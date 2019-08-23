Следователи проверяют тетрадки

Добрый день!
Сегодня День независимости отмечает Украина, а накануне жители Гонконга повторили акцию “Балтийский путь”, которая 30 лет назад запустила процесс обретения независимости балтийскими республиками СССР. Жители Гонконга питают сходные надежды на независимость от Китая. В Москве на проспекте Сахарова сегодня будут весь день чествовать российский флаг, никаких особых надежд нет:
- Незарегистрированному независимому кандидату в Мосгордуму Геннадию Гудкову дали еще 10 суток ареста, хотя он еще не отсидел предыдущие 30.
- Следствие изъяло из ВШЭ курсовые Егора Жукова, арестованного по “московскому делу”.
- Илья Яшин призвал голосовать в своем районе за депутата от КПРФ, и тот спешно снялся с выборов.
- Торговая война между Китаем и США вступила в новую фазу: Китай вводит дополнительные пошлины, Трамп призывает американские компании уходить из Китая. Нефть подешевела.
Дела московские
- Алексей Навальный вышел на свободу из спецприемника после 30 суток ареста, на выходе его не задержали. Он поблагодарил всех участников протестных акций, выразил поддержку преследуемым и восхитился их смелостью.
- Незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Дмитрию Гудкову дали еще 10 суток ареста, хотя предыдущие 30 он еще не отбыл. Соответственно, реальной прибавки к сроку получилось шесть дней.
- Снятого с выборов кандидата Цукасова оштрафовали на 170 тысяч рублей за пикет 3 августа.
- Стоило незарегистрированному кандидату Илье Яшину призвать голосовать в своем округе за коммуниста Владислава Колмагорова, а не за проректора ВШЭ Валерию Касамару (чья кампания, как выяснилось, финансировалась из связанных с властями фондов и поддержана мэрией Москвы), как коммунист тут же снялся с выборов. Яшин считает это лишним доказательством эффективности предложенной Навальным стратегии “Умного голосования”.
- Следователи изъяли из ВШЭ курсовые студента-политолога Егора Жукова, арестованного по “московскому делу”. По словам его адвоката, они не нашли на видео ни одного эпизода, где Жуков вел бы себя агрессивно и теперь решили “проверить тетрадки”. (Очень интересный рассказ о том, как работает Центр “Э”, который в том числе поставляет полиции эти видеозаписи митингов, читайте здесь). Сотрудники ВШЭ тем временем составили письмо, в котором подчеркивают политический нейтралитет вуза и важность академических и гражданских свобод (общий смысл: не втягивайте нас в политику).
- Вот хороший рассказ о самом молодом обвиняемом по “московскому делу” – 20-летнем студенте Валерии Костенке (он собирал подписи для кандидата в Мосгордуму от “Яблока” Кирилла Гончарова). Его преступление состоит в том, что он кинул пластиковую бутылку в сотрудника полиции.
- Пятеро москвичей, пострадавших при задержаниях на акциях протеста, обратились в Следственный комитет с жалобами на действия полицейских.
- Пострадали также дроны – вот отличный материал с замечательным видео о том, как дроны ловят электронной пушкой, а также объяснения незаконности изъятия дронов. Найти свои летательные аппараты не могут по меньшей мере два москвича.
Симметричные ответы
Путин выступил с “важным заявлением”. Сказал, что в ответ на испытания новой модификации крылатой ракеты в США он поручил принять в России "меры по подготовке симметричного ответа".
Власти Архангельской области уже нашли свой симметричный ответ на цезий-137, который был обнаружен в организме одного из врачей, контактировавших с пострадавшими при испытании неизвестно чего под Северодвинском. Они сказали, что цезий попал к врачу через пищу, то есть фактически подтвердили цитировавшиеся ранее слова о “фукусимских крабах”, которых тот якобы наелся в Таиланде. Вот интервью с физиком, сотрудницей ЦЕРН Ириной Шрайбер, которая оказалась в Архангельске в день трагедии и консультировала встревоженных врачей.
Другие дела, от наркотиков до пыток
- Верховный суд Кабардино-Балкарии отпустил из-под домашнего ареста черкесского активиста Мартина Кочесоко, которого обвиняли в хранении наркотиков, а он утверждал, что ему их нагло подбросили, избили и заставили дать признательные показания. За несколько недель до задержания активист провёл в Нальчике круглый стол, на котором резко критиковались действия федеральных властей.
- Секретного свидетеля по делу “Нового величия”, личность которого была ранее раскрыта журналистами, вызвали в суд. Все восемь обвиняемых подтвердили, что “Руслан Д.”, с которым они общались, и Родион (Раду) Зелинский – одно и то же лицо.
- В Архангельской области на противника строительства мусорного полигона в Шиесе Андрея Христофорова, называющего себя Древарх Просветленный, завели уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.
- В Калининграде суд, наоборот, отменил штрафы и административное дело против главы “Экозащиты” Александры Королевой. В мае Королева стала обвиняемой по пяти уголовным делам (вызванным отказом регистрироваться в качестве “иностранного агента”), уехала в Германию и попросила там убежище.
- Из “Крестов” уволили троих сотрудников – после сообщений правозащитников о пытках в “самом современном российском СИЗО” в Колпино.
- В Москве казаки напали на бездомных. По меньшей мере четыре человека пострадали.
Вокруг света
- Сегодня в Биаррице начинается саммит “большой семерки”. Обсуждаться будет брекзит, иранская ядерная сделка, возможное превращение G7 в G8 из-за возвращения России.
- Продолжает расти площадь пожаров в тропических лесах Амазонии. Франция и Ирландия под угрозой блокировки торгового соглашения между ЕС и Южной Америкой требуют от Бразилии тушить их эффективнее. Этот вопрос тоже будут обсуждать на саммите G7.
- Китай объявил о вводе новых пошлин на американские товары, Трамп написал в твиттере, что “Китай нам не нужен” и сказал, что отдал распоряжение американским компаниям покинуть Китай.
- Deutsche Bank выплатит Комиссии по ценным бумагам США штраф в 16,2 миллиона долларов за прием на работу близких людей российских и китайских чиновников и разнообразные “приятные подарки” главам госкорпораций. Какие именно, рассказано здесь.
- В чеченском городе Шали открылась самая большая в Европе мечеть. Туда входит все население города и еще остается много места.
- В США умер Дэвид Кох – филантроп и один из крупнейших доноров Республиканской партии и ее крайне правого крыла, так называемой “Чайной партии”.
Ссылки для чтения
- История в биографиях. Рассказ о судьбе Амаяка Кобулова (1904–1953) – счетовода из Боржоми, который попал на работу в НКВД благодаря дружбе его родного брата с Берией, а в 1939 году стал резидентом НКВД в Берлине, откуда успешно передавал дезинформацию, специально подготовленную для него немцами. Или разговор с поэтом и переводчиком Поэлем Карпом (р. 1925) – интересный уже самой датой его рождения.
- Литература. (1) Интервью с замечательным польским поэтом и эссеистом Адамом Загаевским – о поэзии и о “детстве, которое есть поэзия жизни”. (2) Отрывок из книги Светланы Бойм “Будущее ностальгии” (изд-во НЛО) – о том, как Набокову удалось превратить ностальгию в литературный стиль. (3) Историк литературы Иван Назаров рассказывает об источниках “Мастера и Маргариты” и о том, как Булгаков этими источниками пользовался. (4) И вот еще современная гражданская лирика в исполнении Дмитрия Кузьмина (широк русский человек).
- Развлекательная наука. (1) Рассказ о болезни Шарко-Мари-Тута, которой предположительно страдала героиня картины Эндрю Уайета “Мир Кристины” – это отрывок из книжки Алексея Паевского и Анны Хоружей “Вообще ЧУМА! История болезней от лихорадки до Паркинсона” (изд-во АСТ). (2) Проект с картинками о Герарде Меркаторе и его равноугольной цилиндрической картографической проекции – в духе советского научпопа. (3) Довольно простой тест по русской этимологии, хотя всегда найдется то, чего не знаешь.
- Прикладная философия и экономика чуда. Стоицизм – единственная школа античной мысли, пережившая второе рождение в наши дни и, соответственно, подвергшаяся жесточайшей попсовизации – вот доклад эллиниста Тони Лонга, в котором он рассуждает о причинах такого интереса к Сенеке et al. Или отрывок из книги Сергея Алексашенко “Русское экономическое чудо: что пошло не так?” (издательство АСТ), в котором объясняется, как и с какой целью Россия кредитует другие страны.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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