жан-Мишеле Мольпуа и французском неолиризме 1980-х годов. Переводческое. Реплики Анны Глазовой и Алёши Прокопьева о работе над переводами поэзии Пауля Целана. Или разговор с писателем и критиком Алексеем Михеевым о том, как книги Ольги Токарчук пришли в Россию стараниями переводчицы Ксении Старосельской.

Реплики Анны Глазовой и Алёши Прокопьева о работе над переводами поэзии Пауля Целана. Или разговор с писателем и критиком Алексеем Михеевым о том, как книги Ольги Токарчук пришли в Россию стараниями переводчицы Ксении Старосельской. О слове и изображении. Введение к книге Михаила Ямпольского “Ловушка для льва” (изд-во “Сеанс”) – о нарастающей девальвации слов и изображений. Или заметки украинского художника Никиты Кадана о словах и картинках Юрия Лейдермана.

Введение к книге Михаила Ямпольского “Ловушка для льва” (изд-во “Сеанс”) – о нарастающей девальвации слов и изображений. Или заметки украинского художника Никиты Кадана о словах и картинках Юрия Лейдермана. Советский конструктивизм. Пять конструктивистских клубов, построенных в Москве, Ленинграде и Свердловске в 1920–30-е годы. Или рассказ поэта и критика Романа Осминкина об арт-проекте, рожденном в стенах бывшей фабрики “Красное знамя”, построенной Эрихом Мендельсоном в 1930 годах.

Пять конструктивистских клубов, построенных в Москве, Ленинграде и Свердловске в 1920–30-е годы. Или рассказ поэта и критика Романа Осминкина об арт-проекте, рожденном в стенах бывшей фабрики “Красное знамя”, построенной Эрихом Мендельсоном в 1930 годах. Вещества. Эссе писателя Малкольма Гладуэлла о роли кофеина в формировании западной культуры. Или фрагмент из бестселлера Майкла Поллана “Мир иной” (изд-во АСТ), в котором психоактивные вещества помогают автору задуматься о жизни и смерти.

Эссе писателя Малкольма Гладуэлла о роли кофеина в формировании западной культуры. Или фрагмент из бестселлера Майкла Поллана “Мир иной” (изд-во АСТ), в котором психоактивные вещества помогают автору задуматься о жизни и смерти. Научпоп. Фрагмент из сборника “Астрофизика. Троицкий вариант” (изд-во “АСТ”), посвященный изучению расширения Вселенной и теории инфляционной стадии ее эволюции. Или отрывок из книги профессора нейронаук MIT Сьюзан Хокфилд “Время живых машин. Биологическая революция в технологиях” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), в котором рассказывается о открытии аквапоринов – внутренних белков, открывающих новые возможности для очистки воды.

Искренне Ваши,

Семь Сорок