Следователи проверяют тетрадки

Добрый день!

Сегодня День независимости отмечает Украина, а накануне жители Гонконга повторили акцию “Балтийский путь”, которая 30 лет назад запустила процесс обретения независимости балтийскими республиками СССР. Жители Гонконга питают сходные надежды на независимость от Китая. В Москве на проспекте Сахарова сегодня будут весь день чествовать российский флаг, никаких особых надежд нет:

Незарегистрированному независимому кандидату в Мосгордуму Геннадию Гудкову дали еще 10 суток ареста, хотя он еще не отсидел предыдущие 30.

Следствие изъяло из ВШЭ курсовые Егора Жукова, арестованного по “московскому делу”.

Илья Яшин призвал голосовать в своем районе за депутата от КПРФ, и тот спешно снялся с выборов.

Торговая война между Китаем и США вступила в новую фазу: Китай вводит дополнительные пошлины, Трамп призывает американские компании уходить из Китая. Нефть подешевела.

Дела московские

Алексей Навальный вышел на свободу из спецприемника после 30 суток ареста, на выходе его не задержали. Он поблагодарил всех участников протестных акций, выразил поддержку преследуемым и восхитился их смелостью.

Незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Дмитрию Гудкову дали еще 10 суток ареста, хотя предыдущие 30 он еще не отбыл. Соответственно, реальной прибавки к сроку получилось шесть дней.

Снятого с выборов кандидата Цукасова оштрафовали на 170 тысяч рублей за пикет 3 августа.

Стоило незарегистрированному кандидату Илье Яшину призвать голосовать в своем округе за коммуниста Владислава Колмагорова, а не за проректора ВШЭ Валерию Касамару (чья кампания, как выяснилось, финансировалась из связанных с властями фондов и поддержана мэрией Москвы), как коммунист тут же снялся с выборов. Яшин считает это лишним доказательством эффективности предложенной Навальным стратегии “Умного голосования”.

Следователи изъяли из ВШЭ курсовые студента-политолога Егора Жукова, арестованного по “московскому делу”. По словам его адвоката, они не нашли на видео ни одного эпизода, где Жуков вел бы себя агрессивно и теперь решили “проверить тетрадки”. (Очень интересный рассказ о том, как работает Центр “Э”, который в том числе поставляет полиции эти видеозаписи митингов, читайте здесь). Сотрудники ВШЭ тем временем составили письмо, в котором подчеркивают политический нейтралитет вуза и важность академических и гражданских свобод (общий смысл: не втягивайте нас в политику).

Вот хороший рассказ о самом молодом обвиняемом по “московскому делу” – 20-летнем студенте Валерии Костенке (он собирал подписи для кандидата в Мосгордуму от “Яблока” Кирилла Гончарова). Его преступление состоит в том, что он кинул пластиковую бутылку в сотрудника полиции.

Пятеро москвичей, пострадавших при задержаниях на акциях протеста, обратились в Следственный комитет с жалобами на действия полицейских.

Пострадали также дроны – вот отличный материал с замечательным видео о том, как дроны ловят электронной пушкой, а также объяснения незаконности изъятия дронов. Найти свои летательные аппараты не могут по меньшей мере два москвича.

Симметричные ответы

Путин выступил с “важным заявлением”. Сказал, что в ответ на испытания новой модификации крылатой ракеты в США он поручил принять в России "меры по подготовке симметричного ответа".

Власти Архангельской области уже нашли свой симметричный ответ на цезий-137, который был обнаружен в организме одного из врачей, контактировавших с пострадавшими при испытании неизвестно чего под Северодвинском. Они сказали, что цезий попал к врачу через пищу, то есть фактически подтвердили цитировавшиеся ранее слова о “фукусимских крабах”, которых тот якобы наелся в Таиланде. Вот интервью с физиком, сотрудницей ЦЕРН Ириной Шрайбер, которая оказалась в Архангельске в день трагедии и консультировала встревоженных врачей.

Другие дела, от наркотиков до пыток

Верховный суд Кабардино-Балкарии отпустил из-под домашнего ареста черкесского активиста Мартина Кочесоко, которого обвиняли в хранении наркотиков, а он утверждал, что ему их нагло подбросили, избили и заставили дать признательные показания. За несколько недель до задержания активист провёл в Нальчике круглый стол, на котором резко критиковались действия федеральных властей.

Секретного свидетеля по делу “Нового величия”, личность которого была ранее раскрыта журналистами, вызвали в суд. Все восемь обвиняемых подтвердили, что “Руслан Д.”, с которым они общались, и Родион (Раду) Зелинский – одно и то же лицо.

В Архангельской области на противника строительства мусорного полигона в Шиесе Андрея Христофорова, называющего себя Древарх Просветленный, завели уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.

В Калининграде суд, наоборот, отменил штрафы и административное дело против главы “Экозащиты” Александры Королевой. В мае Королева стала обвиняемой по пяти уголовным делам (вызванным отказом регистрироваться в качестве “иностранного агента”), уехала в Германию и попросила там убежище.

Из “Крестов” уволили троих сотрудников – после сообщений правозащитников о пытках в “самом современном российском СИЗО” в Колпино.

В Москве казаки напали на бездомных. По меньшей мере четыре человека пострадали.

Вокруг света

Сегодня в Биаррице начинается саммит “большой семерки”. Обсуждаться будет брекзит, иранская ядерная сделка, возможное превращение G7 в G8 из-за возвращения России.

Продолжает расти площадь пожаров в тропических лесах Амазонии. Франция и Ирландия под угрозой блокировки торгового соглашения между ЕС и Южной Америкой требуют от Бразилии тушить их эффективнее. Этот вопрос тоже будут обсуждать на саммите G7.

Китай объявил о вводе новых пошлин на американские товары, Трамп написал в твиттере, что “Китай нам не нужен” и сказал, что отдал распоряжение американским компаниям покинуть Китай.

Deutsche Bank выплатит Комиссии по ценным бумагам США штраф в 16,2 миллиона долларов за прием на работу близких людей российских и китайских чиновников и разнообразные “приятные подарки” главам госкорпораций. Какие именно, рассказано здесь.

В чеченском городе Шали открылась самая большая в Европе мечеть. Туда входит все население города и еще остается много места.

В США умер Дэвид Кох – филантроп и один из крупнейших доноров Республиканской партии и ее крайне правого крыла, так называемой “Чайной партии”.

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Семь Сорок