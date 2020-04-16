“Падишах не обязан вас кормить”

Доброе утро!

Тигрица Надя из зоопарка в Бронксе, подхватившая коронавирус от людей, идет на поправку, а как живут сейчас звери в российских зоопарках, читайте тут. Все прочее будет исключительно про людей:

В России каждый день фиксируется новое рекордное число выявленных случаев Covid-19. Единственный не затронутый эпидемией регион – республика Алтай.

Введение пропускной системы в Москве спровоцировало огромные очереди в метро. Собянин обвинил в этом полицию, пресс-секретарь Путина – самих граждан.

В Кремле приняли решение отложить Парад Победы – в среду Путина об этом попросили ветеранские организации.

Спрос на нефть в мире находится на минимальном за 25 лет уровне.

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Бросить все и уехать на Алтай

В России за сутки подтвердили 3388 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего болеют почти 25 тысяч человек, 198 человек скончались – это данные за вторник, объявленные в среду утром. Информация за среду появится, когда эта рассылка уже уйдет читателям. Московские сводки публикуются вечером: в среду в столице скончались семь пациентов с Covid-19. Соответственно, общее число жертв эпидемии в России перевалило за 200.

Больше всего больных – в Москве и Подмосковье, дальше идут СПб, Коми и Нижегородская область. Единственным регионом, где не зафиксировано ни одного случая заболевания, остается республика Алтай. Вероятно, самым безопасным местом в России сейчас является природный парк с поэтическим названием “Зона покоя Укок”.

Тем временем в Москве

В первый день действия пропускного режима в Москве образовались огромные и очень небезопасные с эпидемиологической точки зрения очереди на станциях метро. Пропуска проверяла полиция – на нее и возложил ответственность московский мэр. Пресс-секретарь Путина Песков сказал, что во всем виновата “недисциплинированность граждан”. Толпы исчезли, когда прошел час пик. Пробки на въездах в город, образовавшиеся из-за тотального досмотра машин, тоже рассосались к полудню, когда полиция изменила схему досмотров. Смартфоны для считывания QR-кодов есть не у всех полицейских; приложение, через которое таксисты должны были проверять пропуска у своих пассажиров, тоже упало.

Теперь московские власти объявили, что попытаются интегрировать систему пропусков с картой “Тройка”, подмосковной “Стрелкой” и социальной картой. О правовых проблемах, которые повлекут за собой все эти дополнительные ограничения свобод и меры контроля, читайте здесь. За сутки в Москве составили две тысячи протоколов за выход из дома без уважительной причины.

На улицах Москвы ведется много работ по благоустройству, но от закупок гранитных бордюров на 13 млрд рублей столичные власти все-таки отказались – закупят только на 3,3 млрд. Из-за эпидемии сейчас не работает каждый третий москвич. Рейсы для вывоза в Москву россиян, застрявших в Тель-Авиве и в Дели, почему-то опять отложили.

В горних сферах

Путин частично огласил правительственный план господдержки экономики, описанный накануне в Forbes: малый и средний бизнес получит по МРОТу на сотрудника для выплаты “зарплат”, если этому бизнесу удалось сохранить 90% рабочих мест на 1 апреля. Заявки можно подавать с 1 мая, деньги поступят не раньше 18 мая. Дополнительные средства будут направлены в регионы, системообразующим предприятиям предоставят льготное кредитование. Обещанные доплаты врачам, работающим с Сovid-19, освободят от НДФЛ (этих доплат пока еще никто не получил). Московский мэр Собянин подписал третий пакет антикризисных мер: городские власти просубсидируют снижение ставки кредитов. Здесь эффективность всего оглашенного комментирует экономист Владислав Иноземцев.

В Кремле, сообщают источники разных СМИ, решили отложить Парад Победы – накануне с просьбой об этом к Путину обратились ветеранские организации. Как это может быть связано с принятым ранее решением Госдумы продлить Вторую мировую войну на один день, пока не понятно.

Общественный совет при Минобороны России предложил переименовать станцию московского метро “Пражская” в “Маршала Конева” – вот тут все эти страсти по Коневу разобраны в деталях. Об исчезнувшем из Москвы памятнике Жукову – никаких новостей.

В регионах России

Жительница Чечни , попросившая Кадырова помочь ей с продуктами, извинилась за это по телевизору. Местные чиновники объяснили ей, что “падишах не обязан вас кормить”. Роскомнадзор заблокировал материал “Новой газеты” о эпидемии в Чечне, вызвавший недовольство Кадырова. Претензии указывать не стали, но сослались на требование Генпрокуратуры.

, попросившая Кадырова помочь ей с продуктами, извинилась за это по телевизору. Местные чиновники объяснили ей, что “падишах не обязан вас кормить”. Роскомнадзор заблокировал материал “Новой газеты” о эпидемии в Чечне, вызвавший недовольство Кадырова. Претензии указывать не стали, но сослались на требование Генпрокуратуры. На Сахалине женщину оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантина, предъявив ей снимок с камеры наблюдения, на котором была не она. Ей объяснили, что штрафуют при схожести от 50% и выше, а в ее случае был 61%.

женщину оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантина, предъявив ей снимок с камеры наблюдения, на котором была не она. Ей объяснили, что штрафуют при схожести от 50% и выше, а в ее случае был 61%. В доме престарелых в Вязьме умер первый постоялец с Covid-19, в городе выявлены еще 50 случаев инфицирования, связанных с домом престарелых. В Петербурге закрыли на карантин психоневрологический интернат на тысячу мест – вирус нашли у одного из живущих там людей. Что вообще сейчас происходит с ПНИ, подробно рассказано тут.

в Вязьме умер первый постоялец с Covid-19, в городе выявлены еще 50 случаев инфицирования, связанных с домом престарелых. В Петербурге закрыли на карантин на тысячу мест – вирус нашли у одного из живущих там людей. Что вообще сейчас происходит с ПНИ, подробно рассказано тут. В Петербурге неожиданную значимость приобрел “Водоканал”: он отключил общественные туалеты (ради “минимизации контактов”) и городские фонтаны. Открытие петергофских фонтанов тоже отложили: “Как только беда отступит от Петербурга, немедленно взовьется ввысь струя Самсона”, – заверила директор музея. Больницы в городе постепенно переполняются. Врачам пообещали 300 тысяч рублей, если они заболеют, и миллион – если умрут.

Собственно, врачи

На врача из Волгоградской области Татьяну Ревву, публично рассказавшую о нехватке средств защиты, руководство больницы написало заявление в полицию. Вот здесь она рассказывает о допросе.

Власти Башкирии фактически признали правоту врачей крупнейшей в регионе больницы, закрытой теперь на карантин: ранее коллектив обвинил власти региона в несвоевременном реагировании на сообщения о росте числа внебольничных пневмоний.

В Украине коронавирус выявлен у 700 медработников. О том, как с началом эпидемии изменилась работа скорой помощи в этой стране, рассказывается тут.

Здесь белорусский врач рассказывает, как в срочном порядке самостоятельно переучивается на инфекциониста, живет в отеле и лечит больных с Covid-19.

Коронавирус вне России

Общее число выявленных случаев Covid-19 в мире превысило два миллиона, жертвами пандемии стали свыше 130 тысяч человек. По числу жертв и заболевших лидируют США (28,5 тысяч смертей и 644 тысячи инфицированных), но президент Трамп уже объявил, что пик эпидемии пройден, и завтра будут оглашены принципы возобновления экономической деятельности. Кроме того, в США очень озабочены поведением Китая: агентство Associated Press утверждает, что китайские власти молчали об эпидемии в течение шести дней; госсекретарь Помпео призвал Китай к полной прозрачности в этом вопросе.

Канцлер Германии объявила о смягчении условий карантина: маленьким магазинам разрешили открыться со следующей недели, ученики начнут постепенно возвращаться в школы с 4 мая. В ЕС сформулировали общие критерии для смягчения карантинных мер – даты каждая страна будет определять самостоятельно.

В Грузии для борьбы с эпидемией закрыли четыре крупнейших города.

Некоронавирусное

Парламентские выборы в Южной Корее прошли при рекордной для последних лет явке в 66% с повышенными мерами осторожности.

Возобновились переговоры между Великобританией и Евросоюзом об окончательном выходе – переболевшие Covid-19 Дэвид Фрост и Мишель Барнье общаются по видеосвязи.

ФСБ опять задержала в Крыму “украинских диверсантов”.

Иран предлагает Украине не обращаться в суды в связи с "Боингом", сбитым иранской ракетой, в обмен на денежную компенсацию. Эксперты не рекомендуют соглашаться.

Мировой спрос на нефть упал до уровня 1995 года. Рублю это сообщение Международного энергетического агентства не понравилось, и он подешевел.

Шесть ссылок

Литературное. “Семнадцатисложное поветрие” – рассказ о том, как жанр хайку преобразил западную поэзию и сам глобализировался до неузнаваемости (на основе исследования Александра Долина). Или эссе Бориса Локшина о Леониде Цыпкине, авторе романа “Лето в Бадене” – профессионалы от литературы неизменно называют его великим, а читатели упорно не хотят замечать (сам роман тут).

“Семнадцатисложное поветрие” – рассказ о том, как жанр хайку преобразил западную поэзию и сам глобализировался до неузнаваемости (на основе исследования Александра Долина). Или эссе Бориса Локшина о Леониде Цыпкине, авторе романа “Лето в Бадене” – профессионалы от литературы неизменно называют его великим, а читатели упорно не хотят замечать (сам роман тут). Региональное. Блестящее эссе Ивана Жигала об особом мире Буковины периода между двух мировых войн. Или лирические рассуждения уроженца Сочи, поэта Даниила Да о том, когда этот город обретет свой литературный голос (похоже, никогда).

Блестящее эссе Ивана Жигала об особом мире Буковины периода между двух мировых войн. Или лирические рассуждения уроженца Сочи, поэта Даниила Да о том, когда этот город обретет свой литературный голос (похоже, никогда). О классиках. Основы хайдеггеровской философии в изложении Нестора Пилявского. Или рассказ Семена Мирского о вышедшей во Франции книге Егора Грана Les services compétents ("Компетентные органы"). Гран – сын Андрея Синявского и Марии Розановой, а книжка посвящена тому, как их ловил КГБ – занимательно.

Искренне Ваши,

Семь Сорок