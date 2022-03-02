Россия без “Дождя” и “Эха”

Путин запретил вывозить из России больше 10 тысяч долларов наличными, правительство РФ наложило ограничения на выход иностранных инвесторов из российских активов. А война продолжается:

Во вторник продолжились обстрелы жилых районов Харькова, ракетный удар нанесен по центральной площади города. В Киеве обстреляна телевышка. Об ударах по жилым районам сообщали власти Чернигова и Житомира.

По данным ООН, в Украине убиты не менее 136 мирных жителя, 670 тысяч украинцев уехали из страны.

В России заблокированы сайты “Дождя” и “Эха Москвы”, “Эхо” отключено от эфира. У Роскомнадзора есть претензии к русской “Википедии”.

Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

Фронтовые сводки

Во вторник российская армия продолжала массированные обстрелы Харькова, утром был нанесен ракетный удар по площади Свободы, где находится здание городской администрации. По предварительным данным, погибли семь человек, более 20 получили ранения. После этого президент Украины назвал Россию государством-террористом. Харьковская журналистка Мария Малевская говорит, что в городе нет района, который не попал бы под обстрел: “Ребята из территориальной обороны связывают обстрелы с тем, что Харьков дает отпор, как и вся Украина”. Утром в среду появились сообщения о высадке в городе российского десанта, потом их опровергли.

Проанализировав кадры из Харькова, Bellingcat обнаружил свидетельства применения кассетного оружия (пресс-секретарь Путина назвал это “уткой”). Руководитель Bellingcat Христо Грозев называет это военным преступлением, а обстрел главной площади города – проявлением военного терроризма. Грозев говорит, что военные планы Москвы ему до сих пор не ясны, и не исключает самых мрачных сценариев – вплоть до применения тактического ядерного оружия (вот, для сведения, обзор российского ядерного арсенала).

Жилые кварталы обстреливали также в Мариуполе, Чернигове (там предположительно использовались “Грады”), Житомире (погибли по меньшей мере двое мирных жителей), поселках под Киевом.

В Киеве российская авиация нанесла удар по телебашне, погибли пять человек. Минобороны России анонсировало этот авиаудар как необходимый в целях “пресечения информационных атак против России”. По мнению директора "Общества защиты интернета" Михаила Климарева, это подтверждает, что российские стратеги не совсем понимают, что такое “информационные атаки”. Рядом с киевской телевышкой находится мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр”.

Глава Сумской области сообщил, что ему удалось обменять пятерых бойцов территориальной обороны на одного офицера российской военной полиции. В населенных пунктах, перешедших под контроль российской армии, российские военнослужащие занимаются мародерством (видео) – депутат Сумского облсовета, живущий в городе Тростянец, рассказывает, что им, судя по всему, просто нечего есть. В Мелитополе жители преградили путь российской военной колонне, чтобы сказать все, что они думают о “русских братьях” – российские военные стреляли в воздух (видео). Сегодня ночью под российский контроль, вероятно, перешел Херсон. Минобороны России утверждает, что выход к Азовскому морю для украинских войск полностью блокирован.

По данным ООН, с начала войны в Украине убито по меньшей мере 136 гражданских лиц, в том числе 13 детей, 400 человек ранены. Свыше 670 тысяч человек были вынуждены уехать из страны (вот видеорепортаж из центра для беженцев на молдавской границе). Из-за границы на родину вернулись 80 тысяч украинцев – чтобы пойти в армию или отряды территориальной обороны.

Российские официальные источники по-прежнему не сообщают ничего о погибших, пленных и раненых, и это возмутило даже сенатора Людмилу Нарусову. Возможно, раненых начинают доставлять в больницы Белгорода. Родственники пленных пытаются выяснить, что сделать для их освобождения, но в военкоматах записанные в Украине видео встречают смехом и словами “это фейк” (вот лишь одна такая история: интервью с родственниками плененного солдата-срочника). По данным узбекской службы Радио Свобода, Россия привлекает к военным действиям мигрантов из Узбекистана.

Вот фотографии шестого дня войны, вот подборка коротких видео, а вот военные впечатления живущих в Украине россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию прекратить бомбардировки украинских городов до переговоров о прекращении огня. Бывший президент Украины Леонид Кучма обратился к россиянам со словами “не будьте сообщниками преступления”.

В моей стране заблокировали Настоящее Время Что делать

Попытки не быть сообщниками

В России не прекращаются уличные антивоенные акции. В шестой день войны полиция задержала 307 человек в 32 городах. Только в Петербурге у Гостиного Двора схватили не менее ста участников протеста. Общее число задержанных с начала войны достигло 6820. В Москве полиция не стесняется задерживать матерей с малолетними детьми. В Екатеринбурге закончились места в спецприемнике, новых арестантов будут отправлять в Свердловскую область.

Московский мэр Сергей Собянин написал у себя на сайте, что “все попытки организовать уличные беспорядки будут последовательно пресекаться”. И действительно: партия “Яблоко” подала было в мэрию заявку на антивоенное шествие 12 марта, но там объяснили, что 12 марта в Москве состоится “Марш в поддержку русской армии”. Вот хорошее интервью с социологом Григорием Юдиным, в котором он высоко оценивает гражданскую активность россиян и объясняет, почему в Москве и Петербурге нет стотысячных антивоенных маршей.

Зато появилось много отдельных голосов против войны. Вот два развернутых монолога: 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова и военного летчика на пенсии, жителя Белгорода Владимира Билевича. Среди других – антивоенные заявления московских муниципальных депутатов, студентов Сколтеха, российских медиков, преподавателей и выпускников МГУ, Евгения Касперского, священников РПЦ, бывшего министра иностранных дел России Андрея Козырева, бывшего руководителя “Яндекс.Новостей” Льва Гершензона.

Гершензон подчеркивает ответственность яндексовцев за отсутствие войны в российском новостном поле. Это тем более верно, что новостное поле стремительно сужается:

Сайты "Эха Москвы" и "Дождя" заблокированы по требованию Генпрокуратуры, “Эхо” отключено от эфира. Обе редакции продолжают вещать в YouTube. Вот заявление основательницы “Дождя”. За полчаса до блокировки сайта tvrain.ru прокатчик “Каро.Арт” отменил премьеру документального фильма Веры Кричевской о телеканале.

Роскомнадзор грозит блокировкой русской “Википедии” – за статью “Вторжение России на Украину (2022)”.

Twitter опять замедляют.

За анонс антивоенной акции заблокирован сайт движения “Социалистическая альтернатива”.

“Новая газета” решила продолжать работу в соответствии с требованиями российских властей, то есть не называя войну войной. Пока у редакции это хорошо получается.

Уже высказавшиеся получают по шапке:

Уволен худрук Центра им. Мейерхольда Дмитрий Волкострелов.

Комикам, подписавшим антивоенное воззвание, посоветовали “щемиться”.

По телевизору перестали показывать рекламу банка “Уралсиб” с Максимом Галкиным, выступившим против войны.

Продолжают появляться и заявления в поддержку войны (например, от ректоров ВГИКа, Щукинки, Гнесинки, ГИТИСа), а Минобороны России вообще объявило о созыве “Международного антифашистского конгресса” в рамках военно-технического форума “Армия-2022” для “борьбы с идеологией нацизма”. Многие, конечно, читали о чем-то похожем у одного английского писателя, но вот – для истории – словарик “эвфемизмов войны”, построенный на сказанном российскими чиновниками в последние семь дней.

Международное

Владимир Зеленский выступил в Европарламенте по видеосвязи с просьбой принять Украину в ЕС. Евродепутаты аплодировали ему стоя, он говорил без бумажки, импровизировал, и успешно: Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

На заседании Совета ООН по правам человека в Женеве речь главы российского МИД Сергея Лаврова показывали в записи, делегаты встали и ушли. Раньше такое бывало во время выступлений Махмуда Ахмадинежада. Госсекретарь США Энтони Блинкен поставил под вопрос членство России в Совете ООН по правам человека после ее вторжения в Украину.

Первая часть ежегодного президентского послания "О положении в стране", с которым в первый раз выступил сегодня ночью Джо Байден, была полностью посвящена Украине и российской агрессии. Американские сенаторы и члены Конгресса пришли слушать речь Байдена с украинскими флажками. Он объявил, что США закрывают свое небо для самолетов из России.

Международный суд ООН в Гааге проведет слушания по иску Украины 7 и 8 марта. Киев просит привлечь Россию к ответственности за искажение понятия "геноцид" для оправдания агрессии против Украины.

Санкции и их последствия

Громких объявлений о новых санкциях в отношении России на уровне государств в минувшие сутки не было – вступали в силу уже анонсированные. Была, однако, масса сообщений о добровольном отказе сотрудничать с Россией:

Boeing заявил о приостановке работы с российскими авиакомпаниями.

Крупнейшие контейнерные компании мира остановили прием заказов на перевозку грузов в Россию.

Apple приостановил продажу товаров в России (и Nike тоже).

Платежные системы Visa и Mastercard заблокировали несколько российских банков.

Как и почему включаются эти “добровольные” отказы здесь объясняет глава "Трансперенси Интернешнл – Россия" Илья Шуманов. Американские эксперты полагают, что для того, чтобы додавить Россию до мира с Украиной, потребуется еще больше санкций.

Самыми серьезными из введенных в отношении России санкций многие (в том числе и президент США) считают запрет на поставки в Россию микроэлектроники. Вот интервью со специалистом, в котором объясняется, как быстро в России произойдет технологический откат к началу 2000-х, и рассказывается, что можно будет произвести самостоятельно (спойлер: почти ничего).

Особняком стоят “санкции” культурные:

Валерий Гергиев уволен с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.

России не будет на Венецианской биеннале, и вот еще длиннющий список событий, на которых ее не будет.

Netflix прекратил работу над российскими проектами, а к бойкоту российских кинотеатров присоединились Sony и Paramount. Российский кинопрокат должен будет полностью импортозаместиться, и вот что об этом думает Антон Долин.

Тем временем в России

В покровской колонии продолжается суд над Алексеем Навальным, но на фоне вторжения в Украину за ним наблюдает, похоже, лишь одинокий корреспондент “Медиазоны”: вот онлайн седьмого дня заседаний (заслушивались показания жертвователей, в отношении которых Навальный якобы совершил мошенничество, потом перешли к оскорблению судьи и слушали эксперта, признавшую слова “блин”, “офигеть” и “ё-моё” “эвфемизмами матерных слов”.

С заседания Верховного суда России, в понедельник окончательно ликвидировавшего “Мемориал”, онлайна ни у кого не было. Зато есть комиксы.

Журналисты “Би-би-си” нашли владельца яхты Graceful, которую обычно называют яхтой Путина. За две недели до российского вторжения в Украину недоремонтированная яхта ушла из Гамбурга в Калининград. Владельцем оказался АО "Аргумент" – компания, связанная со строительством дворца Путина в Геленджике. Словом, это действительно яхта Путина.

Шесть ссылок

Военные дневники. Коллективная подборка художественных рефлексий о происходящем: стихи, заявления об ужасе и бессилии, киевский дневник Ольги Брагиной, картинки о бессилии, снова стихи. Или выдержки из дневника и переписки поэта Сергея Магида в первые дни войны.

Коллективная подборка художественных рефлексий о происходящем: стихи, заявления об ужасе и бессилии, киевский дневник Ольги Брагиной, картинки о бессилии, снова стихи. Или выдержки из дневника и переписки поэта Сергея Магида в первые дни войны. Предыстория происходящего. Русский перевод статьи Владимира Сорокина, вышедшей в минувшее воскресенье в британской Guardian: автор “Дня опричника” объясняет западному миру, как так получилось. Или реплика искусствоведа Нади Плунгян о самоощущении сорокалетних в нынешней России.

Русский перевод статьи Владимира Сорокина, вышедшей в минувшее воскресенье в британской Guardian: автор “Дня опричника” объясняет западному миру, как так получилось. Или реплика искусствоведа Нади Плунгян о самоощущении сорокалетних в нынешней России. Что делать, если ты – русский? Ответ поэта Алексея Петровича Цветкова, ответ философа Марии Бикбулатовой.

Искренне Ваши,

Семь Сорок