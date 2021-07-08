Гнетущее настроение бессилия

Доброе утро!

Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в его резиденции Пелерин в Порт-о-Пренсе (четверых человек в связи с этим уже тоже убили, еще двое задержаны). У других президентов все в полном порядке:

Мосгорсуд признал законным снятие с выборов Ильи Яшина и Олега Степанова; в Перми снят с выборов сторонник Навального, баллотировавшийся в гордуму.

Участников Pussy Riot Марию Алехину и Александра Софеева задержали сразу после истечения предыдущего административного ареста.

В минский католический собор пришла милиция – из-за исполнения гимна "Магутны Божа".

Эстония высылает российского дипломата в ответ на высылку консула Эстонии в Петербурге.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 23 962. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 миллионов 682 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру среды 140 041 человека (+725 за сутки). Мест в российских ковидных больницах остается все меньше – царящая там атмосфера хорошо описана в рассказе о психологе, работающей в “красной зоне” в одном из павильонов временного госпиталя в “Ленэкспо”.

Российский премьер Мишустин поручил Минздраву и Роспотребнадзору довести уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране до 80-90%. Как они собираются это сделать, неизвестно, но вот здесь биоинформатик Михаил Гельфанд рассказывает все, что известно о новых мутациях коронавируса, их взаимоотношениях с существующими вакцинами и перспективах нашего сосуществования с ковидом.

В журнале Nature вышла статья о “Спутнике V”: ссылаясь на исследования, проведенные в странах, закупивших российскую вакцину, автор делает вывод о ее эффективности и безопасности, но ставит под вопрос качество сбора данных о редких побочных эффектах. У российских медиков с этой вакциной по-прежнему сложные отношения: в Калининграде задержана администратор больницы, продававшая сертификаты о прививке без прививки (“Спутник” при этом просто выливали в раковину); ВИЧ-положительных россиян врачи просто отговаривают от прививки, и таких случаев много.

В Украине – период ковидного затишья, но врачи уверены, что временный: завоевавший Россию штамм “дельта” к осени наверняка доберется и до Украины.

Не все на выборы

Мосгорсуд признал законным снятие с довыборов в Мосгордуму Ильи Яшина, отклонив его иск к избирательной комиссии. Яшин признан лицом, причастным к экстремистской деятельности, и лишен права куда-либо избираться в течение трех лет. Экстремистская деятельность состоит, очевидно, в том, что у него были хорошие отношения с Навальным. Ранее суд отклонил и иск, поданный к окружной избирательной комиссии бывшим главой московского штаба Навального Олегом Степановым. Избирком снял с выборов бывшего главу пермского штаба Навального Сергея Ухова – через неделю после начала сбора подписей.

На этом фоне Григорий Явлинский призвал сторонников Навального не голосовать за “Яблоко”, потому что его партия “не будет проводить политику Навального”. Как живут – в России и за ее пределами – бывшие сотрудники Навального, рассказано здесь.

За прошлый год совокупный доход богатейших российских депутатов вырос примерно на 10 млрд рублей (рейтинг забавный), но и инфляция не дремлет: Росстат зафиксировал новый рекорд. Есть опасения, что сентябрьские выборы ее только подстегнут, потому что перед выборами государство традиционно повышает социальные расходы, а торговые сети искусственно сдерживают рост цен, которые взлетают сразу после них.

Российская уголовщина

В Москве снова задержаны участники Pussy Riot Мария Алехина и Александр Софеев – сразу после того, как они отбыли предыдущий административный арест. Алехину задержали прямо на выходе из спецприемника, Софееву же дали возможность сделать прививку от коронавируса (вместе с ним задержали двух его друзей). Что стоит за этими арестами, так и не ясно.

Суд в Петербурге запретил несколько американских мультиков и "Атаку титанов. Фильм первый: Жестокий мир". Последний – потому что в нем "витает гнетущее настроение бессилия и безнадежности".

Жителя Кубани приговорили к четырем годам колонии за комментарий о взрыве в архангельском управлении ФСБ в 2018 году.

ФСБ отчиталась о задержании 15 участников "Хизб-ут Тахрир" в Пензе, Уфе и Челябинске.

Родственники бывшего главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина нашли его в "Лефортове". Он отказался от своих адвокатов. Пичугин приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации нескольких убийств. Вину он не признал.

Бежавшую в Швецию 18-летнюю уроженку Дагестана К., которую родственники силой принуждали к замужеству, вызвали в отдел Следственного комитета по Буйнакскому району республики. Сейчас она сидит в Швеции под защитой полиции, а российские следственные органы занимаются заявлением о “похищении”, которое подали ее родственники.

Издание Readovka заблокировало собственный сайт по требованию суда (здесь подробно объясняются тонкости подобного типа блокировок).

Роскомнадзор заблокировал базирующийся в Эстонии сайт о марийцах и финно-угорских народах MariUver. Поводом для блокировки стал текст "Марийские активисты почтили память Альберта Разина", в котором якобы содержится информация о возможном способе совершения самоубийства (хотя то, что Разин совершил самосожжение, сообщалось везде, потому что он его совершил).

Магутны Божа

Сотрудники минской милиции пришли в католический кафедральный собор Пресвятой Девы Марии в центре города с сообщением о нарушении закона. Поводом стало исполнение там религиозного гимна "Магутны Божа" ("Могучий Бог"). Ранее Лукашенко предупреждал, что католики “нарвутся”.

В Бресте задержали редактора издания "Першы рэгіён" – его обвинили в распространении экстремистских материалов. Сейчас в белорусских тюрьмах находятся не менее 25 журналистов.

Литва построит стену для защиты от нелегальных мигрантов из Беларуси. На прошлой неделе литовское правительство объявило общенациональную экстренную ситуацию. Беларусь, со своей стороны, сокращает до минимума штат дипломатического представительства Литвы в Беларуси – после наделения офиса Тихановской в Вильнюсе дипломатическим статусом.

Латвия отказала Беларуси в экстрадиции экс-кандидата на пост президента Беларуси Валерия Цепкало. В Беларуси политика хотят привлечь к уголовной ответственности по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Швейцария, Норвегия и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС против белорусских властей. Ранее Лукашенко пригрозил западным странам ограничением транспортного транзита через территорию республики в случае дальнейшего усиления санкций. Здесь эти угрозы (пустые, по его мнению) комментирует белорусский аналитик Вадим Можейко.

Вокруг света

МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата в ответ на объявление персоной нон грата эстонского консула в Петербурге Марта Лятте.

В Грузии начали массово задерживать тех, кто нападал на ЛГБТ в последнюю неделю. О предыстории конфликта рассказано здесь.

Таджикистан обратился за помощью в охране границы с Афганистаном к государствам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Военный альянс объединяет ряд бывших советских республик во главе с Россией. В самом Афганистане люди бегут из регионов, перешедших под контроль талибов.

Двоюродная сестра президента Азербайджана Ильхама Алиева и ее муж заплатили Лондону $5,5 млн в порядке досудебного соглашения – после того, как британские власти начали расследовать происхождение их денег.

Сегодня в Венгрии вступает в силу закон о запрете на “пропаганду ЛГБТ” в школах. В Еврокомиссии закон осудили, Европарламент должен принять соответствующую резолюцию сегодня.

В Амстердаме тяжело ранен журналист Питер де Врис. Он помогал свидетелю обвинения по делу самого разыскиваемого преступника Нидерландов Ридуана Таги. Предыдущий адвокат, защищавший этого свидетеля, был застрелен.

Дональд Трамп подал в суд на Facebook, Twitter и Google за блокировку своих аккаунтов.

Шесть ссылок

Две войны. Отрывок из книги американского историка Джошуа Санборна “Великая война и деколонизация Российской империи” (изд-во Academic Studies Press) – о том, какие опустошительные последствия в экономике тыла производил уход мужчин на фронт. Или дискуссия между историками Джоном-Полом Химки и Виталием Нахмановичем об Организации украинских националистов, Украинской повстанческой армии и их участии в Холокосте.

Отрывок из книги американского историка Джошуа Санборна “Великая война и деколонизация Российской империи” (изд-во Academic Studies Press) – о том, какие опустошительные последствия в экономике тыла производил уход мужчин на фронт. Или дискуссия между историками Джоном-Полом Химки и Виталием Нахмановичем об Организации украинских националистов, Украинской повстанческой армии и их участии в Холокосте. Литературные истории. Беседа Ивана Толстого с историком литературы Натальей Громовой – о писательских доносах (можно слушать). Или рассказ Зиновия Зиника о том, как он устроил лондонские гастроли поэтической группы “Альманах” в 1989 году.

Беседа Ивана Толстого с историком литературы Натальей Громовой – о писательских доносах (можно слушать). Или рассказ Зиновия Зиника о том, как он устроил лондонские гастроли поэтической группы “Альманах” в 1989 году. Современное искусство. Отрывок из книги Майкла Шнейерсона “Бум: бешеные деньги, мегасделки и взлет современного искусства” (изд-во “Азбука”) – о продаже “Спасителя мира”, приписываемого Леонардо да Винчи. Или заметка петербургского искусствоведа Кати Андреевой о модном доме “Строгий юноша”, написанная еще при жизни его основателя (художник Константин Гончаров умер в 1998 году) – из сборника Андреевой “Параллельные современности. Тексты о российском искусстве 1980–2010-х годов” (изд-во “Искусство — ХХI век”).

Отрывок из книги Майкла Шнейерсона “Бум: бешеные деньги, мегасделки и взлет современного искусства” (изд-во “Азбука”) – о продаже “Спасителя мира”, приписываемого Леонардо да Винчи. Или заметка петербургского искусствоведа Кати Андреевой о модном доме “Строгий юноша”, написанная еще при жизни его основателя (художник Константин Гончаров умер в 1998 году) – из сборника Андреевой “Параллельные современности. Тексты о российском искусстве 1980–2010-х годов” (изд-во “Искусство — ХХI век”). Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок