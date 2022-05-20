Папа, я сплю с Зеленским

Доброе утро!

Житель Тюмени арестован на 14 суток за то, что сыграл гимн Украины на пианино, стоящем на набережной, и выложил видео в сеть – суд расценил это как “пропаганду нацистской атрибутики”. Поиски “нацистов” продолжаются:

По данным российского Минобороны, с территории “Азовстали” вышли 1730 украинских военных. Их развезли по колониям и СИЗО и будут, вероятно, использовать в показательных процессах.

Российская армия продолжает медленное наступление на Донбассе. За сутки жертвами обстрелов в Северодонецке стали 12 человек, еще 40 ранены.

В Украину вернулись более миллиона беженцев.

У Путина есть зять по фамилии Зеленский. С началом войны он оставил работу в Баварском балете и собирается возглавить театр в Севастополе – когда его построят.

В Госдуму внесен законопроект о создании детского движения “Большая перемена”.

На заводе “Москвич” будут собирать китайские машины.

Мариуполь

По данным Минобороны России, с территории завода “Азовсталь” в Мариуполе вышли 1730 украинских военных, среди них 80 раненых. В своем официальном сообщении Международный Красный Крест назвал их “военнопленными” – это значит, что солдатам гарантированы защита и права, определенные Женевской конвенцией. Из сообщений украинских властей следует, что они ожидают обмена защитников “Азовстали” на российских военнопленных, но комментаторы в это не верят.

Живущий в Украине российский адвокат Николай Полозов ждет потока уголовных дел о терроризме против бойцов батальона “Азов”, ставшего в российской пропаганде главным символом “украинского нацизма”. Дела, по мнению Полозова, будут фабриковаться ради показательных процессов по “денацификации”, а торг по передаче бойцов “Азова” Украине Россия будет вести вокруг снятия санкций. Журналист и бывший участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш ожидает проведения игрушечных трибуналов над украинскими военными в “ДНР” и “ЛНР” и считает, что Россия будет держать у себя защитников “Азовстали” в качестве “обменного фонда”, которым можно будет воспользоваться в будущем.

Вот рассказ Катерины – жены украинского военного, которая два месяца просидела с двумя детьми в катакомбах под “Азовсталью” и теперь ждет, но не получает вестей от мужа, а вот разговор с Алексеем Симоновым по прозвищу Моисей: в конце марта он вывел из Мариуполя пешком более ста человек, из которых 70 добрались до подконтрольной Украине территории, остальные поехали к родственникам в Россию, а одного мужчину забрали на блокпосту российские военные (спойлер: “"Дээнэровские" блокпосты – просто сгустки ненависти, где люди за что-то кому-то хотели отомстить”).

Военные сводки

Российская армия продолжает медленное наступление на Донбассе и пытается отбить освобожденные украинскими силами села к северо-востоку от Харькова. В Луганской области основные усилия россиян сосредоточены на штурме Северодонецка – по данным главы Луганской обладминистрации Сергея Гайдая, за сутки в городе убиты 12 мирных жителей, еще 40 ранены. Украинский Генштаб признает и “активизацию наступательных действий” в Донецкой области с использованием авиации, артиллерии и минометов. Ежедневным обстрелам подвергаются также Николаев и область – вот репортаж из города, целый месяц прожившего без центрального водоснабжения.

Вечером в четверг о минометных обстрелах двух приграничных сел сообщил губернатор Курской области. Вот свежие фотографии войны.

Несмотря на продолжающиеся активные боевые действия, в Украину уже вернулись более миллиона беженцев – вот рассказы некоторых из них. Вместо них на реабилитацию за границу часто отправляют людей, получивших серьезные ранения и травмы – вот истории двух девочек, чудом выживших после ранений, а вот фотопроект Эмилио Моренатти об украинцах, лишившихся ног на этой войне.

Главы Генштабов России и США провели первый телефонный разговор с начала войны. О чем они говорили, не известно, но всех почему-то радует, что вообще говорили. Сенат США одобрил выделение дополнительной помощи Украине в размере $40 млрд – теперь законопроект должен подписать президент Байден. По данным Reuters, США намерены вооружить Украину противокорабельными ракетами, чтобы прекратить блокаду Черного моря. Премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил о новых поставках вооружений Украине – дальнобойная артиллерия, беспилотники и тоже противокорабельные ракеты.

По данным британской разведки, в России уволены или отстранены от работы несколько командиров, плохо проявивших себя на начальных этапах вторжения. Журналисты The Moscow Times анонимно поговорили с несколькими российскими военнослужащими, воюющими в Украине, и выяснили, что им приходится закупать аптечки и экипировку за собственный счет. По словам кадрового военного, вся техника "в советском нафталине, элементарно оружие заклинивает".

Италия объявила, что подготовила план завершения войны, в рамках которого “спорным территориям” Донбасса и Крыма будет гарантирована полная автономия, а Украина вступит в ЕС и получит гарантии безопасности сразу от нескольких мировых держав. План столь же прекрасный, сколь и неисполнимый. России и Украине его, похоже, даже не показывали.

Оккупанты и оккупация

Российский военнопленный Вадим Шишимарин, которого судят в Киеве за убийство безоружного жителя Сумской области, полностью признал вину, попросил прощения у вдовы убитого и объяснил, что не хотел его смерти: “Я выстрелил, чтобы от меня отстали”. Прокурор запросил для Шишимарина пожизненный срок.

В Полтавской области начался процесс над военнопленными Александром Бобыкиным и Александром Ивановым – как и Шишимарина, их обвиняют в нарушении законов и обычаев войны. В первый день российского вторжения они участвовали в обстреле “Градами” двух деревень в Харьковской области – в результате были разрушены жилые дома и ветеринарный лицей. Оба признали вину и сказали, что понятия не имели, куда стреляют.

Газета The New York Times опубликовала новое расследование об убийствах жителей Бучи российскими военными – в нем есть видео с камер наблюдения, на котором российские военные ведут девять человек цепочкой, и есть рассказ одного из этих девяти: во время расстрела он не получил критических для жизни ранений, но притворился мертвым и убежал, когда русские ушли.

Вот рассказ жителя Гостомеля, который три недели провел в подвале своего дома, занятого российской армией (там есть сравнительный анализ кадыровцев, российского спецназа и омского десанта), а потом был эвакуирован в Беларусь, где попал в странное пространство, слухов, недоговоренностей и манипуляций, но в итоге выехал в Эстонию. (Об отношении белорусского общества и власти к этой войне здесь интересно рассуждает политический аналитик Юрий Дракахруст).

О масштабе “культурных чисток”, которые производит Россия в Украине, разрушая музеи и мемориалы и вывозя в неизвестном направлении произведения искусства, подробно рассказано тут.

Зловещий символизм

Как выяснили журналисты Настоящего Времени, “Медузы” и центра “Досье”, у младшей дочери Путина Катерины Тихоновой есть новый муж по фамилии Зеленский. Нет, он не родственник президента Украины – он известный танцовщик и балетмейстер, до войны руководивший Баварским государственным балетом. С началом вторжения пришлось уйти с этого поста, но Игорь Зеленский надеется возглавить Театр оперы и балета в Севастополе. Он, правда, еще не построен, но австрийское архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au уже нарисовало (без конкурса) прекрасный проект – а ведь могло бы и отказаться (все-таки аннексированная территория, санкции).

Российский военный спутник “Космос‑2555” с символом Z сгорел в атмосфере через 20 дней после запуска. Он так и не вышел на заданную орбиту и не подавал радиосигналы. После введения санкций запуск новых аппаратов сильно затруднился.

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин добился от Минобороны России разъяснения статуса букв Z и V, которые рисуют на российской военной технике, воюющей в Украине. В ответе ведомства говорится, что они “не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки”. Ступин надеется использовать это разъяснение в судах как аргумент в пользу того, что срывание этих букв не является “дискредитацией” российской армии.

Тем не менее, “специальную нагрузку” эти буквы, очевидно, несут – какую, здесь объясняют литературовед, историк и культуролог. Отдельно они отмечают фундаментальную важность всего советского для идеологического обеспечения этой войны.

Вроде бы это верно: в день столетия пионерии в Госдуму поступил законопроект о создании всероссийского движения детей и молодежи “Большая перемена”, наблюдательный совет которого, скорее всего, возглавит дедушка Путин (вот комментарии политолога, психолога и поэта).

Но все не так однозначно: в Новосибирске женщины в пионерских галстуках собирали подписи за признание развала СССР незаконным, но их схватили и увезли полицейские. К тому же выяснилось, что на АЗЛК будут не “Москвичи” делать, а собирать китайские машины.

Родина – не жопа президента

Организатор концерта “ДДТ” в Уфе рассказал, что после выступления силовики “проникли” за кулисы, на час “изолировали” Шевчука и составили на него протокол за фразу “Родина – не жопа президента, которую надо целовать”. По какой статье протокол, пока не известно. Российскую армию это суждение вроде бы никак не дискредитирует. Фейком оно, очевидно, тоже не является.

В Новосибирске прошли обыски по делу о создании “экстремистской организации” под названием ФБК – часть обвиняемых давно за границей, поэтому обыскивали и запугивали их престарелых родителей. Бывших юристов ФБК Любовь Соболь и Вячеслава Гимади заочно арестовали. Леонида Волкова – тоже (причем не в первый раз). В Кемерове суд взыскал с местных активистов в пользу МВД 750 тысяч рублей – в качестве компенсации за работу полиции на акциях в поддержку Навального в январе 2021 года.

В отношении 18-летнего жителя Норильска возбуждено уголовное дело о "реабилитации нацизма, совершенной путем публичного осквернения символов воинской славы" за разошедшееся в соцсетях видео, на котором он сжигает георгиевскую ленточку. По мнению следователей, подросток был "приверженцем радикального украинского национализма" и “Правого сектора”.

Депутата владивостокской гордумы от КПРФ Виктора Каменщикова, публично выступившего против российского вторжения в Украину, задержали на границе Мексики и США и отправили в иммиграционную тюрьму (откуда, вероятно, вскоре отпустят, потому что у него есть сын – гражданин США).

Журналистку Светлану Прокопьеву исключили из реестра террористов и экстремистов, но это уже не сильно ее обрадует, потому что она вынуждена была уехать из России после жесткого обыска по уголовному делу о клевете на губернатора. В 2020 году суд признал Прокопьеву виновной в публичном оправдании терроризма за рассуждение о взрыве в здании ФСБ в Архангельске и оштрафовал ее на 500 тысяч рублей – по этой причине она и попала в реестр.

ФСИН официально сообщила, что четверть российских СИЗО переполнены.

Международные последствия войны

По данным Reuters, глава МИД Турции накричал на министра иностранных дел Швеции в ходе обсуждения планов Стокгольма о вступлении в НАТО. Он якобы сказал, что его раздражает “ее феминистская политика” (ну или, в переводе на русский, что ему вообще приходится вести переговоры с бабой). Президента США такие вещи не раздражают – он принял в Белом доме президента Финляндии и премьерку Швеции и на совместной пресс-конференции заявил, что эти две страны сделают НАТО сильнее. Чего в этом противостоянии добивается Турция и почему странам НАТО в любом случае придется с ней договариваться, здесь объясняет эксперт-международник Владимир Дубовик (спойлер: потому что у Турции – Босфор и Дарданеллы).

Великобритания ввела санкции против "Аэрофлота", "России" и "Уральских авиалиний". Эти авиакомпании теперь не смогут продавать свои неиспользуемые посадочные места в аэропортах Великобритании.

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера лишили офиса и сотрудников в Бундестаге за слишком тесные связи с Россией. При этом правящая Социал-демократическая партия до сих пор не исключила Шредера из своих рядов и даже не добилась от него внятного и развернутого осуждения войны и отказа от работы в российских госкомпаниях.

Режиссер Кирилл Серебренников на пресс-конференции по поводу премьеры своего фильма о Чайковском в Каннах призвал Запад снять санкции с Романа Абрамовича, потому что тот поддерживает современное искусство и независимое кино (в смысле финансировал два последних фильма Серебренникова). Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением – это звездное небо над головой и моральная бескомпромиссность наследников “великой русской культуры”.

Шесть ссылок

Актуальная русская культура. Беседы с Марией Алехиной, сбежавшей из-под уголовного дела ради европейского тура Pussy Riot, и режиссером Кантемиром Балаговым, уехавшим из России из-за неприятия войны.

Беседы с Марией Алехиной, сбежавшей из-под уголовного дела ради европейского тура Pussy Riot, и режиссером Кантемиром Балаговым, уехавшим из России из-за неприятия войны. Плоды колониализма. Рассказ о том, как полевые записи из деревень Бурунди и других африканских стран вдохновили западных рокеров. Или отрывок из книги Александра Эткинда “Внутренняя колонизация: Имперский опыт России” (изд-во “НЛО”) – о вечной российской ресурсозависимости.

Рассказ о том, как полевые записи из деревень Бурунди и других африканских стран вдохновили западных рокеров. Или отрывок из книги Александра Эткинда “Внутренняя колонизация: Имперский опыт России” (изд-во “НЛО”) – о вечной российской ресурсозависимости. Наука. Астроном Михаил Лисаков рассказывает, что можно увидеть на недавно полученном снимке черной дыры, находящейся в самом центре Млечного пути. Или отрывок из книги Михаила Левицкого “Лаборатория химических историй. От электрона до молекулярных машин” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный ферроцену – соединению, которое расширило представления ученых о природе химической связи.

Искренне Ваши,

Семь Сорок