Президент в реанимации

Доброе утро!

Google вернул в магазин Play мобильное приложение Навального – как бы иллюстрируя русскую поговорку “хороша ложка к обеду”. Сегодня в меню:

Gulagu.net опубликовал разговор с белорусом, передавшим записи пыток в российских тюрьмах.

По данным Bild am Sonntag, в Германии расследуют причастность Лукашенко к контрабанде мигрантов в ФРГ.

У Московской антидопинговой лаборатории отозвали аккредитацию.

На парламентских выборах в Чехии победила объединенная оппозиция; канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке.

Российское

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал интервью с белорусским программистом, который, как утверждается, передал ему большой архив видеозаписей пыток заключенных в России. В 2015 году он был осужден в России за торговлю наркотиками (как он сам утверждает, неправосудно), в заключении работал оператором камер видеонаблюдения, а записи сохранил, чтобы “донести до людей” происходящие в российских тюрьмах зверства.

Суд в подмосковном Раменском приговорил шестерых местных полицейских, фабриковавших дела о наркотиках, к условным срокам, хотя обвинение просило реальные. Потерпевшие, которых тот же суд приговаривал к реальным срокам по сфабрикованным делам, восприняли этот вердикт как “плевок в лицо”.

В Кузбассе полиция обманом задержала активиста Владимира Горенкова, одного из лидеров борьбы против угольных разрезов.

Появились первые детали уголовного дела о “склонении к массовым беспорядкам” через телеграм-канал “Что делать!”: центр “Э” считает, что арестованная по этому делу студентка ВШЭ Мария Платонова выступала под ником “Вован Забивной” и рассказывала о каких-то акциях с фаерами. На каком основании это утверждается, не ясно. Никаких других документов, где упоминалась бы Мария Платонова, в деле нет.

В Сибири прекратились авиаперевозки в отдаленные поселки – после того, как Минтранс ввел новые требования по безопасности для малых аэропортов, исполнять которые единственный авиаперевозчик в регионе не в состоянии.

В Татарстане потерпел крушение самолет с парашютистами из местного аэроклуба. 16 из 22 человек погибли.

Число жертв контрафактного алкоголя в Оренбургской области выросло до 34. Местные власти предлагают людям сдавать недавно приобретенную выпивку в обмен на продуктовые наборы.

Россия на мировой арене

Сегодня в Москву прибудет для переговоров заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Чтобы сделать ее визит возможным, из санкционных списков США исключили одного россиянина (о том, что Нуланд запрещен въезд в Россию, стало известно в 2019 году).

Всемирное антидопинговое агентство отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории из-за "несоответствия Международному стандарту для лабораторий и его кодексу этики". Решение связано с манипуляциями, имевшими место в 2019 году – сразу после их выявления действие лицензии Московской лаборатории было приостановлено.

Турецкая газета рассказала о задержании шпиона с российским паспортом.

Вокруг света

По данным Bild am Sonntag, в Германии расследуют причастность Лукашенко к контрабанде мигрантов с территории Беларуси через Польшу в ФРГ. В Польше продолжают сообщать о провокациях на белорусской границе; присутствие привезенных с Ближнего Востока мигрантов стало заметно в Минске. Здесь аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко объясняет, на что рассчитывал Лукашенко, организуя массовый привоз мигрантов к границам ЕС, и в чем он просчитался.

В Польше в воскресенье прошли массовые демонстрации против решения Конституционного судa о приоритете польской конституции над законодательством Евросоюза. Выйти на улицы людей призывал лидер оппозиции Дональд Туск.

На парламентских выборах в Чехии, проходивших в пятницу и субботу, победила объединенная оппозиция: у правоцентристской и левоцентристской демократических коалиций, вместе выступивших против действующего премьера Андрея Бабиша, в новом парламенте будет большинство. Проблема только в том, что поручить формировать новое правительство кому бы то ни было должен президент Милош Земан, а он – сразу после встречи с премьером Бабишем в воскресенье – попал в реанимацию. Госпитализация может продлиться долго, что случилось с президентом, врачи не объясняют.

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке после того, как в отношении его партии началось расследование о подкупе прессы. Сегодня президент Австрии приведет к присяге нового канцлера (им станет нынешний глава МИД) и нового министра иностранных дел.

Берлинская полиция с августа ведет расследование возможной атаки звуковым оружием на сотрудников расположенного в городе американского посольства. От нее могли пострадать несколько американцев в Германии и около двухсот – в других странах. Подозревают Россию.

Скончался основатель пакистанской ядерной программы Абдул Кадыр Хан. В 2004 году Хан был арестован за нелегальное предоставление ядерных секретов Ирану, Ливии и Северной Корее.

В Ливане сутки не было электричества.

Университет Гонконга потребовал от местной оппозиционной организации демонтировать памятник жертвам разгона протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. Скульптура была установлена 24 года назад.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 28 647. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 775 тысяч; официальное число жертв достигло к утру воскресенья 216 415 человек (+962 за сутки). Сутками ранее в стране был зафиксирован седьмой по счету максимум смертей за месяц – 968 человек. Мнения демографов обо всем этом читайте здесь.

В Украине заболеваемость тоже быстро растет, аппаратов ИВЛ уже не хватает.

Шесть ссылок

Русская эмиграция. Беседа с историком Олегом Будницким о первой волне русской эмиграции – к выходу сборника его статей “Другая Россия” в изд-ве “НЛО” (можно слушать). Или эссе Константина Львова к выходу двух эмигрантских повестей о собаках в изд-ве “Росток” – “Собачьей республики” Ивана Наживина и “Свидания Джима” Виктора Емельянова.

Беседа с историком Олегом Будницким о первой волне русской эмиграции – к выходу сборника его статей “Другая Россия” в изд-ве “НЛО” (можно слушать). Или эссе Константина Львова к выходу двух эмигрантских повестей о собаках в изд-ве “Росток” – “Собачьей республики” Ивана Наживина и “Свидания Джима” Виктора Емельянова. Рок-кумиры. Беседа с музыкальным критиком Сергеем Гурьевым о Янке Дягилевой (его книга о Янке “Над пропастью весны” выходит в изд-ве “Выргород”. Или эссе стиховеда Александра Прахта о поэзии Джима Моррисона.

Беседа с музыкальным критиком Сергеем Гурьевым о Янке Дягилевой (его книга о Янке “Над пропастью весны” выходит в изд-ве “Выргород”. Или эссе стиховеда Александра Прахта о поэзии Джима Моррисона. Дальние странствия. Крым в рисунках швейцарского путешественника Фредерика Дюбуа, съездившего туда в 1833–1834 годах. Или история мифа о Земле Санникова – к дню рождения академика Обручева, посвятившего этому мифу свой знаменитый роман.

Крым в рисунках швейцарского путешественника Фредерика Дюбуа, съездившего туда в 1833–1834 годах. Или история мифа о Земле Санникова – к дню рождения академика Обручева, посвятившего этому мифу свой знаменитый роман. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок