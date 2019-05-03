Чистая нефть и щедрый Дерипаска

Доброе утро!

Пока все отдыхали, российская “Транснефть” усиленно вытесняла из трубопровода “Дружба” грязную нефть – и вытеснила ее. “Белнефтихим” подтвердил, что теперь идет чистая. Прочие новости:

“Открытая Россия” заявила об исчезновении своего координатора в Екатеринбурге.

Избранный президент Украины ответил на слова Путина о том, что у России и Украины много общего: “Из общего у нас осталась только государственная граница”.

Число жертв теракта в Крайстчерче выросло до 51.

По данным Bloomberg, глава совета директоров En+ получил от трех до четырех миллионов фунтов за снятие американских санкций с компании Дерипаски.

Российское

Отделение "Открытой России" в Екатеринбурге сообщило об исчезновении своего координатора Владислава Постникова. Последний раз он выходил в сеть в ночь на 30 апреля.

Суд запретил участнику мусорного протеста в Шиесе Андрею Боровикову ходить на митинги – против него возбуждено уголовное дело за “неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий”.

Автор телеграм-канала "Сталингулаг" раскрыл свое имя после обысков у своих родителей и дал большое интервью русской службе “Би-би-си”.

Арестован министр экономики Дагестана – по делу о хищении 20 млн рублей.

Душераздирающую историю о том, как заведующая детсадом в Краснодарском крае учит четырехлетнего на вид карапуза любить родину и целовать землю, читайте тут.

Околороссийское

Избранный президент Украины Владимир Зеленский ответил в фейсбуке на слова Путина о том, что у России и Украины много общего: “Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из „общего“ у нас осталось только одно – это государственная граница”. Сегодня в так называемой “ДНР” начнут принимать заявки на российское гражданство.

Результаты президентских выборов в Украине прокомментировал миллиардер Игорь Коломойский. Он назвал победу Зеленского своей общей с Аваковым победой (Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины).

Суд в Украине второй раз приговорил воевавшего на Донбассе бразильца к 13 годам тюрьмы. Первый, идентичный, приговор был отменен из-за “существенных нарушений”.

Исполнилось пять лет пожару в Доме профсоюзов в Одессе, жертвами которого стали 48 человек. В городе прошли акции памяти. Здесь рассказывается о ходе расследования. Мониторинговая миссия ООН критикует украинские власти за нежелание искать ответственных.

Грузия согласилась выдать России хакера Сумбаева, которого в России считают заказчиком убийства следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье в октябре 2018 года.

Источники Bloomberg утверждают, что член Палаты лордов, верхней палаты парламента Великобритании, барон Грегори Баркер получил от трех до четырех миллионов фунтов за снятие санкции с компаний Олега Дерипаски.

В дальних странах

Умер один из раненых при нападении на мечети в новозеландском городе Крайстчерч, число жертв теракта возросло до 51.

В ходе акций протеста в Венесуэле убиты четыре человека, более 300 ранены. Сотни задержаны.

Король Таиланда женился на главе своей охраны и объявил ее королевой.

В Техасе умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в “Звездных войнах”.

Годовщины

В Израиле в День катастрофы вспоминали жертв Холокоста. Здесь – фотографии, тут – рассказ об инстаграм-сериале, сделанном по дневникам 13-летней венгерской еврейки Евы Гейман, убитой в октябре 1944 года.

Во французском городе Амбруаз состоялись чествования в связи с пятисотлетием со дня смерти Леонардо. Президенты Италии, где гений родился, и Франции, где он умер, воспользовались поводом, чтобы попытаться сгладить напряженность между двумя странами, достигшую кульминации в феврале, когда Франция отозвала своего посла из Рима. А если вам интереснее про самого Леонардо (почему вдруг такие чествования, как он стал воплощением гения и художником номер один), то вот тут подкаст с искусствоведом Ильей Доронченковым, в котором это все обсуждается.

Шесть ссылок

Из жизни музыкантов. Разговор со смол-артистом по имени Art Crime о жизни маленького творца и смысле музыки – танцевальной и не только. В этом материале академические музыканты рассказывают, что они читают.

Литература. Константин Львов рассказывает об Алексее Чичерине – поэте-конструктивисте, авторе деклараций, конструэм и мемуаров (к выходу его комментированных текстов в издательстве ЕУ в СПб). Или вот первый русский перевод рассказа японского писателя и художника Мураямы Кайты “Язык Дьявола” (1915).

Архитектура. Комментированный список из 12 деревянных храмов русского Севера, которые еще можно увидеть, или вот первый очерк архитектурного критика Марии Элькиной из серии, приуроченной к столетию Баухауса – о попытке примирить мастерство в средневековом смысле с промышленным производством.

Искренне Ваши,

Семь Сорок