Гнетущее настроение бессилия

Доброе утро!
Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в его резиденции Пелерин в Порт-о-Пренсе (четверых человек в связи с этим уже тоже убили, еще двое задержаны). У других президентов все в полном порядке:
- Мосгорсуд признал законным снятие с выборов Ильи Яшина и Олега Степанова; в Перми снят с выборов сторонник Навального, баллотировавшийся в гордуму.
- Участников Pussy Riot Марию Алехину и Александра Софеева задержали сразу после истечения предыдущего административного ареста.
- В минский католический собор пришла милиция – из-за исполнения гимна "Магутны Божа".
- Эстония высылает российского дипломата в ответ на высылку консула Эстонии в Петербурге.
Хроники пандемии
По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 23 962. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 миллионов 682 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру среды 140 041 человека (+725 за сутки). Мест в российских ковидных больницах остается все меньше – царящая там атмосфера хорошо описана в рассказе о психологе, работающей в “красной зоне” в одном из павильонов временного госпиталя в “Ленэкспо”.
Российский премьер Мишустин поручил Минздраву и Роспотребнадзору довести уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране до 80-90%. Как они собираются это сделать, неизвестно, но вот здесь биоинформатик Михаил Гельфанд рассказывает все, что известно о новых мутациях коронавируса, их взаимоотношениях с существующими вакцинами и перспективах нашего сосуществования с ковидом.
В журнале Nature вышла статья о “Спутнике V”: ссылаясь на исследования, проведенные в странах, закупивших российскую вакцину, автор делает вывод о ее эффективности и безопасности, но ставит под вопрос качество сбора данных о редких побочных эффектах. У российских медиков с этой вакциной по-прежнему сложные отношения: в Калининграде задержана администратор больницы, продававшая сертификаты о прививке без прививки (“Спутник” при этом просто выливали в раковину); ВИЧ-положительных россиян врачи просто отговаривают от прививки, и таких случаев много.
В Украине – период ковидного затишья, но врачи уверены, что временный: завоевавший Россию штамм “дельта” к осени наверняка доберется и до Украины.
Не все на выборы
Мосгорсуд признал законным снятие с довыборов в Мосгордуму Ильи Яшина, отклонив его иск к избирательной комиссии. Яшин признан лицом, причастным к экстремистской деятельности, и лишен права куда-либо избираться в течение трех лет. Экстремистская деятельность состоит, очевидно, в том, что у него были хорошие отношения с Навальным. Ранее суд отклонил и иск, поданный к окружной избирательной комиссии бывшим главой московского штаба Навального Олегом Степановым. Избирком снял с выборов бывшего главу пермского штаба Навального Сергея Ухова – через неделю после начала сбора подписей.
На этом фоне Григорий Явлинский призвал сторонников Навального не голосовать за “Яблоко”, потому что его партия “не будет проводить политику Навального”. Как живут – в России и за ее пределами – бывшие сотрудники Навального, рассказано здесь.
За прошлый год совокупный доход богатейших российских депутатов вырос примерно на 10 млрд рублей (рейтинг забавный), но и инфляция не дремлет: Росстат зафиксировал новый рекорд. Есть опасения, что сентябрьские выборы ее только подстегнут, потому что перед выборами государство традиционно повышает социальные расходы, а торговые сети искусственно сдерживают рост цен, которые взлетают сразу после них.
Российская уголовщина
- В Москве снова задержаны участники Pussy Riot Мария Алехина и Александр Софеев – сразу после того, как они отбыли предыдущий административный арест. Алехину задержали прямо на выходе из спецприемника, Софееву же дали возможность сделать прививку от коронавируса (вместе с ним задержали двух его друзей). Что стоит за этими арестами, так и не ясно.
- Суд в Петербурге запретил несколько американских мультиков и "Атаку титанов. Фильм первый: Жестокий мир". Последний – потому что в нем "витает гнетущее настроение бессилия и безнадежности".
- Жителя Кубани приговорили к четырем годам колонии за комментарий о взрыве в архангельском управлении ФСБ в 2018 году.
- ФСБ отчиталась о задержании 15 участников "Хизб-ут Тахрир" в Пензе, Уфе и Челябинске.
- Родственники бывшего главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина нашли его в "Лефортове". Он отказался от своих адвокатов. Пичугин приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации нескольких убийств. Вину он не признал.
- Бежавшую в Швецию 18-летнюю уроженку Дагестана К., которую родственники силой принуждали к замужеству, вызвали в отдел Следственного комитета по Буйнакскому району республики. Сейчас она сидит в Швеции под защитой полиции, а российские следственные органы занимаются заявлением о “похищении”, которое подали ее родственники.
- Издание Readovka заблокировало собственный сайт по требованию суда (здесь подробно объясняются тонкости подобного типа блокировок).
- Роскомнадзор заблокировал базирующийся в Эстонии сайт о марийцах и финно-угорских народах MariUver. Поводом для блокировки стал текст "Марийские активисты почтили память Альберта Разина", в котором якобы содержится информация о возможном способе совершения самоубийства (хотя то, что Разин совершил самосожжение, сообщалось везде, потому что он его совершил).
Магутны Божа
- Сотрудники минской милиции пришли в католический кафедральный собор Пресвятой Девы Марии в центре города с сообщением о нарушении закона. Поводом стало исполнение там религиозного гимна "Магутны Божа" ("Могучий Бог"). Ранее Лукашенко предупреждал, что католики “нарвутся”.
- В Бресте задержали редактора издания "Першы рэгіён" – его обвинили в распространении экстремистских материалов. Сейчас в белорусских тюрьмах находятся не менее 25 журналистов.
- Литва построит стену для защиты от нелегальных мигрантов из Беларуси. На прошлой неделе литовское правительство объявило общенациональную экстренную ситуацию. Беларусь, со своей стороны, сокращает до минимума штат дипломатического представительства Литвы в Беларуси – после наделения офиса Тихановской в Вильнюсе дипломатическим статусом.
- Латвия отказала Беларуси в экстрадиции экс-кандидата на пост президента Беларуси Валерия Цепкало. В Беларуси политика хотят привлечь к уголовной ответственности по делу о получении взятки в особо крупном размере.
- Швейцария, Норвегия и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС против белорусских властей. Ранее Лукашенко пригрозил западным странам ограничением транспортного транзита через территорию республики в случае дальнейшего усиления санкций. Здесь эти угрозы (пустые, по его мнению) комментирует белорусский аналитик Вадим Можейко.
Вокруг света
- МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата в ответ на объявление персоной нон грата эстонского консула в Петербурге Марта Лятте.
- В Грузии начали массово задерживать тех, кто нападал на ЛГБТ в последнюю неделю. О предыстории конфликта рассказано здесь.
- Таджикистан обратился за помощью в охране границы с Афганистаном к государствам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Военный альянс объединяет ряд бывших советских республик во главе с Россией. В самом Афганистане люди бегут из регионов, перешедших под контроль талибов.
- Двоюродная сестра президента Азербайджана Ильхама Алиева и ее муж заплатили Лондону $5,5 млн в порядке досудебного соглашения – после того, как британские власти начали расследовать происхождение их денег.
- Сегодня в Венгрии вступает в силу закон о запрете на “пропаганду ЛГБТ” в школах. В Еврокомиссии закон осудили, Европарламент должен принять соответствующую резолюцию сегодня.
- В Амстердаме тяжело ранен журналист Питер де Врис. Он помогал свидетелю обвинения по делу самого разыскиваемого преступника Нидерландов Ридуана Таги. Предыдущий адвокат, защищавший этого свидетеля, был застрелен.
- Дональд Трамп подал в суд на Facebook, Twitter и Google за блокировку своих аккаунтов.
Шесть ссылок
- Две войны. Отрывок из книги американского историка Джошуа Санборна “Великая война и деколонизация Российской империи” (изд-во Academic Studies Press) – о том, какие опустошительные последствия в экономике тыла производил уход мужчин на фронт. Или дискуссия между историками Джоном-Полом Химки и Виталием Нахмановичем об Организации украинских националистов, Украинской повстанческой армии и их участии в Холокосте.
- Литературные истории. Беседа Ивана Толстого с историком литературы Натальей Громовой – о писательских доносах (можно слушать). Или рассказ Зиновия Зиника о том, как он устроил лондонские гастроли поэтической группы “Альманах” в 1989 году.
- Современное искусство. Отрывок из книги Майкла Шнейерсона “Бум: бешеные деньги, мегасделки и взлет современного искусства” (изд-во “Азбука”) – о продаже “Спасителя мира”, приписываемого Леонардо да Винчи. Или заметка петербургского искусствоведа Кати Андреевой о модном доме “Строгий юноша”, написанная еще при жизни его основателя (художник Константин Гончаров умер в 1998 году) – из сборника Андреевой “Параллельные современности. Тексты о российском искусстве 1980–2010-х годов” (изд-во “Искусство — ХХI век”).
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Семь Сорок
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