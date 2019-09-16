Пересчет с прорывом канализации

Доброе утро!

В Зимбабве в субботу простились с экс-президентом Мугабе, но не навсегда: в течение месяца для его тела построят специальный мавзолей в Хараре, и скорбящие получат возможность и дальше поклоняться покойному. А новости такие:

Воскресный митинг в Улан-Удэ собрал около тысячи человек.

В Петербурге продолжается “пересчет голосов” на муниципальных выборах.

США обвинили Иран в нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Сегодня в Анкаре пройдет саммит по Сирии с участием России, Ирана и Турции.

Бурятия: митинг и арест

В воскресенье митинг в Улан-Удэ за честные выборы и против полицейского произвола собрал около тысячи человек. Депутат Народного хурала Бурятии коммунист Баир Цыренов, на прошлой неделе участвовавшей в жестоко разогнанной полицией акции, оценил число участников в 3,5 тысячи. Явившийся на акцию глава республики Алексей Цыденов был встречен криками “Позор!” и “В отставку!”. Был на митинге и сенатор-коммунист Мархаев, проигравший выборы мэра Улан-Удэ. Цыденов пообещал передать всю информацию о фальсификациях на выборах в “компетентные органы” и ушел.

В воскресенье суд в Улан-Удэ арестовал на два месяца задержанного в субботу 29-летнего Дмитрия Хараева по обвинению в нападении на росгвардейца с газовым баллончиком. Протестующие утверждают, что Хараев – "случайный человек", а сотрудники полиции бросили дымовую шашку в автобус с активистами, чтобы их оттуда выкурить, и сами же от нее пострадали.

Петербург: неделя пересчетов

Окончательных результатов муниципальных выборов в Петербурге по-прежнему нет. В субботу начался пересчет в муниципальном округе Юго-Запад, где из 20 мандатов “Единая Россия” получила девять, а глава местной администрации в совет не прошел. Пересчеты производятся ради того, чтобы отобрать голоса у неединороссов и добавить их единороссам. Вот замечательное полотно, подробно описывающее противостояния прошедшей недели, с картинками (довольно безумными).

Московские сюрпризы

В Москве в субботу прошли парад спецтехники (зрелище не для слабонервных) и парад студенчества. На последнем мероприятии задержали (и потом отпустили) студента Валерия Костенка, с которого не так давно сняли обвинения по делу о “массовых беспорядках”, и двух студенток ВШЭ, одетых в футболки с надписью “Свободу Жукову!”. Егор Жуков – тоже студент ВШЭ, сейчас он сидит под домашним арестом, его обвиняют к призывах к экстремизму через интернет. Одна из задержанных студенток – корреспондентка студенческого журнала DOXA, ведущего свою кампанию за освобождение Жукова. Вот здесь подробно рассказано об этом издании.

“Медиазона” рассказывает об Эдуарде Малышевском, который сидит в СИЗО по “московскому делу”: его обвиняют в том, что он выдавил окно автозака на полицейского, отчего тот испытал боль. Малышевский, как выяснилось, вор-рецидивист из Удмуртии, который в какой-то момент сильно увлекся эзотерикой, а потом остепенился и уехал на заработки в Москву. Удивительная история.

Пропавший было депутат Александр Сергеевич Соловьев дал первое интервью после избрания в Мосгордуму: оказывается, он вел активную избирательную кампанию, просто никто этого не заметил, потому что Соловьев общался с избирателями один на один.

Либертарианец Михаил Светов, отсидевший 30 суток за подачу заявки на митинг в Москве, теперь собрался прочитать лекцию в Архангельске. Но ничего не получилось: во всех помещениях “прорвало канализацию”.

Сирия, Иран и заявления США

Сегодня в Анкаре состоится саммит по Сирии – участие в нем примут Эрдоган, Роухани и Путин. Будут договариваться о будущем “мирном строительстве”.

В субботу несколько нефтяных объектов в Саудовской Аравии атаковали нагруженные взрывчаткой дроны. Произошел пожар, добыча нефти на этих объектах сократилась вдвое. Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, войну против которых активно ведет Саудовская Аравия. Но хуситов поддерживает Иран, что и дало американским властям повод обвинить в этом нападении с дронами именно Иран.

Белый дом подтвердил, что сын Усамы бин Ладена Хамза был убит вблизи границы Афганистана и Пакистана в результате “контртеррористической операции” США.

Все остальное

Брекзит. По данным агентства Bloomberg, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается подчиняться закону о запрете на брекзит без договора, принятому парламентом перед пророгацией. В Sunday Times вышли фрагменты воспоминаний бывшего премьера Великобритании Дэвида Кэмерона – он пишет, что Борис Джонсон не верил в брексит во время кампании по подготовке референдума 2016 года и поддержал евроскептиков только из-за своих политических амбиций.

По данным агентства Bloomberg, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается подчиняться закону о запрете на брекзит без договора, принятому парламентом перед пророгацией. В Sunday Times вышли фрагменты воспоминаний бывшего премьера Великобритании Дэвида Кэмерона – он пишет, что Борис Джонсон не верил в брексит во время кампании по подготовке референдума 2016 года и поддержал евроскептиков только из-за своих политических амбиций. Сноуден. В США выходит книга воспоминаний Эдварда Сноудена – он пишет, что не жалеет о своем поступке, а предоставление ему убежища в России называет “одним из немногих достижений российских властей в сфере защиты прав человека”. Но вообще ему хочется переехать во Францию.

В США выходит книга воспоминаний Эдварда Сноудена – он пишет, что не жалеет о своем поступке, а предоставление ему убежища в России называет “одним из немногих достижений российских властей в сфере защиты прав человека”. Но вообще ему хочется переехать во Францию. Протесты. В Гонконге полиция разогнала протестующих водометами и слезоточивым газом. В США началась забастовка сотрудников General Motors – редкое для этой страны событие.

Шесть ссылок

Поэзия. Памяти классика авангарда XX века Елизаветы Мнацакановой – ее поэма (или, скорее, партитура) “Маленький Реквием (памяти доктора Анны N.)” (изображение легко увеличивается). Или очень хороший разговор с поэтом и переводчиком Григорием Кружковым.

Памяти классика авангарда XX века Елизаветы Мнацакановой – ее поэма (или, скорее, партитура) “Маленький Реквием (памяти доктора Анны N.)” (изображение легко увеличивается). Или очень хороший разговор с поэтом и переводчиком Григорием Кружковым. Математика и динозавры. Отрывок из книги астрофизика Сергея Попова “Все формулы мира. Как математика объясняет законы природы” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) или фрагмент книги палеонтолога Стива Брусатти “Время динозавров” (тоже “Альпина”).

Отрывок из книги астрофизика Сергея Попова “Все формулы мира. Как математика объясняет законы природы” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) или фрагмент книги палеонтолога Стива Брусатти “Время динозавров” (тоже “Альпина”). Вредители и шпионы. Владимир Абаринов рассказывает историю ареста своего двоюродного деда, а через нее – историю “великого перелома” 1929 года. Или история одной фотографии, которая сначала помогла героине репортажа выжить в лагере для остарбайтеров, а потом привела ее в ГУЛАГ.

Искренне Ваши,

Семь Сорок