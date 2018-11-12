Путин опять опоздал

Доброе утро!

В Великобритании – очередные сложности с брекзитом: Брюссель, по данным The Times, отклонил ключевое предложение Терезы Мэй по разрешению таможенных разногласий, в отставку ушел министр транспорта Джо Джонсон, да еще и потребовал проведения повторного референдума. Это только планы, события же такие:

В Париже прошли торжества, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. Макрон сказал, что национализм – это предательство патриотизма.

Главой Хакасии на безальтернативных выборах стал коммунист Валентин Коновалов, ему удалось набрать больше 50 процентов.

В Австрии, по данным прессы, появился второй подозреваемый в шпионаже на Россию.

Польша отметила столетие восстановления независимости.

Конец Великой войны

В Париже прошли торжества, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. В субботу канцлер Германии Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон посетили мемориал в лесу близ города Компьень на севере Франции, где 11 ноября 1918 года было подписано соглашение о прекращении военных действий. Меркель стала первым канцлером послевоенной Германии, приехавшей в Компьенский лес.

В воскресенье на церемонию у Триумфальной арки в Париже, в которой участвовали главы многих государств и международных организаций, Путин приехал последним, его пришлось ждать.

Президент США тоже добрался до Триумфальной арки не без проблем: путь ему пытались преградить участницы FEMEN, двое задержаны.

Накануне Трамп провел переговоры с президентом Франции. Несмотря на конфронтационный настрой американского президента (за сутки до встречи он назвал высказывания Макрона о необходимости создания общеевропейской армии “оскорбительными”), конфронтации не вышло. С Путиным Трампу пообщаться не удалось – на торжественном обеде, который давал президент Франции, их рассадили.

В речи в воскресенье Макрон предостерег современный мир от распространения национализма, генсек ООН Антониу Гутерриш тоже отметил параллели между некоторыми событиями нынешнего времени и начала XX века, а также с 1930-ми годами.

Вот хороший обобщающий текст о Первой мировой, а вот фотографии, сделанные во время войны в окопах и около них.

Хакасский коммунист и космический Сталин

В Хакасии прошел второй тур губернаторских выборов. После того, как с него снялись все возможные соперники, за место главы региона коммунист Валентин Коновалов боролся в одиночку. И победил, набрав более половины голосов.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин решил учиться у Сталина в деле освоения космоса: испытывать системы новых кораблей должны, по его мнению, лично главные конструкторы.

ФСБ, по данным Ъ, ищет “до десяти” молодых анархистов, якобы связанных с ранее арестованным московским школьником, который, в свою очередь, якобы связан со студентом, взорвавшим бомбу в здании ФСБ в Архангельске.

Всё в кавычках

В так называемых “ДНР” и “ЛНР” прошли так называемые “выборы” “глав” и “депутатов”. Выборы стоят в кавычках, потому что их почти никто не признает. Киев и ЕС назвали их нелегитимными.

Русские шпионы и германские неонацисты

Сотрудники ФБР в аэропорту США провели беседу с главредом USA Really (дочерний проект пригожинского Федерального агентства новостей) Александром Малькевичем. Порекомендовали ему зарегистрировать издание в качестве иностранного агента.

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля утверждает, что за сбоем в работе международной системы навигации GPS, который произошел во время учений НАТО Trident Juncture, может стоять Россия.

В Австрии, по данным Kronen Zeitung, раскрыли еще одного предполагаемого шпиона – сотрудника контрразведки. Гипотезы о том, сколько российских разведчиков может быть в Европе, высказываются здесь.

По данным немецкого издания Focus, в немецкой армии раскрыт заговор неонацистов, планировавших политические убийства.

Юбилеи

Польша отметила столетие восстановления независимости. Правящие правые и находящиеся в оппозиции центристы праздновали отдельно. Националисты, обычно проводящие в День независимости собственное шествие, в этом году присоединились к общегосударственному маршу. Жертв и разрушений не было.

В Москве в честь двухсотлетия Тургенева открыли дивный памятник писателю. На малой родине Тургенева, в Орле, юбилей омрачили скандалы.

Пять ссылок

Злободневное, о российской нетерпимости. Интервью актера Руперта Эверетта – о его фильме, посвященном последним дням жизни Оскара Уайлда, и отношениях с Россией: “Когда Сергей Бондарчук узнал, что я гей, то очень расстроился. Это произошло через шесть недель после распада СССР, так что я не знаю, что его огорчило больше, моя ориентация или конец коммунизма”. Или история поэта, лауреата премии “Дебют” Андрея Егорова, который четыре месяца провел в СИЗО за наркотики, а сейчас ожидает решения суда.

Сбой системы. Лингвист Максим Кронгауз рассказывает о функционировании языковых табу и появлении эвфемизмов, урбанист Энтони Таунсенд описывает, что будет, когда умный город будущего серьезно заглючит.

Эссе Питера Акройда о Уильяме Блейке.

Искренне Ваши,

Семь Сорок