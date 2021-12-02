Требует нерасширения

Доброе утро!

В музее Тургенева в Спасском-Лутовинове (это Орловская область) ветер повалил дуб, якобы посаженный самим писателем. Распалась связь времен или, как заметил один комментатор, “дуб – дерево, смерть неизбежна”. В новостях так:

23 декабря состоится большая пресс-конференция Путина. На нее пустят только приглашенных Кремлем журналистов.

По всей Беларуси прошли обыски у активистов, правозащитников и журналистов.

Госсекретарь США еще раз напомнил России о “серьезных последствиях” в случае вторжения в Украину, а Путин потребовал гарантий нерасширения НАТО на восток.

Глава Еврокомиссии выступила за обсуждение обязательной вакцинации.

Вокруг Украины

Реагируя на обеспокоенность Запада концентрацией российских войск на украинской границе, Путин потребовал "именно правовых, юридических гарантий" нерасширения НАТО на восток, снова сославшись на “устные обязательства западных коллег”, которые они якобы не выполнили. Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил, что Россия столкнется с серьезными последствиями в случае вторжения в Украину, пообещав, что США в ответ введут против России "чрезвычайно действенные экономические меры", от которых ранее воздерживались. Украинский и российский политологи оценивают ситуацию как тупиковую: Путин не в том положении, чтобы диктовать что-либо Западу, а прямые переговоры между Москвой и Киевом в данный момент невозможны из-за отсутствия содержательной общей рамки.

На этом фоне расследовательский проект Conflict Intelligence Team, отслеживающий перемещение российских войск, обнаружил, что ему и его партнерам отключили доступ к онлайн-сервису GdeVagon, позволяющему выяснить, где находится тот или иной вагон или контейнер на территории России. В CIT считают, что за этим стоят российские спецслужбы.

Президент Украины выступил с посланием к Верховной Раде: пассаж об отношениях с Россией он приберег на самый конец, вновь заявив, что готов к прямым контактам с Москвой, а о перевороте, якобы готовящемся внутри страны при поддержке Кремля, и вовсе не упомянул – несмотря на проходивший в центре Киева митинг "Защити Украину – останови переворот" с требованием отставки руководства страны и перевыборов в Верховную Раду (впрочем, митинги для Украины – явление рядовое).

Тем временем в России

Басманный суд Москвы отклонил жалобу Навального на возбуждение уголовного дела о неуважении к мировой судье, а агентство Bloomberg включило его в список 50 людей года. О давлении на бывшую главу штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву здесь подробно рассказывает адвокат Владимир Воронин (Чанышеву обвиняют по статье о “создании экстремистского сообщества”).

Савеловский суд Москвы запретил 20 болельщикам, задержанным после матча ЦСКА с “Зенитом”, ходить на футбол в течение двух лет.

Участник бунта в ангарской колонии №15 рассказал адвокату об изнасиловании в СИЗО (таким образом из него добывали признания о насильственных действиях в отношении сотрудников ФСИН). Начальника этой самой взбунтовавшейся колонии арестовали – но не за практиковавшиеся в его колонии избиения, издевательства и использование труда заключенных в личных целях, а за взятку, якобы полученную от подчиненного.

В Бердске Новосибирской области полиция отказалась заводить уголовное дело об угрозах убийством по факту получения траурного венка родителями активистки, которая баллотировалась в местный совет депутатов. Отказ объяснили тем, что человека, который прислал венок с прочувствованной надписью на ленте, обнаружить не удалось.

Из жизни опальных и ненужных

Песков объявил, что ежегодная большая пресс-конференция Путина пройдет 23 декабря в Манеже. На ней будут присутствовать 500 журналистов, но не абы каких, а тех, кого он сам позовет. У тех, кого он точно не позовет, дела обстоят так:

От имени журналистки “Важных историй” (объявленных в России “иностранными агентами”) Алеси Мароховской кто-то разослал другим журналистам фальшивые письма с подозрительными ссылками и приложением.

Суд в Москве оштрафовал на 10 тысяч рублей бывшего главреда “Проекта” Романа Баданина – за отсутствие маркировки об иностранном агентстве в его постах в соцсетях (Баданин сейчас в США).

Суд назначил адвоката редактору DOXA Наталье Тышкевич, хотя у нее есть свой адвокат по соглашению, присутствовавший на заседании. (Тышкевич и еще трех редакторов студенческого журнала обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в митинги в связи с публикацией материала, в котором объяснялись их права).

“Повар Путина” Евгений Пригожин обвиняет лингвиста Ирину Левонтину в неправомерном использовании печати Института русского языка им. В.В. Виноградова, в котором она работает. Обвинения связаны с экспертными заключениями, которые она подготовила для процесса “Пригожин против журналиста Шевченко”, и пока имеют форму административного дела. Но суть – в попытке уничтожить остатки независимой экспертизы в России. Подробности – в большом интервью с Левонтиной.

В России идут суды о ликвидации “Мемориала” – важнейшей правозащитной и просветительской организации в стране. Чтобы понимать, что именно уничтожается, полезно ознакомиться с краткой историей “Мемориала” и прочитать историю Нины Гневковской – возлюбленной Берии, которая, пройдя лагеря, сама стала сажать инакомыслящих (текст подготовлен на основе документов, хранящихся в архивах “Мемориала”).

ВИЧ-инфицированные – еще одна группа, конструктивная работа с которой почему-то стала считаться в России вредной политической деятельностью. Вот несколько историй россиян, живущих с ВИЧ (впечатляют).

Цинизм и экстремизм

Сегодня в Минске будет заседать “Парламентское собрание Союза Белоруссии и России”, приедет даже Володин. Евросоюз тем временем окончательно согласовал новый пакет санкций в отношении Беларуси – об их возможном влиянии на ситуацию в стране здесь рассказывает экономист Ярослав Романчук.

В среду по всей стране прошли обыски у правозащитников, активистов и журналистов, 11 человек задержали за "циничные" комментарии о российских десантниках, погибших на учениях в ноябре (возбуждено уголовное дело о “разжигании вражды”), а материалы телеграм-группы "Чат канала" признали "экстремистскими".

Главе Белорусской федерации футбола Владимиру Базанову предписали покинуть Чехию, сославшись на нарушение ковидных правил. Его шенгенскую визу аннулировали.

Вокруг света

Россия обязала сотрудников посольства США, работающих в Москве более трех лет, покинуть страну. Такое решение назвали ответом на сходное требование Вашингтона.

Разведывательный и ситуационный центр Евросоюза пишет в специальном докладе, что покушения на чеченских оппозиционных блогеров, живущих в ЕС, были организованы властями Чечни с ведома высшего руководства России.

В связи с новостью о том, что изучение русского языка сделали обязательным в Центральноафриканской республике, – подробный рассказ о российском присутствии в этой стране и попытка понять, с какими целями это присутствие поддерживается.

Занимательное расследование о том, как "общественный фонд" защищает в судах "честь и достоинство" бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и преследует критиков власти, читайте тут.

В Кыргызстане неизвестные среди бела дня напали на лидера оппозиционной партии “Ата Мекен” Омурбека Текебаева. По результатам воскресных выборов эта партия не прошла в парламент и заявила о непризнании итогов выборов. Текебаев назвал нападение политическим террором.

На границе Ирана и Афганистана произошла перестрелка между талибами и иранскими спецслужбами. По данным Human Rights Watch, талибы убили или похитили более ста бывших сотрудников афганских сил безопасности, хотя им была обещана амнистия.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 32 837. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 9 миллионов 670 тысяч; официальное число жертв достигло к утру среды 276 419 человек (+1226 за сутки). Эти данные не отражают реальности, но их внутренняя динамика, вероятно, так или иначе соотносится с настроениями в российском правительстве.

Пока ученые выясняют, чем может грозить человечеству новая мутация коронавируса, в Европе и ее окрестностях стараются подстегнуть вакцинацию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает уместным обсуждение обязательной вакцинации. В Греции с 1 января вводится ежемесячный штраф в размере ста евро для непривитых людей старше 60 лет.

Штамм омикрон обнаружен в США: его носителем оказался полностью вакцинированный человек, побывавший в ЮАР. Симптомы мягкие.

Шесть ссылок

История. Рассказ о строительстве Обь-Енисейского канала, связывающего Западную и Восточную Сибирь: его торжественно открыли в 1891 году и сразу же забросили, потому что для судоходства он оказался непригодным. Или рассуждения историка Бориса Соколова о том, мог ли Вермахт взять Москву – к 80-летию советского контрнаступления.

Рассказ о строительстве Обь-Енисейского канала, связывающего Западную и Восточную Сибирь: его торжественно открыли в 1891 году и сразу же забросили, потому что для судоходства он оказался непригодным. Или рассуждения историка Бориса Соколова о том, мог ли Вермахт взять Москву – к 80-летию советского контрнаступления. История искусства. Отрывок из книги французского историка-медиевиста Мишеля Пастуро “Желтый. История цвета” (изд-во “НЛО”). Или рассказ о телесной иерархии в искусстве Ренессанса.

Отрывок из книги французского историка-медиевиста Мишеля Пастуро “Желтый. История цвета” (изд-во “НЛО”). Или рассказ о телесной иерархии в искусстве Ренессанса. Ковидное. Беседа с Робертом Сапольски – американским биологом, увлеченным вопросами этики: о любви и уроках пандемии. Или текст итальянского философа Джорджо Агамбена “Медицина как религия”, наделавший много шума во время первой волны COVID-19.

Искренне Ваши,

Семь Сорок