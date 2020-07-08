Изменял России с Чехией

Доброе утро!

По месту прописки Петра Верзилова прошел обыск в рамках уголовного дела о неуведомлении о двойном гражданстве – это был пятый обыск у издателя “Медиазоны”, но это не самое неприятное из случившегося:

Суд арестовал на два месяца советника главы “Роскосмоса”, бывшего журналиста Ивана Сафронова. В понедельник ему официально предъявят обвинение в госизмене.

На одиночных пикетах в поддержку Сафронова в Москве задержали 28 человек.

Возбуждено третье административное дело против ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой.

Президент Бразилии сообщил, что болен Covid-19.

Опять госизмена

Утром во вторник был задержан и вечером арестован на два месяца 30-летний Иван Сафронов – бывший журналист “Коммерсанта” и “Ведомостей”, специализировавшийся на российском военно-промышленном комплексе (вот репортаж из суда). Днем ФСБ провела обыски дома у Сафронова, в его рабочем кабинете и в квартире бывшей девушки Сафронова, издателя проекта “Холод” Таисии Бекбулатовой. ФСБ объявила, что он подозревается в госизмене и работе на спецслужбы “одной из стран НАТО”, вечером выяснилось, что речь идет о Чехии, действовавшей под руководством США, а само преступление якобы имело место в 2017 году. В деле семь томов, но официально обвинение будет предъявлено только в понедельник.

Иван Сафронов – потомственный военный журналист. Его отец, тоже Иван Сафронов, уволился из армии и стал военным обозревателем “Коммерсанта”. В 2007 году он погиб при невыясненных обстоятельствах (якобы выбросился из окна в собственном подъезде), так и не успев опубликовать статью о поставках российского оружия в Иран через Беларусь. Сафронов-младший пришел работать в “Коммерсант” после смерти отца, но в 2019 году был оттуда уволен после выхода заметки о возможном уходе на пенсию главы Совета Федерации Валентины Матвиенко (вместе с ним уволился весь отдел политики). Сафронов перешел в “Ведомости”, но уволился оттуда, когда в издании сменился главред. Вот подборка его самых резонансных материалов. Два последних месяца Сафронов проработал в “Роскосмосе” советником Рогозина. Госкорпорация уже заявила, что его арест никак не связан с работой в “Роскосмосе”, доступа к гостайне у него не было.

Здесь новое дело о госизмене комментируют журналист Григорий Пасько (он отсидел по этому обвинению в начале нулевых) и главред издания The Insider Роман Доброхотов. Специфику дел о госизмене здесь объясняет адвокат Иван Павлов.

Журналистское сообщество возмущено и ошарашено. В Москве у здания ФСБ на Лубянке проходили пикеты в поддержку Сафронова, полиция задержала 28 человек (протоколы составляли по статье о нарушении правил проведения публичной акции).

Другие российские дела

Прокуратура требует 15 лет колонии для историка Юрия Дмитриева. Приговор огласят в пятницу. Вот комментарий представителя “Мемориала” Сергея Давидиса. Суд проходит за закрытыми дверями, а в связи с эпидемией группу поддержки Дмитриева не пускают даже в здание суда, вот репортаж из Петрозаводска.

Против ЛГБТ-активистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой возбудили третье административное дело за “гей-пропаганду”. Кроме того, на ней висит уголовное дело о “распространении порнографии”, максимальное наказание по этой статье – шесть лет.

В Крыму опять прошли обыски у крымских татар, задержаны шесть человек. Власти называют их сторонниками "Хизб ут-Тахрир".

Лишенного сана схиигумена Сергия суд в Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей за “распространение фейков о коронавирусе в проповеди”. Сам он на заседание суда не явился.

В приговоре суда журналистке Светлане Прокопьевой обнаружилось частичное признание вины, хотя Прокопьева себя виновной не признавала. Защита связывает это с тем, что судьи, вероятно, скопировали текст из аналогичного приговора.

Росприроднадзор вынес "Норникелю" рекордный штраф в $2 млрд за ущерб природе.

Но есть и веселая новость: депутат Рашкин выиграл у председателя Госдумы Володина дело в ЕСПЧ.

Тем временем коронавирус

По официальным данным на утро вторника, в России обнаружено 6368 новых случая Covid-19. За сутки умерли 298 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро вторника 10 494, за день в Москве скончались еще 28 человек. Общее число инфицированных за весь период эпидемии приближается к 700 тысячам, на второе место в стране по числу новых случаев вышел Ханты-Мансийский автономный округ.

По данным опроса, проведенного социологами из ФОМа и “Левада-центра”, почти 60% российских врачей не верят официальной статистике. Российский Минздрав отчитался о выплате страховок 14 тысячам медиков, заболевшим на работе, и о 40 выплатах семьям умерших (в неофициальном “Списке памяти” – 555 имен).

Общее число случаев Covid-19 в мире приближается к 12 миллионам, тройку лидеров теперь составляют США, Бразилия и Индия, Россия переместилась на четвертое место. Covid-19 диагностирован у президента Бразилии Жаира Болсонару; власти США выдворяют из страны студентов, занятия у которых в осеннем семестре возобновятся только в онлайн-режиме. В Мельбурне на ближайшие шесть недель вновь введены жесткие меры ограничения (из дома можно выходить только за покупками и чтобы помочь родственникам), в Израиле опять закрыли фитнес-клубы, гостиницы, бассейны и туристические объекты. Растет число новых случаев Covid-19 в Казахстане; в Кыргызстане срочно оборудуются дневные стационары для заболевших; Еврокомиссия ухудшила экономический прогноз для стран ЕС на вторую половину текущего года.

Закрепление итогов голосования

Россия переваривает результаты недельного голосования о поправках к Конституции: в соцсетях распространяется реклама о том, что “всенародное одобрение” было легитимным, явка – высокой, а онлайн-голосование – приятным во всех отношениях. ЦИК начинает обсуждать с регионами внедрение многодневного голосования на осенних выборах. Партия "За правду", которую возглавляет писатель Захар Прилепин, в своей предвыборной программе предлагает внести в Конституцию поправку о праве присоединять к России любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России.

Тем не менее, в Москве уволили главу УИК в Раменках, вбросившую пачку бюллетеней прямо перед камерой. И вот репортаж из районов, проголосовавших против поправок – помимо Ненецкого автономного округа, это один район в Иркутской области и один на Камчатке.

Россия на мировой арене

Украинские спецслужбы задержали в Киеве "внештатного куратора" сепаратистских “ДНР” и “ЛНР”. Это гражданин Украины, имя которого пока не раскрывается; спецслужба утверждает, что в ее распоряжении есть записи его разговоров с “Хмурым” и “Кротом”.

Здесь бывший депутат украинского парламента и бывший заместитель командира добровольческого батальона "Азов" Игорь Мосийчук рассказывает, как, по его представлениям, осуществляются убийства чеченцев за границей.

Шесть ссылок

Патриотизм и “русофобия”. Отрывок из книги историка Михаила Крома “Патриотизм, или Дым отечества” (изд-во ЕУ СПб) о том, как патриотизм превратился из прогрессивной идеи в реакционную. Или разговор с писательницей и переводчиком Любой Юргенсон о сложных отношениях французских левых с фактом существования ГУЛАГа и его последующей экзотизации как специфически русского явления.

Отрывок из книги историка Михаила Крома “Патриотизм, или Дым отечества” (изд-во ЕУ СПб) о том, как патриотизм превратился из прогрессивной идеи в реакционную. Или разговор с писательницей и переводчиком Любой Юргенсон о сложных отношениях французских левых с фактом существования ГУЛАГа и его последующей экзотизации как специфически русского явления. Творцы. Борис Гребенщиков отвечает на вопросы о “Знаке огня”, фотограф Леонид Лубяницкий (он умер в конце апреля, ему было 82 года) рассказывает о своей жизни в Ленинграде и в США.

Борис Гребенщиков отвечает на вопросы о “Знаке огня”, фотограф Леонид Лубяницкий (он умер в конце апреля, ему было 82 года) рассказывает о своей жизни в Ленинграде и в США. Музыка. Лекция музыкального критика Алексея Мунипова о Берлине 1920-х годов – городе, в котором начинали работать Курт Вайль, Штефан Вольпе и Эрвин Шульгоф. Или цитаты из автобиографии Игоря Стравинского с комментариями музыковеда Ярослава Тимофеева.

Искренне Ваши,

Семь Сорок