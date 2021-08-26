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Прошлое вытесняет будущее

Все, что нужно знать рано утром 26 августа

Доброе утро!

Российская правительственная стратегия сокращения выбросов парникового газа предусматривает их рост, компенсировать который будут изменением методики их учета. Прочие новости не столь элегантны:

  • Навальный дал первое интервью из колонии, в котором рассказал, что большую часть дня вынужден смотреть телевизор.
  • Власти Москвы отказали профсоюзу журналистов в проведении митинга против “иноагентской” маркировки СМИ.
  • В Афганистане талибы призвали женщин не выходить из дома ради их же безопасности.
  • Суточная смертность от COVID-19 в России снова превысила 800 человек.

“Отличный христианский практикум”

Алексей Навальный дал первое интервью из колонии – и сразу газете The New York Times. Он письменно ответил на вопросы журналистов на 54 рукописных страницах. Материал в The New York Times получился бессодержательным, но на заблокированном в России сайте navalny.com все вопросы и ответы опубликованы полностью. Навальный рассказывает, что почти весь день вынужден смотреть телевизор под присмотром охраны: “В 18 часов – главная часть программы превращения преступника в нормального гражданина, “патриотическое воспитание”. Мы смотрим фильмы о Великой отечественной войне. Или о том, как однажды, лет 40 назад, наши спортсмены разгромили американцев или канадцев. Именно в 18 часов каждого дня мне особенно четко понятна суть идеологии путинского режима: подмена настоящего и будущего прошлым. Реально героическое прошлое, приукрашенное прошлое, полностью вымышленное прошлое. Все виды прошлого должны постоянно находиться в фокусе внимания, чтобы вытеснить мысли о будущем и вопросы к настоящему”. Навальный рассказывает о психологическом насилии, вездесущих видеокамерах и главной задаче заключенного: не поддаваться на провокации. Попытку понять и простить “активистов” он называет “отличным христианским практикумом”.

У сторонников Навального тоже масса поводов попрактиковаться в любви к ближним:

  • Суд приговорил московского муниципального депутата Люсю Штейн к году ограничения свободы за “подстрекательство к нарушению” коронавирусных ограничений посредством призыва выйти на митинг в поддержку Навального. Вот ее последнее слово.
  • Суд в Кирове обязал двоих организаторов акции в поддержку Навального 23 января выплатить региональному УМВД 183 тысячи рублей за то, что полиция задерживала участников этой акции.
  • Но в некоторых случаях удается добиться справедливости:
  • Суд во Владивостоке взыскал с МВД 10 тысяч рублей компенсации морального вреда участнику акции 31 января: Кирилла Петрова задержали и оштрафовали на 15 тысяч рублей, однако вышестоящий суд отменил штраф и прекратил дело за отсутствием состава преступления.
  • Сотрудников московского метро, уволенных после утечки базы сторонников Навального, начали восстанавливать на работе через суд.

Предвыборное

В разных регионах России продолжается борьба с неугодными кандидатами:

  • В Бердске Новосибирской области родителям кандидатки в местный горсовет прислали похоронный венок, а тете экс-кандидата посоветовали “беречь племянника”.
  • В Тверской области суд приговорил к полутора годам лишения свободы условно Марину Белову, идущую под вторым номером (после Льва Шлосберга) в предвыборном списке "Яблока" по Тверской и Псковской областям: Белова раскрыла схему обналички материнского капитала через куплю-продажу ветхих деревенских домов в Тверской области.

Борьба со средствами массовой информации, которые могут освещать выборы не так, как нужно власти, ведется, похоже, централизованно:

  • ЦИК России готовит "разъяснения по работе на выборах лиц и организаций, внесенных в реестр "иноагентов", в том числе по работе наблюдателей и СМИ”. Можно ожидать, что “Дождю”, “Медузе” и прочим носителям этого статуса просто запретят работать на выборах – основания для этого успели внести в российское законодательство.
  • Мэрия Москвы отказала профсоюзу журналистов в проведении митинга против массового присвоения статуса “иностранного агента” независимым медиа. Основание – ковидные ограничения.
  • Издание The Bell сообщает о проблемах с доступом к своему сайту из-за “внешней атаки”, источник и цели которой редакции пока не ясны.

Прочее российское

  • Путин разрешил поступать на госслужбу лицам с иностранным гражданством, если от этого гражданства трудно избавиться.
  • Сергей Коссиев и Анатолий Луист, бывшие руководители сегежской колонии №7, знаменитой практиковавшимися там пытками, вышли на свободу раньше срока. Подробности их комфортного заключения и тихого досрочного освобождения – здесь.
  • Росфинмониторинг включил в список экстремистов и террористов бывшего главу МВД по Ингушетии Ахмеда Погорова, арестованного по делу о столкновениях полиции с участниками митинга в Магасе против переноса административной границы с Чечней.
  • Адвокат Иван Павлов объяснил, на основании чего обвиняют в госизмене физика Валерия Голубкина, работавшего в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Жуковского (ЦАГИ): Голубкин участвовал в официальном международном проекте по контракту, заключенному между ЦАГИ и европейским институтом, и по указанию своего начальства составлял отчеты о проделанной работе.
  • Чеченец Ибрагим Селимхванов направил в московскую полицию заявление о похищении и насильственном вывозе его в Чечню: ранее Селимхванов воспользовался помощью правозащитников, чтобы бежать в Москву от родственников, сильно недовольных тем, что он гей. В Москве его похитили и насильно увезли в Чечню. Теперь ему снова удалось бежать.
  • Новости культуры: (1) спектакль “Первый хлеб”, вызывавший возмущение “Офицеров России”, исчез из октябрьской афиши московского театра “Современник”; (2) в Выборге по обвинению в нападении на зампрокурора арестованы известный художник-реставратор Валерий Кожухарь и его жена Ариадна Бессонова (журналисты говорят, что Кожухарь слишком рьяно боролся за сохранение и восстановление исторического центра Выборга).

Талибы “дожимают”

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов объявил в эфире “Соловьев LIVE”, что талибы “открыты к российскому участию в развитии афганской экономики”. По его словам, если бы талибы хотели решить "Панджерскую проблему" силой, они могли бы это сделать за один день, но они, видимо, сторонники непротивления злу насилием и поэтому будут "мягонько дожимать" лидеров сопротивления в Панджере, чтобы те "осознали бесперспективность борьбы". Журналист-международник Кирилл Кривошеев тоже считает, что сопротивление в Панджере обречено на провал.

Сами талибы обещают больше не заниматься производством наркотиков и рекомендуют афганским женщинам не выходить на улицу – ради их собственной безопасности. Понятно, что особого энтузиазма у граждан подобные рекомендации не вызывают – вот разговоры с афганцами, которые хотят получить статус беженцев в России. Сделать это практически невозможно, но зато в России легко получить крупный штраф за акцию в поддержку афганских женщин: суд в Москве оштрафовал фемактивисток Ксению и Анну Безденежных на 200 тысяч рублей каждую за пикет у посольства Афганистана.

ООН прогнозирует серьезный голод в Афганистане, а США завершают эвакуацию из аэропорта Кабула – к настоящему моменту удалось вывезти уже около 90 тысяч человек.

Вокруг света

  • Россия объявила в розыск выпускника школы КГБ в Беларуси, бывшего бойца украинского батальона “Азов” националиста Сергея Коротких. Ранее ему было предъявлено обвинение в двойном убийстве по мотивам национальной ненависти. Коротких живет в Украине.
  • В Беларуси бывший учитель истории и обществоведения получил полтора года колонии за показанный ученикам ролик с “ложной информацией” о Лукашенко.
  • Суд в Германии не стал освобождать "Северный поток – 2" от норм газовой директивы Евросоюза, согласно которым поставщиком и оператором газа не может быть одна и та же компания, а половина мощности трубы должна быть предоставлена другим энергокомпаниям. Это означает, что "Газпром" сможет использовать только половину мощности трубопровода.
  • По данным американского издания Foreign Policy, размещенные в Центральноафриканской республике российские наемники содержат пленников, которых они подозревают в поддержке отрядов вооруженной оппозиции, в вырытых в земле глубоких ямах без еды и элементарных удобств. Россия официально отрицает присутствие вагнеровцев в ЦАР.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России вырос до 19 536. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 805 тысяч; официальное число жертв достигло к утру среды 178 423 человек (+809 за сутки).

На этом фоне сборная Швеции по хоккею с мячом отказалась от участия в чемпионате мира, который должен пройти в Иркутске в октябре. Федерация объяснила это "уважением к здоровью своих игроков".

Шесть ссылок

  • Российская интеллектуальная история. Рассказ о становлении идей Петра Яковлевича Чаадаева и его странном положении между славянофилами и западниками до появления западников и славянофилов. Или отрывок из книги Клавдии Смолы “Изобретая традицию: современная русско-еврейская литература” (изд-во НЛО) – о том, как советские диссиденты усиленно искали в себе иудейские корни.
  • Российское актуальное искусство. Еще раз о Владике Мамышеве-Монро: рассказ Дениса Ларионова о мистическом и политическом в его творениях. Или разговор с Анатолием Осмоловским о новом сезоне Института современного искусства и теории “База”.
  • Иранское. Рассказ об участии Ирана во Второй мировой войне – сначала в роли нейтрального государства – жертвы иностранной агрессии, а потом государства-марионетки великих держав. Или история цензуры в иранском кинематографе.
  • Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,
Семь Сорок

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