Путин закрепляет цели

Доброе утро!

Сегодня ЦИК Беларуси будет рассматривать вопрос о регистрации кандидатов для участия в президентских выборах, намеченных на 9 августа. С начала кампании в стране задержаны более 700 человек, двое из потенциальных кандидатов сидят под арестом, милиция ловит даже велосипедистов – подробнее репрессии описаны тут. А новостей нет:

В Хабаровском крае продолжились акции в поддержку арестованного губернатора Фургала. В регион приехал вице-премьер Трутнев.

Ивану Сафронову официально предъявили обвинение в госизмене, но ничего нового в этом тексте нет. На акции в поддержку Сафронова задержали 18 журналистов.

ВОЗ призывает к соблюдению элементарных правил защиты от коронавируса, потому что пандемия на спад не идет.

Анджей Дуда переизбран президентом Польши.

Иван Сафронов и журналисты

Следователи ФСБ предъявили журналисту и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову официальное обвинение по делу о государственной измене, но суть обвинения из этого документа не прояснилось: новым в нем было лишь утверждение, что Сафронов пользовался программой VeraCrypt для шифровки своих сообщений (по версии следствия, в 2017 году он передал какую-то секретную информацию одной из спецслужб Чехии). Вину Сафронов не признает, обвинения ему непонятны; вот разговор с одним из его адвокатов, Иваном Павловым.

Сафронов связывает преследование со своей журналистской деятельностью. Вот любопытный разговор с бывшим главой военной разведки Чехии Андором Шандором: он считает дело против Сафроновым ответом России на череду недавних российско-чешских дипломатических скандалов (логика вполне кремлевская: скандалили главы пражских муниципалитетов, а сидеть будет московский журналист).

Независимый профсоюз журналистов и работников СМИ опубликовал открытое письмо в поддержку Сафронова. На мосту у СИЗО "Лефортово", где содержится Иван, вывесили баннер с требованием его освобождения. У здания СИЗО собрались коллеги Сафронова, 18 человек задержали – увозили даже тех, у кого не было никаких плакатов, а только майка с надписью “Свободу Сафронову”. Всех задержанных отпустили из ОВД под обязательство явиться для составления протокола. С заявлением в поддержку Сафронова выступил Юрий Дудь. Ксения Собчак вставила видео своего задержания на акции 7 июля в поддержку Сафронова в рекламу онлайн-супермаркета. Такие теперь времена.

Еще в духе времени: в офисе “Открытой России” полиция пыталась провести новый обыск (предыдущий был четыре дня назад), шеф-редактор “МБХ медиа” Сергей Простаков ушел с должности после обвинений в домогательствах. Обысков мало, надо еще домогательства.

Журналиста Плющева оштрафовали на 10 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку журналиста Азара, пресс-секретаря независимого профсоюза “Альянс врачей” задержали и в один день отправили в армию.

Символ политической субъектности

В Хабаровске в понедельник продолжились акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала – на центральной площади собрались несколько сот человек. В регион приехал вице-премьер Юрий Трутнев: право хабаровчан на выражение своего мнения он удивительным образом признал, но при этом добавил, что не все голосовавшие за Фургала могли знать детали его биографии.

Политолог Аббас Галямов объясняет, что биография Фургала мало кого волнует – его арест стал поводом для выражения недовольства Москвой и отстаивания своей “политической субъектности”. Глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов считает, что Кремль попытается спустить протесты на тормозах в надежде, что оно само рассосется.

ЛДПР, родная партия Фургала, уже, похоже, смирилась с его грядущей отставкой и предлагает своих кандидатов на пост врио губернатора.

Тем временем эпидемия

По официальным данным на утро понедельника, в России выявлено 6537 новых случая Covid-19 (днем ранее было примерно столько же). За сутки умерли 104 человека, общее число жертв эпидемии составляло на утро понедельника 11 439, за день в Москве скончались еще 37 человек. Общее число инфицированных за весь период эпидемии превысило 733 тысячи.

Департамент здравоохранения Москвы назвал свои цифры смертности: в июне COVID-19 стал основной или сопутствующей причиной смерти 3408 москвичей. Это меньше, чем в мае. В Петербурге суточный прирост новых случаев не падает уже как минимум два месяца – губернатор Беглов объясняет это “беспечностью” горожан.

Фактически то же самое говорит глава ВОЗ, призывая все страны мира соблюдать элементарные меры предосторожности. Суточный прирост новых случаев заболевания по всему миру снова бьет рекорды, больше половины из них приходятся на США, Бразилию и Индию. Губернатор Калифорнии вернул часть ограничений: в штате снова закрываются бары и рестораны, в некоторых округах – торговые центры и церкви.

Действие жестких мер ограничения продлили на две недели и в Казахстане, в Туркменистане ввели обязательное ношение масок.

В России с 15 июля отменяют обязательную двухнедельную изоляцию для въезжающих в страну, но будет нужен тест на коронавирус. Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург обещает, что уже в августе разработанная в этом центре вакцина будет начнет использоваться в медицинских учреждениях. Здесь научный журналист Ирина Якутенко объясняет, как эта вакцина работает (только видео, текста нет).

Особенности российского хозяйствования

В Хабаровском крае нефтепродукты попали в озеро Голое. Объем утечки выясняют следователи.

В Амурской области рабочие одного из объектов “Газпрома” устроили погром из-за невыплаты зарплат. Бунтующих разогнал ОМОН, некоторых задержали, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

На Таймыре введен режим ЧС из-за разлива авиационного топлива. Штраф, выплаченный “Норникелем” в качестве компенсации экологического ущерба за предыдущий разлив, заберут в федеральный бюджет. Акции “Норникеля” падают, самый богатый человек в России Владимир Потанин стремительно беднеет.

В Москве дворникам-мигрантам на треть урезали зарплату. Они увольняются.

Вокруг света

Президентские выборы в Польше все-таки выиграл действующий президент Анджей Дуда. По официальным данным, он набрал 51,21% против 48,79% у его соперника, либерального мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Явка превысила 68%. Здесь хороший разбор президентской кампании и последствий этих выборов.

В Кыргызстане парламентские выборы намечены на 4 октября. Граждан, требующих их переноса из-за пандемии, задерживает милиция.

И только Путина выборы совершенно не заботят: он поручил своей администрации подготовить проекты указов “по закреплению целей национального развития до 2030 года”. Непонятно только, почему не до 2036-го.

Шесть ссылок

Советское. Разговор с критиком Натальей Ивановой и поэтом Львом Рубинштейном об устройстве официальной и неофициальной литературной жизни эпохи застоя (как она видится из Москвы, конечно).

Разговор с критиком Натальей Ивановой и поэтом Львом Рубинштейном об устройстве официальной и неофициальной литературной жизни эпохи застоя (как она видится из Москвы, конечно). Писатели на букву Ш. Рассказ о восприятии Шолохова в русской эмигрантской среде. Или рассуждения о поэзии Варлама Шаламова к выходу двухтомника его стихотворений и поэм.

Рассказ о восприятии Шолохова в русской эмигрантской среде. Или рассуждения о поэзии Варлама Шаламова к выходу двухтомника его стихотворений и поэм. Музыка. (1) Фрагмент из книги Питера Даяна “Живопись как музыка, музыка как поэзия, поэзия как живопись: Очерки интермедиальной эстетики от Уистлера до Стравинского и далее” (изд-во им. Н.И. Новикова), посвященный опере Стравинского “Царь Эдип”. (2) Разговор с искусствоведом Мариной Раку об истории присвоения музыкальной классики новыми политическими режимами (как Бетховена назначили главным революционным композитором в СССР). (3) История СССР в десяти песнях Матвея Блантера, с комментариями Дениса Бояринова.

(1) Фрагмент из книги Питера Даяна “Живопись как музыка, музыка как поэзия, поэзия как живопись: Очерки интермедиальной эстетики от Уистлера до Стравинского и далее” (изд-во им. Н.И. Новикова), посвященный опере Стравинского “Царь Эдип”. (2) Разговор с искусствоведом Мариной Раку об истории присвоения музыкальной классики новыми политическими режимами (как Бетховена назначили главным революционным композитором в СССР). (3) История СССР в десяти песнях Матвея Блантера, с комментариями Дениса Бояринова. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок