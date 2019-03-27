Открытое правительство без правительственной связи

Доброе утро!

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обратился к королю Испании Фелипе VI с требованием извиниться за колонизацию. Ждем, когда президент Австрии обратится к Обрадору с требованием извиниться за расстрел императора Максимилиана. А пока он не обратился, читайте новости:

В Москве задержан бывший министр по делам “открытого правительства” Михаил Абызов. Его обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве.

Протестующие в Ингушетии остались на ночь на площади. Они требуют отставки главы региона Евкурова.

“Открытая Россия” подала документы на регистрацию в Минюсте.

Европарламент принял директиву об авторском праве и разрешил странам ЕС не переводить часы весной и осенью.

Уголовные дела, громкие и не очень

В Москве задержан Михаил Абызов, работавший в 2012–2018 годах министром по делам “открытого правительства”. Ему официально предъявили обвинения в создании преступного сообщества и мошенничестве, он не признал вины. Сегодня суд изберет ему меру пресечения. Считается, что Абызов близок к российскому премьеру Медведеву, а также к Анатолию Чубайсу, с 2011 года он входил в рейтинг богатейших россиян. После ухода из правительства Абызов жил в Италии, откуда и прилетел во Внуково – по слухам, на день рождения Аркадия Дворковича. По слухам же, его специально “выманили” в Россию. Здесь подробнее об этом деле.

Суд в Москве продлил арест временно отстраненному сенатору Рауфу Арашукову (следствие намерено отправить его на психиатрическую экспертизу, а сам он сказал, что за показания против него заплатили миллионы – вот тут любопытные выдержки из его речей в суде). Отцу Рауфа Арашукова Раулю арест тоже продлили.

В конце февраля в Петербурге был задержан Владимира Иванютенко – человек, часто ходивший на протестные акции в маске Путина. Журналист Денис Коротков, давно занимающийся “поваром Путина” Евгением Пригожиным, утверждает в своем расследовании в “Новой газете”, что Иванютенко обвиняют в подготовке покушения на Пригожина.

Протестные акции, бурные и не очень

В столице Ингушетии Магасе началась согласованная с властями акция протеста против внесения изменений в закон о проведении референдумов в Ингушетии (это все тянется история с переносом административной границы между Ингушетией и Чечней). На площади собрались около десяти тысяч человек, часть из них остались там на ночь и выдвинули требование об отставке главы региона Юнус-Бека Евкурова.

Пенсионерка из Тверской области отстояла в Верховном суде право на одиночный пикет (здесь разговор с ней). Верховный суд согласился, что региональный закон, запрещающий любые акции вблизи зданий, где располагаются органы власти, не соответствует федеральному закону. Всего регионов, где есть такие несоответствия, в России 12.

Жителя Барнаула оштрафовали на 20 тысяч рублей за одиночные пикеты, которые он проводил в автобусах и троллейбусах.

“Мемориал” признал аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова политзаключенным (его преследуют в рамках кампании против анархистов), а “Открытая Россия” подала в Минюст документы на регистрацию, чтобы прекратить преследования своих активистов, которых обвиняют в содействии “нежелательной организации” (каковой признана лондонская Otkrytaya Rossiya).

Случайные факты, любопытные и не очень

Издание “Собеседник” обнаружило у 73-летней тещи главы “Ростеха” Чемезова 700-метровый пентхаус в самом центре Москвы.

"Открытые медиа" выяснили, что фонд Кадырова не платит за аренду земли в Чечне.

Из коллектора возле Кремля украли кабель правительственной связи (на качество связи это, как утверждается, не повлияло).

Военная техника, которую возит по России специальный агитпоезд Минобороны, оказалась не захваченными у боевиков “ИГ” трофеями, а фейками. Собственная киностудия, которая вскоре появится у Минобороны РФ, тоже будет, вероятно, делать не совсем документалки.

Ограниченный интернет, интер- и не очень

Европейский парламент поддержал директиву об авторском праве, две статьи которой вызвали бурные протесты общественности: одна обязывает поисковики платить газетам и журналам за отображение лидов их материалов, другая обязывает платформы типа YouTube проверять, не нарушает ли размещенный на них пользовательский контент авторского права. Вот тут подробнее о том, какие опасения вызывают эти статьи и как это все связано с “Северным потоком–2”. (Заодно Европарламент разрешил странам ЕС не переводить часы весной и осенью).

Facebook удалил еще 1900 связанных с Россией страниц, “вовлеченных в координированное неаутентичное поведение" (не будем задаваться вопросом, можно ли назвать “аутентичным” какое бы то ни было поведение в фб).

Исполнение российского закона об изоляции рунета подорожало до 30 млрд рублей, и это не финальная сумма.

Российские военные, прибывшие в воскресенье в Венесуэлу, по данным Reuters, являются специалистами по ведению боевых действий в киберпространстве. В Венесуэле снова перебои с электричеством.

Шесть ссылок

Разговоры с переводчиками. “Когда переводишь, можешь собой гордиться, если можешь сказать: 85 процентов я перевел того, что написано” – интервью с Виктором Голышевым. Или вот переводчик Максим Немцов рассказывает о новом сезоне книжного проекта “Скрытое золото XX века”.

История. Отрывок из книги Сабин Дюллен “Уплотнение границ”, посвященной аннексии Польши и политическому влиянию СССР в балтийских странах. Или вот удивительная история, обнаруженная в украинских архивах КГБ: в 1940 году на территории только что аннексированных частей Румынии советским нквдшникам пришлось искать виновного в покушении на портрет Адольфа Гитлера.

Прекрасное. Художники Андрей Молодкин и Эрик Булатов говорят о своей выставке Black Horizon в Шарлеруа: “„Насрать“ — последнее мое высказывание. Больше не будет” (Булатов рассказывает гениальную историю о происхождении этого “насрать”). Или отрывок из книги искусствоведа Екатерины Васильевой “Фотография и внелогическая форма” (изд-во НЛО) – она там спорит с Лотманом.

Искренне Ваши,

Семь Сорок