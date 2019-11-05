Русофилы-орденоносцы

Доброе утро!

Один барнаулец увидел в магазине китайские ботинки с крестом на подошве и оскорбился в лучших религиозных чувствах. Других новостей у нас для вас нет.

В разных городах России прошли “Русские марши”. Полиции на них было больше, чем участников.

В Москве создано движение “Матери против политических репрессий”.

США ввели новые санкции в отношении Ирана и формально подали заявку на выход из Парижских климатических соглашений.

Новым спикером Палаты общин парламента Великобритании стал заместитель Беркоу лейборист Линдси Хойл.

Марши, пикеты и митинги

В Москве и других городах России прошли традиционные для “Дня народного единства” “Русские марши”. На этот раз полиции было намного больше, чем участников. Недавно отсидевший свой срок Дмитрий Дёмушкин (бывший лидер признанного экстремистским “Славянского союза”) объяснил это “невиданными репрессиями в отношении националистов”.

Родители арестованных по политическим делам создали движение "Матери против политических репрессий". После объявления о создании движения его участники поехали к зданию администрации президента и вышли на одиночные пикеты в поддержку своих детей.

В селе Яренске Архангельской области более 400 человек вышли на пикеты против строительства полигона для московского мусора в поселке Шиес.

В столице Хакасии Абакане прошел митинг против угольных разрезов.

Рука карающая, рука дающая

Президент России уволил 11 генералов (шестерых – из МЧС, четырех – из МВД и одного из СК). После этого он наградил Орденом дружбы лидера болгарского движения “Русофилы” Николая Малинова – на родине тот обвиняется в шпионаже в пользу России и находится под подпиской о невыезде (но болгарский судья разрешил ему съездить в Москву на пять дней).

В Киеве и из Киева

МИД Украины потребовал от России вернуть корабли, захваченные в Черном море в ноябре прошлого года. Российский блогер Аркадий Бабченко, живший в последние годы в Киеве и поучаствовавший там в инсценировке собственного убийства, “временно эвакуировался” из Украины в связи с избранием Владимира Зеленского президентом (Бабченко называет его “клоуном”).

Британское

Новым спикером Палаты общин парламента Великобритании избран заместитель бывшего спикера Джона Беркоу лейборист Линдси Хойл. Сегодня Палата общин будет распущена. Новый состав будет избран 12 декабря, по традиции спикер избирается в своем округе без альтернативы.

Во Вьетнаме арестованы еще восемь подозреваемых по делу о гибели 39 человек в фургоне в Эссексе.

Американское

США ввели новые санкции в отношении Ирана – на этот раз против генштаба иранской армии и девятерых человек из окружения аятоллы Хаменеи, включая его сына.

Палата представителей Конгресса США продолжает слушания в рамках процедуры импичмента президента и публикует стенограммы слушаний, прошедших за закрытыми дверями. Вот краткий пересказ показаний экс-посла США в Киеве Мари Йованович: уволена она была усилиями личного адвоката Трампа Руди Джулиани, а ныне арестованные господа Парнас и Фруман были посредниками при организации встреч Джулиани с генпрокурором Луценко. Информатор, с заявления которого началось это дело об импичменте, готов ответить на вопросы конгрессменов письменно.

Администрация Трампа подала формальную заявку на выход из Парижских мирных соглашений – как только это стало возможно по регламенту.

Новости культуры

Российский телеведущий Дмитрий Киселев обнаружил корень российских бед: высшее образование, особенно гуманитарное, он назвал “конвейером, создающим недовольных”. Справиться с этой бедой легко, но за уже отучившихся гуманитариев как-то тревожно.

Шесть ссылок

Захватывающие разговоры. (1) С Севой Новгородцевым: “Когда мне стали преподавать терцквартаккорд, построенный еще Римским-Корсаковым, я понял, что всей этой чумой заниматься не надо”. (2) С одним из основоположников советской матлингвистики Игорем Мельчуком: “Поступить я поступил, но меня – как и всех евреев, как потом выяснилось, – приняли на немецкое отделение. Почему – не знаю. А я хотел на испанское!” (3) С Жилем Делезом о Мишеле Фуко (разговор 1986 года): “Возражения всегда высказывают посредственности и лентяи, Фуко знал это как никто”.

(1) С Севой Новгородцевым: “Когда мне стали преподавать терцквартаккорд, построенный еще Римским-Корсаковым, я понял, что всей этой чумой заниматься не надо”. (2) С одним из основоположников советской матлингвистики Игорем Мельчуком: “Поступить я поступил, но меня – как и всех евреев, как потом выяснилось, – приняли на немецкое отделение. Почему – не знаю. А я хотел на испанское!” (3) С Жилем Делезом о Мишеле Фуко (разговор 1986 года): “Возражения всегда высказывают посредственности и лентяи, Фуко знал это как никто”. Прошлое – настоящее – будущее. (1) Рассказ о том, как Японская и Российская империи делили Манчжурию, Корею и Монголию посредством тайных соглашений. (2) Как и почему в России преследуют мусульман – если вы думаете, что дела "Хизб ут-Тахрир" это исключительно крымская история, обязательно прочитайте этот материал. (3) Пять сценариев гибели человечества из книги “На что похоже будущее? Даже ученые не могут предсказать... или могут?” (изд-во “Альпина нон-фикшн”).

Искренне Ваши,

Семь Сорок