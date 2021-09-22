Подрывные “Органические перекиси”

Доброе утро!

В Канаде тоже прошли парламентские выборы, на которых выиграла партия действующего премьер-министра Джастина Трюдо, но вот большинства у нее не будет. В Старом Свете все возвращается на круги своя:

“ВКонтакте” заблокировал несколько страниц бывших руководителей региональных штабов Навального.

Кадыров пригласил Байдена в Чечню, чтобы тот "воочию убедился", что в республике "нет петухов".

В Великобритании третьему россиянину предъявили обвинение по делу об отравлении Скрипалей.

ЕСПЧ признал Россию ответственной за отравление полонием бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Окончательные итоги российских выборов

ЦИК обработала все протоколы: “Единая Россия” получает в Думе 324 мандата. Почему россияне продолжают голосовать за эту партию, здесь объясняет социолог Анастасия Никольская (спойлер: поле зачищено, выбирать некого). Из редких побед неединороссов следует упомянуть избрание Владимира Рыжкова в Мосгордуму, победу защитника Шиеса, эколога и главы отделения КПРФ в республике Коми Олега Михайлова над кандидаткой-единоросской на думских выборах и прохождение в Госдуму кандидата от ЛДПР Алексея Диденко, который был поддержан “Умным голосованием” и победил в одномандатном округе в Томской области благодаря голосам с избирательных участков во Франции, Великобритании и Литве, приписанных к этому округу.

Голосование за границей вообще чудное – здесь о его проблемах рассказывает русская израильтянка Яэль Илински, которая продолжает эксперименты по многократному голосованию. Из данных о голосах, поданных в Сирии, можно сделать вывод о росте российского присутствия в стране: голосов было подано в полтора раза больше, чем во время войны – 7,5 тысяч, почти все голосовали на военных базах, “Единая Россия” получила больше 92%.

Математики, занимающиеся анализом электоральных данных, сошлись во мнении, что результаты электронного голосования в Москве были сфальсифицированы, а результаты "Единой России", о которых объявила ЦИК, в целом завышены. Навальный с ними согласен: в очередной записке из тюрьмы он говорит о триумфе “Умного голосования”, результаты которого были перебиты фальсификацией ДЭГ, а главным достижением выборов называет исчезновение у оппозиции мысли о том, что “Единая Россия” все равно набрала больше: не набрала. Но дальше все равно будет только хуже – в чем именно хуже, здесь рассказывает политолог Леонид Гозман, а здесь – политолог Федор Крашенинников.

Турция, выждав сутки, заявила, что не признает выборы в российскую Госдуму в Крыму. МИД РФ ответил, что "делает выводы".

И жизнь немедленно продолжилась

В Петербурге подведение итогов выборов подсчетом бюллетеней не ограничилось:

Возбуждено уголовное дело после погрома на участке в Кировском районе – ситуация там очень странная, потому что погром устроил глава участковой избирательной комиссии, который раньше был полицейским; вот возможные объяснения.

Пикетчиков, протестовавших у петербургского горизбиркома, задержала полиция.

“Фонтанка” выяснила, что в нападении на депутата Бориса Вишневского у горизбиркома в понедельник утром участвовал другой кандидат в Госдуму, и у него очень интересная (и страшная для будущего города) биография.

В других регионах продолжают пресекать неслучившиеся протесты:

В Томске по делу о “склонении к массовым беспорядкам” помещен в СИЗО оппозиционный активист и журналист Игорь Кузнецов. Подробностей никаких нет, но ранее по той же статье был арестован человек в Красноярске и возбуждено уголовное дело в Москве.

“ВКонтакте” заблокировал страницы по меньшей мере пяти бывших глав региональных штабов Навального. Соцсеть ссылается на требование Генпрокуратуры.

Роскомнадзор заблокировал интернет-страницу с главой из книги Всеволода Карножицкого “Органические перекиси”, которая вышла в СССР в 1961 году. Ранее суд в Пермском крае признал ее “подрывающей безопасность государства”, потому что, воспользовавшись этой информацией, можно изготовить взрывное устройство.

“Роснефть” продолжает выигрывать все суды: Арбитражный суд Москвы обязал “Собеседник” выпустить опровержение статьи “Путину накрыли "Лунную поляну": персональный курорт обошелся России примерно в 50 млрд” по иску компании.

Российское правительство продолжает готовиться к войне: проект бюджета предусматривает расходы на оборону в ближайшие три года в размере почти 11 триллионов рублей, а план реализации Концепции демографической политики до 2025 года требует увеличить долю отказов от абортов до 50% (это значит, что половине женщин, которые за абортом обратятся, его просто не сделают).

Диалог России с Западом

Выступая в ООН, президент США Джо Байден упомянул, в частности, необходимость защиты прав меньшинств по всему миру: “Мы все должны встать на защиту прав представителей LGBTQI, чтобы они могли открыто жить в любви и без страха, будь то Чечня, или Камерун, или другая точка мира". В ответ Кадыров пригласил Байдена в Чечню, чтобы тот "воочию убедился", что в республике "нет петухов".

Великобритания обвинила в причастности к отравлению Скрипалей в марте 2018 года третьего россиянина – генерала ГРУ Дениса Сергеева, работавшего под фальшивым именем Сергей Федотов. Ранее о причастности Федотова-Сергеева к отравлению в Солсбери и другим зарубежным операциях российского ГРУ писали расследователи из Bellingcat. Посольство России в Великобритании назвало “смехотворной” информацию, представленную британской полицией.

ЕСПЧ признал Россию ответственной за отравление полонием бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в ноябре 2006 года. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Кремль “не готов прислушиваться к таким решениям”, а один из отравителей, депутат Госдумы Андрей Луговой назвал решение ЕСПЧ "максимально идиотским и политически ангажированным". Вдова Александра Литвиненко Марина удовлетворена вердиктом суда, вот интервью с ней.

В США вышла очередная книга Боба Вудворда о том, что на самом деле происходит в Белом Доме. Там утверждается, что Путин 13 апреля во время телефонного разговора с Байденом сказал ему: “Я расстроен, что вы назвали меня убийцей”.

Секретарь Совбеза РФ Патрушев сказал в интервью “Аргументам и Фактам”, что "кое-где" на Западе "дело доходит до легализации браков с животными". Видимо, это такой аргумент, потому что фактам его слова не соответствуют.

Вокруг света

Минчанина приговорили к двум годам колонии за репосты чужих сообщений с призывами перекрывать дороги в ходе протестных акций.

Из расследования украинского телеканала “Прямий” следует, что Антимонопольный комитет Украины "простил" компаниям олигарха Коломойского штраф на $187 млн. Комитет возглавляет подруга жены Зеленского.

Польша отказалась выплачивать крупный штраф в пользу Еврокомиссии за отказ выполнять постановление общеевропейского суда о приостановке работ на шахте “Туров”, на вредоносное воздействие которой пожаловалась Чехия (шахта находится близ границы).

В Туркменистане по случаю 30-летия независимости помилуют свыше двух тысяч заключенных. Ранее СМИ писали о серьезной нехватке продовольствия в тюрьмах.

Вот печальная история 67-летнего Поля Русесабаджины: он спасал людей во время геноцида в Руанде, потом прославился фильмом, снятом по его истории, и воспользовался свалившейся на него популярностью для критики нынешних властей Руанды. В итоге его обманным путем заманили в Руанду и там посадили на 25 лет по обвинению в терроризме.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 19 179. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 314 тысяч; официальное число жертв достигло к утру вторника 199 808 человек (+812 за сутки). Последний раз такая высокая суточная смертность была в конце августа.

Группа граждан Туркменистана обратилась к ВОЗ с просьбой заставить власти страны признать эпидемию COVID-19. Эпидемия коронавируса стала самой смертоносной эпидемией в истории США, обогнав "испанку". Российские туроператоры начали продавать "вакцинные туры" в Европу ради прививки признанными в мире вакцинами, которая значительно упрощает путешествия.

Шесть ссылок

Русская словесность. Статья поэта и критика Валерия Шубинского о том, как устроена современная русская поэзия. Или разговор с прозаиком Сергеем Лебедевым, последняя книга которого, “Дебютант”, представляет собой исторический роман-расследование о советском химическом оружии.

Статья поэта и критика Валерия Шубинского о том, как устроена современная русская поэзия. Или разговор с прозаиком Сергеем Лебедевым, последняя книга которого, “Дебютант”, представляет собой исторический роман-расследование о советском химическом оружии. Художества. Отрывок из книги Георгия Соколова “Круг свободы” (изд-во “Слово”) – о том, как неофициальное искусство Ленинграда находило своих зрителей. Или пятая часть книги акциониста Александра Бренера “В гостях у Берроуза. Американская повесть”, вышедшей в изд-ве “Городец” в 2021 году.

Отрывок из книги Георгия Соколова “Круг свободы” (изд-во “Слово”) – о том, как неофициальное искусство Ленинграда находило своих зрителей. Или пятая часть книги акциониста Александра Бренера “В гостях у Берроуза. Американская повесть”, вышедшей в изд-ве “Городец” в 2021 году. Кости и волосы. Фрагмент из книги хирурга-ортопеда Роя Миллза “Кости: внутри и снаружи” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”) о том, как развивалась хирургия костей. Или глава из книги антрополога Скотта Карни “Красный рынок. Как устроена торговля всем, из чего состоит человек” (изд-во “Бомбора”) – о том, как в Индии торгуют человеческими волосами.

Фрагмент из книги хирурга-ортопеда Роя Миллза “Кости: внутри и снаружи” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”) о том, как развивалась хирургия костей. Или глава из книги антрополога Скотта Карни “Красный рынок. Как устроена торговля всем, из чего состоит человек” (изд-во “Бомбора”) – о том, как в Индии торгуют человеческими волосами. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок