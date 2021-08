Прошлое вытесняет будущее

Доброе утро!

Российская правительственная стратегия сокращения выбросов парникового газа предусматривает их рост, компенсировать который будут изменением методики их учета. Прочие новости не столь элегантны:

Навальный дал первое интервью из колонии, в котором рассказал, что большую часть дня вынужден смотреть телевизор.

Власти Москвы отказали профсоюзу журналистов в проведении митинга против “иноагентской” маркировки СМИ.

В Афганистане талибы призвали женщин не выходить из дома ради их же безопасности.

Суточная смертность от COVID-19 в России снова превысила 800 человек.

“Отличный христианский практикум”

Алексей Навальный дал первое интервью из колонии – и сразу газете The New York Times. Он письменно ответил на вопросы журналистов на 54 рукописных страницах. Материал в The New York Times получился бессодержательным, но на заблокированном в России сайте navalny.com все вопросы и ответы опубликованы полностью. Навальный рассказывает, что почти весь день вынужден смотреть телевизор под присмотром охраны: “В 18 часов – главная часть программы превращения преступника в нормального гражданина, “патриотическое воспитание”. Мы смотрим фильмы о Великой отечественной войне. Или о том, как однажды, лет 40 назад, наши спортсмены разгромили американцев или канадцев. Именно в 18 часов каждого дня мне особенно четко понятна суть идеологии путинского режима: подмена настоящего и будущего прошлым. Реально героическое прошлое, приукрашенное прошлое, полностью вымышленное прошлое. Все виды прошлого должны постоянно находиться в фокусе внимания, чтобы вытеснить мысли о будущем и вопросы к настоящему”. Навальный рассказывает о психологическом насилии, вездесущих видеокамерах и главной задаче заключенного: не поддаваться на провокации. Попытку понять и простить “активистов” он называет “отличным христианским практикумом”.

У сторонников Навального тоже масса поводов попрактиковаться в любви к ближним:

Суд приговорил московского муниципального депутата Люсю Штейн к году ограничения свободы за “подстрекательство к нарушению” коронавирусных ограничений посредством призыва выйти на митинг в поддержку Навального. Вот ее последнее слово.

Суд в Кирове обязал двоих организаторов акции в поддержку Навального 23 января выплатить региональному УМВД 183 тысячи рублей за то, что полиция задерживала участников этой акции.

Но в некоторых случаях удается добиться справедливости:

Суд во Владивостоке взыскал с МВД 10 тысяч рублей компенсации морального вреда участнику акции 31 января: Кирилла Петрова задержали и оштрафовали на 15 тысяч рублей, однако вышестоящий суд отменил штраф и прекратил дело за отсутствием состава преступления.

Сотрудников московского метро, уволенных после утечки базы сторонников Навального, начали восстанавливать на работе через суд.

Предвыборное

В разных регионах России продолжается борьба с неугодными кандидатами:

В Бердске Новосибирской области родителям кандидатки в местный горсовет прислали похоронный венок, а тете экс-кандидата посоветовали “беречь племянника”.

В Тверской области суд приговорил к полутора годам лишения свободы условно Марину Белову, идущую под вторым номером (после Льва Шлосберга) в предвыборном списке "Яблока" по Тверской и Псковской областям: Белова раскрыла схему обналички материнского капитала через куплю-продажу ветхих деревенских домов в Тверской области.

Борьба со средствами массовой информации, которые могут освещать выборы не так, как нужно власти, ведется, похоже, централизованно:

ЦИК России готовит "разъяснения по работе на выборах лиц и организаций, внесенных в реестр "иноагентов", в том числе по работе наблюдателей и СМИ”. Можно ожидать, что “Дождю”, “Медузе” и прочим носителям этого статуса просто запретят работать на выборах – основания для этого успели внести в российское законодательство.

Мэрия Москвы отказала профсоюзу журналистов в проведении митинга против массового присвоения статуса “иностранного агента” независимым медиа. Основание – ковидные ограничения.

Издание The Bell сообщает о проблемах с доступом к своему сайту из-за “внешней атаки”, источник и цели которой редакции пока не ясны.

Прочее российское

Путин разрешил поступать на госслужбу лицам с иностранным гражданством, если от этого гражданства трудно избавиться.

Сергей Коссиев и Анатолий Луист, бывшие руководители сегежской колонии №7, знаменитой практиковавшимися там пытками, вышли на свободу раньше срока. Подробности их комфортного заключения и тихого досрочного освобождения – здесь.

Росфинмониторинг включил в список экстремистов и террористов бывшего главу МВД по Ингушетии Ахмеда Погорова, арестованного по делу о столкновениях полиции с участниками митинга в Магасе против переноса административной границы с Чечней.

Адвокат Иван Павлов объяснил, на основании чего обвиняют в госизмене физика Валерия Голубкина, работавшего в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Жуковского (ЦАГИ): Голубкин участвовал в официальном международном проекте по контракту, заключенному между ЦАГИ и европейским институтом, и по указанию своего начальства составлял отчеты о проделанной работе.

Чеченец Ибрагим Селимхванов направил в московскую полицию заявление о похищении и насильственном вывозе его в Чечню: ранее Селимхванов воспользовался помощью правозащитников, чтобы бежать в Москву от родственников, сильно недовольных тем, что он гей. В Москве его похитили и насильно увезли в Чечню. Теперь ему снова удалось бежать.

Новости культуры: (1) спектакль “Первый хлеб”, вызывавший возмущение “Офицеров России”, исчез из октябрьской афиши московского театра “Современник”; (2) в Выборге по обвинению в нападении на зампрокурора арестованы известный художник-реставратор Валерий Кожухарь и его жена Ариадна Бессонова (журналисты говорят, что Кожухарь слишком рьяно боролся за сохранение и восстановление исторического центра Выборга).

Талибы “дожимают”

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов объявил в эфире “Соловьев LIVE”, что талибы “открыты к российскому участию в развитии афганской экономики”. По его словам, если бы талибы хотели решить "Панджерскую проблему" силой, они могли бы это сделать за один день, но они, видимо, сторонники непротивления злу насилием и поэтому будут "мягонько дожимать" лидеров сопротивления в Панджере, чтобы те "осознали бесперспективность борьбы". Журналист-международник Кирилл Кривошеев тоже считает, что сопротивление в Панджере обречено на провал.

Сами талибы обещают больше не заниматься производством наркотиков и рекомендуют афганским женщинам не выходить на улицу – ради их собственной безопасности. Понятно, что особого энтузиазма у граждан подобные рекомендации не вызывают – вот разговоры с афганцами, которые хотят получить статус беженцев в России. Сделать это практически невозможно, но зато в России легко получить крупный штраф за акцию в поддержку афганских женщин: суд в Москве оштрафовал фемактивисток Ксению и Анну Безденежных на 200 тысяч рублей каждую за пикет у посольства Афганистана.

ООН прогнозирует серьезный голод в Афганистане, а США завершают эвакуацию из аэропорта Кабула – к настоящему моменту удалось вывезти уже около 90 тысяч человек.

Вокруг света

Россия объявила в розыск выпускника школы КГБ в Беларуси, бывшего бойца украинского батальона “Азов” националиста Сергея Коротких. Ранее ему было предъявлено обвинение в двойном убийстве по мотивам национальной ненависти. Коротких живет в Украине.

В Беларуси бывший учитель истории и обществоведения получил полтора года колонии за показанный ученикам ролик с “ложной информацией” о Лукашенко.

Суд в Германии не стал освобождать "Северный поток – 2" от норм газовой директивы Евросоюза, согласно которым поставщиком и оператором газа не может быть одна и та же компания, а половина мощности трубы должна быть предоставлена другим энергокомпаниям. Это означает, что "Газпром" сможет использовать только половину мощности трубопровода.

По данным американского издания Foreign Policy, размещенные в Центральноафриканской республике российские наемники содержат пленников, которых они подозревают в поддержке отрядов вооруженной оппозиции, в вырытых в земле глубоких ямах без еды и элементарных удобств. Россия официально отрицает присутствие вагнеровцев в ЦАР.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России вырос до 19 536. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 805 тысяч; официальное число жертв достигло к утру среды 178 423 человек (+809 за сутки).

На этом фоне сборная Швеции по хоккею с мячом отказалась от участия в чемпионате мира, который должен пройти в Иркутске в октябре. Федерация объяснила это "уважением к здоровью своих игроков".

Российская интеллектуальная история. Рассказ о становлении идей Петра Яковлевича Чаадаева и его странном положении между славянофилами и западниками до появления западников и славянофилов. Или отрывок из книги Клавдии Смолы "Изобретая традицию: современная русско-еврейская литература" (изд-во НЛО) – о том, как советские диссиденты усиленно искали в себе иудейские корни.

Российское актуальное искусство. Еще раз о Владике Мамышеве-Монро: рассказ Дениса Ларионова о мистическом и политическом в его творениях. Или разговор с Анатолием Осмоловским о новом сезоне Института современного искусства и теории "База".

Иранское. Рассказ об участии Ирана во Второй мировой войне – сначала в роли нейтрального государства – жертвы иностранной агрессии, а потом государства-марионетки великих держав. Или история цензуры в иранском кинематографе.

Рассказ об участии Ирана во Второй мировой войне – сначала в роли нейтрального государства – жертвы иностранной агрессии, а потом государства-марионетки великих держав. Или история цензуры в иранском кинематографе. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

