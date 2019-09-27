Открытое горение и его враги

Доброе утро!

С 1 октября в России нельзя будет курить на балконе, потому что по новым правилам пожарной безопасности дымящаяся сигарета попадает в категорию “открытое горение”. Видимо, если занести сигарету в комнату и закрыть за собой дверь, горение сразу приобретет характер закрытого. А новости вот:

Суд освободил Алексея Миняйло, обвинявшегося в участии в “массовых беспорядках” в Москве. Дело против него прекращено.

На Урале идет испытание оборудования для фильтрации трафика – оно обеспечит изоляцию рунета и позволит заблокировать Telegram.

В США опубликована жалоба сотрудника разведки США, которого встревожил разговор Трампа с Зеленским.

Умер бывший президент Франции Жак Ширак.

“Московское дело”: одним обвиняемым меньше

Басманный суд Москвы освободил сотрудника штаба Любови Соболь Алексея Миняйло, дело против него прекращено. Поддержать Миняйло в суде пришли несколько священников. Алексея Миняйло обвиняли в участии в “массовых беспорядках” – теперь такое обвинение остается только у находящегося под домашним арестом Сергея Фомина. Сразу после освобождения Миняйло поехал к администрации президента, где проходят одиночные пикеты в поддержку других обвиняемых по “московскому делу”, вот его интервью из очереди на пикет.

Рассмотрение жалобы на приговор актеру Павлу Устинову перенесено на 30 сентября.

Рождение суверенного рунета

На всей территории Уральского федерального округа начались испытания оборудования, которое – если будет работать – позволит изолировать рунет и заблокировать Telegram. Оборудование пока включают только периодически, чтобы граждане ничего не заметили, и касается это только домашнего интернета. Руководит процессом бывший глава Nokia в России.

Вероятно, изоляция станет последней главой в истории рунета, которую воссоздает в своем документальном сериале Андрей Лошак. Вышла четвертая часть его проекта “Холивар” – в ней речь идет об играх, соцсетях и о братьях Дуровых, смотрите.

Конгресс США расследует

Глава Национальной разведки США Джозеф Магуайр дал показания в Конгрессе в связи с жалобой осведомителя на телефонный разговор Трампа с Зеленским. Магуайр назвал тревогу осведомителя оправданной и подтвердил, что тот действовал в рамках закона. Свой отказ сообщить об этой жалобе Конгрессу он объяснил требованиями закона о защите осведомителей.

Опубликован и текст самой жалобы. В ней говорится, что президент США использует свое положение, чтобы добиться вмешательства иностранного правительства в американские президентские выборы 2020 года. Осведомитель пишет, что разговор двух президентов обеспокоил сотрудников Белого дома, и они ограничили доступ к стенограмме, поместив ее на сервер для секретной информации. По данным осведомителя, у звонка были последствия: личный юрист Трампа Рудольф Джулиани начал связываться с людьми из окружения Зеленского и встречался с бывшим сотрудником посольства Украины в США Андреем Телиженко. Телиженко это подтверждает, но объясняет встречу личной дружбой с Джулиани.

Суть адресованной Зеленскому просьбы Трампа состоит в том, чтобы Украина предоставила компромат на сына его наиболее вероятного соперника на предстоящих выборах. Вот здесь рассказано все, что известно о деятельности Хантера Байдена в Украине.

Еще российское, списком

Гей-пара из Москвы – Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев – запросила политическое убежище в США после обысков по делу об усыновлении их детей. В новом учебном году дети пошли в школу уже в Америке.

Мэрия Москвы не согласовала шествие “Бессмертный ГУЛАГ”, потому что организаторы отказались убрать из повестки упоминания о нынешних политических репрессиях.

Бывшие сотрудники московской полиции, причастные к задержанию журналиста Ивана Голунова, добиваются своего восстановления на службе через суд. Дело засекречено, слушания проходят в закрытом режиме.

“Известия” уволили автора статьи с критикой работы Шойгу на посту министра обороны России. Вот интервью с ним. Статью удалили с сайта издания через несколько часов после публикации.

Из бюджета России на 2020 год 26 млрд рублей будет потрачено на “патриотическое воспитание”, 130 млрд – на телевизор, 1,46 трлн рублей – на правоохранительную систему и внутреннюю безопасность. Вот здесь российские онкологи рассказывают, на что у государства денег нет.

Мэром Элисты стал бывший глава так называемой “ДНР” Дмитрий Трапезников.

Против бывшего замминистра культуры России Пирумов возбуждено третье уголовное дело.

Международное, списком

США ввели новые санкции в отношении России за поставки авиатоплива в Сирию и запретили въезд в США Раулю Кастро и его семье.

Газета The New York Times опубликовала расследование о предполагаемом убийце Зелимхана Хангошвили. Убийство произошло в Берлине в конце августа, исполнитель задержан, он россиянин, но его паспорт, как полагают следователи, выдан на имя несуществующего человека. Сам задержанный отказывается общаться со следствием. The New York Times называет его киллером и бывшим сотрудником петербургской милиции Вадимом Степановым, приговоренным в России к 24 годам тюрьмы. Российские издания считают эту версию ошибочной.

В возрасте 86 лет умер бывший президент Франции Жак Ширак.

Семь ссылок

Литература. Рассказ набоковеда Андрея Бабикова о том, как он расшифровал раннюю поэму Набокова “Солнечный сон” (1923), с отрывком из нее. Или два бодрых ликбеза на выбор – об Илье Кормильцеве (которому сейчас исполнилось бы только 60 лет) и о Киплинге (который мог бы праздновать 135-летие своего литературного дебюта).

Рассказ набоковеда Андрея Бабикова о том, как он расшифровал раннюю поэму Набокова “Солнечный сон” (1923), с отрывком из нее. Или два бодрых ликбеза на выбор – об Илье Кормильцеве (которому сейчас исполнилось бы только 60 лет) и о Киплинге (который мог бы праздновать 135-летие своего литературного дебюта). “Люди хотят знать”. Рассказ сына “врага народа” Анатолия Медвецкого – об отце, любви к Сталину и массовых захоронениях, в которых люди искали родных, стирая обувными щетками слой белой хлорки с лиц мертвецов. Или длинное и очень интересное письмо Игоря Перепечина авторам “Блокадной книги” Алесю Адамовичу и Даниилу Гранину – с рассказом о блокаде, которую он пережил ребенком, и рефлексией над этим опытом (письмо отправлено в 1982 году).

Рассказ сына “врага народа” Анатолия Медвецкого – об отце, любви к Сталину и массовых захоронениях, в которых люди искали родных, стирая обувными щетками слой белой хлорки с лиц мертвецов. Или длинное и очень интересное письмо Игоря Перепечина авторам “Блокадной книги” Алесю Адамовичу и Даниилу Гранину – с рассказом о блокаде, которую он пережил ребенком, и рефлексией над этим опытом (письмо отправлено в 1982 году). История тел и банкетов. Фрагмент из книги социолога Салли Хайнс “Может ли гендер меняться?” (изд-во AdMarginem) – о становлении знакомой нам двуполой модели человека в эпоху Просвещения. Или отрывок из исследования французского историка Венсана Робера “Время банкетов” (изд-во НЛО) о том, как пирушки и попойки стали местом для политических дискуссий во Франции периода Реставрации и Июльской монархии.

Искренне Ваши,

Семь Сорок