Пастырь овец белорусских

Доброе утро!

Правительство Ливана в полном составе ушло в отставку – через неделю после взрыва в порту, унесшего жизни 220 человек. Увидим, как будет вести себя через неделю президент Беларуси.

ЦИК Беларуси огласил предварительные результаты президентских выборов: Лукашенко получил 80,23%, Тихановская – 9,9%. Тихановская отказалась признавать итоги выборов и подала в жалобу в ЦИК. После этого ее никто не видел.

В Минске и других городах Беларуси продолжились акции протеста, власти объявили об одном погибшем. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

В Беларуси практически не работает интернет – кроме телеграм-каналов, которые призывают к общенациональной забастовке.

Число жертв эпидемии коронавируса в России, по официальным данным, превысило 15 тысяч.

Итоги белорусских выборов

В понедельник утром ЦИК Беларуси огласил официальные предварительные итоги президентских выборов: у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у Светланы Тихановской – 9,90%. Штаб Тихановской отказался признавать эти итоги, Тихановская заявила, что считает себя победителем (в штабе ее результат оценивают в 70-90%) и подала жалобу в ЦИК. В ЦИК некие “представители госорганов” долго с ней о чем-то разговаривали, после чего она вышла из здания, сказала, что приняла решение, и уехала в неизвестном направлении. Сегодня, вероятно, станет известно, где она и как будет действовать дальше.

Лукашенко в понедельник утром съездил в гости к бывшему премьеру Кыргызстана Данияру Усенову – в 2010 году, когда Усенова обвинили в участии в массовом расстреле демонстрантов, он бежал в Минск, где (предположительно) превратился в успешного предпринимателя Даниила Урицкого, владельца “высокотехнологичного агропромышленного производства БНБК”. Там перед Лукашенко отчитались о “реализации инвестиционного проекта”.

После этого президент Беларуси высказался. Выборы, по его словам, это праздник, но кому-то захотелось его испортить: "Мы их увидели – они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами", – сказал президент Беларуси. Он добавил, что штаб Тихановской был взят под охрану: “Не дай бог, отвернули бы голову одной из них, мы бы отмывались годами”. К вечеру КГБ Беларуси отчиталось о предотвращении покушения на Тихановскую. В штабе говорят, что с просьбой о защите они ни к кому не обращались.

Си Цзиньпин, Путин, Токаев, Рахмон, Кадыров, Эрдоган поздравили Лукашенко с победой на выборах; президент Украины осторожно призвал противоборствующие стороны к диалогу. Германия, Литва, Латвия, Чехия назвали выборы недемократичными, Польша инициировала чрезвычайный саммит ЕС, Госдепартамент США призвал Минск соблюдать права белорусов.

Протесты: итоги воскресенья

В ночь с воскресенья на понедельник в Беларуси были задержаны по меньшей мере 17 журналистов. Троих российских репортеров – сотрудников Daily Storm и Семена Пегова – к вечеру освободили, но неизвестной остается судьба корреспондента “Медузы” Максима Солопова: при задержании его избили, в понедельник его никто не смог найти ни в каких СИЗО.

Следственный комитет Беларуси завел после протестов 9 августа 21 уголовное дело против 80 человек – это, видимо, дела о массовых беспорядках (от 8 до 15 лет).

По официальным данным МВД Беларуси, на акциях протеста в ночь на 10 августа в стране было задержано около трех тысяч человек, пострадали около ста. Здесь задержания комментирует глава правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий.

Судьба человека, которого ночью сбил автозак, остается неизвестной; другой человек, Евгений Заичкин, которого утром в понедельник называли погибшим, оказался жив (вот его рассказ, здесь есть еще анонимное свидетельство очевидца об автозаке).

Новые столкновения в понедельник

О первом погибшем МВД Беларуси объявило в понедельник вечером: по их информации, около 11 вечера на улице Притыцкого протестующий пытался бросить некое взрывное устройство в сторону спецназовцев, но оно взорвалось у него в руке и он умер. Находившиеся в этом месте люди сообщали о постоянных взрывах светошумовых гранат и слезоточивом газе. Фотографии участников протеста свидетельствуют, что белорусские силовики используют гранаты чешского производства, хотя странам ЕС с 2011 года запрещено поставлять их в Беларусь, и Чехия утверждает, что с тех пор санкций не нарушала.

В понедельник вечером протесты возобновились с новой силой в разных городах Беларуси и в разных районах Минска (вот обзор). Очевидцы сообщали, что омоновцы передвигались по городу на “скорых”, как минимум в одном районе они намеренно стреляли по журналистам, вот сборное видео из разных точек, вот фотографии.

Акции в поддержку протестующих в Беларуси прошли у белорусских посольств за границей, в Москве собралось около трехсот человек, одного задержали. В Хабаровске митингующие за Фургала тоже поддержали белорусов.

Днем в понедельник работники Белорусского металлургического завода начали забастовку, но после переговоров с руководством подписали требование о проведении честных выборов и продолжили работу. Телеграм-каналы призывают ко всеобщей забастовке в стране с сегодняшнего дня.

Интернет в Беларуси практически не работает, но Лукашенко говорит, что его отключают из-за границы. Вот разговор с главредом телеграм-канала и сайта Nexta Романом Протасевичем о том, как информационная блокада все-таки преодолевается. Экономист Сергей Чалый называет нынешние протесты небывалыми и предсказывает венесуэльский сценарий развития событий. Сергей Цепкало, которого не зарегистрировали кандидатом на выборах, тоже считает, что дело идет к двоевластию; он вернется в Беларусь, если противостояние будет нарастать.

Российская повседневность

Кипр согласился поднять налог на капитал из России, договор об избежании двойного налогообложения разрывать не будут.

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 миллиона рублей за повторный отказ фильтровать контент.

Сегодня вступил в силу закон, отменяющий врачебную тайну для подростков 15 лет и старше – теперь врачи обязаны будут сообщать родителям, в связи с чем к ним обращались их дети. Что это значит, подробно рассказано тут.

В Волгограде в результате взрыва и пожара на заправке пострадали 12 человек.

В Москве суд отправил под домашний арест троих полицейских, подозреваемых в подбрасывании наркотиков и вымогательстве.

Умер один из самых известных российских философов Валерий Подорога.

Тем временем эпидемия

По официальным данным на утро понедельника, в России за сутки выявлено 5118 новых случаев Covid-19 (снова чуть меньше, чем сутками ранее), общее число инфицированных с начала эпидемии составило 892 тысяч. За сутки умерли 70 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро понедельника 15 001, за день в Москве скончались еще 14 человек.

В Петербурге после военных сборов 150 студентов ЛЭТИ из общежитий отправили в обсерватор и больницы. Российские фармкампании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины, которую разработали в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи – в связи с тем, что она не прошла положенные испытания.

Число инфицирований коронавирусом по всему миру превысило 20 миллионов.

Вокруг света

Словакия высылает трех российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Москва пообещала ответить зеркально.

Президента США увели с пресс-конференции из-за стрельбы у Белого дома. В кого стреляли, пока неясно.

Китай ввел санкции против американских законодателей и правозащитников в связи с их позицией по Гонконгу. В Гонконге по закону о нацбезопасности арестован медиамагнат Джимми Лай.

Шесть ссылок

Дальний Восток. Отрывок из книги историка Ивана Саблина “Дальневосточная республика: от идеи до ликвидации” (изд-во НЛО) – об общем фоне, на котором формировалось это квазигосударство. Или рассказ историка Бориса Соколова о том, как СССР победил Японию – к 75-летию начала кампании.

Отрывок из книги историка Ивана Саблина “Дальневосточная республика: от идеи до ликвидации” (изд-во НЛО) – об общем фоне, на котором формировалось это квазигосударство. Или рассказ историка Бориса Соколова о том, как СССР победил Японию – к 75-летию начала кампании. Кино. Эссе Алексея Васильева об Антонио Бандерасе – к 60-летию актера. Или разговор Дмитрия Волчека с белорусским режиссером-документалистом Юрием Хащеватским – о многочисленных попытках Беларуси избавиться от Лукашенко.

Эссе Алексея Васильева об Антонио Бандерасе – к 60-летию актера. Или разговор Дмитрия Волчека с белорусским режиссером-документалистом Юрием Хащеватским – о многочисленных попытках Беларуси избавиться от Лукашенко. Киты и кванты. Китообразные – потомки парнокопытных, и здесь рассказывается, как они (не без проблем) вернулись обратно в воду. Или разговор с физиком-теоретиком Алексеем Федоровым о квантовых технологиях и возможностях, которыми нас обогатит доступный квантовый компьютер.

Китообразные – потомки парнокопытных, и здесь рассказывается, как они (не без проблем) вернулись обратно в воду. Или разговор с физиком-теоретиком Алексеем Федоровым о квантовых технологиях и возможностях, которыми нас обогатит доступный квантовый компьютер. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

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Семь Сорок