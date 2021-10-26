Отравленный перстень

Доброе утро!

Митрополит псковский и порховский Тихон пожалел, что человек не бессмертен – для России это, говорит, большая проблема, потому что придется искать преемника Путину. Пока, правда, стране приходится сталкиваться с проблемами помельче:

В нескольких регионах России вступил в силу режим “нерабочих дней”. Путин запретил работу ресторанов и клубов по ночам по всей стране.

Более 400 саратовских заключенных заявили о том, что прошли через пытки.

Путин, Лукашенко и Токаев еще до объявления результатов поздравили Мирзиёева с победой на выборах президента Узбекистана.

В Судане произошел новый государственный переворот.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 37 930. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 8 миллионов 279 тысяч; официальное число жертв достигло к утру понедельника 231 669 человек (+1069 за сутки). По оценкам Росстата, реальное число жертв пандемии в стране – свыше 400 тысяч человек (независимые эксперты дают еще более высокие оценки). По мнению главного инфекциониста Минздрава, пик текущей волны пока не пройден.

В шести российских регионах режим “нерабочих дней” начался в понедельник, сегодня он вступил в силу в Северной Осетии, с 28 октября закроются Москва и Подмосковье, с 30-го – Петербург. Путин поручил региональным властям ограничить по времени работу ресторанов и закрыть ночные клубы, перевести сотрудников старше 60 лет на удаленную работу и давать два оплачиваемых выходных тем, кто решил привиться. “Нерабочие дни” продлятся по меньшей мере до 7 ноября, на это время российские туристы раскупили почти все места в дорогих отелях Египта. Будет ли толк от введенных ограничений, читайте тут; мнения специалистов представлены здесь.

В российских больницах, особенно в регионах, катастрофически не хватает врачей, работники скорой помощи тоже массово увольняются из-за возросшей нагрузки. На этом фоне Астраханский областной взыскал с районной больницы миллион рублей в качестве компенсации женщине, муж которой умер из-за неправильного лечения COVID-19.

Власти аннексированного Крыма закупают мобильные холодильники для хранения трупов, потому что морги не справляются. В Украине переполнены больницы. В Беларуси, по официальным данным, умирают по 16 человек в день, но врач Витебской больницы скорой помощи говорит, что только у них в больнице каждый день фиксируется не менее десяти смертей. В Эстонии невакцинированным запретили посещать общественные места и мероприятия.

Лингвисты тоже заняты пандемией: вот разговор с Мариной Приемышевой, одним из авторов словаря русского языка коронавирусной эпохи.

Российская жизнь

Пытки. Более 400 заключенных саратовской колонии №13 написали заявления, в которых рассказали о пытках, избиении и вымогательстве. По словам адвоката, речь идет как о пытках в саратовской тюремной больнице №1, так и об избиениях и вымогательстве в самой колонии. На этом фоне информатор правозащитного проекта Gulagu.net Сергей Савельев, вынесший из колонии почти два терабайта видео этих пыток, объявлен в розыск, вот большой разговор с ним. В то же время, по данным главы правозащитной группы “Агора” Павла Чикова, тренд на снижение числа осужденных за пытки силовиков впервые с 2010 года сменился ростом. Вот репортаж о суде над бывшим руководителем петрозаводской ИК-9 Иваном Савельевым и его заместителем Иваном Ковалевым – он идет уже больше полугода.

Более 400 заключенных саратовской колонии №13 написали заявления, в которых рассказали о пытках, избиении и вымогательстве. По словам адвоката, речь идет как о пытках в саратовской тюремной больнице №1, так и об избиениях и вымогательстве в самой колонии. На этом фоне информатор правозащитного проекта Gulagu.net Сергей Савельев, вынесший из колонии почти два терабайта видео этих пыток, объявлен в розыск, вот большой разговор с ним. В то же время, по данным главы правозащитной группы “Агора” Павла Чикова, тренд на снижение числа осужденных за пытки силовиков впервые с 2010 года сменился ростом. Вот репортаж о суде над бывшим руководителем петрозаводской ИК-9 Иваном Савельевым и его заместителем Иваном Ковалевым – он идет уже больше полугода. “Агенты”. Роскомнадзор составил протоколы о “недобросовестном иноагентстве” в отношении чешского информационного агентства MEDIUM-ORIENT – учредителя интернет-издания Caucasus Times (его внесли в реестр “иностранных агентов” одним из первых, почти сразу после “Голоса Америки” и разных проектов Радио Свобода). О том, как собирается оспаривать свой “иноагентсткий статус” движение за права избирателей “Голос”, читайте здесь (в суде первой инстанции выяснилось, что поводом для включения “Голоса” в реестр стали 200 рублей, якобы полученные движением от гражданки Армении, в существовании которой есть серьезные сомнения).

Роскомнадзор составил протоколы о “недобросовестном иноагентстве” в отношении чешского информационного агентства MEDIUM-ORIENT – учредителя интернет-издания Caucasus Times (его внесли в реестр “иностранных агентов” одним из первых, почти сразу после “Голоса Америки” и разных проектов Радио Свобода). О том, как собирается оспаривать свой “иноагентсткий статус” движение за права избирателей “Голос”, читайте здесь (в суде первой инстанции выяснилось, что поводом для включения “Голоса” в реестр стали 200 рублей, якобы полученные движением от гражданки Армении, в существовании которой есть серьезные сомнения). Экстремисты. Суд в Петербурге признал экстремистским неонацистское движение “Невоград”, все участники которого уже осуждены за различные преступления и участвовали в заседании по видеосвязи из своих колоний. Троим астраханским “Свидетелям Иеговы” назначили по восемь лет колонии; в аннексированном Крыму еще одного участника этого религиозного движения приговорили к шести годам.

Суд в Петербурге признал экстремистским неонацистское движение “Невоград”, все участники которого уже осуждены за различные преступления и участвовали в заседании по видеосвязи из своих колоний. Троим астраханским “Свидетелям Иеговы” назначили по восемь лет колонии; в аннексированном Крыму еще одного участника этого религиозного движения приговорили к шести годам. “Просвещение”. Вышли сразу два расследования (первое, второе) о подоплеке уголовного дела против бывшего замминистра образования Марины Раковой – именно в рамках этого дела преследуют и руководителей Шанинки. В обоих расследованиях утверждается, что за преследованием Раковой стоит издательство “Просвещение” – монополист на рынке школьных учебников (потребность в которых Ракова подрывала своей деятельностью как в министерстве, так и в образовательных проектах “Сбера”). Шанинка попала в это уголовное дело “по касательной”. Более 240 представителей российской науки и образования попросили генпрокурора Игоря Краснова отозвать требование о переводе ректора Шанинки Сергея Зуева из-под домашнего ареста в СИЗО. Открытое письмо опубликовано на сайте "Троицкий вариант – Наука".

Вышли сразу два расследования (первое, второе) о подоплеке уголовного дела против бывшего замминистра образования Марины Раковой – именно в рамках этого дела преследуют и руководителей Шанинки. В обоих расследованиях утверждается, что за преследованием Раковой стоит издательство “Просвещение” – монополист на рынке школьных учебников (потребность в которых Ракова подрывала своей деятельностью как в министерстве, так и в образовательных проектах “Сбера”). Шанинка попала в это уголовное дело “по касательной”. Более 240 представителей российской науки и образования попросили генпрокурора Игоря Краснова отозвать требование о переводе ректора Шанинки Сергея Зуева из-под домашнего ареста в СИЗО. Открытое письмо опубликовано на сайте "Троицкий вариант – Наука". Скрепы. Общественное движение “Ветераны России” будет жаловаться в Генпрокуратуру и Следственный комитет на рэпера Моргенштерна: он сказал в интервью, что не понимает, зачем каждый год тратить миллионы на празднование Дня Победы (“гордиться что ли больше нечем?”).

Общественное движение “Ветераны России” будет жаловаться в Генпрокуратуру и Следственный комитет на рэпера Моргенштерна: он сказал в интервью, что не понимает, зачем каждый год тратить миллионы на празднование Дня Победы (“гордиться что ли больше нечем?”). Федерализм. Госсовет Татарстана единогласно высказался против переименования должности президента республики в главу республики.

Госсовет Татарстана единогласно высказался против переименования должности президента республики в главу республики. Охрана природы. В преддверии открывающегося в Великобритании экологического саммита Путин и Борис Джонсон поговорили по телефону о климате (потому что об остальном говорить сложно). Джонсон приветствовал предпринятые Россией шаги по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. На этом фоне Bloomberg сообщает, что выброс метана, случившийся в начале октября во время ремонтных работ на газопроводе в Нижегородской области, является пятым по масштабам в России за текущий год, а его последствия для климата сопоставимы с выбросами от 8 тысяч автомобилей в Великобритании в течение года.

В преддверии открывающегося в Великобритании экологического саммита Путин и Борис Джонсон поговорили по телефону о климате (потому что об остальном говорить сложно). Джонсон приветствовал предпринятые Россией шаги по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. На этом фоне Bloomberg сообщает, что выброс метана, случившийся в начале октября во время ремонтных работ на газопроводе в Нижегородской области, является пятым по масштабам в России за текущий год, а его последствия для климата сопоставимы с выбросами от 8 тысяч автомобилей в Великобритании в течение года. Печальное. В Набережных Челнах в пятиэтажке произошел взрыв газа, есть погибшие; власти Северной Осетии жалуются на участившиеся самоубийства; в целом по России растет долговая нагрузка населения (что тоже иногда приводит к самоубийствам).

В Набережных Челнах в пятиэтажке произошел взрыв газа, есть погибшие; власти Северной Осетии жалуются на участившиеся самоубийства; в целом по России растет долговая нагрузка населения (что тоже иногда приводит к самоубийствам). Тайна. Сайт 20idei.ru о том, как улучшить жизнь в России, потратил на рекламу самого себя около полумиллиарда рублей – при том, что автора этих “идей”, некоего Дмитрия Давыдова, возможно, вообще не существует. Кому и зачем это нужно, объясняется в расследовании Русской службы “Би-би-си”.

Россия на мировой арене

Представители Microsoft и независимые эксперты по кибербезопасности рассказали в интервью The New York Times, что российские хакеры, связанные с ГРУ, начали новую атаку на сотни государственных и частных компьютерных систем в США.

Высокопоставленный саудовский разведчик, несколько лет назад бежавший в Канаду, утверждает, что наследный принц Мухаммед ибн Салман собирался убить ныне покойного короля Абдаллу при помощи отравленного перстня, привезенного из России.

Путин дал российское гражданство уругвайской актрисе Наталии Орейро и ее сыну.

В Турции семерых россиян арестовали по делу о поджоге леса; они говорят, что шли мимо пожара и попытались потушить его.

Молдова впервые в истории закупила газ не у “Газпрома”.

Вокруг света

В Беларуси на Добрушской бумажной фабрике в преддверии визита Лукашенко уволили 70 "нелояльных" рабочих; белорусское объединение рабочих объявило о начале общенациональной забастовки с 1 ноября; телеграм-канал "Элехтарат" и группу "Чат Элехтарата" суд признал “экстремистскими формированиями”.

ЦИК Узбекистана опубликовал предварительные результаты президентских выборов: действующий президент Шавкат Мирзиёев набрал 80,1% голосов и переизбран на второй срок. Путин, Лукашенко и Токаев поздравили Мирзиёева с победой до объявления результатов голосования. Накануне этих выборов в Узбекистане усилились виртуальные атаки против журналистов узбекской редакции Радио Свобода – Радио Озодлик: слитый в интернет фрагмент репетиции эфира Радио Озодлик показал масштаб слежки за критиками власти в Узбекистане.

Президент Турции посетит Нагорный Карабах и откроет аэропорт в городе, который был возвращен под контроль Азербайджана в результате последней войны между Арменией и Азербайджаном.

В Судане произошел новый государственный переворот, задержаны несколько министров.

Шесть ссылок

Русская революция. “Стыдные вопросы” об Октябрьской революции с ответами историка Константина Тарасова. Или история Сибирской республики, провозглашенной в Томске в октябре 1917 года и просуществовавшей около недели.

“Стыдные вопросы” об Октябрьской революции с ответами историка Константина Тарасова. Или история Сибирской республики, провозглашенной в Томске в октябре 1917 года и просуществовавшей около недели. Итальянская литература. Рассказ о жизни и творчестве Чезаре Павези. Или переписка Элены Ферранте с Мариной Абрамович об одиночестве в искусстве.

Рассказ о жизни и творчестве Чезаре Павези. Или переписка Элены Ферранте с Мариной Абрамович об одиночестве в искусстве. Знаменитые венгры. Отрывок из книги классика документальной фотографии Роберта Капы Скрытая перспектива (изд-во “Клаудберри”). Или рассказ о кинематографе Марты Месарош – к 90-летию режиссера.

Искренне Ваши,

Семь Сорок