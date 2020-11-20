Порвали Путина

Доброе утро!

В Минске силовики не дали инвалидам провести традиционный для четвергов марш – приехали на место сбора за два часа до начала шествия и все перекрыли. Гайки в Беларуси, кажется, даже не закручивают, а забивают молотом:

В связи с убийством в Минске Романа Бондаренко и официальной ложью по этому поводу задержаны журналист, врач и администратор медицинского телеграм-канала. Основатели телеграм-канала Nexta внесены в список террористов.

В Госдуму РФ внесен законопроект, предусматривающий санкции против информационных ресурсов, которые “дискриминируют российские СМИ”.

В России и Украине – новые рекорды по суточному приросту инфицированных коронавирусом.

В Москве умер сценограф, художник и архитектор Сергей Бархин.

“Деструктивные территории” берут под контроль

Минские городские власти принимают “дополнительные меры” по обеспечению порядка на “деструктивных территориях” – опубликованный список содержит 43 единицы (среди них дворы, жилые комплексы и целые микрорайоны). Будут следить не только за местностью, но и за локальными чатами.

Особую важность для белорусских властей представляет все связанное с гибелью жителя “Двора перемен” Романа Бондаренко: задержана журналистка tut.by Татьяна Борисевич (она работала над статьей о том, был Бондаренко пьян в момент убийства или не был); против врача, передавшего tut.by данные медэкспертизы, возбуждено уголовное дело о разглашении медицинской тайны; задержан 20-летний студент-медик, администрирующий телеграм-канал “Белые халаты” – там публиковались копии документов медицинского освидетельствания Бондаренко. Прощание с Бондаренко пройдет сегодня в храме Воскресения Христова.

КГБ Беларуси внес создателя и бывшего главреда телеграм-канала Nexta в список террористов. Бывший главред Роман Протасевич назвал этот шаг “особой наградой государственных властей” (сам он в Польше).

Лукашенко назначил на должность замминистра внутренних дел Николая Карпенкова, который лично разбил дубинкой двери кафе, где прятались протестующие. Чемпионку мира по легкой атлетике Марину Арзамасову уволили из центра олимпийской подготовки; на восемь суток арестована корреспондентка БелаПАН Юлия Коцкая, освещавшая марш 15 ноября.

Логику белорусских властей и дальнейшие перспективы протестов здесь разъясняет политический аналитик Артем Шрайбман: краха режима в ближайшем будущем он не видит, однако допускает, что Лукашенко может наделать массу самоубийственных ошибок.

Главы МИД стран-членов ЕС согласовали третий пакет санкций против Минска – в него войдут не только чиновники, но и компании, финансирующие Лукашенко. Палата представителей Конгресса США одобрила акт "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси" – он позволяет вводить санкции не только против белорусских, но и против российских граждан, имеющих отношения к репрессиям в Беларуси. Теперь этот акт должен принять Сенат и подписать президент.

Судьба Чемпионата мира по хоккею 2021 года пока не решена, но, по слухам, белорусскую часть соревнований собираются перенести в Россию, а латвийскую оставить в Латвии.

Бонусом – грандиозное видео о том, как Лукашенко захватывал власть в Беларуси и захватил ее всю.

Российские гайки вкручивают в интернет

В Госдуму внесен законопроект о санкциях для иностранных интернет-платформ, которые занимаются "цензурой российских СМИ". Закон позволит блокировать эти ресурсы (например, YouTube, Facebook, Twitter), искусственно замедлять трафик с них и накладывать на компании штрафы. Все это подается под вывеской защиты права на свободу информации. Исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев утверждает, что блокировать такие платформы как YouTube никто не будет, потому что это затронуло бы интересы значительной части населения; координатор по международному сотрудничеству "Роскомсвободы" Александр Исавнин говорит, что если закон позволяет что-то поломать, ломать по-мелкому будут много и старательно.

Причем не только в интернете, но и в связи с ним:

Судебные приставы наложили арест на съемочную технику, принадлежащую Андрею Соломахину, автору ютуб-канала Angel ID, на котором освещались акции протеста в Хабаровске.

На жителя Владивостока составили протокол о “неуважении к власти” из-за двух постов про Путина.

Суд оштрафовал жительницу Калининграда на 350 тысяч рублей за репост записи про взрыв в здании ФСБ в Архангельске. Это милость: прокурор просил 5,5 лет колонии.

Против тюменского блогера Алексея Кунгурова, ранее отбывшего 2,5 года колонии-поселения по обвинению в оправдании терроризма, возбуждено уголовное дело о призывах к террористической деятельности. Кунгуров успел уехать из России, теперь его будут арестовывать заочно.

Российская уголовщина

Суд в Ярославле оправдал руководителей исправительной колонии №1, в которой пытали заключенного Евгения Макарова. Рядовые сотрудники получили по три-четыре года, шестерых освободили в зале суда в связи с отбытием срока. Руководитель юридической службы фонда "Русь Сидящая" Алексей Федяров называет приговор “издевательством над правосудием”.

В Волгограде суд арестовал троих “граждан СССР”, не признающих Россию государством – а это теперь экстремизм.

“Повар Путина” Евгений Пригожин подал в суд на нескольких журналистов за упоминания о его уголовном прошлом; сенатор Сулейман Керимов через суд требует от “Ведомостей” удалить статью 2017 года о том, как он заработал свои миллиарды.

В Петербурге полиция провела проверку в здании совета муниципального образования “Смольнинский” в связи с разорванным “портретом главнокомандующего”. В этом совете конфликтуют независимые депутаты и единороссы (уже год они не могут избрать главу совета). В частности, конфликт выражался в том, что независимые депутаты снимали со стены портрет Путина и вешали портрет Пушкина, а единороссы возвращали Путина обратно. Когда портрет Пушкина внезапно пропал, один из депутатов порвал портрет Путина. Полиция приехала очень быстро.

Государевы люди:

Суд запретил бывшему губернатору Ивановской области и экс-министру Михаилу Меню выходить из дома больше чем на два часа и пользоваться интернетом (это мягкая форма домашнего ареста). Его обвиняют в хищении.

Бывший чиновник Минобороны Дмитрий Куракин (он возглавлял тот же департамент, что и Евгения Васильева) отправлен в СИЗО – его подозревают в незаконном выделении лесных угодий за взятку.

В связи с делом полковника ФСБ Кирилла Черкалина – большое расследование о том, как именно сотрудники ФСБ и Агентства по страхованию вкладов обогащались на проблемных банках.

Здесь рассказывается, как настоятельница Покровского монастыря игуменья Феофания создала культ Матроны Московской, а ее семья на этом зарабатывает, продавая антицеллюлитное мыло с портретиком святой.

Хроники пандемии

По данным на утро четверга, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России снова побил рекорд и составил 23 610. В Москве выявлено 6438 новых случая, в Петербурге – 2312. Число инфицированных в стране с начала эпидемии превысило два миллиона. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру четверга 34 850 человек (+463 за сутки, и это тоже рекорд). За день в Москве скончались еще 77 человек.

Единственным российским регионом, где власти ввели локдаун, является Бурятия, но и там он не полный, потому что крупные торговые сети с московской регистрацией продолжают работать, что вызывает гнев местных предпринимателей.

Руководство МГУ пошло навстречу платным студентам, требующим снижения расценок в связи с дистанционным обучением, и выделило 30 млн рублей “на помощь” им (требования студентов поддержала омбудсмен Москалькова). Здесь один из инициаторов иска рассказывает, как собирается аргументировать свою позицию в суде.

Из российских аптек пропал метилпреднизолон, входящий в список жизненно важных препаратов – он нужен страдающим ревматизмом, но теперь его назначают еще и при Covid-19. Общую ситуацию дефицита препаратов, связанную с введением новой системы маркировки, медики комментируют здесь.

В Украине суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции тоже бьет рекорды – 13 357. Президент Зеленский подписал закон о штрафах за неношение масок, предложенный правительством еще в июле. Вот только вряд ли кого-то сильно вразумят штрафы от шести до девяти долларов. В Украине много болеют медики, а компенсации семьям умерших выплачивают так же неохотно, как и в России.

Число жертв коронавируса в США превысило 250 тысяч, Мексика стала четвертой страной в мире (после США, Бразилии и Индии), где число смертей превысило 100 тысяч, новый рост числа инфицированных начался в Японии.

Вокруг Нагорного Карабаха

Евросоюз призвал возобновить переговоры о статусе Нагорного Карабаха и выделил дополнительные три миллиона евро на гуманитарную помощь пострадавшим. Российские деятели культуры призвали ЮНЕСКО защитить христианские памятники в Нагорном Карабахе.

В Армении десятый день продолжаются протесты и ожесточенные дискуссии, вызванные поражением в войне в Карабахе. Генерал-полковник армянской армии Мовсес Акопян на полуторачасовой пресс-конференции обвинил руководство страны во лжи и грубых ошибках в проведении мобилизации и военных закупок, отсутствии стратегии и тактики, а также рассказал о дезертирстве и проблемах с призывом. О дронах, использование которых способствовало победе Азербайджана, рассказано тут.

Новости религии и культуры

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Французскому совету мусульманской веры (CFCM) в 15-дневный срок принять хартию республиканских ценностей, в которой утверждается строгое отделение религии от государства и школы, оговаривается неполитический характер религии и запрещается любое иностранное вмешательство в деятельность французских мусульманских общин.

Букеровскую премию получил дебютный роман Дугласа Стюарта про алкоголизм.

В Москве в возрасте 82 лет умер сценограф, художник и архитектор Сергей Бархин. В 1995–2000 годах он был главным художником Большого театра.

Семь ссылок

Войны. Фрагмент из монографии скифолога Юрия Виноградова “Счастливый город в войне. Военная история Ольвии Понтийской (VI в. до н.э. — IV в. н.э.)” (изд-во “Евразия”). Или два отрывка из книги Макса Хейстингса “Вьетнам. История трагедии. 1945–1975” (изд-во “Альпина нон-фикшн”): первый, о жизни американских солдат в тылу и на передовой, и второй – о дискуссиях вашингтонского командования.

Фрагмент из монографии скифолога Юрия Виноградова “Счастливый город в войне. Военная история Ольвии Понтийской (VI в. до н.э. — IV в. н.э.)” (изд-во “Евразия”). Или два отрывка из книги Макса Хейстингса “Вьетнам. История трагедии. 1945–1975” (изд-во “Альпина нон-фикшн”): первый, о жизни американских солдат в тылу и на передовой, и второй – о дискуссиях вашингтонского командования. Русские картинки. Путеводитель историка искусства Нади Плунгян по детской книжной иллюстрации 1920-х – 1930-х годов. Или отрывок из книги Альбина Конечного “Былой Петербург: проза будней и поэзия праздника” (НЛО) о старых петербургских вывесках.

Путеводитель историка искусства Нади Плунгян по детской книжной иллюстрации 1920-х – 1930-х годов. Или отрывок из книги Альбина Конечного “Былой Петербург: проза будней и поэзия праздника” (НЛО) о старых петербургских вывесках. Кино. Обзор лучших фильмов фестиваля DocLisboa в Португалии, а заодно и Римского кинофестиваля, а также фестивалей в Йиглаве, Лейпциге и Кракове – все они в этом году почти полностью ушли в интернет. Или занимательный рассказ о большой любви между Леонидом Андреевым и только нарождавшимся тогда кинематографом.

Обзор лучших фильмов фестиваля DocLisboa в Португалии, а заодно и Римского кинофестиваля, а также фестивалей в Йиглаве, Лейпциге и Кракове – все они в этом году почти полностью ушли в интернет. Или занимательный рассказ о большой любви между Леонидом Андреевым и только нарождавшимся тогда кинематографом. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок