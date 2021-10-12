“Определенные этнические корни”

Доброе утро!
Премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Госбанком Швеции, удостоились работающие в США экономисты Дэвид Кард, Джошуа Дэвид Ангрист и Гвидо Имбенс за изучение рынка труда и конструирование “естественных экспериментов” (что это такое, объясняется здесь). В новостях так:
- Сегодня состоится первое заседание российской Госдумы в новом составе.
- Алексея Навального сняли с учета как склонного к побегу и поставили на учет как экстремиста и террориста.
- Меркель и Макрон поговорили по телефону с Зеленским, а потом с Путиным – обсуждали Донбасс.
- В России за сутки выявили максимальное с начала года число новых случаев COVID-19.
Вокруг Навального
Алексей Навальный рассказал в соцсетях, как специальная комиссия в колонии сняла его с учета как склонного к побегу, но поставила на учет как человека, “исповедующего экстремистскую и террористическую идеологию”. Глава “Руси сидящей” Ольга Романова поясняет, что теперь Навального больше не будут будить ночью каждые два часа и заставлять представляться на камеру. По ее мнению, снятие с учета связано с тем, что сотрудники колонии сами устали ходить к нему по ночам. Негативные последствия, связанные со статусом “склонного к терроризму и экстремизму”, сильнее всего проявляются после освобождения (людям блокируют счета и пр.), но вряд ли Навальный освободится просто по истечению срока.
Суд в Москве признал законной блокировку ютьюб-канала "Навальный Live" и сайта "Свободу Навальному".
Навальный поздравил пламенным текстом главреда “Новой газеты” Дмитрия Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира. Здесь политологи Федор Крашенинников и Андрей Колесников подводят итог многодневным российским спорам о том, правильно ли поступил норвежский Нобелевский комитет, не отметив премией самого Навального.
Преследование сторонников Навального продолжается, вот несколько историй из разных российских регионов. В Саратове против местных активистов организовано отдельное “санитарное дело” в связи с январскими протестами. Следственный комитет отказался заводить дело об избиении бывшего смм‑редактора московского штаба Навального Александра Шепелева во время обыска.
“Агенты” и “нежелательные”
Бывшему исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову предъявили окончательное обвинение по делу о деятельности “нежелательной организации”. В качестве доказательств следствие приводит 30 фейсбучных постов и один репост: запись "с негативными отзывами о сотрудниках ФСБ", призыв присоединиться к проекту "Отрытая Россия", пост о "Марше матерей" в поддержку Анастасии Шевченко и т.д. Пивоварову грозит до шести лет лишения свободы.
Новых “иностранных агентов” с пятницы пока не появилось, но вот разговор с юристом Галиной Араповой, которая возглавляет “Центр защиты прав СМИ”, объявленный НКО – “иностранным агентом” в 2015 году. Теперь и она сама объявлена физическим лицом – “иностранным агентом”. А вот печальная история о том, как студенты журфака МГУ бодались с деканатом, бесконечно правившим их статью о “физлицах-иноагентах” в студенческой малотиражке.
Коллектив внесенного в реестр “иностранных агентов” издания VTimes запустил проект VPost с другим юрлицом.
Сегодня на “Дожде” пройдет телемарафон в поддержку “иностранных агентов” с участием людей довольно знаменитых – например, БГ. Событие организовано несколькими редакциями и приурочено к началу работы новой Думы.
Новая Дума
Сегодня в Москве состоится первое заседание избранной в сентябре Думы восьмого созыва, с депутатами будет встречаться Путин. Как подсчитала “Медуза”, каждого пятого депутата этой Думы никто не выбирал: 88 избранных кандидатов отдали свои мандаты другим людям. Кроме того, выяснились новые способы фальсификации результатов электронного голосования: людей регистрировали на ДЭГ без их ведома, чтобы в случае необходимости использовать их голоса: вот несколько историй и гипотезы о том, как это делалось технически.
Преследования коммунистов, отказавшихся признать результаты электронного голосования и пытавшихся организовать уличные протесты, не прекратились: депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева получила второй штраф в 200 тысяч рублей за посты об этих акциях.
Прочее российское
- Пытки. Информацию правозащитного проекта Gulagu.net, опубликовавшего часть видеоархива ФСИН с изнасилованиями и пытками, начали подтверждать бывшие заключенные: в этом материале подробно рассказывается о “разработчиках” в СИЗО №1 Иркутска и об особенных жестокостях в колонии №15 Ангарска. “Свидетели Иеговы” сообщили “Медиазоне”, что силовики во время обыска у иркутского верующего били его ногами по голове и угрожали изнасиловать бутылкой. Здесь бывший заключенный Иван Асташин, отсидевший почти десять лет по обвинению в терроризме, пытается объяснить, зачем в российских колониях и СИЗО систематически издеваются над заключенными.
- Суды. В Иркутской области расследуют обстоятельства гибели 29-летнего жителя Ангарска Ильи Филиппова, застреленного во время задержания сотрудником Росгвардии. В материалах дела, по сути, утверждается, что погибший завладел оружием росгвардейца и сам выстрелил себе в спину, еще и ранив при этом человека, который скручивал ему руки.
- Мигранты. МВД России предлагает ввести три миграционных режима для иностранных граждан и подписывать с мигрантами "соглашение о лояльности" при въезде в страну. С чем связаны вечные пляски вокруг мигрантов и как политика российских властей в их отношении отражается на экономике страны, здесь объясняет демограф Юлия Флоринская.
- Интернет. По подсчетам Русской службы “Би-би-си”, Россия является мировым лидером по числу запросов к Google об удалении контента. AppStore и Google Play потребовали от Telegram заблокировать канал основателя “Мужского государства” Владислава Позднякова.
“Эта измученная страна”
Сегодня в Киеве открывается саммит Украина – ЕС. Накануне в “Коммерсанте” вышла статья за подписью бывшего российского президента Медведева, в которой он объясняет, что переговоры с Украиной для Москвы бессмысленны, потому что нынешнее руководство Украины “не имеют самоидентификации”, несамостоятельно, корыстно, невежественно и необязательно. Первая претензия, про “самоидентификацию”, сформулирована так: “Нынешний президент этой измученной страны – человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке”. И дальше проводится мысль, что лучше бы, выражаясь старым языком, “безродный космополит” Зеленский валил в свой Израиль, а Украину передал бы уже России, потому что никакой Украины на самом деле нет. “Это очень важная публикация. Многое называется своими именами”, – сказал о статье Медведева пресс-секретарь Путина Песков.
На этом фоне Меркель и Макрон поговорили по телефону сначала с Зеленским, а потом с Путиным – призывали к прогрессу в мирных переговорах по Донбассу. Евросоюз включил в санкционный список еще восемь человек, в том числе главу крымского управления ФСБ, "за подрыв суверенитета Украины".
В самой Украине “кума Путина” Виктора Медведчука собираются перевести из-под домашнего ареста в СИЗО – его обвиняют в госизмене и содействии деятельности террористических организаций за организацию поставок угля из так называемых “ДНР” и “ЛНР”.
Вокруг света
- Журналисту “Комсомольской правды в Беларуси” Геннадию Можейко предъявили обвинение по делу о разжигании социальной вражды и оскорблении представителя власти, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Сам Можейко сидит в карантине в жодинском СИЗО, ему нельзя ни с кем встречаться и принимать передачи. В Нью-Йорке по требованию властей США закрывается генконсульство Беларуси.
- Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, находящаяся с визитом в России, встретилась с куратором “украинского вопроса” Дмитрием Козаком. Но в основном на переговорах обсуждается разоружение.
- Продлены санкции Евросоюза в отношении России за применение химического оружия.
- Лечащий врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили заявил об ухудшении его состояния из-за голодовки. Тюремная служба Грузии говорит, что Саакашвили чувствует себя нормально. Его адвокаты особого ухудшения состояния подзащитного тожен не заметили, а премьер Грузии назвал происходящее “цирком”. Здесь директор фонда "Свободная Россия" на Южном Кавказе Егор Куроптев объясняет, как события могут развиваться дальше (ожидаются массовые акции сторонников Саакашвили).
- Чехия в связи с неожиданной госпитализацией президента Земана оказалась в правовом тупике: формирование нового правительства по результатам парламентских выборов никому не поручено, потому что поручать должен президент, а что с ним происходит, никто не знает. Здесь описаны возможные варианты развития событий, а здесь эксперт аналитического центра "Европейские ценности для политики безопасности" Давид Стулик объясняет, в каком смысле в сложившейся ситуации можно усмотреть “руку Кремля”.
- Разведка Ирака поймала "главного бухгалтера" ИГ.
- Новым канцлером Австрии стал дипломат Александр Шалленберг – близкий соратник ушедшего в отставку Себастьяна Курца. Сегодня австрийский парламент будет обсуждать обвинения в подкупе прессы, выдвинутые против Курца.
Хроники пандемии
По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 29 409, это максимум с начала года. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 805 тысяч; официальное число жертв достигло к утру понедельника 217 372 человек (+957 за сутки). Лидером по заболеваемости является Москва, о динамике развития эпидемии в Петербурге рассказано тут.
В Москве открыли 20 пунктов бесплатного тестирования на COVID-19. В российских регионах вводятся ограничения на посещение ресторанов и разного рода мероприятий, власти Приморья объявили обязательную вакцинацию для врачей, учителей, чиновников и работников сферы обслуживания. Ограничения вводятся и в других странах – например, в Латвии.
Как переносят новый штамм коронавируса дети и надо ли их прививать, здесь рассказывает украинский педиатр Марина Маменко.
Шесть ссылок
- История. Фрагмент из книги Галины Ульяновой “Купчихи, дворянки, магнатки: Женщины-предпринимательницы в России XIX века” (изд-во “НЛО”) – о том, что нужно было сделать, чтобы записаться в купчихи из крестьянского или мещанского сословий. Или конспект лекции Сергея Абашина о колонизации Центральной Азии, особом статусе региона в Российской империи и модернизации местного общества.
- Нестоличные художники. Беседа с легендой ленинградского андеграунда Олегом Котельниковым – о Тимуре Новикове, Новой Академии, Евгении Юфите, Курехине и искусстве как таковом. Или подробный обзор новосибирского современного искусства в 2009–2019 годах.
- Жуть. Рассказ новозеландского этнографа Перси Смита о войнах маори, написанный в 1904 году – из книги Ильи Стогова о доколумбовых цивилизациях “Серебряная легенда” (изд-во “РИПОЛ классик”). Или миниисследование о современных легендах с жуткими героями типа черного альпиниста и девочки-фантома из Красноярска.
- Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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