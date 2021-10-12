“Определенные этнические корни”

Доброе утро!

Премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Госбанком Швеции, удостоились работающие в США экономисты Дэвид Кард, Джошуа Дэвид Ангрист и Гвидо Имбенс за изучение рынка труда и конструирование “естественных экспериментов” (что это такое, объясняется здесь). В новостях так:

Сегодня состоится первое заседание российской Госдумы в новом составе.

Алексея Навального сняли с учета как склонного к побегу и поставили на учет как экстремиста и террориста.

Меркель и Макрон поговорили по телефону с Зеленским, а потом с Путиным – обсуждали Донбасс.

В России за сутки выявили максимальное с начала года число новых случаев COVID-19.

Вокруг Навального

Алексей Навальный рассказал в соцсетях, как специальная комиссия в колонии сняла его с учета как склонного к побегу, но поставила на учет как человека, “исповедующего экстремистскую и террористическую идеологию”. Глава “Руси сидящей” Ольга Романова поясняет, что теперь Навального больше не будут будить ночью каждые два часа и заставлять представляться на камеру. По ее мнению, снятие с учета связано с тем, что сотрудники колонии сами устали ходить к нему по ночам. Негативные последствия, связанные со статусом “склонного к терроризму и экстремизму”, сильнее всего проявляются после освобождения (людям блокируют счета и пр.), но вряд ли Навальный освободится просто по истечению срока.

Суд в Москве признал законной блокировку ютьюб-канала "Навальный Live" и сайта "Свободу Навальному".

Навальный поздравил пламенным текстом главреда “Новой газеты” Дмитрия Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира. Здесь политологи Федор Крашенинников и Андрей Колесников подводят итог многодневным российским спорам о том, правильно ли поступил норвежский Нобелевский комитет, не отметив премией самого Навального.

Преследование сторонников Навального продолжается, вот несколько историй из разных российских регионов. В Саратове против местных активистов организовано отдельное “санитарное дело” в связи с январскими протестами. Следственный комитет отказался заводить дело об избиении бывшего смм‑редактора московского штаба Навального Александра Шепелева во время обыска.

“Агенты” и “нежелательные”

Бывшему исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову предъявили окончательное обвинение по делу о деятельности “нежелательной организации”. В качестве доказательств следствие приводит 30 фейсбучных постов и один репост: запись "с негативными отзывами о сотрудниках ФСБ", призыв присоединиться к проекту "Отрытая Россия", пост о "Марше матерей" в поддержку Анастасии Шевченко и т.д. Пивоварову грозит до шести лет лишения свободы.

Новых “иностранных агентов” с пятницы пока не появилось, но вот разговор с юристом Галиной Араповой, которая возглавляет “Центр защиты прав СМИ”, объявленный НКО – “иностранным агентом” в 2015 году. Теперь и она сама объявлена физическим лицом – “иностранным агентом”. А вот печальная история о том, как студенты журфака МГУ бодались с деканатом, бесконечно правившим их статью о “физлицах-иноагентах” в студенческой малотиражке.

Коллектив внесенного в реестр “иностранных агентов” издания VTimes запустил проект VPost с другим юрлицом.

Сегодня на “Дожде” пройдет телемарафон в поддержку “иностранных агентов” с участием людей довольно знаменитых – например, БГ. Событие организовано несколькими редакциями и приурочено к началу работы новой Думы.

Новая Дума

Сегодня в Москве состоится первое заседание избранной в сентябре Думы восьмого созыва, с депутатами будет встречаться Путин. Как подсчитала “Медуза”, каждого пятого депутата этой Думы никто не выбирал: 88 избранных кандидатов отдали свои мандаты другим людям. Кроме того, выяснились новые способы фальсификации результатов электронного голосования: людей регистрировали на ДЭГ без их ведома, чтобы в случае необходимости использовать их голоса: вот несколько историй и гипотезы о том, как это делалось технически.

Преследования коммунистов, отказавшихся признать результаты электронного голосования и пытавшихся организовать уличные протесты, не прекратились: депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева получила второй штраф в 200 тысяч рублей за посты об этих акциях.

Прочее российское

Пытки. Информацию правозащитного проекта Gulagu.net, опубликовавшего часть видеоархива ФСИН с изнасилованиями и пытками, начали подтверждать бывшие заключенные: в этом материале подробно рассказывается о “разработчиках” в СИЗО №1 Иркутска и об особенных жестокостях в колонии №15 Ангарска. “Свидетели Иеговы” сообщили “Медиазоне”, что силовики во время обыска у иркутского верующего били его ногами по голове и угрожали изнасиловать бутылкой. Здесь бывший заключенный Иван Асташин, отсидевший почти десять лет по обвинению в терроризме, пытается объяснить, зачем в российских колониях и СИЗО систематически издеваются над заключенными.

Информацию правозащитного проекта Gulagu.net, опубликовавшего часть видеоархива ФСИН с изнасилованиями и пытками, начали подтверждать бывшие заключенные: в этом материале подробно рассказывается о “разработчиках” в СИЗО №1 Иркутска и об особенных жестокостях в колонии №15 Ангарска. “Свидетели Иеговы” сообщили “Медиазоне”, что силовики во время обыска у иркутского верующего били его ногами по голове и угрожали изнасиловать бутылкой. Здесь бывший заключенный Иван Асташин, отсидевший почти десять лет по обвинению в терроризме, пытается объяснить, зачем в российских колониях и СИЗО систематически издеваются над заключенными. Суды. В Иркутской области расследуют обстоятельства гибели 29-летнего жителя Ангарска Ильи Филиппова, застреленного во время задержания сотрудником Росгвардии. В материалах дела, по сути, утверждается, что погибший завладел оружием росгвардейца и сам выстрелил себе в спину, еще и ранив при этом человека, который скручивал ему руки.

В Иркутской области расследуют обстоятельства гибели 29-летнего жителя Ангарска Ильи Филиппова, застреленного во время задержания сотрудником Росгвардии. В материалах дела, по сути, утверждается, что погибший завладел оружием росгвардейца и сам выстрелил себе в спину, еще и ранив при этом человека, который скручивал ему руки. Мигранты. МВД России предлагает ввести три миграционных режима для иностранных граждан и подписывать с мигрантами "соглашение о лояльности" при въезде в страну. С чем связаны вечные пляски вокруг мигрантов и как политика российских властей в их отношении отражается на экономике страны, здесь объясняет демограф Юлия Флоринская.

МВД России предлагает ввести три миграционных режима для иностранных граждан и подписывать с мигрантами "соглашение о лояльности" при въезде в страну. С чем связаны вечные пляски вокруг мигрантов и как политика российских властей в их отношении отражается на экономике страны, здесь объясняет демограф Юлия Флоринская. Интернет. По подсчетам Русской службы “Би-би-си”, Россия является мировым лидером по числу запросов к Google об удалении контента. AppStore и Google Play потребовали от Telegram заблокировать канал основателя “Мужского государства” Владислава Позднякова.

“Эта измученная страна”

Сегодня в Киеве открывается саммит Украина – ЕС. Накануне в “Коммерсанте” вышла статья за подписью бывшего российского президента Медведева, в которой он объясняет, что переговоры с Украиной для Москвы бессмысленны, потому что нынешнее руководство Украины “не имеют самоидентификации”, несамостоятельно, корыстно, невежественно и необязательно. Первая претензия, про “самоидентификацию”, сформулирована так: “Нынешний президент этой измученной страны – человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке”. И дальше проводится мысль, что лучше бы, выражаясь старым языком, “безродный космополит” Зеленский валил в свой Израиль, а Украину передал бы уже России, потому что никакой Украины на самом деле нет. “Это очень важная публикация. Многое называется своими именами”, – сказал о статье Медведева пресс-секретарь Путина Песков.

На этом фоне Меркель и Макрон поговорили по телефону сначала с Зеленским, а потом с Путиным – призывали к прогрессу в мирных переговорах по Донбассу. Евросоюз включил в санкционный список еще восемь человек, в том числе главу крымского управления ФСБ, "за подрыв суверенитета Украины".

В самой Украине “кума Путина” Виктора Медведчука собираются перевести из-под домашнего ареста в СИЗО – его обвиняют в госизмене и содействии деятельности террористических организаций за организацию поставок угля из так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

Вокруг света

Журналисту “Комсомольской правды в Беларуси ” Геннадию Можейко предъявили обвинение по делу о разжигании социальной вражды и оскорблении представителя власти, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Сам Можейко сидит в карантине в жодинском СИЗО, ему нельзя ни с кем встречаться и принимать передачи. В Нью-Йорке по требованию властей США закрывается генконсульство Беларуси.

” Геннадию Можейко предъявили обвинение по делу о разжигании социальной вражды и оскорблении представителя власти, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Сам Можейко сидит в карантине в жодинском СИЗО, ему нельзя ни с кем встречаться и принимать передачи. В Нью-Йорке по требованию властей США закрывается генконсульство Беларуси. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, находящаяся с визитом в России, встретилась с куратором “украинского вопроса” Дмитрием Козаком. Но в основном на переговорах обсуждается разоружение.

Виктория Нуланд, находящаяся с визитом в России, встретилась с куратором “украинского вопроса” Дмитрием Козаком. Но в основном на переговорах обсуждается разоружение. Продлены санкции Евросоюза в отношении России за применение химического оружия.

в отношении России за применение химического оружия. Лечащий врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили заявил об ухудшении его состояния из-за голодовки. Тюремная служба Грузии говорит, что Саакашвили чувствует себя нормально. Его адвокаты особого ухудшения состояния подзащитного тожен не заметили, а премьер Грузии назвал происходящее “цирком”. Здесь директор фонда "Свободная Россия" на Южном Кавказе Егор Куроптев объясняет, как события могут развиваться дальше (ожидаются массовые акции сторонников Саакашвили).

Михаила Саакашвили заявил об ухудшении его состояния из-за голодовки. Тюремная служба Грузии говорит, что Саакашвили чувствует себя нормально. Его адвокаты особого ухудшения состояния подзащитного тожен не заметили, а премьер Грузии назвал происходящее “цирком”. Здесь директор фонда "Свободная Россия" на Южном Кавказе Егор Куроптев объясняет, как события могут развиваться дальше (ожидаются массовые акции сторонников Саакашвили). Чехия в связи с неожиданной госпитализацией президента Земана оказалась в правовом тупике: формирование нового правительства по результатам парламентских выборов никому не поручено, потому что поручать должен президент, а что с ним происходит, никто не знает. Здесь описаны возможные варианты развития событий, а здесь эксперт аналитического центра "Европейские ценности для политики безопасности" Давид Стулик объясняет, в каком смысле в сложившейся ситуации можно усмотреть “руку Кремля”.

в связи с неожиданной госпитализацией президента Земана оказалась в правовом тупике: формирование нового правительства по результатам парламентских выборов никому не поручено, потому что поручать должен президент, а что с ним происходит, никто не знает. Здесь описаны возможные варианты развития событий, а здесь эксперт аналитического центра "Европейские ценности для политики безопасности" Давид Стулик объясняет, в каком смысле в сложившейся ситуации можно усмотреть “руку Кремля”. Разведка Ирака поймала "главного бухгалтера" ИГ.

поймала "главного бухгалтера" ИГ. Новым канцлером Австрии стал дипломат Александр Шалленберг – близкий соратник ушедшего в отставку Себастьяна Курца. Сегодня австрийский парламент будет обсуждать обвинения в подкупе прессы, выдвинутые против Курца.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 29 409, это максимум с начала года. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 805 тысяч; официальное число жертв достигло к утру понедельника 217 372 человек (+957 за сутки). Лидером по заболеваемости является Москва, о динамике развития эпидемии в Петербурге рассказано тут.

В Москве открыли 20 пунктов бесплатного тестирования на COVID-19. В российских регионах вводятся ограничения на посещение ресторанов и разного рода мероприятий, власти Приморья объявили обязательную вакцинацию для врачей, учителей, чиновников и работников сферы обслуживания. Ограничения вводятся и в других странах – например, в Латвии.

Как переносят новый штамм коронавируса дети и надо ли их прививать, здесь рассказывает украинский педиатр Марина Маменко.

Шесть ссылок

История. Фрагмент из книги Галины Ульяновой “Купчихи, дворянки, магнатки: Женщины-предпринимательницы в России XIX века” (изд-во “НЛО”) – о том, что нужно было сделать, чтобы записаться в купчихи из крестьянского или мещанского сословий. Или конспект лекции Сергея Абашина о колонизации Центральной Азии, особом статусе региона в Российской империи и модернизации местного общества.

Фрагмент из книги Галины Ульяновой “Купчихи, дворянки, магнатки: Женщины-предпринимательницы в России XIX века” (изд-во “НЛО”) – о том, что нужно было сделать, чтобы записаться в купчихи из крестьянского или мещанского сословий. Или конспект лекции Сергея Абашина о колонизации Центральной Азии, особом статусе региона в Российской империи и модернизации местного общества. Нестоличные художники. Беседа с легендой ленинградского андеграунда Олегом Котельниковым – о Тимуре Новикове, Новой Академии, Евгении Юфите, Курехине и искусстве как таковом. Или подробный обзор новосибирского современного искусства в 2009–2019 годах.

Беседа с легендой ленинградского андеграунда Олегом Котельниковым – о Тимуре Новикове, Новой Академии, Евгении Юфите, Курехине и искусстве как таковом. Или подробный обзор новосибирского современного искусства в 2009–2019 годах. Жуть. Рассказ новозеландского этнографа Перси Смита о войнах маори, написанный в 1904 году – из книги Ильи Стогова о доколумбовых цивилизациях “Серебряная легенда” (изд-во “РИПОЛ классик”). Или миниисследование о современных легендах с жуткими героями типа черного альпиниста и девочки-фантома из Красноярска.

Рассказ новозеландского этнографа Перси Смита о войнах маори, написанный в 1904 году – из книги Ильи Стогова о доколумбовых цивилизациях “Серебряная легенда” (изд-во “РИПОЛ классик”). Или миниисследование о современных легендах с жуткими героями типа черного альпиниста и девочки-фантома из Красноярска. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок